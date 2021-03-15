Кадровый вопрос мешает триумфу первого зампреда правительства Кировской области Курдюмова

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4 марта на внеочередном заседании Заксобрания депутаты заслушали отчет первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова об исполнении национальных проектов в социальной сфере - «Демография», «Здраво­охранение», «Образование» и «Цифровая экономика».

Если судить по итогам, то наиболее благополучно дело обстоит с внедрением цифровых технологий и значительно хуже - в медицине. Несмотря на это, отчет был принят почти без замечаний. Только два депутата указали на проблемы в работе социального блока, которые не решаются уже достаточно длительное время.

Движение вперёд всё же есть

Как показала эпидемия коронавирусной инфекции, в российском здравоохранении далеко не всё идет так, как надо. Проводимая до 2019 года оптимизация отрасли сократила до критических значений коечный фонд, манипуляции с заработными платами привели к дефициту среднего и младшего медицинского персонала. Аутсорсинг многих услуг, в том числе лабораторных исследований, сделал их неэффективными в условиях пандемии. Современная система управления здравоохранением показала свою неспособность оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации.

Не избежала всего этого и Кировская область. Более того, оптимизация социальной сферы у нас началась раньше, чем в других регионах России. Именно потому вятские жители до сих пор поминают недобрым словом бывшего зампреда областного правительства Марию Гайдар, стоявшую у истоков этого процесса. Конечно, нынешнее медицинское руководство не отвечает за дела прежнего. Более того, в некоторых моментах оно постаралось исправить ситуацию, о чем, собственно, и не преминул сказать Дмитрий Курдюмов.

Так, например, была восстановлена единая государственная служба скорой медицин­ской помощи. И сегодня, в условиях повышенной нагрузки, она пополнилась значительным количеством новых автомобилей. За прошлый год их поступило 78 штук.

Возобновлена работа санитарной авиации, что позволило спасти не одну человеческую жизнь. В 2020 году вертолеты совершили более 250 вылетов, эвакуировали свыше 280 пациентов, в том числе 50 детей.

Под государственный кон­троль поставлено оказание услуг гемодиализа. Со скрипом, но всё же удалось запустить соответствующий кабинет в Слобод­ском. До этого такие кабинеты были открыты в Вятских полянах и Советске.

Была признана ошибочной оптимизация медицины на селе, и там вновь стали активно строить фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. В прошлом году было сдано девять ФАПов и две врачебные амбулатории в 11 районах.

Таким образом, была проведена «работа над ошибками», но появились и новые направления совершенствования медицин­ской отрасли. В частности, больше внимания стало уделяться техническому перевооружению больниц и поликлиник.

Обновляются, расширяются и ремонтируются здания медицинских объектов. Самым масштабным таким проектом в прошлом году стала реконструкция детской областной клинической больницы.

И вновь без кадров никуда

И всё же, несмотря на отдельные положительные подвижки, главная проблема здравоохранения - вопрос кадров - так и не решена. Статистики по дефициту персонала Дмитрий Курдюмов не привел, но признал его наличие. Думается, не решит этот вопрос возобновление работы медицинского училища в Советске, открытие новых медико-биологических классов и расширение приема в Киров­ский медицинский колледж.

Даже программа «Земский доктор», как показала практика, не работает. Молодые врачи приезжают на работу в село, но надолго там не задерживаются. Поэтому трудно верить, что пришедшие на село в рамках этой программы медики, коих за прошлый год набралось почти 70, все до одного работают там до сих пор. Ведь первый зам­пред назвал только цифру принятых, но «забыл» указать число действующих.

В условиях пандемии дефицит кадров (помимо всех ­остальных факторов) сильно сказался на демографических показателях. Рождаемость по-прежнему идет вниз, а смертность стремительно взлетела. По сравнению с 2019 годом она выросла на 16,8 процента. Хотя, как заметил Дмитрий Курдюмов, этот показатель оказался ниже, чем в среднем по ПФО и по России в целом. Там рост составил 22,5 и 17,9 процента соответственно.

Впрочем, доверять вятской медицинской статистике трудно. Ранее ее уже ловили за руку на «неточностях», на подгонке результатов к необходимым значениям.

Оставил за рамками своего доклада первый зампред и системные проблемы нашего здравоохранения. Ни словом он не обмолвился о том, что организация работы отрасли плоха, что она действует лишь в ручном режиме. И лучшим тому доказательством служит многолетний и неразрешимый вопрос обеспечения льготников бесплатными лекарствами.

Именно эти недостатки, как нам кажется, повлияли на то, что показатели исполнения нацпроекта «Здравоохранение» оказались хуже других, о которых доложил Дмитрий Курдюмов. Из семи направлений только два выполнены полностью. По количеству недостигнутых показателей лидируют «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и «Борьба с онкологическими заболеваниями». В первом случае из семи показателей выполнены лишь четыре, а во втором - из четырех только один.

