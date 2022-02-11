Анатолий Чурин прокомментировал информацию об обысках в своём доме

«Яко тать в нощи»

Избирательная кампания Сергея Мамаева началась с «чернушного» вброса?

Одной из самых обсуждаемых тем прошедшей недели стала информация о том, что в доме экс-депутата ОЗС Анатолия Чурина, отца председателя правительства Кировской области Александра Чурина, якобы прошли обыски.

Обыск, которого не было

Сенсационная «новость» появилась на небезызвестном интернет-портале Newsler.ru. Со ссылкой на неназванные источники сообщалось, что «предположительно, обыски проводили представители силовой структуры из Москвы. Косвенно подтверждают это и очевидцы, заметившие у особняка отца премьера регионального правительства Александра Чурина несколько «чужих» автомобилей. По наблюдениям, всё проходило тихо и деликатно. Источники предполагают, что одной из причин обыска могло быть то, что Чурин якобы хранил в доме отца некие документы, которые заинтересовали следствие».

Интересно время, когда была опубликована эта «новость»: в 21 час 20 минут

6 февраля. То есть поздно вечером в воскресенье! Как тут не вспомнить известную русскую поговорку: «Яко тать в нощи» (как вор ночью)? Несмотря на поздний час, интернет-тролли с удовольствием начали смаковать ньюслеровский «слив», щедро сдабривая опубликованные бредни своими собственными измышлениями. А следом подключились анонимные телеграм-каналы.

Редакция «ВК» связалась с Анатолием Чуриным на следующий день. Оказалось, о том, что его дом накануне «обыскивали», сам Анатолий Михайлович тоже узнал утром понедельника, после того как ему начали звонить встревоженные друзья и знакомые. «Зашел в интернет, прочитал всё это, позвал жену: «Валентина, нас, оказывается, вчера обыскивали, а мы с тобой опять всё проспали!» - со смехом рассказал он.

«Смычка» Мамаева с Сидоровым

Впрочем, смех смехом, но сам факт публикации подобной фейковой новости в интернете всерьез расстроил Анатолия Чурина. Он связался с руководителем портала Newsler.ru Алексеем Сидоровым, объяснил, как всё было на самом деле (вернее, что на самом деле ничего не было), и потребовал опубликовать опровержение и удалить фейк. В ответ Newsler.ru разместил куцую заметку, которую, без­условно, опровержением не назовешь, к тому же переврав часть слов Анатолия Михайловича.

Зато буквально через час на портале Сидорова появился пространный комментарий руководителя регионального отделения КПРФ Сергея Мамаева, который, в частности, заявил, что, по его предположению, «обыски могли проводить сотрудники СЭБ ФСБ России, и разрешение на обыск они, скорее всего, получили в москов­ских судах». Более того, Мамаев утверждал, что, по его данным, «в пятницу губернатор Игорь Васильев срочно улетел в Москву, якобы из-за возможных обысков у семьи Чуриных».

«ВК» уже писал, что с недавнего времени межу порталом Newsler.ru и мамаевским отделением КПРФ наладилось тесное информационное сотрудничество: они активно перепечатывают друг у друга различные, в том числе откровенно лживые, публикации. Нередко они выходят на обоих сайтах практически одновременно. Зачем это надо Мамаеву - понятно. А вот зачем господину Сидорову? Предполагаем, что делает он это далеко не бескорыстно. Тогда другой вопрос: кто проплачивает за Мамаева, если вспомнить его постоянные жалобы на скудность партийной кассы?

А теперь серьёзно

На днях «ВК» получил развернутый комментарий Анатолия Михайловича Чурина, в котором он высказал свое мнение о причинах произошедшего. Приводим его полностью.

«Опубликование очередной преднамеренно придуманной лжи на канале «Ньюслер» было хорошо срежиссировано. Неслучайно сразу же на этом канале появилось мнение Мамаева (похоже, заранее подготовленное) с рассуждениями о том, к чему приведет обыск в доме А.М. Чурина. Вывод из его бредовых комментариев следует один: для правительства это будет очень плохо. Скорость появления комментария наталкивает на мысль о том, что Мамаев и является автором этого пасквиля или, по крайней мере, инициатором очередного наезда на правительство области.

Повод для этого нужно было придумать, чтобы привлечь внимание к себе. Не дай бог, забудут. А забвение допустить никак нельзя. Ведь недавно он поведал народу свои потаенные мысли о предстоящих выборах губернатора области, заявив, что подчинится решению партии, если она выдвинет его на этот пост. И как ее солдат (что-то очень знакомое) выполнит ее волю. То есть фактически Мамаев начал предвыборную борьбу. Хотя очень сомнительно, что партия пойдет на его выдвижение при сего­дняшней поддержке среди киров­чан мамаевской секты. Тем более что псевдокоммунисты открыто перешли в лагерь тех финансово-промышленных кругов, которые недовольны политикой правительства области в сфере экономики. А на данном этапе это сознательное игнорирование интересов народа. Но в своем стремлении подорвать доверие к правительству области и ослабить его позиции Мамаев и Ко готовы на всё.

