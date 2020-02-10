Что мешает КПРФ стать ведущей силой оппозиции? Открытое письмо коммунистам Кировской области

КПРФ – это единственный шанс на достойную жизнь народа. Вряд ли наступивший год, даже в свете последних мер, объявленных президентом 15 января, что-то изменит в положении трудящихся нашей страны. Власть в очередной раз, декларируя президентские установки: победить массовую бедность, добиться технологического прорыва, войти в пятерку крупнейших экономик мира, обманывает народ.

Состоявшийся в октябре 2019 года Пленум ЦК КПРФ сделал вывод, что системный кризис в России - экономический, политический и духовный - продолжает обостряться, народ бесправен и обречен на вымирание, социальные и трудовые гарантии остались только на бумаге, уровень жизни падает шестой год подряд, число безработных достигает трети граждан трудоспособного возраста. У трудящихся отобрали бесплатные жилье, образование, медицину. Теперь отбирают пенсии.

Вместо развития экономики, повышения потребительского спроса и уровня жизни людей либеральные экстремисты сделали целью государства борьбу с инфляцией. Власть молча взирает на то, как Россия превращается в сырьевой придаток транснационального капитала, а ее экономика переходит под внешний контроль.

В этих условиях протестная энергия народа, несомненно, будет расти, и очень важно, чтобы она была не растрачена понапрасну, а направлена на изменение существующего положения в стране. Программа КПРФ отдаёт предпочтение мирному прорыву к социализму. Но обострение общего кризиса приближает Россию к национальной катастрофе. И надо быть готовыми к такому повороту, когда политическое прозрение народа может пойти радикально быстро. Адекватно реагировать на ситуацию в стране способна только КПРФ, как авангард народных масс, ведущая политическую работу в интересах трудящихся, привлекая в свои ряды всё новых сторонников. Только ей под силу, применяя современные политические технологии на очередных выборах 2021 года, ликвидировать засилье правящей партии и остановить надвигающуюся катастрофу. На достижение этой цели должна быть направлена вся деятельность партии, её авторитет и влияние. В связи с этим неизмеримо возрастает роль низовых партийных организаций и региональных отделений партии. Именно по результатам выборов и будет проверяться эффективность их политической деятельности.

Готово ли бюро обкома бороться за социализм?

Конечно, многих интересует: а как обстоят дела у коммунистов нашей области? Готовы ли они к вызовам времени? К сожалению, приходится констатировать, что партийная организация области деградирует, растеряла свой авторитет и не имеет руководства, способного грамотно выстроить политическую работу среди народа и повести его за собой в нужный момент.

Главной причиной является политическая слабость бюро обкома как коллективного руководителя Кировского регионального отделения КПРФ. Часть входящих в него членов подобраны по принципу личной преданности первому секретарю или находятся в зависимости от него, поэтому практически все решения бюро принимаются «прикормленным» большинством. Это убило в деятельности бюро всякое творчество, конкретность в работе, стремление развиваться и совершенствоваться. Ничем не оправдана его закрытость.

По этому поводу на пленуме ЦК Г.А. Зюганов вспомнил предупреждение Ленина об опасности формального большинства. Потому что те, у кого большинство в комитетах, получают возможность решать в свою пользу любые вопросы, создавая тем самым почву для зазнайства и чванства, порождая опасное заблуждение, что только у них есть право на идеологическую монополию. В партийной организации нашей области эта болезнь получила серьезное развитие. Общественность региона лишена объективной информации о состоянии дел в партийной организации, не слышно голосов рядовых коммунистов, тем более - тех, кто не согласен с политикой нынешнего руководства. А оно в свою очередь действует такими же методами, что и власть, зажимая любую критику.

В докладе ЦК прозвучала мысль о необходимости энергичного руководства со стороны компартии левыми силами в стране и в особенности рабочим классом. «Расстановка политических сил такова, что работа КПРФ в пролетарской среде - не только дело совести коммунистов. Это вопрос сохранения партии как влиятельной силы, вопрос социалистической перспективы для нашей Родины».

