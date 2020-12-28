Городские перспективы. Кировские депутаты приняли бюджет и генплан

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Заканчивается 2020 год. Для кировчан (впрочем, не только для них) он оказался непростым. Здесь наложилось всё - и пандемия, и связанные с ней ограничения, и падение реальных доходов, и рост безработицы, и школьная «дистанционка» и т.д. и т.п.

Беды, что принес 2020-й, можно перечислять долго (было бы желание). А вот позитива оказалось немного. Гораздо меньше, чем негатива. И можно ли отнести к хорошим новостям то, что в Кирове приняли новый трехлетний городской бюджет и генеральный план развития города на последующие 20 лет, - большой вопрос. И однозначно на него не отвечают даже городские депутаты.

За чей счёт банкет?

Казалось бы, уже то, что трехлетний бюджет муниципального образования «Город Киров» будет бездефицитным, должно настраивать на благодушный лад. Нет недостачи - значит, не нужно ее перекрывать за счет заимствований. А раз нет новых долгов, то одно это уже прекрасно.

Вот только вопрос: за счет чего удалось добиться такой сбалансированности? Ведь у нас собственные доходы растут не так быстро, как расходы (а в условиях эпидемических ограничений ручеек налогов и прочих поступлений обмелел основательно). Отсюда вывод: по каким-то направлениям расходы «ужали».

Впрочем, в городском департаменте финансов и не скрывают, что кировским чиновникам исполнить взятые на себя обязательства помогают поступления из областного (и даже из федерального) бюджета.

- Благодаря конструктивному взаимодействию руководителей города с председателем правительства области удалось дополнительно привлечь в городской бюджет на 2021 год целевые средства в сумме 1,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 104,6 миллиона рублей, на 2023 год - 279,9 миллиона рублей, - сказала глава городского депфина Гульнара Сайфутдинова.

Куда же пойдет эта помощь из областного бюджета? По словам чиновницы, на строительство школы в микрорайоне Радужный, на благоустройство пешеходных, дворовых и парковых зон, на организацию горячего питания для учеников начальных классов и на ежемесячные выплаты за классное руководство.

Город уже получил финансовую помощь из областного бюджета на реконструкцию здания по адресу: ул. Пролетарская, 11-а, под общеобразовательное учреждение, что позволит разгрузить школы в этом районе, а также на капремонт спортивных залов школы № 4 п. Садаковский и школы № 68 с. Бахта.

Также совместными усилиями поднимут расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство или приобретение жилья.

Не останутся в стороне и переселенцы из ветхого жилья. На решение их проблемы в городском бюджете заложено дополнительно 381,5 млн. рублей. В следующем году планируется строительство двух многоквартирных жилых домов, в которых они получат новые квартиры.

Не сократятся и дорожные расходы (с учетом того, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализовываться и далее и что Кировская городская агломерация является главным поглотителем выделенных на него финансов). Помимо планового приведения в порядок городских улиц, кировским бюджетом в следующем году запланированы расходы на продолжение строительства ул. Капитана Дорофеева и Анжелия Михеева (от ул. Энтузиастов до слободы Урванцево), технологическое присоединение микрорайона ЖК «Знак», строительство ливневой канализации и очистных сооружений в мкр. Урванцево. Кроме того, будут увеличены средства на ремонт грунтовых дорог и обустройство сетей наружного освещения.

Оставлены в новом бюджете города средства на реализацию 30 проектов по поддержке местных инициатив (ППМИ). Тут нужно понимать, что в следующем году будут реализованы только проекты, которые прошли конкурсный отбор в 2020-м. И без областных денег здесь также не обойдется - ведь всем известно, что ППМИ финансируется из нескольких источников: из областного и местного бюджетов, а также за счет средств спонсоров и взносов граждан.

А вот за счет денег города заменят оконные блоки в школах, выделят дополнительно 30 млн. рублей на спортивные школы, на установку системы видеонаблюдения и ограждения в детском саду № 66, а также на текущий ремонт актового зала и приобретение оборудования для Дома детского творчества «Вдохновение».

Вряд ли стоит перечислять все статьи расходов городского бюджета. Это скучно и неинтересно. Но уже из перечисленного можно понять, что главный упор в новом трехлетнем периоде сделан на усиление сторонней поддержки городских финансов. Это же отметил и лидер фракции «Справедливая Россия» в городской думе Владимир Журавлёв.