Чтобы понять, в чём суть конфликта, давайте вспомним наше советское прошлое. В СССР торговля, коммунальное хозяйство, транспорт, энергетика, то есть то, что выходит напрямую на человека и его потребности, финансировалось государством. Оно дотировало эти услуги, поэтому население оплачивало лишь очень небольшую часть их стоимости. С переходом к капитализму государство отказалось от поддержки этих отраслей и передало их в частные руки. В коммунальном хозяйстве, транспорте, торговле появилось множество мелких компаний, оказывающих эти же услуги, но по рыночным ценам. Вот почему сегодня в городском транспорте мы ездим не за пятачок, за электроэнергию платим не четыре копейки за киловатт, хлеб покупаем не за 15 копеек за килограмм и т.д. Но это еще не самое страшное. В свое время народ убеждали, что рынок всё отрегулирует. И цены на товары и услуги, и их качество. Пока же мы имеем постоянно растущую инфляцию и деградацию услуг, связанных с жизнеобеспечением народа. Возникшие в последние десятилетия мелкие и даже средние компании не могут обеспечить обновление основных фондов, из-за низкой оплаты труда не хватает квалифицированных специалистов. Вот почему в стране рвутся теплотрассы, не работает водопровод, взрывается газ, сталкиваются автобусы, падают самолеты, продают негодные продукты питания и т.д. А в результате гибнут люди. В этой ситуации государство должно вернуться к своей прямой обязанности по обеспечению прав граждан на приобретение качественных услуг и товаров. И это единственно правильный путь. Народ платит государству налоги, их становится всё больше, а качество жизни ухудшается.

В последние три года правительство области, стремясь хоть как-то изменить ситуацию, впервые за последние десятилетия решилось на создание крупных государственных предприя­тий в коммунальном хозяйстве, транспорте. Но даже эти робкие шаги вызвали ярост­ное сопротивление частников. И что удивительно, в одном лагере с ними оказались псевдокоммунисты из секты Мамаева. Смешав в единую кучу всё хорошее и плохое, громче всех крича: «Держите вора!», мамаевцы дезориентируют народ, совершенно искажая намерения правительства. А намерения в целом-то правильные. Создание государственных предприятий позволяет подключить областной бюджет к обновлению автобусного парка, к обеспечению устойчивого водоснабжения, к решению мусорной проблемы. В этих усло­виях бюджетные деньги не будут попадать в частные руки, а напрямую направятся на решение насущных проблем.

Конечно, правительство берет на себя большую ответственность и должно осознавать, что от продуманности принимаемых мер в конечном итоге будет зависеть, примет ли их народ. Но в условиях, когда власть на всех уровнях стала ленивой и неспособной брать на себя ответственность за собственные решения, стремление правительства области изменить ситуацию и поддержать народ заслуживает всяческого одобрения.

Противники правительства объявили ему войну и считают, что в ней все средства хороши. Поэтому сегодня, как никогда, ему нельзя занимать лишь оборонительные позиции. И даже хорошие намерения останутся не­реализованными, если простым людям будет непонятно, ради чего они затеваются. Правительство страдает слабыми связями с общественностью, оно, к сожалению, оторвано от простого народа. И пока это будет продолжаться, «мамаевы» и депутаты - псевдонародные защитники, а также вся прочая рать на всех углах будут кричать, что именно они за народ, «Держите вора!».

Весеннее обострение... в феврале

Итак, по мнению Анатолия Чурина, за появлением лживой публикации на портале Newsler.ru может стоять руководитель регионального отделения КПРФ Сергей Мамаев, который таким неуклюжим образом начал свою избирательную кампанию за пост губернатора Кировской области (уже которую по счету!). В чём-то с Анатолием Михайловичем можно согласиться. Однако, на наш взгляд, не стоит сбрасывать со счетов и местных олигархов, некоторые из них, по нашим данным, в той или иной форме финансируют и Newsler, и рег­отделение КПРФ, включая лично Мамаева. В их среде есть откровенно недовольные действиями областного правительства, направленными на возвращение под контроль государства жизненно важных отраслей экономики (ЖКХ, транспорт, дороги и т.д.). Не секрет, что при этом они теряют возможность обогащаться за счет бюджета. Вспомните хотя бы ситуацию с «мусорной реформой», когда были задеты личные интересы до недавнего времени самого богатого депутата Киров­ской гордумы Шихова. В той истории главный кировский коммунист Мамаев откровенно «топил» в интересах частника.

Заканчивая рассказ о взбудоражившей кировскую об­щественность «сенсационной новости» про обыски в доме отца председателя областного правительства, хочется перефразировать слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова: «И, боже вас сохрани, не читайте до обеда интернет!» Одним словом, налицо политическая шизофрения. Правда, весеннее обострение у некоторых началось уже в феврале. Не иначе, из-за предстоящих выборов?

Т. АНДРЕЕВ.