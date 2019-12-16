Собственник – Кировская область. Конец эпопеи с хирургическим корпусом Нолинской ЦРБ

В ноябре завершилась трехлетняя битва за передачу в собственность областного правительства здания хирургического корпуса Нолинской ЦРБ. И это первая хорошая новость. Вторая - областному руководству удалось «дожать» застройщика и снизить, как требовал того губернатор области Игорь Васильев, стоимость здания до 44,1 млн. рублей. К сожалению, на этом хорошие новости кончаются.

Гораздо хуже выглядит тот факт, что хирургическое отделение не сможет в этом году въехать в новое здание. Недостатки в постройке, которые ранее были выявлены, так и не были устранены. Поэтому области придется вложить еще немало бюджетных средств, чтобы довести новые помещения до ума. А стало быть, общая стоимость новой хирургии вырастет еще на несколько миллионов рублей. И это не считая того, что в ЦРБ не решена проблема с медицинскими кадрами.

Пермский «договорняк»

История эта началась давно. Еще во времена губернаторства Никиты Белых, в декабре 2013 года.

Тогда в старом здании, где располагалось хирургическое отделение, в стене через два этажа пошла трещина. Строение и без того было древним, возведённым еще в XIX веке, хотя и продолжало служить людям. Его ремонт обошелся бы казне в копеечку. Проще было построить новое. К тому же и требования к медицинским помещениям в XXI веке сильно изменились.

Так и было решено. Бывший губернатор Никита Белых привлек к строительству пермскую (что по тем временам удивления не вызывало, так как сам глава региона был из Перми) фирму «Симплекс-Инвест». Как поясняли тогда в правительстве области, в региональном бюджете на новую стройку денег нет, а потому решено было всё осуществить через механизм «государственно-частного партнерства». Под этим подразумевалось, что частник построит здание за свой счет, а правительство потом выкупит его у него по заранее оговоренной цене. Последняя была более 80 млн. рублей. Сдачу запланировали на декабрь 2016 года.

Но летом 2016 года в Москве самого либерального из всех российских губернаторов сотрудники ФСБ берут «на взятке». В Киров вместо него Москва присылает «варяга» - Игоря Васильева, который прибывает в область в статусе исполняющего обязанности и со своей командой. И первое, с чего начинает свою деятельность новый руководитель, - отменяет все «договорняки», которые существовали с партнерами областного правительства до него. В том числе и со строителем нового корпуса хирургического отделения Нолинской ЦРБ.

Как оказалось, между руководством «Симплекс-Инвеста» и чиновниками из правительства региона (в том числе и самим Никитой Белых), помимо официальных, оформленных должным образом документов, существовал ряд устных соглашений. Новый и.о. ответственность за них на себя брать отказался.

Но здание к тому времени уже было почти построено. В сентябре 2016 года там побывал Игорь Васильев и смог в этом убедиться. По результатам визита первого лица было сообщено, что корпус готов на 60 процентов. Построена коробка здания, подведены отопление, канализация и вода, вставлены окна. Застройщик начал внутренние электромонтажные, сантехнические и отделочные работы.

Конечно, на тот момент было много недоработок строителей. И трехсторонняя межведомственная комиссия их выявила, когда выезжала на объект в мае 2017 года. Как сообщил тогда заместитель председателя правительства Константин Мищенко, «на трех участках объекта капитального строительства были обнаружены следы протечки кровли, в результате чего произошло намокание и набухание материала дверных коробок, отслоение краски; не закончены отделочные работы, частично не установлена сантехника, не выполнено благоустройство территории, не проведены монтажные работы по установке кислородной системы для операционного блока».

Эти недостатки, судя по всему, так и не были устранены, потому что весной 2017 года между строительной фирмой и региональным правительством произошла нешуточная размолвка. В основе ее лежала завышенная (по мнению Игоря Васильева) стоимость здания. В итоге в ноябре 2016 года Васильев распорядился снизить ее с 85 миллионов рублей до 45 миллионов. и чиновники, дабы угодить «боссу», ринулись его исполнять.

Чуть до сноса не дошло

Сначала под сомнение был поставлен договор аренды земельного участка, на котором строился новый хирургический корпус. «Заход» был сделан через региональное управление ФАС. И оно установило, что земля под стройку была выделена без торгов, то есть с нарушением законодательства. Это дало основание областному министерству государственного имущества выйти в суд с требованием вернуть ее собственнику, то есть тому же правительству области. А почти готовое здание обретало, таким образом, статус «самовольной постройки» и подлежало сносу.

Такое известие вызвало широкий резонанс не только на уровне района, но и в области в целом. Региональные СМИ спешили получить комментарии у вновь назначенного заместителя председателя правительства области, отвечающего за социальный блок, - Дмитрия Курдюмова, а жители Нолинска пообещали дойти до Президента РФ Владимира Путина, чтобы пресечь попытки чиновников снести новый хирургический корпус.

Такая активность отрезвила некоторые «буйные головы». В результате в августе 2017 года областной арбитражный суд прекратил производство по делу, так как министерство госимущества отозвало свой иск.

Угроза сноса отпала, а вот «цена вопроса» так и осталась камнем преткновения. То же УФАС посчитало, что стоимость объекта оказалась завышена. Вслед за этим минэкономразвития прикинуло «на пальцах» и сказало, что для здания, возведенного из СИП-панелей, цена квадратного метра в 56 тысяч рублей не соответствует никаким стандартам, а реально она должна составлять около 30 тысяч.