Однако, изучая данные статистических отчетов областного и районных отделений партии, материалы, размещенные на сайте регионального отделения компартии, слушая выступления партийных секретарей, совершенно не чувствуешь не только понимания необходимости, но и желания привлечь как можно большее количество рабочих и крестьян в сферу влияния партийной организации. Нет системной партийной работы в рабочих коллективах, а рядовые коммунисты не представляют, какие текущие и перспективные задачи решают руководящие органы партии. При этом народ устал от засилья телевизионной пропаганды, с ним надо разговаривать, разъяснять особенности современного периода, политическую линию партии. А местные партийные руководители сегодня больше похожи на известную Моську из басни Крылова. Шумят, обличают власть, а что делать - не предлагают. То ли не знают, то ли не хотят!

Более того, на каком-то этапе своей деятельности бюро по непонятным причинам перестало систематически информировать коммунистов и их сторонников о деятельности КПРФ и об общественно-политической ситуации в стране и партии, что является грубым нарушением Устава КПРФ.

Но и это еще не всё. Бюро не стало проводником подлинно товарищеских отношений среди членов партии, прекратило бороться за чистоту ее рядов, предъявлять нравственные требования ко всем коммунистам независимо от их должности и звания. И это стало важнейшим условием мелкобуржуазного перерождения всей партийной организации. Не случайно в докладе Пленуму ЦК было подчеркнуто, что «нравственным императивом КПРФ служит партийное товарищество. В наших рядах должен строго действовать принцип равенства коммунистов - от рядового члена первички до председателя Центрального Комитета. Сегодня особо болезненной причиной попрания партийного товарищества стало проявление социального неравенства в КПРФ. Его практически не было и не могло быть в первые годы после II (восстановительного) съезда партии. Но постепенно в наши ряды пришло немало представителей малого, среднего, а порой и более солидного капитала. Долгое сидение в думах и Заксобраниях чревато формированием партийной аристократии, этой «проклятой касты», по определению Сталина. И такая опасность реальна. Представьте себе человека, который 15 - 20 лет пробыл в парламенте. Для него это уже образ жизни, от которого далеко не все могут отказаться».

Эти суждения Председателя ЦК КПРФ бьют не в бровь, а в глаз, как будто в качестве примера раскрывается сущность взаимоотношений, сложившихся в руководстве Кировского регионального отделения партии. И хотя председатель ЦК говорит, что всегда есть возможность исправить любые ошибки, с трудом верится, что партийное бюро этого состава сделает правильные выводы, исходя из позиции лидера партии.

Оборотень с партийным билетом

Огромный урон партийной организации нанесло политическое перерождение С. Мамаева как первого секретаря комитета. По сути скатившись в болото оппортунизма, С. Мамаев всю свою деятельность подчинил критиканству отдельных сторон жизни области, развенчиванию авторитета руководителей разного уровня. Подмяв под себя партийную организацию, он занимается разборками со своими оппонентами, навешиванием разного рода ярлыков. Практически любое событие, происходящее в жизни области, действия тех или иных должностных лиц освещаются по одному и тому же принципу: максимум 10 процентов правды, остальное - ложь! При этом Мамаев любит подчеркивать, что полученную информацию он черпает «из своих источников», и попробуй проверь, что это за источники!

По этому поводу Г.А. Зюганов хорошо сказал: «Первое поколение большевиков научило нас не сводить дело к борьбе с персонами. Любые фигуры на политическом олимпе однажды сменяются. Но их уход не гарантирует перемен к лучшему».

