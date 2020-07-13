Не карательная, но караемая. Идет оптимизации Кировской областной психиатрической больницы

Фото: prochepetsk.ru

На днях в группе «Злой кировчанин», которая создана в социальной сети «ВКонтакте», была опубликована запись: «На Северной набережной часто встречаем эту девушку (приводится ее фото. - Ред.). Многие ее уже побаиваются. Она бегает туда-сюда, выхватывает сумки, подбегает со спины к мамам с колясками, кричит оскорбления, на отъезжающую машину недавно накинулась, обругала. Поведение непредсказуемое. В полицию заявление написано, участковый в курсе, но пока ничего не предприняли. Кто с ней сталкивался, кто это и где она живет, насколько она опасна? Какие-то меры уже принимались?»

Под этим сообщением появилось немало комментариев. Оказывается, эту женщину видели не только на Северной набережной, но и на улице Сутырина. По утверждениям некоторых участников обсуждения, она там и живет. Но, как оказалось, это не единственный случай появления неадекватных людей на улицах областного центра. Нечто аналогичное кировчане наблюдали и в районе автовокзала, и на ул. Комсомольской. Поэтому многие, кто написал комментарии, указывают на бездействие не только полиции, но и психиатрической службы.

«Убьёт кого-нибудь, тогда только её в психушку поместят», - пишет Степан В.И с его мнением многие согласны, так как претензий к тем, кто должен следить за психическим здоровьем людей, у кировчан накопилось немало.

Но есть ли дело медикам из Кировской областной психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева, что расположилась в п. Ганино, до таких «прохожих»? Ведь ее саму, как стало известно «Вятскому краю», «лихорадит». И связывают это с назначением туда в 2018 году нового главврача Игоря Набатова.

Самая большая больница области

Да, нынешняя психиатрия ушла от той, что называли в конце восьмидесятых - начале девяностых «карательной». Теперь даже алкоголика без его личного желания лечиться не заставишь. На «принудиловку» же можно отправить только по решению суда. И то, если он признает поведение больного опасным для окружающих.

Таковы реалии, от которых не уйти. Но это не значит, что от лечения таких больных нужно отказаться. И их лечат. В Кировской области этим занимается областная клиническая психиатрическая больница. До последнего времени она с этим, можно сказать, успешно справлялась.

Больница была не только единственным в регионе специализированным психиатрическим учреждением, но и самой крупной медицинской организацией среди прочих.

Но вот в 2018 году с должности главного врача больницы снимают Юрия Петухова, который руководил ею более десятка лет и пережил на этом посту не одного руководителя областного здравоохранения. Даже при Марии Гайдар, которая стала пионером оптимизации региональной медицины, ему удалось удержаться на руководящей должности.

Неизвестно, что стало настоящей причиной такого кадрового решения. Сам Петухов, который сейчас заведует котельничским филиалом «бехтеревки» от комментариев отказался наотрез.

К моменту его увольнения больница имела в своем составе, как пишут медицинские сайты, 18 круглосуточных и два поликлинических отделения - психиатрическое и психоневрологическое.

В составе больницы были детское психиатрическое и детское логопедическое, туберкулезное, инфекционное, приемное отделения, отделение неврозов, отделение реанимации и интенсивной терапии, реабилитационное отделение.

Там работало 129 врачей, из них 69 психиатров, 9 психотерапевтов и 13 судебно-психиатрических экспертов.

Первый опыт оптимизации

После ухода Юрия Петухова главным врачом становится Игорь Набатов. При этом в ходе этой рокировки никого не смутило то, что новый назначенец по специализации не психиатр. Впрочем, сегодня на это, как оказалось, уже особо не смотрят. Не зря же в доверительной беседе руководитель одной кировской клиники сказал мне: «В наше время не важно, какой ты специалист, гораздо важнее твоя лояльность по отношению к областному руководству (имея в виду первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова, который курирует медицину. - Авт.)».

Несмотря на довольно молодой возраст, у Игоря Федоровича оказалась весьма богатая биография, в том числе опыт работы на руководящих должностях.

Согласно официальным данным, он «начинал свою трудовую медицинскую деятельность в Белохолуницкой ЦРБ врачом-интерном по терапии. Параллельно медицинской практике получил в 2004 году второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Его карьера как руководителя началась в 2000 году. Тогда он возглавил Дубровскую участковую больницу (Белохолуницкий район). Потом в 2007 году Набатов стал главврачом Белохолуницкой ЦРБ, а в 2013-м - Слободской райбольницы.

Он приходит на смену Андрею Черняеву, который тогда перешел на работу в кировскую больницу № 8, а ныне занимает пост регионального министра здравоохранения.

Именно при новом главвраче в 2015 году в Слободской ЦРБ была проведена оптимизация коечного фонда. Сокращено 49 койко-мест из 340.

Монетизация онкологии

В мае 2016 года Игорь Набатов идет на повышение, переезжает в Киров. Под его начало отдают гериатрический центр. Но в гериатрии он долго не засиделся. Уже в сентябре того же года его снова продвигают вверх. На этот раз он становится главврачом Кировского областного онкодиспансера (а это учреждение не идет ни в какое сравнение с гериатрическим центром ни по своему значению, ни по масштабам). Нужно оговориться, что к тому времени произошла смена областного руководства и новое назначение Набатова состоялось, когда за медицину отвечал уже новый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

Свою деятельность на посту руководителя крупного медицинского центра он начал с «внедрения бережливых методов работы».

