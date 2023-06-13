«Розовые очки» Соколова. Почему губернатор не видит проблем в вятском здравоохранении?

Фото: kirovreg.ru

Недавно в районы области для нужд местных ЦРБ была передана очередная партия машин УАЗ («буханка»). По традиции это действо было помпезно обставлено. На него прибыли первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов и глава минздрава Екатерина Видякина. Было сказано много высокопарных слов о том, как успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение», и о том, как нужны эти автомобили центральным районным больницам.

Эта новость, опубликованная на официальном сайте правительства Кировской области, по идее, должна служить подтверждением положительной динамики развития вятской медицины и успехов чиновников, которые за это отвечают. Но, как не раз писал «Вятский край», парадные рапорты часто не имеют ничего общего с реальным положением дел в здравоохранении. Впрочем, это не мешает губернатору Кировской области Александ­ру Соколову считать, что по этой части у нас всё идёт как надо, и неустанно хвалить Дмитрия Курдюмова за «мудрое руководство отраслью».

Ломать – не строить

Самое удивительное, что глава региона постоянно ездит по районам области, где встречается с людьми, которые практически повсеместно жалуются на плохое медицинское обслуживание. Более того, Соколова нельзя назвать глупым или излишне доверчивым. Когда нужно, он умеет вникать в существо дела, быть жестким и требовательным.

При этом у губернатора нет никакого когнитивного диссонанса между успехами вятской медицины, о которых ему регулярно докладывает Курдюмов, и печальными реалиями, о которых со слезами на глазах ему говорят жители районных центров. По-видимому, обе эти крайности прекрасно уживаются в его голове, не вызывая «взрыв мозга».

Никто не будет спорить, что положительные процессы в вятской медицине в последние годы происходят. Они есть. И они тем более очевидны на фоне погрома, который учинила ей Мария Гайдар в бытность заместителем председателя правительства Кировской области.

Именно под ее «чутким руководством» произошло масштабное сокращение коечного фонда в районных больницах, позакрывались сельские амбулатории и многие ФАПы. На аутсорсинг были переведены целые службы, которые обеспечивали работу медицинских учреждений. Например, автопарк «Скорой помощи» или гемодиализ. А некоторые из таких служб, как, например, санитарная авиация, были вообще ликвидированы.

Затронула эта «оптимизация» и медицинские кадры. Частично они были сокращены после закрытия или значительного уменьшения медицинских учреждений. Но в немалой своей части люди просто не приняли перемен и добровольно ушли из государственного здравоохранения. Кто-то подался в частный сектор, кто-то - на пенсию, а кто-то вообще сменил специальность.

И здесь просто необходимо заметить, что весь этот разгром не был бы возможен, если бы его не поддержал федеральный Минздрав (а кто им тогда руководил, известно всем). Такой поддержкой своих реформ Никита Белых не раз похвалялся.

После «посадки» Белых и смены областного руководства региональному минздраву пришлось исправлять положение в авральном режиме. И многое было сделано. Восстановлена нормальная работа «Скорой помощи» и санавиации. Началось возрождение сельских ФАПов.

Активно, особенно после запуска национального проекта «Здравоохранение», началось приведение в порядок поликлиник и насыщение медицины новой современной техникой.

К положительным сдвигам в вятском здравоохранении можно отнести и цифровизацию многих процессов, а также внедрение во врачебную практику искусственного интеллекта. Они существенно облегчили работу персонала медучреждений.

Но здесь нельзя не отметить два момента. Во-первых, приписывать все эти позитивные перемены исключительно региональным чиновникам от медицины нельзя. Многие процессы были запущены на федеральном уровне и получили соответствующее финансирование из российского бюджета. Областные финансы всё это не потянули бы.

Во-вторых, решить кадровую проблему в этой чувствительной для населения отрасли до сих пор не получается. И, как можно видеть, в ней главный корень всех бед, на которые жалуется вятский люд.

И пишут, и говорят в лицо

К сожалению, установить точную географию территорий Кировской области, где с медициной хуже всего, не представляется возможным. «Вятский край» обратился за этим в Центр управления регионом, но там сослались на некие сложности при подготовке такой информации. А самостоятельно сделать это не получится - все социальные сети, куда обычно поступают все нарекания жителей на работу медицинских учреждений, «перелопатить вручную» невозможно. Поэтому приходится ориентироваться только на то, что попадается на глаза при мониторинге новостных лент.

Например, совсем недавно сам Соколов признавался, что к нему поступает много жалоб на работу Верхошижемской ЦРБ, а потому он поручил провести там тотальную проверку (и зачистку, надо полагать).

А не так давно в группе для жителей Белой Холуницы развернулась целая дискуссия: нужно ли в местной ЦРБ родильное отделение?

- Некорректно ставите вопрос, - написала Ирина Болдина. - Тут уже не только о роддоме речь идет. Зубы лечить и дергать - в Киров. Офтальмолог - в Киров. И вообще много чего, но не у нас. А какие корпуса хорошие. И никто за копейки работать сюда не пойдет!!!

Впрочем, о дефиците врачей говорят все и часто. Так, на днях эту тему на встрече с Соколовым подняли жители Юрьянского района, куда губернатор наведался с рабочим визитом.