При этом Мамаев занимает абсолютно оппортунистические позиции, эксплуатируя сложившийся в обществе запрос на системные изменения, которые реально могут обеспечить только «левые» во главе с КПРФ. И сам для укрепления партии ничего не предпринимает. Вся его деятельность как первого секретаря связана с демагогией и пустым критиканством, а не с тем, чтобы завоевать доверие рабочего класса и трудового крестьянства и изменить существующую политическую систему, вернув народу всё то, что он потерял в результате реставрации капитализма. Но для этого надо быть кристально честным во всём, не выдавать желаемое за действительное, не обманывать народ, а вести с ним постоянный откровенный диалог, не скрывая трудности и неудачи. Вместо этого первый секретарь и его окружение тратят силы, энергию партийной организации, совершенно игнорируя главные задачи, которые ставил перед партией еще В.И. Ленин: «победить эксплуататоров и отстоять власть эксплуатируемых», «построить новые экономические отношения», отодвинуты на задний план. В общество вбрасываются нелепые лозунги, превращающие первого секретаря в откровенное посмешище для народа.

Вдумайтесь в эти демагогические, лишенные смысла и оторванные от реальной жизни призывы, идущие от первого лица партийной организации:

«Не дам грабить Кировскую область! КПРФ против грязной власти!»

Наверное, специалисты, подвергнув анализу эти перлы, могут сказать, чем болен главный коммунист области, но трудно отделаться от мысли о том, что свое место и роль в политической борьбе он явно не понимает. Несомненно одно: подобные изыски характеризуют его как человека с болезненным самомнением, вознёсшего себя выше партийной организации. Лозунг фактически указывает на то, что Мамаев может всё и один и партия ему не нужна, создается ореол «всемогущего народного заступника», некоего вятского Робин Гуда, не дающего «грабить Кировскую область». А ведь еще В.И. Ленин подчеркивал, что вся сила коммунистов как раз и состоит в их организации. Одна эта фраза раскрывает всю напыщенность, бесцеремонность и неуважение к своим товарищам, чванство партийного чинуши.

С другой стороны, выступая против «грязной власти», С. Мамаев замалчивает важную деталь, а именно то, что из ее рук он получает свою заработную плату и средства на поддержку партийной организации. И если он искренне считает власть «грязной», то надо быть честным до конца и отказаться от государственного содержания, перестать заигрывать с властью, и тогда можно с полным основанием давать ей ту характеристику, которую она заслуживает. А так из-за подобных наездов выглядывает лишь «мурло» политического карьериста и оборотня с партийным билетом!

Соглашательская позиция бюро обкома привела к буржуазному перерождению его первого секретаря. За годы руководства региональным отделением КПРФ господин Мамаев и его семейство обросли элитной недвижимостью. Причем наличие особняков, торговых помещений, дорогих иномарок не объяснить лишь его партийными доходами. Фактически партийное бюро оказалось поставленным перед фактом, что первый секретарь регионального комитета КПРФ является на сегодня по своему социальному положению представителем буржуазии. И своей крикливостью, клеветническими нападками изо всех сил пытается прикрыть то, что он давно уже находится по другую сторону баррикад. Используя свое положение руководителя регионального отделения КПРФ, С. Мамаев ввел в практику шельмование представителей исполнительной и законодательной власти, обрушивая на них потоки неаргументированной критики, откровенной лжи и клеветы. При этом не раз отмечено, что наезды на руководство города и региона начинались именно в тот период, когда у С. Мамаева появлялась потребность решить личные вопросы. Прикрываясь необходимостью денежной поддержки партийной организации, на протяжении целого ряда лет он фактически занимается вымогательством средств у руководителей организаций и предприятий. За спиной партийной организации С. Мамаев наладил «деловые отношения» с администрацией области, и есть все основания утверждать, что многие партийные решения еще до их принятия согласовываются в кабинетах правительства региона.

Во многом политическому и классовому перерождению он обязан своим личным качествам. Трудно сказать, почему на протяжении долгих тринадцати лет его секретарства коллеги не разглядели в нем то, что видно невооруженным глазом: недоверие к своим коллегам, беспринципность, грубость, лицемерие, лживость, способность оклеветать невиновного человека, его маниакальную уверенность в своей непогрешимости и правоте. Способность совершить подлог, сфабриковать документы, искажающие существо вопроса.

