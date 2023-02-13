Вода воде рознь. Ремонт водопровода в Кирове: амбиции решено умерить?

Фото: kirov-portal.ru

Если в кране нет воды… Виновата власть. Людям не важно – какая. Муниципальная, региональная, федеральная или сам Путин. Она издает законы и подзаконные акты, касающиеся водоснабжения. Она отдает городской водопровод в руки людей, которые не могут обеспечить бесперебойную подачу этого важного для жизни ресурса. Без воды в большом городе не выжить. Это знают все. Вот народ и возмущается, когда кран шипит, а ничего из него не льется.

В Кирове (что уж говорить про область) бывают перебои с подачей воды. К тому, что нет горячей, даже привыкли или почти привыкли. У кого водонагреватель на этот случай есть, а кто-то на плите воду греет. Хуже, когда нет вообще никакой. И не два часа, а сутки, двое или трое. Еще больше вызывает возмущение, когда в таких случаях на жалобы граждан никто не обращает внимания.

Поэтому, когда на прошлой неделе стало известно, что Кирову на ремонт системы водоснабжения из федерального бюджета выделено свыше одного миллиарда рублей, многие вздохнули с облегчением: «Ну наконец-то». Хотя в этом сообщении точные адреса и не были указаны.

Вот только в связи с этим «щедрым подарком» хотелось бы напомнить, что областной центр уже не в первый раз получает бюджетные миллиарды. Последний такой крупный транш ушёл в своё время на строительство Кумёнского водовода, который так по сию пору и остаётся недостроенным. И высока вероятность того, что вложенные в него деньги пропадут зря.

Не станет ли новая программа ремонта системы водоснабжения и водоотведения такой же неэффективной? Насколько федеральные вложения снизят аварийность на сетях и обеспечат устойчивую подачу воды в квартиры горожан?

Десятилетку за два года?

Первичная информация о выделении Кирову миллиарда на ремонт системы водоснабжения была конкретизирована на этой неделе на очередной планёрке в правительстве области.

- Планируется модернизировать 87 километров сетей, - сказал губернатор Александр Соколов. - Это позволит улучшить качество жизни более чем для 16 тысяч граждан, серьёзно снизить аварийность. Цена вопроса - один миллиард 796 миллионов, в том числе один миллиард 46 миллионов из федерального бюджета.

По информации главы региона, будет произведен капитальный ремонт труб, ведущих к центру Кирова - от улицы Красноармейской по ул. Володарского до ул. Герцена, и водопроводных сетей в различных районах города. В части водоотведения приведут в порядок напорный коллектор на главной насосной станции очистных сооружений.

Данная программа рассчитана на два года - 2023-й и 2024-й.

Такой «аттракцион неслыханной щедрости» со стороны федерального центра, по словам Александра Соколова, обусловлен успешным выполнением госпрограмм, которые курирует вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- 12 госпрограмм находятся в «зелёной зоне» реализации, четыре - в «жёлтой», в «красной» - ни одной, - подчеркнул губернатор. - Регионов с такими показателями в стране всего 20. Это показывает, что Кировской области можно доверять реализацию проектов. Вице-премьер одобрил нашу заявку и пожелал не снижать темпов работы.

Однако спасет ли выделенный миллиард водопровод­ные сети областного центра, ведь общая их протяженность здесь, как ранее сообщал кировский «Водоканал», составляет 1156 км (плюс еще 901 км канализационных сетей), а износ водопроводных сетей - в среднем 60 процентов. Нетрудно убедиться в том, что 87 км, которые планируют обновить, составят меньше 10 процентов.

При этом еще два года назад на уровне областного правительства принималась программа реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, рассчитанная на 2022 - 2031 годы.

Согласно этой программе запланированный объем инвестиций должен был составить свыше семи миллиардов руб­лей. Работы хотели провести в центральной части города Кирова, Нововятском районе, мкр. Коминтерновский, Лянгасово и п. Костино (то есть в реальных «болевых точках»). Там должны были реконструировать городскую станцию аэрации, очистные сооружения, также предполагались реконструкция и строительство водоводов и магистральных коллекторов. Планировалось обновить 1400 метров сетей водоснабжения, проложенных на глубине промерзания, установить 119 новых пожарных гидрантов и переложить 193 км водопроводных сетей.

В связи с этим встает закономерный вопрос: является ли нынешняя реконструкция водяного хозяйства Кирова частью ранее принятой программы или это «приятное» дополнение к ней? А может, нынешние планы вообще призваны заменить амбициозный десятилетний проект? Ведь в правительстве области в последнее время о нём вообще не говорят ни слова.

Не вода, а вредный коктейль

Можно и нужно приветствовать любые тело­движения региональной и муниципальной власти, направленные на улучшение жизни граждан. Не избалованы кировчане такой заботой. А потому выделили городу миллиард - радуемся. Вот только наш нынешний губернатор, будучи, мягко говоря, человеком приезжим, может быть не в курсе того, что в Кирове с водоснабжением есть застарелые проблемы, которые не могут решить годами. Например, с качеством питьевой воды в Нововятском районе.

