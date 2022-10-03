С опорой на местные кадры. Стал известен новый состав правительства Кировской области

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24 сентября Александр Соколов провел первое заседание нового правительства, на котором наз­вал его новый состав. Обязанности председателя правительства Кировской области губернатор Александр Соколов возложил на себя.

- Приступаю к осуществлению руководства правительством Кировской об­ласти и принимаю на себ­я исполнение полномочий председателя правительства Кировской области, - сообщил Александр Валентинович. - Коллеги, несмотря на то что сегодня суббота, у нас первый рабочий день у вновь назначенных членов правительства и руководителей органов исполнительной власти областной. В рамках открытой части заседания я хочу представить новый состав правительства Кировской области. На основании указа губернатора Киров­ской области № 61 постановляю сформировать правительство Кировской об­ласти в следующем составе:

Соколов Александр Валентинович - губернатор Киров­ской области и председатель правительства;

Лучинин Андрей Николаевич - исполняющий обязанности вице-губернатора Киров­ской области;

Курдюмов Дмитрий Александрович - первый заместитель председателя правительства Кировской области;

Комаров Алексей Алексан­дрович - руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области.

Заместители председателя правительства Кировской области:

Габсаматов Евгений Юрьевич;

Жердев Алексей Александрович;

Маури Андрей Альбертович;

Сандалов Михаил Ана­тольевич;

Шумайлова Светлана Витальевна;

Маковеева Лариса Александровна - и.о. министра финансов Кировской об­ласти;

Поломских Татьяна Ана­тольевна - и.о. министра имущественных отношений Кировской области.

Андрей Лучинин будет курировать:

- внутреннюю политику, соответствующее министерство возглавит Денис Сергеевич Иконников;

- работу управления массовых коммуникаций, начальник - Елена Витальевна Черных;

- работу министерства юстиции Кировской области в части полномочий по обеспечению деятельности мировых судей Кировской области и аппаратов мировых судей Кировской области, по государственной регистрации актов гражданского состояния и по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов, глава минюста - Гордеева Ирина Вячеславовна, пока в должности исполняющей обязанности министра, в связи с тем что требуется согласование с федеральным ведомством.

Дмитрий Курдюмов координирует деятельность заместителей председателя правительства Кировской области, курирует работу:

- министерства здраво­охранения Кировской об­ласти, и.о. министра - Черняев Андрей Вениаминович (до согласования);

- министерства социального развития Кировской области, министр - Шулятьева Ольга Юрьевна;

- министерства информационных технологий и связи Кировской области, и.о. министра - Сухих Алексей Васильевич;

- управления государственной службы занятости населения Кировской об­ласти, начальник управления - Бондарчук Руслан Ана­тольевич.

Евгений Габсаматов курирует работу Представительства правительства Киров­ской области, организует взаимодействие и координацию деятельности органов исполнительной власти Кировской области с Советом Федерации, Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации и федеральными министерствами.

- Ему 37 лет. Образование - высшее, выпускник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Опыт работы на руководящих долж­ностях государственной и муниципальной службы - 12 лет. Предыдущее место работы - Управление делами Президента РФ. Женат, трое детей, - представил нового чиновника Александр Соколов.

Еще один новичок в Кировском правительстве - Алексей Жердев. Ему 47 лет, имеет высшее образование, окончил Костромской государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Имеет опыт работы в федеральных органах налоговой полиции, возглавлял комитет Костромской областной думы, работал в банковской сфере, на муниципальной службе (первый заместитель главы г. Сургута), предыдущее место работы - ООО «Газпром трансгаз Сургут». Женат, четверо детей.

Он будет курировать ра­боту:

- кировского минтранса, министр - Логинов Юрий Николаевич;

- министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, и.о. министра - Селезенев Игорь Николаевич;

(Кстати, с 1 декабря произойдет разделение по­следнего министерства на два: строительства, а также энергетики и ЖКХ, как раньше. В связи с этим

А.А. Комарову поручено провести необходимую подготовку: объявить открытые конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения должностей соответ­ствующих органов исполнительной власти.)

