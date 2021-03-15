Достучаться до УК. Несколько управляющих компаний Кирова попали в «черный список»

Фото: kirov.aif.ru

Конец зимы этого года оказался не только самым холодным за последние несколько десятков лет, но и очень снежным. Мело так, что тротуары становились непроходимыми, а на домах красовались метровые сугробы. С расчисткой дорог городская администрация худо-бедно справлялась, а вот уборка дворов и крыш выполнялась управляющими компаниями спустя рукава. Впрочем, кировчан этим не удивишь. Хорошо еще, никого не убило рухнувшим с высоты снегом.

Правительство региона и кировский муниципалитет уже не первый год пытаются найти действенные инструменты для приведения в чувство зарвавшихся коммунальщиков. Вот только ничего из этого, по большому счету, не выходит. Помогут ли изменить ситуацию к лучшему новые меры, которые предложил губернатор Игорь Васильев?

Губернатора заметили в кировских дворах

Борьба с недобросовестными управляющими компаниями в Кирове идет давно. Периодически, что обычно связано с какими-то ЧП или с очередными выборами, она активизируется, потом приобретает статус вялотекущей, но полностью никогда не затухает. Да и как ей не тлеть, если ответственных коммунальщиков - раз-два и обчелся, а у всех остальных хорошо получается только деньги с народа собирать. И, нужно сказать, немалые.

Вошло уже в поговорку, что зима для управляющих компаний всегда приходит неожиданно. А потому жалобы кировчан на заметенные дворы, на нерасчищенные въезды, на прогибающиеся под снегом крыши, на лед и прочие зимние «прелести» не прекращаются. Люди направляют обращения и в сами УК, и в горадминистрацию, и в Гос­жилинспекцию (ГЖИ), и лично муниципальным руководителям, и даже губернатору. А уж интернет после очередного снегопада просто пестрит красноречивыми фотографиями.

И нельзя сказать, что на жалобы кировчан властные органы внимания не обращают. Отнюдь.

Многие помнят, например, что губернатор области Игорь Васильев начинал свою деятельность у нас, будучи на тот период исполняющим обязанности, с ревизии работы городских коммунальных служб. Его рейды по улицам и дворам в 2016 - 2017 годах были публичными, широко освещались в прессе и, нужно сказать, добавили популярности будущему главе региона. Ведь Никита Белых, его предшественник, этим не заморачивался.

Вот и в этом году чаша терпения у Игоря Владимировича, по-видимому, переполнилась, и он, собрав вокруг себя главу горадминистрации Дмитрия Осипова и руководителя ГЖИ Виталия Шулепова, отправился в начале марта с рейдом по кировским дворам. Как всегда, дело не обошлось без замечаний. Жильцы одного дома похвалили свою УК, другого - пожаловались на то, что она всю зиму «мышей не ловит».

- Граждане должны быть уверены, что за их деньги будет оказана качественная услуга по содержанию общедомового имущества, от вывоза снега до уборки подъезда и расчистки крыши, - озвучил свои впечатления и выводы глава региона. - Для этого необходимо выбирать «правильную» управляющую компанию, которая ответственно и качественно выполняет свою работу. Сегодня мы видим, что есть компании, которые деньги с граждан собирают, но услугу по содержанию имущества не оказывают. Надзорные органы, прокуратура и ГЖИ должны внимательно посмотреть на работу таких компаний.

По итогам этого выездного заседания Игорь Васильев поручил главе ГЖИ составить «черный список» УК, которые халатно относятся к своим обязанностям.

- В Кирове большой список управляющих компаний. Среди них есть те, у кого в штате лишь руководитель и бухгалтер. Качественно исполнять свои обязанности по содержанию имущества при таком штате невозможно. В то же время у жителей нет возможности оценить управляющую компанию, чтобы вы­брать ту, которая имеет техническую возможность качественно оказывать услугу по содержанию жилья. Поэтому поручаю Госжилинспекции создать перечень всех управляющих компаний, в котором будет раскрыта их материально-техническая база. Эта информация должна быть размещена в общем доступе, - сформулировал задачу губернатор.

«Чёрный список» не напасть...

Как заметил руководитель ГЖИ Виталий Шулепов, лицензию на осуществление предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами (МКД) имеют 118 юридических лиц, у семнадцать из которых нет в управлении ни одного МКД.

ГЖИ, на плечи которой легла тяжелая обязанность по регулированию деятельности управ­ляющих компаний, еще накануне губернаторской ревизии дворов опубликовала свой рейтинг УК. Он составлялся по пятибалльной системе и учитывал два показателя: количество жалоб и наличие (отсутствие) в отношении УК процедуры внешнего наблюдения.

По результатам оценки максимальное количество баллов получили 18 организаций, четыре балла - 30 УК, три балла - 23 управляющие компании, два балла - 12 УК и один балл - 10 организаций.