Жители его неоднократно начиная с 2011 года просили городскую и региональную власть принять меры к исправлению ситуации. А в 2021-м вообще произошло массовое отравление жителей Нововятского района РНК-вирусом, содержавшимся в воде. Людям тогда запретили пить водопроводную воду и использовать ее для приготовления пищи до проведения дезинфекции.

После этого происшествия стало ясно, что для исправления положения дел нужно принимать неотложные и действенные меры. Однако руководство муниципального предприятия «Водоканал» не раз признавалось, что сделать это не в состоянии: кардинальное решение проблемы требует очень больших затрат, а таких средств у предприятия нет.

И здесь для тех, кто не в курсе, нужно пояснить, что, в отличие от других районов Кирова, Нововятский обеспечивается водой из скважин. Всего их насчитывается 45 на шести водозаборах. Причём все они находятся в городской черте, в том числе на территории промышленных зон. Поэтому при таянии снега происходит проникновение талых вод в грунтовые, а последних - в водонесущие слои. А вот система обеззараживания воды из подземных источников в Нововятском районе изначально не была предусмотрена. Поэтому по химическому составу она не соответствуют требованиям СанПиН по содержанию бора, фторидов, нитратов, по водородному показателю и по минерализации. Не вода, а коктейль из химикатов.

Еще в мае 2021 года кировская городская администрация призналась: «К 2019 году система водоснабжения микрорайона в текущем виде себя практически исчерпала и назрел вопрос поиска альтернативных водоисточников». И таковых, как полагали местные чиновники, могло быть три. Во-первых, Мутницкий водозабор Нововятского механического завода, расположенный в 14 км от Нововятска, который состоит из 10 артезианских скважин. Во-вторых, альтернативой мог бы стать Кумёнский водозабор. В-третьих, питьевая вода с очистных сооружений в слободе Корчёмкино.

Однако все три альтернативных источника имеют недостатки, препятствующие их использованию в качестве таковых. Мутницкий водозабор принадлежит частной организации, требующей за выкуп такие суммы, которые «Водоканал» не может заплатить. Из Корчёмкинского водозабора снабжается весь Киров, но к нему нужно тянуть трубы, что также крайне затратно. А Кумёнский водовод так до сих пор и не достроен, хотя в него вложен уже не один миллиард бюджетных рублей, его готовность оценивается примерно в 80 процентов (цифры в разных источниках варьируются от 75 до 85 процентов). Да и присоединение к нему, по оценке специалистов «Водоканала», потребует переделки всей водоснабжающей сети Нововятского района.

Застывшие миллиарды

Кстати, уже дважды упомянутый Кумёнский водовод в случае его пуска мог бы сослужить хорошую службу не только Нововятску.

Этот амбициозный проект начали еще в 2013 году. Он должен был создать альтернативный источник питьевой воды для Кирова. Его необходимость стала очевидной после паводка 2010 года, когда в питьевую воду попадали токсичные отходы Кирово-Чепецкого химкомбината. Тогда в Кирове воду было опасно не только пить, но и умываться ею.

Изначально на строительство водовода планировалось потратить 4,1 миллиарда рублей, которые выделял Минстрой России. Подрядчиком выступила печально известная компания «Кирово-Чепецкое управление строительства» (КЧУС), возглавляемая Сергеем Кочуровым.

В то время КЧУС буквально «жировал» на государственных подрядах. Компания строила в районах области служебное жильё, фельд­шерско-акушерские пункты, культурные центры и т. п. Почему так получалось - отдельный вопрос. И задать его надо было соответствующим силовым органам, которые должны были бы обратить на это внимание, но не обратили.

Строительство Кумёнского водовода стало для КЧУС «звёздным часом», самым крупным контрактом. Но на нём компания и споткнулась. Нарушение сроков строительства вело к задержке государственного финансирования, а отсутствие такового, в свою очередь, только усугубляло затягивание стройки. А в 2017 году работы вообще застопорились.

В результате КЧУС, который до 2018 года входил в пятерку ведущих строительных компаний региона, обанкротился. А новый подрядчик найден не был (да его, похоже, никто и не искал).

Водовод законсервировали, на что ушли дополнительные миллионы и миллионы из муниципального бюджета Кирова.

Всего на этот объект на момент остановки работ уже было потрачено 3,6 млрд. рублей. А окончательная стоимость его, в случае принятия решения о достройке, может достигнуть, по некоторым прогнозам, шести миллиардов.

Губернатор области Александр Соколов любит говорить, что «цели нужно ставить амбициозные, чтобы были видны точки роста». Что же помешало ему следовать этому правилу в случае с реконструкцией сетей водоснабжения? Там, исходя из того, что описано выше, есть где развернуться. А масштаб задач и их сложность полностью отвечают требованию «амбициозности». Ведь, согласитесь, один миллиард - это так мелко по сравнению с десятилетней программой развития, завершением строительства Кумёнского водовода или реконструкцией нововятских сетей.

Сергей СМОЛИН.