- государственной инспекции строительного надзора Кировской области, и.о. начальника - Усанов Вадим Николаевич;

- региональной службы по тарифам Кировской области, руководитель службы - Михайлов Максим Владиславович;

- госжилинспекции Кировской области, и.о. начальника - Дудникова Алёна Александровна.

Андрей Маури будет курировать работу:

- министерства культуры Кировской области, министр - Дворцов Даниил Львович;

- министерства спорта и туризма Кировской области, министр - Сулик Сергей Владимирович;

- управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, и.о. начальника - Грачев Александр Юрьевич.

Также Андрей Альбертович будет курировать работу оргкомитета и исполнительной дирекции по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова.

- Михаил Анатольевич Сандалов. 52 года, уроженец города Кирова. Образование - высшее техническое, окончил кировский политех по специальности «Технология машиностроения». Опыт работы на Кировском электромашиностроительном заводе «Лепсе», в департаменте по во­просам топлива и энергетики, в теплоснабжающих компаниях («Кировэнерго», ТГК-5 (Киров), ТГК-8

(Астрахань), Нижний Новгород), в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Предыдущее место работы - Группа компаний «Росатом». Имеется Благодарность Президента РФ. Женат, пятеро детей. Кстати, вы заметили, что в новом правительстве много многодетных отцов? - отметил Александр Валентинович, представляя нового зампреда.

Михаил Сандалов координирует работу министерства финансов Кировской об­ласти. Курирует работу:

- министерства имущественных отношений Кировской области, исполняющая обязанности министра - Поломских Татьяна Анатольевна;

- министерства экономического развития Кировской области, министр - Кряжева Наталья Михайловна;

- министерства лесного хозяйства Кировской области, и.о. министра - Тетерин Ан­дрей Алексеевич;

- Андрей Алексеевич, 39 лет, уроженец Советского района Кировской области, окончил Суводский лесхоз-техникум, МГТУ. Имеет опыт работы в областных департаментах промышленности и лесного хозяйства, был заместителем главы Советского района, - сообщил Соколов присутствующим.

- министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, и.о. министра - Глушков Дмитрий Алексан­дрович;

- Дмитрий Александрович также уроженец города Кирова, 42 года, двое детей. Имеет опыт работы в ре­гиональных структурах МВД России, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Москов­ской области. Предыдущая должность - директор департамента инвестиций и промышленности Ярослав­ской области, - сообщил Соколов.

- управления проектной деятельности при правительстве Кировской области, испол­няющая обязанности начальника управления - Бузмакова Ольга Александровна.

Светлана Шумайлова будет курировать работу:

- министерства образования Кировской области, и.о. министра - Рысева Ольга Николаевна;

- министерства молодежной политики Кировской области, министр - Барминов Георгий Андреевич.

Еще одним зампредом ре­гионального правительства станет Терешков Юрий Игоревич. Он вступит в должность заместителя председателя правительства Киров­ской области с 30 сентября после освобождения от занимаемой должности в качестве зампреда Законодательного собрания Кировской об­ласти. Он будет отвечать за работу:

- министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, и.о. министра - Софронов Евгений Александрович;

- министерства охраны окру­жающей среды Киров­ской области, и.о. министра - Албегова Алла Викторовна;

- управления ветеринарии Кировской области, начальник - Чучалин Сергей Фёдорович;

- государственной инспекции Гостехнадзора Киров­ской области, начальник ин­спекции - Сбоев Николай Васильевич.

- Наша задача - вернуть в регион неравнодушных профессионалов. Такие люди к нам и пришли. Я попросил несколько людей, которые родились в Кировской области, но работали в других регионах, вернуться. И очень рад, что они приняли такие решения. И попросил нескольких человек, кто родился и вырос за пределами Кировской области, усилить нашу команду, - подытожил представление членов правительства новый губернатор. - Кроме этого, хочу вам сообщить, что я подписал указ о советниках губернатора, поскольку считаю, что нельзя разбрасываться опытными кадрами, тем более что у них ещё есть желание вместе с нами поработать. Остаются в качестве советников губернатора на ранее курируемых направлениях - пока на общественных началах, а дальше посмотрим - Алексей Алексеевич Котлячков и Владимир Петрович Сысолятин.

По информации gtrk-vyatka.ru.