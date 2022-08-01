«И тебя вылечат…» Депутаты Кировской гордумы отреагировали на критику со стороны врио губернатора

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На этой неделе исполнилось 80 дней с тех пор, как 10 мая временно исполняющим обязанности главы региона стал Александр Соколов. Времени на раскачку у нового врио было немного: 11 сентября выборы, на которых Соколов просто обязан победить, причем победить убедительно.

В отличие от своего предшественника, ни о каком «наведении элементарного порядка» Соколов не заявлял, но начал, в принципе, с того же: приказал заасфальтировать двор на набережной Грина, скосить борщевик вдоль дорог, прибраться в отдельно взятом райцентре.

Под критику нового руководителя попали не только его непосредственные подчиненные в правительстве области, но и главы муниципальных образований. Некоторые из них уже поторопились добровольно подать в отставку, не дожидаясь оргвыводов.

Теперь у врио губернатора возникли претензии и к депутатам. Пока под горячую руку попали только двое из Кировской городской думы - Владимир Журавлёв (фракция «Справедливая Россия») и Александр Востриков (тоже эсер).

«Умеет только выступать»

Негативную оценку деятельности (а точнее - бездействия) Владимир Журавлёв получил от врио губернатора на еженедельном оперативном совещании 25 июля в связи с жалобой жильцов дома № 59 на улице Розы Люксембург в областном центре.

Людей возмутило то, что они с 2020 года ждут капитального ремонта их дома, но так и не могут его до­ждаться. На все их обращения они получают лишь отписки. Об этом жильцы дома и сообщили Соколову.

Врио губернатора, который уже не раз обращал внимание чиновников на необходимость содержательной работы с обращениями граждан, возмутило пренебрежение, с каким в региональном минстрое отнеслись к людям. Министру строительства, энергетики и ЖКХ Игорю Селезнёву было предложено навести порядок среди подчиненных.

Но, параллельно с чиновниками, Соколов отметил и роль городского депутата, который был избран от этого избирательного округа, то есть Владимира Журавлёва.

- Насколько знаю, к одному действующему депутату там обращались с 2020 года, - сказал врио губернатора. - Городской депутат, как я понимаю, умеет только выступать на собраниях. А результат - ноль! Он ничего не сделал за два года по этому дому. Просьба разо­браться!

Вот, правда, кому была адресована просьба насчет «разобраться», непонятно. Да и не имеет это значения. Важно, что Владимир Журавлёв (на снимке - в цен­тре), как и все его коллеги по думе, скоро сложит свои депутатские полномочия. Но свое место в представительной власти Кирова он терять не намерен - в сентябре снова будет бороться за мандат. Получит ли он его в очередной раз после такого скандала? Вопрос пока открытый.

В ответ на критику врио губернатора Владимир Журавлёв заявил одному из мест­ных СМИ, что это «не соответствует объективности», ибо «депутат гордумы не является субъектом исполнительной власти и не обладает прямыми распорядительными функциями».

Но вот что интересно: Владимир Журавлёв по итогам прошлого года оказался самым богатым депутатом городской думы. Его личный годовой доход составил свыше 50 млн. рублей. Так что на решение некоторых особо острых проблем своих избирателей мог бы и раскошелиться.

И у нас, в Кировской области, есть пример того, как народный избранник за свой счет финансирует городские и поселковые проекты. Таковым является Рахим Азимов. Не раз, бывая в районах области, я слышал добрые слова об этом депутате.

Конечно, денег у Азимова, очевидно, побольше, чем у Журавлёва. Но и округ его - пол-области - не сравнить с журавлёвским.

Тем не менее сказать, что Журавлёв ничего как депутат не делает, нельзя. Но то, что он жильцам дома на улице Р. Люксембург, 59, не помог, - факт. Таким же фактом является и то, что Владимир Журавлёв - один из самых «громких» критиков деятельности городской администрации.

Денег будет больше

А вот Александр Востриков, будучи не просто депутатом, а еще и заместителем председателя гордумы, попал «в замес» по поводу неработающей ливневой канализации у дома № 137 на улице Воровского. На это его жильцы пожаловались врио губернатора, когда тот приехал оценить работы по благоустройству двора. Они даже фотографии «стихийного бедствия» продемон­стрировали.

Как выяснилось, проблема эта носит хронический характер. По версии Алексан­дра Вострикова, колодец для сточных вод рядом есть, но он постоянно засоряется из-за размыва газонов, которые расположены выше этого дома. А потому и возникают потоки воды, фото которых жильцы дома показали Соколову.

Врио губернатора такой ответ депутата не удовлетворил. Но и устраивать публичный разнос в присутствии прессы он не стал (в отличие от спича против Журавлёва). Однако надо было видеть, как он посмотрел на депутата.

В отличие от «самого богатого» Журавлёва, Востриков за свой счёт ремонт ливнёвки вряд ли осилит. Согласно поданной им декларации, в прошлом году он заработал всего 1,8 млн. рублей. Но нельзя забывать то, что в гордуме Востриков представлял Кировский молочный комбинат. А уж эта-то организация могла бы посодействовать жильцам дома на ул. Воровского. Тем более что Востриков, как и Журавлёв, вновь выставил свою кандидатуру на выборы.

Напомним, оба депутата, попавших «под раздачу», представляют «Справедливую Россию». Здесь можно было бы подать вопрос таким образом, что Александр Соколов, выдвинутый «Единой Россией», всячески гнобит представителей оппозиционных партий. Однако стоит признать, что в обоих кон­кретных случаях свою порцию критики они заслужили, тем более что на выполнение депутатских полномочий из городского бюджета ежегодно получали по полтора миллиона рублей. Но распорядиться ими так, чтобы снять главные озабоченности своих избирателей, очевидно, не смогли.

А со следующего года сумма, которая будет выделяться городским депутатам на исполнение наказов избирателей, вырастет до шести миллионов рублей. Достанет ли у них ума потратить их с максимальной пользой? А главное - кто с них за это может спросить? Губернатор таких полномочий не имеет, а механизм отзыва депутата избирателями не работает.

Иван ТРОФИМОВ.