Поэтому закономерно, что за время его секретарства партия растеряла значительную часть своих членов, в ее рядах оказалось большое количество людей с явно выраженной буржуазной моралью. Она перестала быть революционным авангардом трудящихся нашей области, превратившись в кружок пенсионеров и домохозяек. Потеряно большинство сторонников, активно голосовавших за партию на выборах, что привело к сокращению депутатского корпуса партии.

Попытка развала фракции КПРФ в ОЗС. Кому это выгодно?

Еще одним доказательством того, что нынешний состав бюро обкома КПРФ не способен руководить партийной организацией и влиять на решение внутренних вопросов, стала попытка С. Мамаева разгромить партийную фракцию в ОЗС. Заявляя о том, что только партия руководит депутатской фракцией, Мамаев фактически изолировал ее и пытался все три года превратить в некую карманную структуру, которая служила бы укреплению лишь его личных позиций в партии и ОЗС.

Только самоустранением бюро обкома объясняется тот факт, что за последние три года в Законодательное собрание не поступило ни одного законопроекта, отражающего позицию КПРФ по имеющимся злободневным проблемам как в экономике, так и в социальной сфере области. Не имея налаженной обратной связи с местными организациями, партийное бюро оказалось не в состоянии сформулировать имеющиеся социально-экономические проблемы и изложить их решение в соответствующих законопроектах. Под давлением первого секретаря оно не считает нужным информировать депутатов о состоянии дел в региональном отделении партии, не ориентирует на решение проблем, над которыми работают коммунисты области. Поэтому фактически члены фракции вынуждены работать индивидуально, решая в основном частные проблемы, упуская из виду перспективные вопросы, которые поднимает ЦК КПРФ. Несомненно, такое отношение к депутатской фракции сужает ее возможности отстаивать интересы простого народа. Несмотря на попытки призвать первого секретаря перестроить работу фракции, ничего, кроме выпячивания им своей личности, откровенно пустых и демагогических выступлений на пленарных заседаниях ОЗС, к тому же игнорирующих мнение остальных членов фракции, не получилось.

В октябре 2019 года на сайте регионального отделения КПРФ появилось объявление: «Решением бюро обкома КПРФ депутаты Законодательного собрания Кировской области Леонид Сандалов и Анатолий Чурин исключены из фракции партии в ОЗС. Леонид Сандалов также лишен членства в партии».

Кроме того, в сообщении говорилось, что Сандалов и Чурин теперь лишены права сидеть рядом с коммунистами и будут находиться «на галерке» зала пленарных заседаний, за местами депутатов от ЛДПР.

«Сандалов и Чурин исключаются из фракции за систематическую дискредитацию деятельности КПРФ, которая выразилась в публикации откровенно лживых и клеветнических материалов в отношении партии, а также в публичной поддержке в СМИ деятельности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», спикера Владимира Быкова. Сандалов и Чурин неоднократно допускали действия в интересах олигархических кланов, приближенных к «Единой России».

Трудно сказать, чего больше в этом объявлении - откровенной лжи или незнания элементарных норм, которыми должны руководствоваться коммунисты, принимая подобные решения. Хронология конфликта выглядит следующим образом. В сентябре 2019 года на сайте КПРФ было опубликовано сообщение от имени фракции о том, что депутаты-коммунисты будут бойкотировать очередное заседание ОЗС, так как им продолжает руководить В.В. Быков. Нам до сих пор неизвестно, кто принимал подобное решение, на каком основании, поскольку фракция по этому поводу не собиралась. Таким образом, все это выглядело как очередная волюнтаристская директива Мамаева, тем более что никто из представителей правоохранительных органов не заявил об обвинениях в адрес спикера. А так называемый руководитель фракции посчитал выше своего достоинства собрать своих коллег и выработать единое решение. Поэтому мы приняли участие в пленарном заседании ОЗС. Позднее Мамаев заявил, что на «депутатов давили», хотя это абсолютная неправда.