Я сам, в качестве журналиста, ходил по онкодиспансеру вместе с губернатором области Игорем Васильевым, которого пригласили посмотреть на изменения в учреждении. Всё, что говорили ему, слышал, что показывали - видел. Нет слов, порядка в логистике потока пациентов стало больше. Но оставался закономерный вопрос: лучше ли стали лечить больных?

Посещая потом учреждение и беседуя с самим Набатовым и его подчиненными, я узнавал, что в диспансере стали больше проводить сложных, высокотехнологичных операций, что увеличился поток иногородних пациентов. И все это вселяло надежду на то, что ситуация по лечению рака в Кировской области улучшается. Но как же я был шокирован, когда в 2018 году на совещании онкологов вдруг услышал, что районная медицина не справляется с задачей по раннему выявлению болезни: нет необходимой техники (прежде всего - маммографов), а участковые терапевты настолько загружены, что у них просто времени не хватает на более детальный осмотр больных.

Вывод напрашивался сам собой: ставка сделана на зарабатывание денег за счет лечения иногородних больных (это получило корявое название «медицинский туризм») и проведение высокотехнологичных операций, которые щедро на тот момент финансировались из федерального бюджета. А вот произошло ли на этом фоне кардинальное улучшение лечения кировчан? Судя по данным, которые приводились на совещании, не очень. Однако именно тогда Игорь Набатов получил из рук замминистра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, посетившей онкодиспансер в 2017 году, нагрудный знак «Отличник здравоохранения РФ».

Больницу ополовинили

Впрочем, работа в онкологии не стала вершиной карьеры Игоря Набатова. Уж очень специфичной оказалась отрасль. В 2018 году на его место пригласили настоящего врача-онколога, специалиста с мировым именем (правда, долго проработать в команде Дмитрия Курдюмова последний не смог, не получилось).

Зато в психиатрии Набатов «нашел себя». Может быть, потому, что задачи по оптимизации психбольницы, которые перед ним были поставлены руководством, не требовали каких-то специфических знаний.

Сам процесс реорганизации крупнейшего в области учреждения здравоохранения, по впечатлениям очевидцев, был проведен по всем канонам военного искусства. Сначала была запущена операция прикрытия: под видом улучшения логистики движения пациентов началась перетасовка отделений из одних помещений в другие. Подспудно велось сокращение «непрофильных отделений».

Первой «под раздачу» попала лаборатория. Она была официально сокращена вместе со штатом. Затем было ликвидировано отделение № 7, где, по данным сайта Top-Kirov.ru, проходили лечение пациенты с инфекционными заболеваниями и туберкулезом.

Не стало и отделения реанимации и интенсивной терапии. Вместо него создали одноименную палату при соматопсихиатрическом отделении № 4. Количество коек уменьшилось с шести до трёх. А «избыточный» персонал «выдавили». Как рассказала мне медсестра Н., медперсоналу перестали выплачивать часть надбавок (при нынешней системе зарплат, когда оклад составляет порядка 30 процентов от денежного содержания, а остальное - надбавки, сделать это просто). В результате медсестры стали писать заявления «по собственному». По словам Н., не выдержав нагрузки при отсутствии соответствующих доплат, вынужден был уйти также один из врачей.

В данный момент, насколько мне известно, помещения, где находилось это отделение, отданы под инфекционный госпиталь. Сама же палата реанимации по этой причине не работает, а все ее сотрудники ушли, одни - «на фронт борьбы с коронавирусом», другие - уволились.

Под вопросом и существование отделения № 9, где проходили лечение пациенты с пограничным состоянием психики. По неофициальной информации, средний медперсонал оттуда уже почти полностью ушел.

Я сам побывал в Ганино и убедился в том, что сегодня этот некогда большой медицинский городок «скукожился» до одного здания, в котором разместились и административные службы, и лечебные отделения.

Есть сведения, что будет сокращен советский филиал «бехтеревки» (на фото). Еще накануне эпидемии коронавируса персоналу выдали уведомления о сокращении. Сегодня он продолжает работать лишь потому, что из-за размещения в Ганино инфекционного госпиталя в Советск переведено психиатрическое отделение принудительного лечения.

Таким образом, некогда самая большая областная больница превратилась в тень самой себя. Из 18 круглосуточных отделений, которые числились до прихода Игоря Набатова, осталась едва ли половина. Численность медперсонала, и это вынуждено было признать даже региональное министерство здравоохранения, снизилась на семь процентов (хотя в реальности эта цифра, на мой взгляд, может быть гораздо больше).

Интересно, какая награда ждет после этого Игоря Набатова, если «отличником здравоохранения» он уже является?

Сергей СМОЛИН.

P.S. «Вятский край» попросил региональное министерство здравоохранения прокомментировать ситуацию в психиатрической больнице им. Бехтерева. К сожалению, ни на один конкретно поставленный вопрос ответа мы не получили. Более того, в минздраве утверждают, что «ликвидация отделения реанимации и интенсивной терапии не проводилась» (хотя в редакции есть ксерокопия соответствующего приказа главврача), а инфекционного и туберкулезного отделений, оказывается, в «Бехтеревке» вообще никогда не было.