Право на ответ. Куда ведёт коммунистов Кировской области господин Мамаев?

В предыдущем номере нашей газеты была опубликована статья «Конец «красного пояса». На какую поддержку могут рассчитывать коммунисты в Кировской области» («Вятский край. Пятница» за 8 ноября 2019 г.). Серьезный анализ, основанный на результатах выборов всех уровней послед­них лет, показывающий падение популярности КПРФ среди населения региона, вызвал форменную истерию со стороны руководства областного отделения партии. Через свой официальный сайт кировские коммунисты буквально обрушили на аудиторию поток откровенно лживой по содержанию и непристойной по форме информации. Это в полной мере относится и к истории с исключением из фракции КПРФ в областном Заксобрании депутатов Леонида Сандалова и Анатолия Чурина.

Учитывая невозможность донести до избирателей свою позицию через официальные информационные органы партии, депутаты Сандалов и Чурин решили обратиться к жителям области через нашу газету. Ниже мы приводим текст их письма, поступившего в редакцию.

Куда ведёт коммунистов области господин Мамаев?

Большинство наших соотечественников до сих пор переживают трагедию, случившуюся с нашей страной в конце ХХ века, когда единое государство оказалось раздробленным, а политическая сила, которая на протяжении более 70 лет цементировала его единство, растеряла свое влияние. Народ в своих политических пристрастиях оказался расколот и обманут.

В российском обществе, которое досыта наглоталось плюрализма и демократии, все больше и больше растет так называемый левый протест, то есть люди начинают понимать, что причина их проблем в первую очередь лежит в плоскости общественных отношений, а не только в личности конкретных людей у власти. Опросы, говорящие о том, что более половины населения хотели бы возродить СССР, показывают, что народ хочет вернуться в ту систему общественных отношений, которая существовала во времена Советского Союза. Казалось бы, кому, как не КПРФ, возглавить это движение, которое может снова привести партию к власти. Однако наблюдается интересный парадокс. Чем хуже становится положение простого народа, тем партия, которая вроде бы его интересы защищает, все больше и больше теряет своих сторонников.

Ни одна политическая сила, кроме КПРФ, не имеет такого мощного революционного учения, созданного К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, И. В. Сталиным, но оно абсолютно не используется при ведении классовой и политической борьбы. Фактически, оторвавшись от народных масс, руководство партии стало считать себя самой партией. Устав партии не соблюдается.

Внутрипартийная демократия игнорируется. Все, кто не соглашаются с мнением руководства, из партии немедленно изгоняются. Состав КПРФ на глазах стареет.

В.И. Ленин, создав партию в начале ХХ века, в тяжелейшей внутрипартийной борьбе уже в 1917 году пришел к власти. Сегодняшние лидеры фактически отказались бороться за власть и радуются сейчас жалким 10 - 12 процентам на выборах. За три десятка лет партия ни разу не попробовала что-то изменить в своем руководстве, которое, сотрясая воздух призывами о необходимости заботы о народе, на самом деле заботится только о себе.

Всё, что происходит в КПРФ, в миниатюре повторяется и в Кировской областной партийной организации. То же закостенелое руководство, считающее свое мнение единственно правильным и не подлежащим обсуждению, быстро па­даю­щая популярность партийной организации, стремительное старение ее членов, отсутствие каких-либо идей и конкретных действий по защите интересов трудящихся.

Во многом этому способствует руководитель областной партийной организации С.П. Мамаев. Окружив себя бездарными и беспринципными приспешниками, с поражающей последовательностью он разрушает авторитет партийной организации. Об этом наглядно говорят результаты выборов как на уровне области, так и муниципальных образований. Количество депутатов-коммунистов за период его секретарства сократилось в 2,5 раза.

В этом созыве в ОЗС осталось всего четыре представителя КПРФ. С самого начала работы было понятно, что, располагая очень небольшими возможностями, фракция должна уделять больше внимания законотворческой деятельности, активнее реагировать на ухуд­шающееся положение народа соответствующими законопроектами, участвовать в подготовке решений профильных комитетов. Мы неоднократно обращали внимание самопровозглашенного «руководителя» фракции на полное отсутствие перспективного планирования, контрпредложений по основным направлениям внутренней политики «Единой России» на территории Киров­ской области, консолидированной позиции по наиболее сложным политическим и социальным вопросам с другими депутатскими фракциями.

Трехлетний опыт работы в Заксобрании показывает, что С.П. Мамаев отказывается прислушаться к мнению своих коллег, а свое «руководство» фракцией свел к тому, чтобы заставить ее членов голосовать только так, как он считает нужным. Коллективное мнение членов фракции подменяется личным мнением ее «руководителя». Все чаще озвучиваются решения фракции, которые она не то что не принимала, но даже и не обсуждала. При этом С.П. Мамаев не стесняется распространять в СМИ клеветнические измышления о своих коллегах и тут же безапелляционно требовать полной поддержки своей позиции, ссылаясь на некое партийное мнение. Члены фракции не информируются о решениях, принимаемых КПРФ как на федеральном, так и на об­ласт­ном уровне. В действиях своих коллег секретарь обкома постоянно пытается найти какой-то подвох, отказывая им в элементарном доверии. Более того, как сейчас выяснилось, морального права говорить от имени фракции он не имеет. Дело в том, что еще в 2016 году, без согласия своих коллег по фракции, он назначил себя ее руководителем и в течение трех лет, ни с кем не обсуждая свои решения, выдавал их за общее мнение всей фракции.

