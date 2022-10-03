С опорой на местные кадры. Стал известен новый состав правительства Кировской области
ОБЩЕСТВО
Фото: gtrk-vyatka.ru
24 сентября Александр Соколов провел первое заседание нового правительства, на котором назвал его новый состав. Обязанности председателя правительства Кировской области губернатор Александр Соколов возложил на себя.
- Приступаю к осуществлению руководства правительством Кировской области и принимаю на себя исполнение полномочий председателя правительства Кировской области, - сообщил Александр Валентинович. - Коллеги, несмотря на то что сегодня суббота, у нас первый рабочий день у вновь назначенных членов правительства и руководителей органов исполнительной власти областной. В рамках открытой части заседания я хочу представить новый состав правительства Кировской области. На основании указа губернатора Кировской области № 61 постановляю сформировать правительство Кировской области в следующем составе:
Соколов Александр Валентинович - губернатор Кировской области и председатель правительства;
Лучинин Андрей Николаевич - исполняющий обязанности вице-губернатора Кировской области;
Курдюмов Дмитрий Александрович - первый заместитель председателя правительства Кировской области;
Комаров Алексей Александрович - руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области.
Заместители председателя правительства Кировской области:
Габсаматов Евгений Юрьевич;
Жердев Алексей Александрович;
Маури Андрей Альбертович;
Сандалов Михаил Анатольевич;
Шумайлова Светлана Витальевна;
Маковеева Лариса Александровна - и.о. министра финансов Кировской области;
Поломских Татьяна Анатольевна - и.о. министра имущественных отношений Кировской области.
Андрей Лучинин будет курировать:
- внутреннюю политику, соответствующее министерство возглавит Денис Сергеевич Иконников;
- работу управления массовых коммуникаций, начальник - Елена Витальевна Черных;
- работу министерства юстиции Кировской области в части полномочий по обеспечению деятельности мировых судей Кировской области и аппаратов мировых судей Кировской области, по государственной регистрации актов гражданского состояния и по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов, глава минюста - Гордеева Ирина Вячеславовна, пока в должности исполняющей обязанности министра, в связи с тем что требуется согласование с федеральным ведомством.
Дмитрий Курдюмов координирует деятельность заместителей председателя правительства Кировской области, курирует работу:
- министерства здравоохранения Кировской области, и.о. министра - Черняев Андрей Вениаминович (до согласования);
- министерства социального развития Кировской области, министр - Шулятьева Ольга Юрьевна;
- министерства информационных технологий и связи Кировской области, и.о. министра - Сухих Алексей Васильевич;
- управления государственной службы занятости населения Кировской области, начальник управления - Бондарчук Руслан Анатольевич.
Евгений Габсаматов курирует работу Представительства правительства Кировской области, организует взаимодействие и координацию деятельности органов исполнительной власти Кировской области с Советом Федерации, Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации и федеральными министерствами.
- Ему 37 лет. Образование - высшее, выпускник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Опыт работы на руководящих должностях государственной и муниципальной службы - 12 лет. Предыдущее место работы - Управление делами Президента РФ. Женат, трое детей, - представил нового чиновника Александр Соколов.
Еще один новичок в Кировском правительстве - Алексей Жердев. Ему 47 лет, имеет высшее образование, окончил Костромской государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Имеет опыт работы в федеральных органах налоговой полиции, возглавлял комитет Костромской областной думы, работал в банковской сфере, на муниципальной службе (первый заместитель главы г. Сургута), предыдущее место работы - ООО «Газпром трансгаз Сургут». Женат, четверо детей.
Он будет курировать работу:
- кировского минтранса, министр - Логинов Юрий Николаевич;
- министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, и.о. министра - Селезенев Игорь Николаевич;
(Кстати, с 1 декабря произойдет разделение последнего министерства на два: строительства, а также энергетики и ЖКХ, как раньше. В связи с этим
А.А. Комарову поручено провести необходимую подготовку: объявить открытые конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения должностей соответствующих органов исполнительной власти.)
