А далее ­ везде? «География» проблем в кировской медицине расширяется

Фото: aif.ru

«ВК» уже рассказывал о ситуации, которая сложилась в Котельничской районной больнице. Там пациенты вынуждены были по две недели ждать, чтобы сдать анализы, назначенные врачом. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Губернатор Александр Соколов, который, как известно, сам является активным пользователем интернета, тоже отреагировал на сообщение из Котельнича и разразился пространным постом, озаглавленным: «Чиновникам от медицины, не настроенным на служение людям, не место в здраво­охранении нашей области».

В частности, Соколов написал следующее: «На прошлой неделе прочитал комментарии от жителей Котельничского района. Жаловались на введение предварительной записи для сдачи анализов в ЦРБ. Древний и неэффективный подход к организации труда, услож­няющий жизнь пациентам. Надо не создавать барьеры, а наоборот - снимать их. Поручил региональному минздраву оперативно разобраться. Надуманный барьер убрали вместе с его автором. С 19 февраля в медучреждении к работе приступит новый руководитель.

Сфера здравоохранения очень чувствительная, каждому близкая. Убеждён, что главврачи - главные организаторы и вдохновители в любом медучреждении - должны на месте организовать работу так, чтобы пациенты чувствовали заботу, человеческое отношение. Если где-то главврач неправильно понимает свою задачу - страдают пациенты. А где-то эти процессы выстроены отлично. На прошлой неделе был в Свечинской больнице - всё не только чётко и точно, но и душевно. Попросил наш минздрав в течение полутора месяцев проанализировать ситуацию во всех районах. Хороший опыт будем транслировать, а авторов барьеров для людей просить на выход».

За этим выступлением губернатора последовали многочисленные комментарии от жителей области. Вероятно, для Соколова стало открытием, что не в одном Котельниче подобные проблемы, ведь областной минздрав выдает «на-гора» сплошь победные реляции и рассказы о своих успехах.

Вот лишь некоторые из откликов (приводим без редактирования).

«В детских поликлиниках города тоже анализы по предварительной записи. Ребёнок заболел, а записывают в лучшем случае дня через три! А придёшь без записи - накричат».

«Кто придумал записываться к врачам через Госуслуги? В регистратуре отказали, врачи также на повторный приём через госуслуги или общая очередь. Первый раз на приём ладно, но повторно всегда врачи записывали. Сейчас просто дурдом. А как же старенькие люди должны попадать?»

«Курдюмов обещал, и прошло больше чем три года, так как было это в 2017 году, «два с половиной» терапевта на город и район (г. Котельнич)».

«В детские стоматологии вообще не попасть, чтобы ребёнку зубы полечить. Я не говорю про поликлиники детские, что там творится, к окулисту запись за месяц! Не хотите ждать - идите платно, приём - 1000 р.».

«В яранске бы еще навел порядок!»

«Для начала надо решать вопрос нехватки врачей в Котельниче, сразу будет видно преображение, а так - «прошу на выход» (не совсем допустимые выражения в официальных кругах) - все могут, рубанул - и все «рады», проходили уже и пришли к такому итогу. Население - около 40 тыс., три терапевта, и.о. главврача, которая в этих условиях - своя работа да ещё и за главного. А насчёт очереди... А никто не задавался вопросом: зачем было это сделано? что за надуманный предлог, за который человека давят?»

«Показуха в Свече - это у Соколова душевно. Всего четыре месяца после выборов прошло, а он уже розовые очки надел и устроенную к его приезду показуху принимает за реальность. Жаль... Очередной варяг, типичный чиновник».

«Обратите, пожалуйста, внимание на работу Верхнекамской црб».

Как видите, география форменного бардака в медицине Кировской области расширяется: Киров, Яранский, Верхнекамский районы и так далее.

А тем временем в редакции «Вятского края» раздался звонок. Звонил Василий (полностью назвать себя он отказался: «Мне здесь ещё жить») из Кильмези:

«Прочитал вашу заметку по поводу Котельничской ЦРБ. У нас здесь не лучше. Начну со стоматологии. Иногда при лечении зуба нужно делать рентген, но у нас его нет. Точнее, аппарат есть, но он уже длительное время лежит без дела. Установить и настроить некому. А когда спрашиваешь, почему не привлекают для этого специалистов из соседних районов или Кирова, то слышишь в ответ: «Так им же платить надо». Поэтому в сложных случаях приходится ездить в Удмуртию. Там и рентген сделают, и зуб нарастят. Я с таким уже пять лет без проблем хожу. Тоже в Удмуртии делал. А ведь за такие поездки платить приходится. Вот такая у нас бесплатная медицина.

Главврача в ЦРБ нет. Исполнять его обязанности назначили терапевта. И ему сейчас приходится разрываться на части - вести приём пациентов и отвлекаться как главврачу на различные мероприятия, которые проводит минздрав. То у него селектор, то совещание в Кирове, то какая-нибудь конференция. Это создаёт много неудобств не только ему, но и людям, которые приходят к нему на приём. Постоянно отвлекают его звонками.

У нас в больнице вообще осталось четыре специалиста по разным профилям. Не так давно было больше, но ушли на пенсию или уехали.

Стоит ли после всего этого удивляться, что население нашего района стремительно сокращается?»

Удивляться, действительно, не стоит. Даже уже из тех комментариев, которые приведены выше, понятно, что проблемы в здраво­охранении Кировской области носят системный характер. Странно только, что бороться с ними губернатор решил путем увольнения главных врачей.

Вот что заявил Александр Соколов на недавнем совещании в региональном правительстве: «У нас в медицину вкладывается очень значительная часть бюджета Кировской области. Но всё новое разбивается о процесс, который некоторые руководители медицинских учреждений начинают придумывать. Дмитрий Александрович (Курдюмов, первый заместитель председателя правительства области. - ред.), вместе с министерством, сделайте анализ. Если где-то из-за того, что главврач неправильно понимает свою задачу, страдают пациенты, не организована работа, связанная с записью, нет сопровождения пациентов внутри медучреждения, будем увольнять таких главврачей. Я вот таких двоих уже знаю, которые если не исправятся, то нужно будет принимать решение. И сейчас смотреть это будем не по каким-то там параметрам, внутренним, контрольным, по документам, а по реакции граждан. Если идут сообщения, что там что-то не организовано, будем менять руководителя».

Ни для кого не секрет, что система здравоохранения в Кировской области давно и полностью контролируется лично Дмитрием Александровичем Курдюмовым. С его приходом в региональное правительство главных врачей больниц меняли по два, а то и по три раза. Стали ли от этого медицинские учреждения эффективней работать? Видимо, нет. Иначе не пришлось бы увольнениями заняться теперь лично губернатору.

Роман ПЕРМИНОВ.