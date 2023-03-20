Могут, когда захотят. ГЖИ начала лишать «управляйки» лицензий за неубранный снег

Недавно «Вятский край» писал о том, что в Кирове на улице Ленина с дома № 107 на девушку с крыши упал снег. Это происшествие было взято на контроль Центральным аппаратом Следственного комитета России. Оно же дало повод Александру Соколову поручить Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) провести проверки работ по уборке снега с крыш и наказать те управляющие компании, которые делают это плохо или совсем не делают.

В прошлый понедельник на планёрке губернатор Кировской области Александр Соколов заслушал доклад руководителя региональной ГЖИ Алёны Дудниковой об уборке снега с крыш в Кирове.

Отчёт чиновницы у главы региона вопросов не вызвал. Информацию он принял к сведению. Хотя с его стороны было бы уместным поинтересоваться у неё: почему ранее подведомственный ей орган всячески уклонялся от такой работы, что привело к падению снежных масс на людей? Тем более что в уже упомянутой заметке «Вятский край» напомнил читателям о том, как Алёна Дудникова, выступая на заседании комиссии Кировской городской думы, призналась, что у инспекции отсутствуют полномочия по тотальной проверке уборки крыш. Но, как показала нынешняя планёрка, «волшебный пендель» от главы региона способен изменить взгляды руководительницы ГЖИ на 180 градусов.

Согласно отчету Дудниковой, за неделю ее подчиненные успели совершить «инспекционные визиты» по тысяче двумстам адресам. Везде было проверено наличие наледи, снега и сосулек на кровле.

- По всем нарушениям информация была передана в управляющие компании с требованием незамедлительно провести работы по устранению нарушений, - сказала начальница ГЖИ. - Часть домов представили сведения о проведённых работах с фотоотчётами, однако часть отчёты не представили. Речь идёт о домах, которые находятся в управлении ООО «ЖКХ города Кирова» и ООО «УК «Вершина».

В адрес указанных компаний, по словам Дудниковой, направлены предписания о незамедлительной уборке снега и предостережения. Кроме того, возбуждены административные производства. Сейчас в отношении компаний решается вопрос об аннулировании лицензий за грубые нарушения их условий.

Алёна Дудникова также отметила, что в отношении ещё одной управляющей компании - ООО «Возрождение» - уже вынесено решение об исключении домов из управления, а 20 марта лицензионная комиссия будет обсуждать вопрос об аннулировании лицензии данной УК. В отношении же директора ООО «Возрождение» Виктора Тарасова в марте суд вынес решение о его дисквалификации. Оно ещё не вступило в законную силу. Но если решение не будет опротестовано, то этот недобросовестный предприниматель не сможет далее плодить УК-однодневки, которые своих обязанностей не исполняют, зато исправно гребут деньги с жильцов.

Кстати, Виктор Тарасов является также учредителем УК «Вершина», к которой, как сказано выше, у ГЖИ тоже имеются вопросы.

А вот к УК «ЖКХ г. Кирова» у кировчан претензии есть уже давно. Ещё в 2017 году, когда я делал репортаж о капитальном ремонте дома № 6 на улице Горбуновой, его жильцы жаловались мне на эту управляющую компанию. Потом она также не раз мелькала в жалобах жителей областного центра, но за всё это время ГЖИ не могла найти на неё управу. И вот таки нашла.

Упомянула Дудникова и о пострадавших от сходов снега с крыш. Первый из них произошел в конце февраля у дома № 107 на улице Ленина. Пострадала (ушибы мягких тканей) девушка 2003 года рождения. Второй - в субботу, 11 марта. После обильных осадков накануне с крыши съехала снежная масса на женщину 1983 года рождения. Происшествие случилось около дома № 89 на улице Воровского.

Несмотря на эти ЧП, губернатор области в целом благожелательно отнесся к рассказу Дудниковой об успехах.

- Меры принимаете правильно. У меня просьба - мониторинг очистки кровель продолжить, и не только в Кирове, но и в других муниципалитетах. Мы должны действовать в интересах наших граждан, - пафосно завершил он обсуждение.

Кстати, опыт, связанный с дисквалификацией руководителей неоднократно «проштрафившихся» УК, поддержал и глава Кировской городской администрации Вячеслав Симаков.

Оказывается, при наличии «политической воли» даже самых ленивых чиновников иногда можно заставить работать. Хотя за последний десяток лет это, пожалуй, первый такой случай.

Иван ТРОФИМОВ.

Когда верстался номер

16 марта в региональном следкоме сообщили, что на улице Преображенской на 87-летнюю пенсионерку с крыши упал снег. Женщина получила травмы.