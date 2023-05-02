Пока, УК! В Кировской области началась кампания по сокращению числа «управляек»

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У вятского населения много претензий к управляющим компаниям. И не только в областном центре. Во многом этот негатив в восприятии их работы оправдан. Есть немало УК, которые деньги с населения собирают, а пользы от них ноль.

По идее, борьбу с такими недобросовестными «управляйками» должна вести Государственная жилищная инспекция Кировской области. Вот только до последнего времени она демонстрировала полную неспособность что-либо предпринять, как-то исправить положение дел в управлении многоквартирными домами, в бесперебойном обеспечении граждан необходимыми коммунальными ресурсами и услугами. Ее руководители (которых за последнюю пятилетку сменился чуть ли не десяток) искали лишь оправдание собственному бездействию, а не способ исправить положение.

И только «волшебный пендель» от губернатора Кировской области Александра Соколова заставил ГЖИ шевелиться, начать борьбу с теми УК, которые не выполняют взятых на себя обязательств. Но, как водится, и здесь эта контора умудрилась уже «накосячить».

Задача поставлена - задача выполняется

Началось все еще нынешней зимой. Она хоть и была не очень снежной, но в январе все же отметилась обильными снегопадами. Вот тогда и посыпался через социальные сети вал жалоб на нерасчищенные дворы и не убранный с крыш снег.

Заметил это и губернатор Соколов. А когда узнал, что в области работает почти 200 управляющих компаний, то тут же выдал сакраментальную речь:

- Обращаюсь к ГЖИ еще раз: ваша задача - жестко наказывать лоботрясов. К весне количество управляющих компаний должно сократиться на две трети. У нас столько компаний, которые ничего не делают. Деньги с людей собирают просто себе на зарплату и прибыль владельцу. Не может переварить город и область такое количество «управляшек». Если у них объем меньше определенного, это отмывочная контора.

Кто-то от этого выступления был в восторге - «наконец-то нашлась железная рука, которая заставит лентяев работать». Кому-то оно пришлось сильно не по вкусу. И не только представителям управляющих компаний. На их защиту встал, например, депутат областного Законодательного Собрания Сергей Мамаев, выступивший в данном случае не в своем традиционном амплуа «защитника трудового народа» (его-то как раз УК и обирают). «Главному коммунисту» не понравился волюнтаризм временного, как он его упорно называет, губернатора.

А вот для начальницы ГЖИ Алёны Дудниковой такое поручение, похоже, оказалось полной неожиданностью. Она до этого даже на проверки работы УК своих сотрудников отказывалась направлять, оправдывая собственное бездействие мораторием на проверку бизнеса. А тут посыпалось как из рога изобилия: то по городу бегай, за уборкой следи, то лицензии отзывай. Трудно это с непривычки.

Однако после поручения губернатора пришлось что-то делать. Начали с малого. В марте на одной из планерок Дудникова доложила Соколову, что в отношении трех УК, замеченных в нерадивой очистке снега с крыш, - ООО «ЖКХ города Кирова», ООО «Возрождение» и ООО «УК «Вершина» - решается вопрос об аннулировании их лицензий. А уже в апреле объявила, что лицензии не будут продлены аж 35 «управляйкам».

По формальным основаниям

И вот на прошлой неделе был опубликован полный перечень тех организаций, которые попали под губернаторскую кампанию по очистке рынка коммунальных услуг. Из 35 УК, вошедших в него, тринадцать работают в Кирове, а остальные - в Белохолуницком, Вятскополянском, Верхнекамском, Куменском, Лузском, Мурашинском, Нолинском, Омутнинском, Подосиновском, Слободском и Шабалинском районах, а также в городе Кирово-Чепецке и ЗАТО Первомайском.

Однако, как оказалось, не все, попавшие в «черный список», - злостные нарушители лицензионных требований, то есть не работали и не работают на нужды граждан. Этот факт вынуждена была признать даже Дудникова.

- Среди 35 управляющих компаний, у которых заканчивается лицензия, некоторые не раз попадали в поле зрения ГЖИ, есть и, казалось бы, добросовестные, - отметила она в своем интервью одному из региональных СМИ. - Но раз они пропустили срок продления лицензий - это уже для меня причина поставить большой вопрос об их ответственности.

По ее словам, все, кто в этот список попал, виноваты сами. Начиная с сентября 2022 года инспекция информировала управляющие организации об истечении срока действий лицензий, разъясняла требования законодательства, проводила с ними совещания. Также был разработан график подачи заявлений о продлении срока действия лицензий, в котором для каждой УК была обозначена рекомендуемая дата подачи такового. Ну а раз эти сроки не были выдержаны, то ГЖИ, в отличие от прежних времен, «пошла на принцип» и не стала принимать документы после обозначенного срока.

Фактически ГЖИ, для того чтобы выполнить поручение губернатора, пошла по формальному пути. Не стала разбираться с каждой отдельной УК - хорошо или плохо она работает, а, как говорится, «остригла всех под одну гребенку». Хотя, может быть, и выбора у нее не было? Сократить более чем в два раза количество действующих компаний без этого не получится, и не выполнить «пожелание» Соколова тоже нельзя.

