«Битва за копейку». Что не так с инвестиционной привлекательностью Кировской области?
ЭКОНОМИКА
Иной раз, читая заявления некоторых руководителей о положении дел в отраслях, за которые они отвечают, и сравнивая их с другими источниками информации, просто диву даёшься. Вроде бы говорят об одном и том же, а выводы совершенно противоположные.
Всё хорошо, прекрасная маркиза!
На еженедельном оперативном совещании у губернатора Соколова речь зашла о работе правительства области с инвесторами.
По словам главы региона, в Кировской области не отмечается падения инвестиций в промышленную сферу.
- По данным АСИ (Агентство социальной информации. - Ред.), у нашего региона достаточно сильные позиции по многим направлениям, - отметил Александр Соколов. - По темпам роста мы занимаем вторую строчку сверху в ПФО. Но у нас ещё много резервов.
- Формирование инвестиционной политики - комплексная работа правительства региона, - подчеркнул губернатор. - Она должна в себя включать синхронизацию планов развития всех отраслей экономики с привязкой к конкретной территории, в том числе в части развития различных видов инфраструктуры, образования всех уровней, человеческого капитала, также необходимо обеспечить гарантии равных прав для инвесторов и предпринимателей.
На призыв Соколова тут же откликнулся курирующий это направление зампред правительства Михаил Сандалов. Он доложил, что уже в июне появится портал с инвестиционной картой Кировской области, где будет аккумулирована вся полезная для инвесторов информация.
- С каждым инвестором нужно работать, как с родным братом или сестрой. Не дай бог, кто-то откажет зарегистрировать у нас предприятие. За каждую копейку биться будем! Работа в нашем регионе должна быть налажена, инвесторы должны говорить, что в Кировской области всех ждут и здесь комфортные условия для работы, - подвёл итог сказанному Александр Соколов.
Рост или падение?
Интересно, что несколько ранее инвестиционной ситуацией в Кировской области заинтересовались сотрудники регионального проекта общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия», опубликовавшие на эту тему статью под названием «Не в том направлении». Их вывод: в 2022 году наша область показала отрицательную динамику по объему инвестиций в основной капитал.
«По данным Росстата, индекс физического объема инвестиций в основной капитал Кировской области по итогам 2022 года снизился на шесть процентов, что является одним из худших результатов в Приволжском федеральном округе. Отрицательная динамика зафиксирована еще в пяти регионах ПФО. Однако в Мордовии и Удмуртии падение показателей не столь значительно. В частности, вложения в основной капитал Мордовии снизились только на 0,2 процента. В Удмуртии результаты хуже. Эта республика показала снижение на 3,5 процента.
В число топ-3 аутсайдеров по индексу физического объема инвестиций вошли Марий Эл, Ульяновская и Пензенская области. В этих регионах показатели упали на 6,1 - 7,1 процента. Таким образом, до того, чтобы попасть в число отстающих, Кировская область недотянула совсем немного - всего 0,1 процента. В целом по России объем инвестиций в основной капитал показал рост в 4,6 процента.
Источников инвестиций в основной капитал всего два - собственные средства предприятий и компаний и привлеченные средства. Ко второму типу вложений экономисты относят различные бюджетные транши и поступления из внебюджетных фондов, а также банковские кредиты и займы у других организаций и инвестиции из-за рубежа. В то же время эксперты отмечают, что коммерческие компании в условиях экономической неопределенности не спешат инвестировать собственные деньги. В 2022 году доля вложений в экономику из собственных средств предприятий сократилась с 56 процентов до 54,2 процента».
Хозяин «Медной горы»
Далее автор статьи пишет:
«Между тем в сложных экономических условиях власти Кировской области чуть что не собственными руками отдают на сторону то, что могло бы приносить доход и служить источником инвестиций. В частности, пару месяцев назад стало известно о том, что губернатор Александр Соколов на несколько десятилетий сдал в аренду Татарстану приграничные территории в Вятскополянском районе. Предприниматель из соседней республики организовал, в том числе и на этих землях, востребованный горнолыжный комплекс «Медная гора». Благодаря развитой инфраструктуре, живописной местности и широкому перечню услуг гостей там много и зимой, и летом. Теперь в течение полувека все налоги и прочие виды дохода за использование вятской земли будут уходить в бюджет Татарстана. А Кировская область может рассчитывать только на арендную плату.
Кроме того, недавно регион потерял и активы шведского гиганта «ИКЕА». Производственные площади в Вятскополянском районе выкупила компания из Коми «Лузалес». Хотя еще в конце 2022 года губернатор Соколов публично заявлял, что активы холдинга может приобрести местная компания. «В переговорах о покупке этих заводов участвуют ряд российских компаний, в том числе одна, которая очень хорошо представлена на территории Кировской области. Их флагманское - самое большое - предприятие находится в Кирове. У компании очень хорошая репутация, мы знаем, как она работает, платит зарплату сотрудникам. Надеюсь, компанию ждёт успех в переговорах и она приобретёт эти заводы. Соответственно, завод будет дальше работать и выпускать продукцию... Для нас важно, чтобы завод «Икеа Индастри Вятка» и юридически остался в Кировской области и здесь платил налоги», - заявил тогда губернатор. Но и тут что-то пошло не так.
Между тем власти Кировской области декларировали, что главная цель инвестиционного развития региона - увеличение вложений в экономику: к 2030 году - на 70 процентов по сравнению с показателями 2022 года. Именно об этом говорится в проекте указа губернатора «Об утверждении Инвестиционной декларации Кировской области». Думается, теряя то, что могло бы приносить реальный доход уже сейчас, достичь заявленного будет очень непросто. Впрочем, кто знает, где себя видит Александр Соколов в 2030 году и будет ли его тогда волновать экономический климат в Кировской области. А пока что цифры статистики указывают совершенно противоположное направление публичным декларациям».
Так завершили свою статью авторы публикации в «Нашей версии». Остановимся на этом пока и мы.
Роман ПЕРМИНОВ.
P.S. Редакцией «Вятского края» готовится серия публикаций, посвященных итогам экономической деятельности «команды Соколова», в том числе и по выполнению некоторых национальных проектов. В связи с этим нами направлен запрос губернатору Кировской области о предоставлении информации по этой теме. По мере поступления ответов готовы поделиться ими с нашими читателями.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.