Плохо обстоят дела и в «Обеспечении медицинских организаций квалифицированными кадрами». Из шести показателей один не исполнен, а достигнутых результатов нет вовсе.

Поэтому сейчас закономерно встает вопрос: справятся ли медицинские чиновники с задачей массовой вакцинации населения, которую, как поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, нужно провести до осени этого года? Пока она под большим сомнением. Ведь есть не единичные примеры того, как записавшиеся на прививку ждут приглашения больше месяца.

Педвуз вернётся?

В отличие от нацпроекта «Здравоохранение», другие, по словам Дмитрия Курдюмова, реализуются более успешно. Все показатели достигнуты, и нет лишь двух результатов - по одному в нацпроектах «Демография» и «Образование». В первом случае это связано с переносом пуска детского сада в Советске, во втором - с недостроенной школой.

В прошлом году, как сказал первый зампред, в эксплуатацию введены пять детских садов: в Оричах, Мурашах, Фалёнках, Кирово-Чепецке и Котельниче. Благодаря нацпроекту «Демо­графия» в городе Кирове было создано дополнительно 223 бюджетных места в трех частных детских садах, а также открыт отраслевой детский сад на 200 мест для детей педагогических и медицинских работников.

Правительство области направило заявку в Министерство просвещения РФ, в которой обоснована необходимость выделения из федерального бюджета средств на строительство в областном центре еще пяти детских садов. В настоящее время начата разработка проектно-сметной документации на строительство в 2022 - 2023 годах в Кирове детских садов общей мощностью 1140 мест в микрорайонах Озерки-1, Урванцево, Чистые пруды, слобода Курочкины.

В 2020 году открыта школа на 1000 мест в микрорайоне Чистые пруды. Проведен капитальный ремонт здания по ул. Менделеева, где разместится второй корпус школы № 42 на 375 мест. Продолжается строительство школы в мкр. Радужный, начатое досрочно в сентябре прошлого года. Здание будет введено в эксплуатацию весной 2022-го.

В скором времени начнется реконструкция здания, расположенного по ул. Пролетар­ской, под среднюю общеобразовательную школу на 300 мест. Из областного бюджета на эти цели выделено 317,5 млн. рублей, конкурсные процедуры уже завершены.

В настоящее время на рассмотрении в Минпросвещения России находятся заявки Кировской области на создание более шести тысяч новых мест в 13 школах, расположенных в районах области и областном центре.

Однако, несмотря на такой размах строительства детсадов и школ (вынесем за скобки не запущенные вовремя объекты, так как, по словам Дмитрия Курдюмова, есть уверенность в том, что они в этом году всё же примут детвору), проблемы в образовании никуда не исчезли. И вновь дает о себе знать дефицит кадров.

Как заметил при обсуждении отчета депутат Законодательного собрания Анатолий Чурин, эта проблема далека от разрешения.

- Мы не видим притока молодежи в школы, - сказал депутат. - Ситуация становится катастрофической. Центральная власть дает понять регионам, что им самим необходимо решать эту проблему. Поэтому сегодня в области требуется разработать специальную программу кадрового обеспечения системы образования. Когда-то она существовала, и мы решали вопрос и обеспечения жильем, и материальной поддержки учителей. Может быть, вернуться к этому, детально проанализировав ситуацию?

И Дмитрий Курдюмов был вынужден согласиться с предложением. Поддержал идею Анатолия Чурина и губернатор области Игорь Васильев. Он сказал, что, возглавляя комиссию Госсовета по образованию, он так и видит решение этой проблемы - через восстановление системы подготовки педагогов.

- Мне кажется, нужно действовать по трем направлениям, - заметил глава региона. - Во-первых, создавать современную школьную инфраструктуру, куда шли бы молодые люди работать. Во-вторых, нужно всерьез решить вопрос о заработной плате, в том числе за счет федеральной составляющей. В-третьих, создать региональную программу подготовки кадров, о чем и говорил Анатолий Михайлович.

Но все меры по развитию вятского образования, как отметил депутат Владимир Костин, окажутся малоэффективными, если замалчивать недостатки и подгонять цифры под заданный результат. По его словам, регио­нальное министерство образования отчиталось, что в Кирове и области «все дошкольники старше двух месяцев обеспечены местами в детских садах». Однако только в его приемную поступило более 70 обращений от тех граждан, которые никак не могут устроить своего отпрыска в дошкольное учреждение.

- Как мне кажется, честное обозначение проблемы перед Федерацией (Правительством РФ. - Ред.), возможно, изменит ее отношение в части выделения денежных средств на детские сады, - посоветовал Дмитрию Курдюмову депутат. Указал Владимир Костин и на другие «нестыковки» в докладе первого зампреда.

Сергей СМОЛИН.