Непродление лицензии управляющей компании взволновало жителей Слободского

Фото: kirov.online

Кировская Госжилинспекция (ГЖИ) во что бы то ни стало стремится выполнить приказ губернатора Соколова о сокращении численности управляющих компаний в области на две трети. И это стремление вызвало немало вопросов, а местами и откровенную панику у жильцов, которые с 1 июня рискуют остаться один на один с проблемами, связанными с управлением многоквартирными домами.

Применительно к ситуации, когда ГЖИ в одночасье объявила о непродлении лицензий сразу тридцати пяти управляющим компаниям, вспоминается народная муд­рость про «глупого человека», которого заставили Богу молиться и чем всё это кончилось.

Под исполнительский раж ГЖИ попали даже те УК, к которым, в общем-то, серьезных претензий от населения не было. Им отказали по причине несоблюдения сроков подачи заявок на продление. Коснулось это не только областного центра, но и многих других муниципальных образований.

Сегодня «бьют в набат» в городе Слободском.

Здесь одной из УК, которым ГЖИ не продлила лицензию, стала компания «Управдом». Она была зарегистрирована ещё в 2003 году. Директором её является Андрей Болтачев.

Свое видение сложившейся ситуации он изложил в местном издании «Скат ИНФО».

- В течение недели ко мне, как директору УК «Управдом», поступил ряд взаимо­связанных вопросов, - рассказал Болтачев. - Чтобы у всех горожан было понимание сути происходящих событий, четыре основных вопроса я прокомментирую.

- По какой причине начались разговоры о том, что «Управдому» скоро придётся прекратить работу?

- Это мнение основано на недавнем решении Государственной жилищной инспекции Кировской области, которое в 20-х числах апреля опубликовано на многих информационных ресурсах в интернете.

Суть решения одной строкой: 35 управляющим компаниям в регионе (в том числе четырем работающим в городе Слободском) не продлён срок действия лицензии после 1 июня текущего года.

- Почему вы подчёркиваете, что «непродление лицензии» - это другая процедура и другая ситуация по сравнению с «лишением лицензии»?

- Можно согласиться, что для получателя услуг эти нюансы в терминологии не имеют большого значения: для простого жильца обе формулировки означают, что у управляющей компании какие-то проблемы с лицензией (а значит, и с дальнейшей работой). Но для специалистов, которые работают в сфере ЖКХ, разница известна и очевидна:

- лишение лицензии - это наказание за серьёзные нарушения, допущенные в работе компании, оно производится через суд;

- не продлить лицензию может сама жилищная инспекция во внесудебном порядке, это делается по различным основаниям (в том числе формальным, не имеющим никакого отношения к качеству работы компании), и с юридической точки зрения это исправимая ситуация.

- По какому же принципу и на каком основании 35 компаниям в регионе одномоментно не продлили лицензию?

- Созвонившись с некоторыми коллегами-директорами, я убедился в том, что всем нам отказали в продлении лицензии по одному и тому же формальному основанию: это нарушение сроков подачи заявления на продление лицензии.

Данное заявление требовалось подать до конца марта 2023 года (а само изменение законодательства, которым введена такая необходимость, сделано в 2018 году).

Если бы это нарушение выявили у трёх или пяти компаний в регионе, наверное, это был бы повод для толкований, что здесь есть наш недосмотр, плохо знаем нормативную базу и так далее. Но когда одну и ту же процедурную погрешность допускают десятки организаций, для меня это свидетельство того, что сама нормативная база по вопросу лицензирования сформулирована некорректно и требует доработки.

Тем более что в лицензии «Управдома» прямым текстом написано: «Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами предоставлена бессрочно».

И повторюсь: данная процедурная погрешность никак не связана с качеством работы управляющей компании. Если бы решение о непродлении лицензии принималось с опорой на качество и результаты работы компании, я уверен, что в списке фигурировали бы совершенно другие управляющие компании.

Предысторию происходящей «чистки рядов» знают многие читатели, которые внимательно следят за официальной областной повесткой: установка на сокращение количества УК действительно существует. Она вызвана тем, что ряд УК (как небольших, так и очень крупных) работает с нарушениями, вызывает постоянные нарекания.

Непонятно одно - как эту ситуацию исправит непродление лицензии ряду управляющих компаний по формальному основанию.

- Чем же теперь грозит для компании и для жильцов непродление лицензии?

- Во втором ответе я уже сказал, что с юридической точки зрения это исправимая ситуация. За прошедшие дни выработаны три правовых алгоритма, которые мы готовы применить для продолжения штатной работы УК «Управдом». Почему сразу три? Дело в том, что жилищная инспекция и другие инстанции со своей стороны могут занять ту или иную позицию, запустить ту или иную процедуру в ответ на наши заявления, после чего и нам будет ясно, каким путём идти дальше: через суд или без суда, через получение новой лицензии и тому подобное.

Так или иначе, все разработанные варианты - это сугубо внутренняя административная «кухня», которая обернётся дополнительными хлопотами только для самой УК. На качестве нашей работы (а значит, и на качестве жизни граждан) эти хлопоты не должны сказаться.

Добавлю к затронутой теме: конечно же, в сложившейся ситуации конкурентам и просто недоброжелателям становится интересно «подогреть тему» - внушить гражданам, что «пора скорее менять управляющую компанию, иначе сгорят деньги на счёте дома» и так далее. Подобные заявления в соцсетях уже делаются. Но из разговоров с жильцами я убедился, что большинство трезво воспринимает таких «советчиков-доброжелателей», преследующих свои интересы.

Допускаю, что в определённой растерянности сейчас находятся и сами авторы решения о непродлении, поскольку в существующем виде оно влечёт несколько административно-правовых коллизий (говоря простым языком, боролись с одной проблемой - и создали десять новых). Приведу только один пример: в Белой Холунице лицензию всё по тому же формальному основанию не продлили единственной управляющей компании, которая работает на местности (и к кому тогда жильцы перей­дут после 1 июня?).

Самый первый комментарий по сложившейся ситуации, сделанный нами в соцсетях 21 апреля, сохраняет свою актуальность и соответствует действительности: ООО «Управдом» имеет лицензию № 000168 от 13 апреля 2016 года. Данная лицензия является БЕССРОЧНОЙ.

Каких-либо постановлений от ГЖИ о приостановлении действия либо об аннулировании данной лицензии в адрес ООО «Управдом» не поступало.

В данное время ООО «Управдом» продолжает работать в обычном режиме и предоставляет весь установленный законом перечень услуг по управлению многоквартирными домами. Все накопленные денежные средства многоквартирных домов находятся на их лицевых счетах, и им ничто не угрожает.

Подготовил к печати Иван ТРОФИМОВ.