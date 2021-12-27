Бюджет, налоги, алкомаркеты… Заксобрание завершило год принятием важных решений

Со­стоя­лось последнее в этом году пленарное заседание областного Законодательного собрания.

Несмотря на необходимость принятия важных для области решений, шесть «народных избранников» из сорока проигнорировали это мероприятие. И вряд ли причиной их отсутствия стали коронавирус или иная болезнь. Создается впечатление, что для ряда депутатов областной парламент - лишь обременительный довесок к их основному занятию. И посещают они заседания только тогда, когда имеют личный интерес.

А ведь на прошедшей «пленарке» решались действительно значимые вопросы: бюджет региона, льготы по налогу на имущество для бизнеса, ставки транспортного налога, передача кировского «Водоканала» в областную собственность и другие. Решения по ним приняты. Но кто может сказать, были бы они приняты в том же варианте, если б на заседание пришли все парламентарии?

Впрочем, вопросы, связанные с новым областным бюджетом, можно адресовать не только региональным парламентариям, но и тем, кто принимает решения в Кировской городской думе. Но обо всём по порядку.

Мамаев бюджет похвалил

Бюджет области - документ значимый. Вот только разбираются в тонкостях бюджетной политики единицы. «Дебет-кредит, прОценты-дОценты» - запутаться можно. Да и так ли нужно понимать это каждому? Уверен, что простому человеку важны не цифры, а конкретные дела: качество медицины и образования, простота и удобство в получении разного рода пособий, справок и документов, тепло в квартирах и бесперебойная подача воды и электроэнергии. И законопослушного гражданина, который исправно платит налоги, не волнует, как государство обеспечит ему все эти блага. А потому и на бюджет он обращает мало внимания. Но кое-что знать всё же нужно.

Во-первых, на последнем заседании Заксобрания бюджет области на 2022 год был принят в окончательной редакции. Таким образом, проволочек с выделением средств на те или иные мероприятия, которые должны проводиться уже в январе-феврале, быть не должно.

Расходы на плановые цели одобрены. В том числе, кстати, и на достройку детсада в Совет­ске, который не могут сдать уже второй год, и на оборудование мусорных площадок в районах области, и на помощь сельскохозяйственным предприятиям, которые занимаются обновлением своей техники и оборудования.

Во-вторых, бюджет на сле­дующий год будет дефицитным, то есть расходов запланировано больше, чем предполагаемых доходов. Разрыв может составить более одного миллиарда рублей. Но то, что он обязательно будет со знаком минус, - не факт. Как показывает практика, многие министерства и ведомства (и не только на региональном уровне, но и на федеральном) к концу года не могут потратить все деньги, которые им были выделены. Возможны также незапланированные поступления федеральных средств. Так что дефицит заложен в бюджет или профицит - роли не играет. Во всяком случае, для простых граждан.

В-третьих, региональное правительство назвало (в очередной раз) новый бюджет «социально ориентированным». Основанием для этого чиновники считают тот факт, что 65 процентов всех расходов пойдет на исполнение социальных обязательств. Хотя, нужно сразу оговориться, иных обязательств у современного российского государства, которое самоустранилось от инвестиций в промышленность и другие сферы производства и услуг, почти нет. Разве что еще оборона и обеспечение внутреннего правопорядка.

При обсуждении депутатами нового бюджета «ложкой дегтя» стали слова руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрия Русских: «Мы надеялись, что будет немного другое распределение. В наших предложениях были совершенно понятные вещи. Это касалось дополнительной до­платы по питанию для наших детей. Мы предлагали провести индексацию нашим ветеранам и инвалидам согласно ин­фляции - а она сегодня уже 8,2».

Зато поддержка чиновникам пришла с той стороны, откуда ждать ее было нельзя. От лидера фракции КПРФ, ярого критика «олигархов во власти» Сергея Мамаева. Он назвал бюджет «сбалансированным» и похвалил минфин: «Впервые за мою депутатскую деятельность предложения всех фракций Законодательного собрания приняты в реализацию, такого никогда не было».

В итоге новый бюджет был принят большинством голосов: «за» - 28 при девяти «против».

Поддержали местный бизнес

Говоря о законодательных новшествах, которые появились после завершающей год «пленарки», нельзя не сказать пару слов о транспортном налоге. В него внесена правка, которая, как я полагаю, не вызовет восторга у владельцев транспортных средств.

Ее суть в том, что установлен новый порядок применения налоговых льгот для физических лиц: «если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган соответствующее заявление, льгота будет предо­ставляться ему в отношении одного транспортного средства с максимально исчисленной суммой налога».

Для тех, кто не понял, поясняю: это как при оплате элек­троэнергии или воды - если вы не передаете показания счетчиков, то вам плата начисляется по нормативу.

А вот другое законодательное новшество, которое было принято депутатами, скорее порадует отдельных граждан. В силу того, что из-за пандемии COVID-19 пострадал малый и средний бизнес, ему решили облегчить существование и снизить ставку налога на имущество.