Впрочем, у такого формального подхода есть и свои плюсы для ГЖИ. Решать вопросы, связанные с прекращением работы УК (а их, как показывает жизнь, будет немало), ей не придется. Не в ее это компетенции.

Пока же Дудникова успокоила граждан. Лишаемые лицензий компании продолжат свою деятельность до 1 июня 2023 года. За это время у собственников помещений в многоквартирных домах еще есть время, чтобы определиться с вариантом обслуживания их общего имущества. Таковых, как она подсказала, три: во-первых, выбрать другую УК для заключения договора управления, во-вторых, изменить способ управления и создать товарищество собственников жилья (ТСЖ) и, наконец, в-третьих, выбрать непосредственный способ управления, если в доме не более 30 квартир.

Кто больше пострадает?

Это в Кирове утрату 13 «управляек» из больше чем 120 подобных организаций значительная часть населения может не заметить. А вот в районах, где все УК на виду, ситуация с лишением их лицензий далеко неоднозначна.

Так, например, по словам главы Мурашинского района Сергея Рябинина, обе районные УК, попавшие в список, - ООО «ЖКХ Октябрьский» и ООО «УК п. Октябрьский» - уже давно не работают. От того, лишат их лицензии или нет, никому не станет ни жарко, ни холодно. Обслуживанием домов занимаются сейчас другие, добросовестные предприниматели.

В Слободском районе ситуация другая. По словам главы Александра Костылева, две компании, обслуживающие населенные пункты на территории этого муниципального образования, - ООО «УК «Союз» и МУП ЖКХ «Запад» - не успели вовремя сдать документы на продление лицензий, а потому работают сегодня над тем, чтобы все-таки получить разрешительные документы. Но даже если у них это не получится, в районе есть муниципальная организация, которая сможет их заменить.

Правда, у жителей самого райцентра, то есть города Слободского, есть вопросы по поводу УК «Управдом». Компания собирала деньги на ремонт подъездов, и граждане, после получения известия о лишении ее лицензии, беспокоятся о судьбе своих денег. Кто и как будет решать эту проблему, пока не ясно. Но понятно, что этот вопрос не единственный.

А вот в Кирово-Чепецке ситуация, как пишет интернет-портал «Чепецк.ру», гораздо хуже. Лишенная лицензии УК под названием «ЖЭК-6» - вторая по величине управляющая компания в этом городе. Она обслуживает треть всех домов и уже долгие годы «хорошо справляется с работой». К тому же в ее ведении жилфонд микрорайона Черёмушки и все проблемные дома в Кирово-Чепецке, за которые не хотели браться другие управляющие компании: микрорайон Каринторф, часть Балезино, малосемейки, общежития и дома, чьё состояние далеко от идеального.

Как и в Слободском районе, эта компания теряет лицензию по вине своей собственной бе­залаберности и традиционной надежды на «авось» - не сдала вовремя нужные документы. И сегодня изменить решение ГЖИ может, как пишут местные журналисты, либо вмешательство высших должностных лиц, либо судебное решение. В последнем варианте есть все шансы на положительный исход, так как «отказ получен не из-за проблем с документами или претензиями к работе, а по формальному признаку, срыву установленных сроков лицензионной кампании». Вот только процесс этот не быстрый.

В заложниках - люди

- Если до 1 июня проблема не будет решена, - пишет «Чепецк.ру», - то варианты развития ситуации для жителей многоквартирных домов, чьим УК не продлят лицензию, разнятся от плохих до очень плохих.

Всем домам, кто не выберет новую «управляйку», должна быть принудительно назначена другая управляющая компания - этот процесс длится ещё примерно месяц. Теоретически муниципалитет может совмес­тить внезапную проблему и реорганизацию муниципального предприятия в коммерческую форму, но только это настолько длительный по срокам процесс, что к его завершению все дома «ЖЭК-6» должны оказаться в другой управляющей компании.

«При самом плохом развитии ситуации, - продолжают журналисты, - администрация лишится прибыльного и стабильно работающего муниципального предприятия, которое выручает в проблемных ситуациях с благоустройством города (именно «шестерку» вынуждают забирать муниципальные контракты, где не находится желающих из коммерческого сектора). Управляющая компания без лицензии - это убыток, и если ситуация не решится, то чиновники могут продать её базу, активы, структуру в целом. Что, конечно, решит проблему у жителей, попавших в ловушку, но будет иметь негативные последствия для города».

Таким образом, рьяное желание начальницы ГЖИ Алёны Дудниковой показать губернатору свое служебное рвение и стремление во что бы то ни стало исполнить его повеления грозит обернуться для Кирово-Чепецка большой бедой. И не факт, что только для Кирово-Чепецка. Ведь 35 - это еще очень далеко от плана, который «нарезал» Соколов. Две трети от двухсот - это, на минуточку, 133! А сделать это велено к весне. И значит, ГЖИ надо закрыть еще сотню «управляек» за оставшийся месяц.

Очевидно, что поручение губернатора в таком виде выполнено точно не будет. Зато интересно будет понаблюдать, если Александр Соколов отречется от своей идеи сократить число УК на две трети, как отрекся он от «миллиона туристов», которые должны приехать в Киров на празднование юбилея города. Понимает ли Дудникова, что в этом случае она станет «стрелочником», на которого свалят всю вину за возникшие проблемы?

Иван ТРОФИМОВ.