Что же касается решения об исключении депутатов из фракции, то это прежде всего правовая неграмотность членов бюро, которые должны знать, что Устав КПРФ не предусматривает подобную норму. Кстати, этот нюанс хорошо уловили юристы ОЗС, что позволило руководству Законодательного собрания не поддаться на давление со стороны Мамаева и не признать исключение депутатов. Это подтверждается сайтом ОЗС, на котором сохранен список фракции КПРФ по-прежнему в составе четырех человек. Так что Мамаев может сколько угодно заявлять об исключении депутатов, потешая свое самолюбие, - это очередная ложь руководителя-самозванца. Видимо, чтобы выглядеть более убедительным и принципиальным, Мамаев солгал еще раз, заявив о том, что Сандалов и Чурин теперь лишены права сидеть рядом с коммунистами. Было всё как раз наоборот, именно мы отказались сидеть рядом с господином Мамаевым и попросили руководство Законодательного собрания предоставить нам другие места в зале.

Что же касается поддержки «провластных элементов», распространения клеветы в отношении КПРФ, поддержки «Единой России» и В.В. Быкова, то можно охарактеризовать эту нелепицу не иначе как бред сивой кобылы. Ни у кого нет доказательств нашего двуличия. Как нет и никогда не было идейных, политических и принципиальных разногласий с КПРФ, чтобы пойти на предательство партии. Это самая большая ложь, которую придумали Мамаев и его окружение.

Этого конфликта можно было бы избежать, если бы члены бюро не испугались окрика своего партийного босса и пригласили нас на свое заседание, а не тайно вершили самосуд, даже не потребовав необходимых в таком случае доказательств. Тогда было бы легче разобраться в том, что конфликт возник не потому, что обвиняемые депутаты не признают политического курса партии, они лишь категорически не приемлют стиль руководства фракцией со стороны самозванца и насаждение им оппортунистических взглядов на партийную деятельность. А так создалось впечатление, что бюро обкома выступило в роли инквизиторского трибунала, созванного для наказания депутатов-еретиков.

Кстати, то, что С. Мамаев - самозванец, подтверждается его письмом в ОЗС, в котором говорится, что 06.10.2016 на заседании фракции он единогласно был избран ее руководителем. Но самое интересное в том, что заседания по выборам Мамаева руководителем фракции вообще не было. И этот документ им сфабрикован от начала и до конца, в связи с чем мы вынуждены обратиться в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку данному письму. Поэтому А.И. Каримуллина, Л.В. Сандалов и А.М. Чурин приняли решение созвать внеочередное заседание фракции для избрания законного руководителя. Для этого были подготовлены проекты необходимых документов. Заседание планировалось провести в г. Кирове, но из-за болезни внука А.И. Каримуллина не смогла выехать в Киров. Поэтому было принято решение: Л.В. Сандалову отправиться в Вятскополянский район и организовать работу фракции в виде видеоконференции, чтобы в ней мог участвовать и А.М. Чурин. Встреча состоялась в доме А.И. Каримуллиной в присутствии членов ее семьи. Руководителем фракции был избран Л.В. Сандалов. Он стал первым законным руководителем депутатской фракции КПРФ в Законодательном собрании 6-го созыва. Документы по итогам заседания фракции были подписаны всеми тремя участниками и представлены руководству ОЗС.

Однако уже через несколько дней под нажимом Мамаева А.И. Каримуллина изменила свою позицию и якобы отозвала свою подпись. Это дало возможность для развертывания против нас очередной клеветнической кампании. Теперь нас обвиняют в том, что мы обманом вынудили Александру Ивановну подписать чистые листы и предлагали ей взятку. Вместо того чтобы опровергнуть эту ложь, она совершила прямое предательство и сознательно присоединилась к лжесвидетельству против своих коллег. Добившись поддержки, Мамаев сегодня стремится использовать А.И. Каримуллину в своей игре для привлечения нас к уголовной ответственности за попытку передачи ей взятки. Получит ли эта история свое развитие, всецело зависит от Александры Ивановны. Нам бояться нечего, поскольку ничего противоправного мы не совершали. Но Александре Ивановне этот поступок авторитета не добавит, кроме вопросов о причинах ее предательства.