В практике его работы в ОЗС утвердилась непоколебимая уверенность в правильности собственного видения депутатской деятельности. С.П. Мамаев считает, что основным ее содержанием должны быть постоянные «наезды» на представителей власти, коллег-депутатов, зачастую переходящие в прямые оскорбления. При этом от руководства партийной организации, от него лично на протяжении по­следних лет не последовало ни одного предложения, направленного на улучшение социально-экономического положения области и ее народа. Зато за этот период руководитель партийной организации не один раз отметился в скандалах, которые не только безвозвратно подорвали его личный авторитет, но и заметно уменьшили число сторонников коммунистов.

Подобная позиция лидера кировских коммунистов свидетельствует о том, что он с завидным упорством делает все, чтобы в Законодательном собрании у коммунистов не было работо­способной фракции. Этот вывод подтверждается очередным скандалом, инициированным С.П. Мамаевым и приведшим к развалу фракции КПРФ. Теперь, пытаясь снять с себя ответственность, первый секретарь обкома КПРФ С.П. Мамаев беспардонно лжет, идет на откровенный подлог, обливая грязью своих коллег, придумывает невероятные причины произошедшего.

В начале сентября С.П. Мамаев через СМИ сообщил, что члены фракции не будут участвовать в очередном заседании Законодательного собрания, если В.В. Быков не подаст в отставку. При этом вновь свое единоличное решение С.П. Мамаев не только не согласовал с фракцией, но и даже не удосужился поставить в известность о нем своих коллег. Это стало последней каплей. Фракция раскололась. Двое из депутатов отказались слепо выполнять очередную глупость Мамаева, по сути выразив ему свое недоверие. При этом многие обратили внимание на то, что, хотя Мамаев и не явился на заседание ОЗС, средства массовой информации сообщили, что он якобы находится в командировке. Сам Мамаев не подтвердил и не опроверг данную информацию. Создается ощущение, что очередной скандал - это хорошо продуманная акция, подтверждающая стремление Мамаева избавиться от неугодных депутатов и заменить их теми, кто не будет задавать лишних вопросов. Проявив чудеса изворотливости, он обвинил нас - своих коллег - в несуществующем сотрудничестве с «Единой Россией» и на этом основании, опять же единолично, исключил из фракции.

То, что решения о бойкотировании заседания ОЗС под председательством Быкова и о нашем исключении Мамаев ни с кем из депутатов не обсуждал, подтверждает и «милостиво оставленная» им во фракции Александра Ивановна Каримуллина. Кстати, ей Мамаев ранее также предлагал сдать депутатский мандат, но Каримуллина отказалась.

Подобные действия С.П. Мамаева говорят лишь об одном: руководитель областной партийной организации полностью утратил чувство реальности и фактически превращает ее в закрытую секту, оторванную от масс и не способную возглавить их борьбу за свои права. Обвиняя своих коллег в сотрудничестве с политическими оппонентами, сам Мамаев при этом, не афишируя, согласует все свои действия и политические акции партии с представителями нынешней администрации. Причем делает это очень избирательно. Но политиканство с двойным дном становится все более заметным. Руководитель областной партийной организации как-то внезапно отказался от своей риторики в адрес приехавших «варягов» и все чаще хвалит отдельных представителей правительства за их работу, перестал ходить на митинги, организуемые по его инициативе. Не пришел на заседание ОЗС, когда решался принципиальнейший вопрос о пенсионной реформе.

А между тем, несмотря на постоянные «наезды» с его стороны, в течение трех лет именно мы последовательно отстаиваем интересы трудящихся. Солидарно выступили против сокращения социальных льгот беднейших слоев населения, против роста налогов, внесли на рассмотрение ОЗС вопрос о поддержке «детей войны», категорически отказались поддерживать так называемую пенсионную реформу и ограбление народа путем проведения «мусорной реформы». По нашей инициативе правительство области пересмотрело систему оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций, на пленарном заседании ОЗС был рассмотрен вопрос о кадровом обеспечении образовательных организаций области и признано необходимым принять дополнительные меры по замещению выбывающих учителей. Много усилий было потрачено на разоблачение аферы бывшего руководства Вятскополянского района с расселением ветхого жилья в городе Сосновка.

Руководя областной партийной организацией на протяжении 13 лет, С.П. Мамаев бездарно сдал все позиции, которые отстаивали его предшественники. И сегодня есть основания утверждать, что, вольно или невольно, первый секретарь практически полностью обезоружил партийную организацию в преддверии очередных выборов в ОЗС 2021 года. Поэтому коммунистам, которые не безразличны к тому, что происходит с основной оппозиционной силой нашего общества, давно пора принципиально оценить антипартийную деятельность Мамаева и его камарильи и избавиться от их руководства. Ибо сохранение за ними занимаемых постов наносит партийной организации области невосполнимый вред.

Депутаты Законодательного собрания Кировской области А.М. Чурин и Л.В. Сандалов (фракция КПРФ).