Нужно сказать, что в числе аутсайдеров рейтинга оказалась и компания «Промус», на которую первому лицу области пожаловались жильцы дома № 24 по улице Некрасова.

Рейтинг размещен на официальном сайте инспекции в разделе полезная информация.

Но рейтинг рейтингом, а Госжилинспекции, помимо этого, приходится разбираться и с жалобами горожан. А их ежегодно поступает не десятки и не сотни, а тысячи. И часть из них просто невозможно решить не выходя из кабинета. А выслушивать возмущенных граждан, задавать вопросы работникам УК - задача не для слабонервных. Тут нужны энергичность, собранность, воля и умение решать вопрос на месте.

ГЖИ за два месяца 2021 года провела 650 проверок, рас­смотрела 2420 обращений, выдала около 180 предписаний. Уже возбуждено 198 административных производств, вынесено свыше 180 постановлений, предъявлено административных штрафов на сумму более шести миллионов рублей, из них уплачено - свыше 800 тысяч рублей.

«ВК» уже не раз писал о работе этого органа. Отмечалось, что принимаемые им меры (в том числе штрафы) слабо помогают навести порядок в работе коммунального комплекса. Ведь многим недобросовестным УК бывает легче объявить себя банкротом и сгинуть в небытие с деньгами граждан, чем честно трудиться.

Вот и рейтинг, или «черный список», вряд ли поправит ситуа­цию. Жилищный фонд об­ластного центра разнообразен (по времени постройки МКД, его этажности, состоянию и пр.) и имеет сильный разброс по территории. Многие УК, в том числе и добросовестные, дабы не угодить в число аутсайдеров, просто не будут принимать управление над проблемными домами, а те, что всё же рискнут это сделать, либо обдерут жильцов как липку, либо через какое-то время (опять же собрав плату с граждан) закроются.

И решение здесь может быть только одно - изменить всю систему, «не дожидаясь перитонита». Косметические меры не помогут. Вот только сделать это можно лишь на государственном уровне. А там пока проблем не видят. Поэтому и приходится гражданам преодолевать трудности самостоятельно. Хотя иногда им в этом помогает местная власть.

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В Кирове в этом году город­ская администрация более активно, чем в прошлые периоды, занимается вопросами понуждения управляющих компаний к добросовестному труду. Об этом говорят регулярные отчеты территориальных управлений по итогам проверок кировских дворов и крыш, публикуемые на официальном сайте мэрии. Об этом же говорят и те меры, которые принимаются к недобросовестным УК.

Так, к началу марта, как сообщили в административно-технической инспекции, было выявлено 1150 нарушений по части содержания крыш многоквартирных домов. В целом по городу на управляющие компании составлены протоколы на общую сумму четыре миллиона триста тысяч рублей. И такая активность не может не радовать.

Но администрация побуждает УК к действию не только рублем. Она рекомендует им плотнее взаимодействовать с собственными специалистами, которые могут помочь не только советом, но и оказать содействие, например, в организации вывоза снега со дворов.

- У нас нет задачи наказать, - заметил представитель мэрии на совещании с управляющими компаниями города, которое прошло на днях в Общественной палате области.

Неизвестно, как оценили такой посыл сами коммунальщики. Зато калькуляторы у них в головах точно заработали. Ведь в связи с повышением требований со стороны чиновников они тут же заявили, что необходимо пересмотреть тарифы, которые действуют без изменений вот уже три года.

Управляющие компании обратили внимание городских чиновников на то, что тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД должен повыситься на 12 - 15 рублей с квадратного метра «с учетом применения на практике ужесточенных требований СанПиН о санитарном содержании поселений и эксплуатации помещений».

- Вопрос действительно интересный. Мы рассмотрим его в ближайшее время на заседании с приглашением представителей Управления Роспотребнадзора по Кировской области, - прокомментировал такой ультиматум Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области.

Впрочем, иной реакции ожидать было трудно. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ уже не в первый раз отмечается своей «беззубостью» при разговоре с представителями коммунального бизнеса и муниципальными чиновниками. Не так давно «ВК» писал о том, как этот орган борется с сосульками и каков результат его деятельности.

Но вернемся всё же к работе мэрии. Там также недавно провели совещание с УК по поводу уборки крыш и вывоза снега. Вот только разговор был более конкретный.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов напомнил УК, что придомовая территория должна быть приведена в порядок в течение 12 часов по­сле снегопада, а сброшенный с крыши снег необходимо убрать в течение шести часов. Он также не забыл в очередной раз проинформировать собравшихся о том, что «за нарушение требований к содержанию крыш и обеспечению безопасности для жителей предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей».

А вот гражданам, которые недовольны работой своей УК, он посоветовал звонить по телефону в единую дежурную диспетчерскую службу города - 76-00-00.

Иван ТРОФИМОВ.