- государственной инспекции строительного надзора Кировской области, и.о. начальника - Усанов Вадим Николаевич;
- региональной службы по тарифам Кировской области, руководитель службы - Михайлов Максим Владиславович;
- госжилинспекции Кировской области, и.о. начальника - Дудникова Алёна Александровна.
Андрей Маури будет курировать работу:
- министерства культуры Кировской области, министр - Дворцов Даниил Львович;
- министерства спорта и туризма Кировской области, министр - Сулик Сергей Владимирович;
- управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, и.о. начальника - Грачев Александр Юрьевич.
Также Андрей Альбертович будет курировать работу оргкомитета и исполнительной дирекции по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова.
- Михаил Анатольевич Сандалов. 52 года, уроженец города Кирова. Образование - высшее техническое, окончил кировский политех по специальности «Технология машиностроения». Опыт работы на Кировском электромашиностроительном заводе «Лепсе», в департаменте по вопросам топлива и энергетики, в теплоснабжающих компаниях («Кировэнерго», ТГК-5 (Киров), ТГК-8
(Астрахань), Нижний Новгород), в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Предыдущее место работы - Группа компаний «Росатом». Имеется Благодарность Президента РФ. Женат, пятеро детей. Кстати, вы заметили, что в новом правительстве много многодетных отцов? - отметил Александр Валентинович, представляя нового зампреда.
Михаил Сандалов координирует работу министерства финансов Кировской области. Курирует работу:
- министерства имущественных отношений Кировской области, исполняющая обязанности министра - Поломских Татьяна Анатольевна;
- министерства экономического развития Кировской области, министр - Кряжева Наталья Михайловна;
- министерства лесного хозяйства Кировской области, и.о. министра - Тетерин Андрей Алексеевич;
- Андрей Алексеевич, 39 лет, уроженец Советского района Кировской области, окончил Суводский лесхоз-техникум, МГТУ. Имеет опыт работы в областных департаментах промышленности и лесного хозяйства, был заместителем главы Советского района, - сообщил Соколов присутствующим.
- министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, и.о. министра - Глушков Дмитрий Александрович;
- Дмитрий Александрович также уроженец города Кирова, 42 года, двое детей. Имеет опыт работы в региональных структурах МВД России, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Предыдущая должность - директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, - сообщил Соколов.
- управления проектной деятельности при правительстве Кировской области, исполняющая обязанности начальника управления - Бузмакова Ольга Александровна.
Светлана Шумайлова будет курировать работу:
- министерства образования Кировской области, и.о. министра - Рысева Ольга Николаевна;
- министерства молодежной политики Кировской области, министр - Барминов Георгий Андреевич.
Еще одним зампредом регионального правительства станет Терешков Юрий Игоревич. Он вступит в должность заместителя председателя правительства Кировской области с 30 сентября после освобождения от занимаемой должности в качестве зампреда Законодательного собрания Кировской области. Он будет отвечать за работу:
- министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, и.о. министра - Софронов Евгений Александрович;
- министерства охраны окружающей среды Кировской области, и.о. министра - Албегова Алла Викторовна;
- управления ветеринарии Кировской области, начальник - Чучалин Сергей Фёдорович;
- государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области, начальник инспекции - Сбоев Николай Васильевич.
- Наша задача - вернуть в регион неравнодушных профессионалов. Такие люди к нам и пришли. Я попросил несколько людей, которые родились в Кировской области, но работали в других регионах, вернуться. И очень рад, что они приняли такие решения. И попросил нескольких человек, кто родился и вырос за пределами Кировской области, усилить нашу команду, - подытожил представление членов правительства новый губернатор. - Кроме этого, хочу вам сообщить, что я подписал указ о советниках губернатора, поскольку считаю, что нельзя разбрасываться опытными кадрами, тем более что у них ещё есть желание вместе с нами поработать. Остаются в качестве советников губернатора на ранее курируемых направлениях - пока на общественных началах, а дальше посмотрим - Алексей Алексеевич Котлячков и Владимир Петрович Сысолятин.
По информации gtrk-vyatka.ru.
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