В новом финансовом году ставка налога на имущество организаций, применяемая в отношении административно-деловых и торговых центров, должна была вырасти на два процента, но в результате она поднимется лишь до полутора процентов.

Однако есть маленькая тонкость. Эта льгота коснется только тех бизнесов, которые зарегистрированы на территории Кировской области. Такая поправка была внесена депутатами от «Справедливой России» в ходе обсуждения этого законопроекта.

Простое решение - не значит эффективное

Отдельно стоит сказать о новых ограничениях по торговле алкогольной продукцией, которые были приняты депутатами. Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в помещениях, переведённых из жилых в нежилые и расположенных в многоквартирных домах, а также в цокольных и подвальных помещениях многоквартирных домов. Исключение составляют организации общепита.

Самое интересное здесь то, что под действие этого ограничения подпадают несколько торговых точек сетевых алкомаркетов - «Бристоль» и «Красное и белое». Думается, что топ-менеджеры этих компаний будут не в восторге от новшества. А еще интересней будет наблюдать, как этот запрет будет во­площаться в жизнь на практике и сколько исков поступит в суды от владельцев различных точек «24 часа».

Региональная (и не только) пресса уже не раз писала, что любые ограничения торговли спиртным малоэффективны. Поднимаются акцизы, а вместе с ними и цены на «легальную» водку - народ переходит на самогон, технический спирт и «фунфырики». Запрещается торговля алкоголем после семи часов вечера - расцветает подпольная продажа суррогатов. Делаются «сухими» выходные - люди затариваются накануне так, что не успевают всё выпить. Даже те, кто потребляет алкоголь умеренно.

При этом влияние на алкоголизацию населения все эти ограничения почти не оказывают. Зато ведут к росту отравлений от суррогатной и некачественной алкогольной продукции.

Нужно отметить, что с такой лихой инициативой по запрету продаж спиртного вышла в Заксобрание прокуратура Киров­ской области. И можно понять чиновников из этого надзорного ведомства: к ним поступает масса жалоб от жильцов домов, где точки «24 часа» активно торгуют спиртосодержащими жидкостями различного качества и достоинства. Вокруг последних всегда шум, гам, драки и прочие безобразия, которые происходят не только днем, но и среди ночи.

И здесь в головах прокурорских работников возникает такое «изящное» решение этой проблемы: нет торговой точки - нет никаких безобразий. А то, что порядок должна обеспечивать полиция, им, видимо, в голову не пришло. Так ведь проще, чем заставить работать правоохранительные органы.

Опередили областных депутатов

А под конец нужно рассказать эпизод, который в меньшей степени связан с решениями региональных депутатов, зато во всей красе показывает городскую власть - и законодательную, и исполнительную.

В рамках нового областного бюджета принято решение о выделении кировскому муниципалитету 400 миллионов рублей на оплату проигранных судебных исков от компании «Т Плюс». Эти деньги пойдут на задолженность, которая образовалось у городской власти перед энергетиками аж с конца 1990-х.

Никто не ставит под сомнение то, что решения суда нужно исполнять. Нет сомнений и в том, что уплата такой суммы проделает в городском бюджете огромную брешь, которая может поставить под вопрос работу всех служб по поддержанию жизнедеятельности в областной столице.

Но вот вопрос: почему проблема задолженности не была решена, когда городские тепловые сети отдавались «Т Плюс» в концессию, то есть в 2019 году, во времена правления Ильи Шульгина? Зачем нужна была спешка с подписанием концессионного соглашения? Кто ответит за дополнительные расходы, которые легли сегодня на бюджеты города и области?

Конечно, нынешнее руководство городской администрации к принятию вышеназванных решений отношения не имеет. Но ведь депутаты-то, которые дружно поднимали руки «за», на месте. В том числе и их руководитель - глава Кирова Елена Ковалёва. Может, стоит поднять списки тех, кто дружно одобрил концессионное соглашение, и спросить с них «по полной программе»? Вот только найдется ли тот, кто это сделает?

Отсутствие безнаказанности за принимаемые решения как раз и породило казус при обсуждении вопроса о 400 мил­лионах. И он заключается в том, что и пленарное заседание регионального Законодательного собрания, и заседание Киров­ской городской думы, на котором обсуждался вопрос об уплате долгов «Т Плюс», проходили в один день, и практически в одно и то же время. И сей факт вызвал недоумение у отдельных «народных избранников».

Так, депутат Надежда Су­раева возмутилась тем, что дума прямо сейчас принимает решение об увеличении доходов бюджета города за счет этих 400 млн. рублей от области, тогда как депутаты Заксо­брания, у которых тоже «пленарка», пока не утвердили свой бюджет. Она предложила перенести принятие решения. Ее поддержал и коллега по фракции Владимир Журавлёв.

Но чиновники из горадминистрации не приняли во внимание всю нелепость этой ситуации, а большинство депутатов в очередной раз вскинули руки «за». И можно ли было ждать иного?

Иван ТРОФИМОВ.