«Добрые помощники», или Как чиновники спасали поселок в Кировской области

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Вятская природа в очередной раз «подвела» губернатора Соколова. Несмотря на начало календарной весны, снег почему-то отказывается таять. Руководитель региона, видимо, не ожидал, что такое возможно в середине марта.

Скорая в сугробе

15 марта в региональном штабе Общероссийского народного фронта сообщили о массовом обращении к ним жителей области с жалобами на плохую очистку от снега в их населённых пунктах. Жалобы поступили из Омутнинского, Нолинского и Зуевского районов.

Сообщалось, что в посёлке Песковка Омутнинского района на улице Витвинова 13 марта застряла машина скорой помощи. Бригада ехала на вызов к семилетней девочке. У школьницы поднялась температура выше 40 градусов. Но колёса машины застряли в снежной каше. Фельдшерам пришлось идти пешком по сугробам. Чтобы высвободить машину из снежного плена, вызывали тяжёлую технику.

Жители Песковки, в которой насчитывается около четрёх тысяч человек, рассказали активистам ОНФ, что снег на дорогах в их посёлке чистят только там, где ходит общественный транспорт. Второстепенные дороги чистят редко и плохо, поэтому жители за свой счёт нанимают трактор. Так было на улицах Рабочей, Красноармейской и Крестьянской.

Ещё один сигнал поступил из Зуевки. Там многодетная мама четыре дня не могла выехать из дома, чтобы отвезти своих детей в школу и в детский сад. Рассказывает, что за всю зиму улицу Льва Толстого, на которой она проживает, чистили от снега только три раза.

Пожаловались на непроезжие дороги и жители посёлка Аркуль Нолинского района. На второстепенных улицах - Коминтерна, Коммунальной, Первомайской - глубокие колеи. Кстати, в прошлом году в этом населённом пункте тоже застревала машина скорой помощи. Тогда врачи ехали к девятилетнему ребёнку, страдающему от высокой температуры и рвоты.

При этом жители всех населённых пунктов говорят, что обращались в местные администрации, но там на их жалобы не отреагировали.

Рассказав об этих вопиющих фактах, в штабе Народного фронта обратились к властям: «Речь идёт уже о жизни и здоровье людей, поэтому мы просим глав районов оказать содействие муниципалитетам в решении этой проблемы».

«Festina lente»*

*«Поспешай медленно», - похоже, этим правилом римского императора Октавиана Августа решил воспользоваться на этот раз губернатор Соколов.

Ситуацию с засыпанными снегом районами он обсудил на своей еженедельной планёрке ровно неделю спустя после первого ЧП, о котором сообщили в ОНФ.

Для начала заслушали информацию Центра управления регионом (ЦУР). Оказалось, что в течение прошедшей недели было зафиксировано порядка 500 обращений, которые касаются благоустройства. Прежде всего люди недовольны содержанием дорог и тротуаров в межсезонье. На первом месте по количеству жалоб - Киров. Вторым в антирейтинге стал Кирово-Чепецк. В число аутсайдеров попал и Котельничский район.

Кроме того, сообщили в ЦУРе, много обращений поступает из поселка Аркуль Нолинского района. Местные жители жаловались на то, что коммунальщики плохо справляются с последствиями снегопадов.

По словам главы района Николая Грудцына, проблема заключается в том, что подрядные организации не справляются с уборкой второстепенных улиц.

Выслушав его объяснения, Александр Соколов распорядился решить проблему в течение двух дней и прислать ему фотоотчёт. Кроме того, Соколов послал Грудцына извиняться перед жителями посёлка Аркуль. «Вы до посёлка доедьте и извинитесь перед людьми, что в течение нескольких дней очистить не могли», - потребовал губернатор.

Грудцын, конечно, приказ выполнил и извинился. Точно так же, как осенью прошлого года за ошибочно спиленные здоровые деревья в Александровском саду перед жителями Кирова извинялся глава горадминистрации Вячеслав Симаков. Да и сам губернатор тоже уже извинялся. «От лица правительства, горадминистрации и всех теплоснабжающих организаций приношу людям глубочайшие извинения. Мне так стыдно никогда не было», - заявил он в сентябре 2022 года в связи со срывом начала отопительного сезона.

Дошло не до всех

После вмешательства Народного фронта и извинений главы Нолинского района ситуация в Аркуле изменилась в лучшую сторону.

При этом Николай Грудцын признался активистам ОНФ, что имеющийся в Аркуле трактор не справляется с объемом работ, поэтому на помощь в поселок направили районную технику. На данный момент дороги расчищены.

Значительно улучшилась ситуация и в Зуевке. Об этом в Народный фронт сообщили сами местные жители.

Однако, по информации ОНФ, всё ещё нерешённой остаётся проблема в Песковке Омутнинского района. Дороги расчищены не все.

Наверное, потому, что главу этого района губернатор извиняться не посылал, а без этого чиновники сдвинуться с места уже не могут.

При этом, помимо «волшебных пенделей» и «последних китайских предупреждений», у Александра Соколова имеется еще один способ влияния на ситуацию в районах. Кстати, он сам его и придумал, но сейчас, видимо, забыл.

Напомним, в самом конце прошлого года было объявлено о закреплении членов правительства области и руководителей органов исполнительной власти за муниципальными образованиями для оказания им практической помощи в решении вопросов социально-экономического развития данных территорий.

- У всех муниципалитетов появляются добрые кураторы, помощники, - подчеркнул губернатор Александр Соколов. - Здесь кураторство происходит не по принципу «проверять, контролировать», а по принципу «помогать». У вас есть подшефные районы, которым вы будете помогать и за деятельность которых с вас будут спрашивать. Успех района - ваш успех. Один из новых KPI (показатель эффективности. - Ред.) для тех, кто работает в областном правительстве. Это касается и министров, и курирующих вице-премьеров, и вице-губернатора.

«Добрые помощники» - это, конечно, мило. Вот только речь идет не о группе про­дленного дня, воспитателем в которой губернатор Соколов работал в начале своего трудового пути. Думается, кураторство должно заключаться и в персональной ответственности самих кураторов за откровенные провалы в «подшефных» муниципалитетах.

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. На всякий случай, если Александр Соколов забыл (или не знал), куратором Нолинского района он назначил министра образования Ольгу Рысеву, Омутнинского - министра экономического развития Наталью Кряжеву, а Зуевского - министра сельского хозяйства и продовольствия Евгения Софронова.