Но бывают случаи, когда проблемы возникают, можно сказать, на ровном месте. Так, например, этой зимой стало известно о проблеме с записью на анализы в Котельничской ЦРБ, о чем сообщил один из жителей Котельнича в соцсетях. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы и вызвала немедленную реакцию областного руководства. На нее обратил внимание Александр Соколов, в ЦРБ выехала лично министр здравоохранения Екатерина Видякина, главврач лишилась своего места. Хотя и до этого котельничане не раз обращали внимание на негативные моменты в работе своей райбольницы.

Но Котельнич не единственное узкое место в вятской медицине. Не всё благополучно и в других районах. Так, еще в сентябре 2022 года, перед прямой линией с губернатором Соколовым, ему поступило много вопросов с мест о состоянии здравоохранения.

«Александр Валентинович, к вам обращаются жители г. Яранска с надеждой и помощью, - написала Ольга Сергеева. - Ситуация с здравоохранением уже становится страшной. Проблемы не только с молодыми кадрами, которые не хотят ехать трудиться, но и с кадрами, которые уже приняты на работу. Врач-хирург Мельничук А.И. принимает в пьяном виде пациентов прямо в приёмном покое, даже детей. Нынче летом пришлось обратиться за медпомощью. В результате помощь получили в Марий Эл. Главный врач всё это знает и поощряет. Люди боятся идти к хирургу. Скольких людей довели до инвалидности. Даже областная больница в курсе событий».

«Уважаемый Александр Валентинович, обратите внимание на Кирово-Чепецкую больницу МСЧ 52, - написал горожанин под псевдонимом Черный Ангел. - Разрушили все что можно, а такая больница и отделения были. Врачей не хватает, от слова совсем. Уйдет старое поколение, кто лечить и спасать будет?»

При проведении второй прямой линии Соколова, в декабре 2022 года, ситуация повторилась. Обнаружился даже забавный эпизод. Незадолго до этого губернатор присутствовал при открытии нового хирургического корпуса, который начали строить еще во времена Никиты Белых. Всё ему понравилось, и он сказал немало добрых слов по этому поводу. Но в прямом эфире раздался звонок.

- В Нолинске в новом хирургическом корпусе «забыли» запустить лифт, - сообщил Соколову житель Нолинска.

- А я этого не знал, - отреагировал опешивший глава региона.

И это был не единственный случай, когда губернатор попал, как говорят в народе, впросак. Так, в октябре 2022 года во время своего визита в Орловский район он пообещал найти хирурга в Орловскую ЦРБ. На одной из планерок он решил заслушать, как выполнено его распоряжение.

- Врач найден и с 16 сентября уже приступил к работе, - заверил его Дмитрий Курдюмов.

О том, как разместили этого специалиста, Соколов поинтересовался у главы Орловского района Романа Жукова. Однако тот сказал, что хирург приезжает раз в неделю из Котельнича и потом обратно уезжает.

- В смысле раз в неделю? - удивился глава региона. - Это не дело. Мы договаривались, чтобы там хирург был. Чтобы он там не раз в неделю был, а пять раз в неделю.

Думается, это не единственное «открытие» о состоянии вятской медицины и о тех, кто ею руководит, которое уже совершил Александр Соколов. А сколько их осталось за закрытыми дверями «серого дома»? И сколько их еще впереди?

Всё хорошо, прекрасная маркиза

Трудно поверить, что на таком негативном фоне наш губернатор пребывает в розовых иллюзиях о состоянии здравоохранения. Однако это факт. После всех приведенных выше эпизодов на встрече со студентами РАНХиГС, которая состоялась в феврале этого года, губернатор заявил:

- Кировская область может похвастаться высоким качеством медицинских услуг (за что спасибо национальному проекту «Здравоохранение»). Причем это уровень высокотехнологичной медицины.

А потом добавил, что на лечение к нам приезжают жители Казани, Нижнего Новгорода, Москвы и других городов. В районах области строятся новые больницы и фельдшерско-акушерские пункты. А большим конкурентным преимуществом региона является Кировский государственный медицинский университет, который готовит кадры для местной медицины.

И от этих «розовых очков» не избавил губернатора даже отчет Контрольно-счетной палаты Кировской области от апреля 2023 года, согласно которому тот же нацпроект «Здравоохранение» в прошлом году выполнен по целевым показателям только на 84 процента. Он продолжает считать, что всё идёт как надо, а ответственность за локальные недостатки и проблемы целиком лежит на руководстве районных больниц.

Уверен Соколов также в том, что его команде удастся решить проблему кадрового голода.

- Врач по волшебной палочке не появляется, его шесть лет учить надо, - заметил как-то он.

А из этого можно сделать вывод, что по прошествии этих лет молодые специалисты тут же закроют все вакансии, которые есть сегодня в районах области. В ответ на это остается только развести руками.

Впрочем, пока мы тут жес­тикулируем, в Москву уже ушел отчет, что с врачами в Кировской области всё хорошо. Более того, по данным, которыми располагает Цент­ральный НИИ организации и информатизации Минздрава РФ, у нас в регионе в прошлом году наблюдался даже «профицит врачебных кадров». Так что Соколов может и дальше «почивать на лаврах».

Иван ТРОФИМОВ.