Оспорило правительство и «предварительный договор купли-продажи», существовавший между ООО «Симплекс-Инвест» и главным врачом Нолинской ЦРБ. По словам Дмитрия Курдюмова, официального договора между региональным министерством здравоохранения и строителями нет, а «предварительный договор» не считается полноценным документом.

- Появилась информация, что главным врачом Нолинской ЦРБ было подписано предварительное соглашение о заключении договора купли-продажи. Это соглашение о намерениях. Договора нет, - подчеркнул на состоявшейся в феврале 2017 года пресс-конференции Дмитрий Александрович. - Конкурсные процедуры должны реализовываться - и земельный участок, и застройка. А когда пытаются их обойти - и появляются вот такого рода непонятные соглашения. Все строилось по устной договоренности с руководством региона. Именно такую информацию мы видим из документов, которые есть в нашем пользовании.

В результате ни в декабре 2016 года, ни позднее областное правительство готовое здание так и не выкупило у застройщика. Там подчеркивали, что основной договор о покупке здания не был заключен, так как «Симплекс-Инвест» не выполнил свои обязательства по предварительному договору купли-продажи, мол, на момент сдачи объект не соответствовал требованиям, предъявляемым к зданиям медучреждений.

Сама же строительная фирма по завершении основных работ оформила здание в свою собственность и «заморозила». Так оно и простояло до ноября 2019 года, когда в областном бюджете в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Кировской области» на 2013 - 2021 годы наконец-то нашлись деньги на его выкуп.

И миллионы сверху

Сейчас новая хирургия обрела-таки своего настоящего владельца. Вот только до первых больных придется подождать чуть ли не год. Как нам сообщили в правительстве области, к 1 октября 2020 года нужно еще сделать благоустройство территории, создать подъездные пути, устранить ряд дефектов (каких именно, в пресс-службе правительства либо не знают, либо не хотят говорить), подготовить помещения для установки в них оборудования.

Изначально предполагалось, что площадь нового хирургического корпуса составит 1470 кв. метров с двумя операционными, реанимацией, малой операционной и диагностической службой. В палатах будут располагаться 50 коек. Новое отделение будет обслуживать жителей не только Нолинского района, но и соседних - Сунского, Немского и Кильмезского.

Позднее планы претерпели некоторые изменения. Количество коек сократилось до 28-ми. А после выкупа здания минздрав определился с назначением отдельных помещений. По версии министерства, там расположатся приемно-диагностическое отделение, кабинет компьютерной томографии, рентген, малая операционная, палата интенсивной терапии, манипуляционная, операционный блок, процедурные, перевязочные и палаты.

Еще в 2017 году, говорил тогда Дмитрий Курдюмов, по поручению Игоря Васильева для нового корпуса было закуплено современное медицинское оборудование: хирургическое, рентгенодиагностическое и другое. Но сегодня стало известно, что его недостаточно. Дмитрий Курдюмов специально оговорился, что приобретена лишь часть необходимой техники. А на какую сумму и что еще будет докупаться, неизвестно.

Также нет определенности и в том, каких затрат потребует доведение корпуса до 100-процентной готовности. Все работы находятся, как сообщили в правительстве области, на стадии составления сметной документации.

Видимо, к октябрю 2020 года придется чиновникам от медицины решать и кадровую проблему. Несмотря на то что в региональном минздраве заверили: «Штат медицинских работников Нолинской ЦРБ укомплектован», слова Дмитрия Курдюмова о подборе специалистов для нового хирургического отделения заставляют усомниться в этом.

Также не подтверждают парадного отчета чиновников от медицины и размещенные на сайте министерства здравоохранения вакансии Нолинской ЦРБ. Только в ноябре туда требовалось семь работников, в том числе врач-рентгенолог и палатная медсестра. После звонка по указанным телефонам выяснилось, что медсестры требуются и в терапию, и в хирургию, и в реанимацию, и в поликлинику. Так что в пресс-службе правительства, которая отвечала на запрос «Вятского края», либо не знают истинного положения дел с кадровым обеспечением, либо не хотят говорить правды.

В завершение хотелось бы сказать несколько слов о фирме «Симплекс-Инвест». У читателя может сложиться иллюзия, что чиновники незаслуженно обидели честных пермских бизнесменов. Смею заверить, что всё далеко не так. Судя по информации, которую дает портал «За честный бизнес», это предприятие было создано исключительно для выполнения всего одного контракта, а именно - для строительства хирургического корпуса в Нолинске. Он единственный значится в перечне подрядов, которые взяла на себя эта фирма. Да и сумма доходов за 2017 и 2018 годы была, по данным ФНС, нулевая, что указывает на отсутствие какой-либо иной активности.

Ее учредитель Александр Осипов из Перми владеет еще шестью предприятиями. Но только одно из них - ООО «Центр мебельного снабжения» - имеет многомиллионные обороты. Поэтому есть основания полагать, что этот бизнесмен во времена Никиты Белых просто решил подзаработать на выгодной сделке с правительством Кировской области, вложив в стройку часть своих миллионов. А вот о том, заносил он «откаты» в чиновничьи кабинеты или же нет, история (и интернет) умалчивает.

Сергей СМОЛИН.