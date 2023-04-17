Кировской Госжилинспекции поручили следить за Фондом капитального ремонта

Фото: gorodkirov.ru

У депутатского корпуса (как на региональном уровне, так и на муниципальном) давно есть немало вопросов к работе кировского регионального Фонда капитального ремонта (ФКР). Однако в рамках подготовки к 650-летию областного центра такая озабоченность уже вышла за обычные рамки. В городе предстоит сделать очень многое, чтобы он встретил праздник достойно. Сможет ли ФКР справиться со своей частью работы?

Сегодня ответ на этот вопрос волнует уже не только депутатов, но и многих активных горожан. Поэтому не случайно нового руководителя Фонда капремонта пригласили с отчетом в Общественную палату Кировской области. И то, что общественники услышали, оптимизма не внушило. Впрочем, обо всём этом по порядку.

Кто бы сомневался?

Не секрет, что некоторые государственные организации, с которыми людям приходится иметь дело, часто демонстрируют почти полную несостоятельность. Поэтому у многих обычных граждан появляется вопрос о необходимости существования таких организаций в принципе.

Есть ощущение, что если все они в один момент исчезнут, то большинство людей даже не заметят этого. А вот о Фонде капремонта так не скажешь.

Повальная приватизация жилья, которая была запущена в постсоветский период, несла много плюсов, но имела и существенные недостатки. Без должного ухода осталось общее имущество (подвалы, чердаки, подъезды, лестницы, лифты и т. п.) в многоквартирных домах (МКД), да и инженерные сети нужно было содержать в работоспособном состоянии, что уж говорить о несущих конструкциях и кровле.

Пока дело касалось только поддержания всего вышеперечисленного на приемлемом уровне, то с ним справлялись появившиеся для этого управляющие компании. Но как только дошло до капремонта строений, финансовой «мощи» последних стало не хватать. Так и появилась идея создать для этого специальный фонд.

Можно много обсуждать размер взноса на капремонт, приводить примеры некачественно выполненных ремонтных работ, но необходимость иметь специальную организацию, которая всем этим занимается, под сомнение поставить невозможно.

Даже альтернативный вариант ФКР в виде специальных счетов, как показала практика, не сравнится с возможностями фонда. Деньги, отложенные на такие счета, тают вследствие инфляции быстрее, чем люди успевают что-то на них сделать. А накопить на комплексный ремонт всего дома - почти непосильная задача для жильцов. Раньше дом развалится.

Таким образом, появление Фонда капремонта было вызвано суровой действительностью, а не чьей-то прихотью и не желанием государства залезть в очередной раз в кошельки граждан. Другое дело - как эта идея была воплощена в жизнь и насколько данный фонд оказался эффективным инструментом.

Миллиарды, взятки и капель с потолка

Кировский региональный Фонд капремонта был создан в 2014 году. И поначалу его появление было встречено в штыки. Целые населенные пункты бунтовали против перечисления в него взносов. В феврале 2015 года в Кирово-Чепецке пенсионеры штурмовали городскую администрацию в знак своего несогласия с перекладыванием бремени содержания МКД на плечи населения. И тогда найти общий язык с народом власти достаточно долго не могли.

Но мало-помалу отрицание сменилось гневом, гнев - торгом, торг - депрессией, и в конечном счёте всё привело к принятию неизбежного. Многие ошибки начального периода были учтены и исправлены, а нормативная база - усовершенствована.

Вот только если первые два-три года многие грехи фонда можно было списать на внешние объективные обстоятельства, то с течением времени делать это становилось всё сложнее и сложнее.

После ухода в 2017 году со своего поста первого генерального директора фонда Павла Сысоева его руководителей стали менять как перчатки. А предпоследнего из них, Виктора Тарасова (был назначен на должность уже при губернаторстве Александра Соколова в мае 2022 года, а в конце октября того же года - уволен), сейчас привлекают к уголовной ответственности, обвиняя в многомиллионных взятках.

Несмотря на кадровую чехарду, а может быть, и вследствие этого, работа фонда не становилась лучше. Наоборот, проблемы копились - и претензии жильцов росли как снежный ком.

К осени 2018 года стало понятно, что собираемость взносов на капремонт в нашей области - одна из самых высоких в стране, а вот расходовать их фонд не успевает.

Когда к концу 2019 года депутаты обратили внимание на работу ФКР, то выяснилось, что плановые задания он не выполняет уже с 2015 года. И это отставание с каждым годом только увеличивалось. Из запланированных к ремонту в 2019 году 208 домов фонд смог отремонтировать только 119 - немногим больше половины. При этом на счетах без движения лежали почти три миллиарда рублей. Депутаты за голову схватились. Однако сделать ничего не могли: полномочий на то не хватало.