Анализируя создавшееся положение, мы пришли к выводу, что развал фракции - это не случайная акция. Региональное отделение КПРФ, превратившись в мелкобуржуазную секту, перестало следовать партийным курсом. И это становится все яснее. Поэтому во избежание политического провала нужен был повод, чтобы отвлечь внимание коммунистов от положения дел в партийной организации, а заодно и избавиться от тех, кто оказывает противодействие оппортунистическому стилю работы Мамаева и представляет угрозу ему и его окружению. И второе. Оппонентам КПРФ сегодня очень важно ослабить оппозицию и оттеснить региональное отделение партии на политические задворки. Так почему бы не предположить, что развал фракции КПРФ в Законодательном собрании и есть та расплата Мамаева со своими политическими визави за растущее взаимопонимание и политическую поддержку. Это предположение подтверждается и той заинтересованностью, которую проявили известные властные структуры, поддержав господина Мамаева в его действиях по развалу фракции КПРФ.

Вот почему, защищая свою честь и достоинство, мы вынуждены принять брошенный нам вызов и показать коммунистам, что С. Мамаев - это прежде всего оппортунист и самозванец, оборотень с партийным билетом, чьи убеждения, как говорил В.И. Ленин, «сидят не глубже, чем на кончике языка».

У нас нет корыстных намерений, и мы не претендуем ни на какие посты и должности. Но, как коммунисты с многолетним стажем, еще со времен КПСС, мы считаем своим долгом предупредить о том, что в руководстве регионального отделения КПРФ сложилась опасная ситуация. С одной стороны - безвольная и невразумительная позиция бюро, а с другой - хамство и оппортунизм первого секретаря. Это такая гремучая смесь, которая способна в любой момент взорвать изнутри партийную организацию.

Что делать?

Мы обращаемся к коммунистам с предложением рассмотреть наше письмо на партийных собраниях и добиваться созыва внеочередного Пленума Комитета Кировского регионального отделения КПРФ с целью досрочного переизбрания нынешнего состава бюро обкома, чтобы избавиться от ренегатов и оппортунистов и сформировать боевой, революционный штаб партийной организации. Предлагаем новому составу бюро:

1. Восстановить принципиально важное требование Устава и действовать на основе принципа демократического централизма, идейной общности и партийного товарищества.

2. Считать на современном этапе, исходя из материалов последних Пленумов ЦК КПРФ, важнейшей задачей партийное строительство. В течение двух лет решить задачу-минимум: довести численность партийной организации до 5 тысяч членов. При этом исходить из следующих требований: на каждую тысячу работающего населения должно приходиться не менее 5 членов партии (3 человека - от рабочих, 1 - от трудового крестьянства, 1 - от прочих социальных групп населения). Прием в партийную организацию лиц, достигших 60-летнего возраста, осуществлять только в исключительных случаях. Заметно расширить число сторонников партии. Каждый коммунист должен опираться на поддержку 20 - 30 своих сторонников, имеющих право голоса, и постоянно расширять поддержку партийной организации среди трудящихся. Надо наладить повседневную политическую работу с людьми, приобщая их к идеалам социализма, убеждая в важности стать союзниками коммунистов.

3. Сосредоточить усилия партийной организации на изучении материалов последних Пленумов ЦК КПРФ и на их основе разработать Программу первоочередных действий на период 2020 - 2022 годов с целью резкого увеличения представительства партии в органах законодательной власти.

Депутаты Законодательного собрания Кировской области (фракция КПРФ)

заслуженный учитель школы РФ А.М. Чурин,

заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ Л.В. Сандалов.