По словам депутата, привлекать для решения городских нужд деньги со стороны, конечно, надо. Но необходимо работать и над увеличением собственных доходов. А они с 2014 года по разным, в том числе и объективным, причинам только снижаются.

- Моя главная претензия к бюджету - у нас не растет та его часть, которую мы сами могли бы увеличить. Не проведена инвентаризация земель, зданий и сооружений, которые находятся на территории Кирова. Если ее сделать, это смогло бы увеличить наши доходы на несколько миллиардов рублей. Как минимум, бюджет мог бы вырасти на 50 процентов. Поэтому я не могу быть полностью удовлетворен принятым бюджетом.

Прирастём территориями?

Вторым документом, который был принят городскими депутатами под занавес 2020 года, стал генеральный план Кирова до 2040 года.

Нужно заметить, что подобный документ принимается уже не в первый раз. Его наличие обязательно для всех мало-мальски значимых населенных пунктов. Но при этом, как это чаще всего происходит, сам факт существования документа не мешает чиновникам выдавать разрешения на точечную застройку, на вырубку зеленых насаждений, не служит защитой памятников старины и не способствует развитию улично-дорожной сети, ливневой канализации и прочего. Кировчане во времена руководства областным центром Владимиром Быковым это уже проходили. По словам Владимира Журавлёва, в тот период в городе вообще царили волюнтаризм и коррупция.

Ложку дёгтя в мёд мы вылили, а теперь о позитиве, если он, конечно, в принятом генплане есть. Впрочем, как без него?

Как свидетельствует новый и перспективный генплан (разработанный, кстати, Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»), городская власть определилась с направлениями роста территории областного центра. Он будет происходить в южном (между микрорайонами Чистые Пруды и Радужный, Шубино - Ганино), восточном (Вересники, заречная часть, д. Богородская - сл. Талица) и западном (Урванцево - Кисели - Шики - Садаковский) направлениях. Всего под это есть три тысячи гектаров свободных и условно свободных территорий.

Будет ли эта новость хорошей для жителей, например, Талицы или Садаковского, которые уже привыкли жить почти в деревенских условиях, однозначно и не скажешь. Кто-то будет приветствовать приближение городской застройки, а кто-то и нет.

Зато для всех 134 населенных пунктов, из которых состоит сегодня Киров, позитивно прозвучало известие, что генплан предусматривает развитие транспортной инфраструктуры со строительством около 100 километров магистральных улиц и дорог за счет средств бюджетов всех уровней. Они должны связать полноценной транспортной инфраструктурой все части областного центра.

Еще одним «позитивчиком» выступает новость о развитии «зеленых легких» города. В генплане их назвали «экологическим каркасом». Планируется, что за ближайшие двадцать лет в городской черте появятся три экопарка. Помимо них, возникнут «зеленые коридоры» вдоль малых рек. Да и вообще зеленых насаждений должно стать больше.

К положительной стороне генплана можно отнести и акцент на социальное развитие территорий. Так, предполагается построить 52 школы и около 70 детских садов. Если планы будут выполнены, то это снимет проблему второй смены в школах и сведет на нет очередь в дошкольные учреждения. Кто ж будет против такого решения?

Однако депутат Владимир Журавлёв, который в целом позитивно оценивает новый документ, указывает и на его недоработки. Во-первых, как сказал глава фракции «Справедливая Россия» в гордуме, плохо, что генплан разрабатывал московский институт.

- Он - «живой» документ, он постоянно требует корректировки, актуализации и внесения изменений. Замучаешься каждый раз ездить для этого в Москву, к разработчику.

Во-вторых, в нем территориальная привязка социальных объектов - школ, детсадов и прочего - проработана формально. Депутаты в силу объективных причин этим почти не занимались, хотя этот момент имеет важное значение.

Таким образом, и новый генплан, вслед за бюджетом, депутата полностью не удовлетворил. Что уж тогда говорить о простых горожанах, для которых оба этих документа не только не понятны, но и существуют как бы в иной плоскости, далёкой от реальных потребностей и жизни.

Иван ТРОФИМОВ.