Такая картина повторялась потом из года в год. Фонд заслушивают, потом сокрушённо разводят руками, а тем временем ситуация продолжает деградировать. Деньги собираются, а расходовать их не успевают. А тут ещё скачок цен на железо и стройматериалы летом 2021 года сорвал многие ранее заключённые контракты.

Впрочем, всё это, быть может, было бы не так страшно, если бы не было претензий к качеству проведённых капитальных ремонтов. Люди не раз жаловались на то, что после замены кровли в их квартирах появлялись протечки на потолках.

Последний такой случай стал известен в марте этого года. В доме на ул. Московской, 3, ремонт крыши обернулся «дождем» в четырех квартирах. А в одной из них, где живет пенсионерка, намокшая штукатурка рухнула прямо на подушку, на которой незадолго до того лежала женщина.

А как в ходе ремонта фасадов уродуется внешний облик домов? Об этом нужно говорить особо. Со «сталинок» срубаются декоративные элементы. Стены красятся в тот цвет, какая краска есть на складе, а не согласно паспорту фасада. Балконы драпируются сеткой, но так и не приводятся в порядок. А в ответ на закономерные вопросы представители фонда только оправдываются и ссылаются на трудности при работе с гражданами и с управляющими компаниями.

И подобных примеров недобросовестности строителей наберется уже не один десяток.

Жаль, что не Берия

И вот с таким, как говорится, багажом кировский Фонд капремонта подошел к необходимости грандиозного ремонта фасадов в областном центре, который региональная власть задумала провести в преддверии 650-летия Кирова.

Согласно первоначальным планам, к юбилейной дате нужно было выполнить капитальный ремонт 246 домов. Потом к концу 2022 года задание скорректировали. Но цифра всё равно осталась трёхзначной - 153 фасада.

Учитывая прежние «успехи» фонда, члены Общественной палаты области закономерно задались вопросом о дееспособности организации в части исполнения такого задания. Но врио гендиректора ФКР Лаврентий Ситников порадовать их не смог (имя у него, конечно, как у Берии, но точно не он, иначе за ремонт фасадов можно было бы не переживать).

По словам Ситникова, программа капитального ремонта домов по-прежнему выполняется с отставанием от плана.

- В 2022 году приняты работы по капитальному ремонту в 168 многоквартирных домах, в краткосрочном плане был предусмотрен ремонт 300 МКД, - сообщил он.

Остаток денежных средств на счете регионального оператора, как сообщил гендиректор, составляет более двух миллиардов рублей. Но, учитывая обязательства фонда по оплате работ в 232 домах в размере 1,8 миллиарда рублей, также запланированного ремонта еще 87-ми из плана 2022 года и ремонта 189 домов из плана подготовки к 650-летию города Кирова, совокупный дефицит может составить почти 800 миллиона рублей.

И это, как заметил Ситников, еще ягодки. На 2023 год краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт 1100 домов, при этом на сегодня только 18 контрактов полностью выполнены и оплачены фондом. В целом же контракты на 2023 год заключены на ремонт более чем 200 домов. А теперь сравните: где 200, а где 1100? Вот и общественники прикинули и решили, что не потянет фонд такой объем.

- Вы даёте нереальные планы, - сказала бы в такой ситуации памятная всем трои­ца из знаменитой комедии «Кавказская пленница». - Это, как его… волюнтаризм!

Поэтому Общественная палата решила переложить тяжесть решения данного вопроса на крутые плечи правительства Кировской области. Как-никак, только у него есть все возможности влиять на нормализацию работы Фонда капремонта - и финансовые, и организационные.

И первый шаг в этом направлении губернатор Кировской области Александр Соколов уже сделал. На днях он утвердил новую структуру Государственной жилищной инспекции Кировской области (ГЖИ). По словам её руководителя Алёны Дудниковой, в штате подчинённой ей организации появился отдел по контролю за работой регионального оператора капитального ремонта.

Его сотрудники, сообщила Дудникова, будут проводить контроль и надзор за работами по капитальному ремонту, оценивать качество этих работ, следить за соблюдением сроков и в целом оценивать выполнение программы капитального ремонта в Кировской области. Кроме того, ГЖИ будет контролировать Фонд капитального ремонта в части проведения претензионной работы.

И тут нельзя не воскликнуть: «Бинго! Только этого для нормальной работы ФКР и не хватало» - и не позавидовать проницательности главы нашего региона. Но стоит ли радоваться?

«Вятский край» не раз писал, что ГЖИ, по нашему мнению, беспомощный и нефункциональный придаток к системе регулирования ЖКХ. И примеров тому много. Из последних - очистка крыш от снега. А тут инспекции новую и весьма ответственную задачу нарезали. Не получится ли как в известной пословице: «Когда слепой ведёт слепого, то оба в яму упадут»?

Иван ТРОФИМОВ.