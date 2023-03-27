«Битва за копейку». Что не так с инвестиционной привлекательностью Кировской области?

Иной раз, читая заявления некоторых руководителей о положении дел в отраслях, за которые они отвечают, и сравнивая их с другими источниками информации, просто диву даёшься. Вроде бы говорят об одном и том же, а выводы совершенно противоположные.

Всё хорошо, прекрасная маркиза!

На еженедельном оперативном совещании у губернатора Соколова речь зашла о работе правительства области с инвесторами.

По словам главы региона, в Кировской области не отмечается падения инвестиций в промышленную сферу.

- По данным АСИ (Агентство социальной информации. - Ред.), у нашего региона достаточно сильные позиции по многим направлениям, - отметил Александр Соколов. - По темпам роста мы занимаем вторую строчку сверху в ПФО. Но у нас ещё много резервов.

- Формирование инвестиционной политики - комплексная работа правительства региона, - подчеркнул губернатор. - Она должна в себя включать синхронизацию планов развития всех отраслей экономики с привязкой к конкретной территории, в том числе в части развития различных видов инфраструктуры, образования всех уровней, человеческого капитала, также необходимо обеспечить гарантии равных прав для инвесторов и предпринимателей.

На призыв Соколова тут же откликнулся курирующий это направление зампред правительства Михаил Сандалов. Он доложил, что уже в июне появится портал с инвестиционной картой Кировской области, где будет аккумулирована вся полезная для инвесторов информация.

- С каждым инвестором нужно работать, как с родным братом или сестрой. Не дай бог, кто-то откажет зарегистрировать у нас предприятие. За каждую копейку биться будем! Работа в нашем регионе должна быть налажена, инвесторы должны говорить, что в Кировской области всех ждут и здесь комфортные условия для работы, - подвёл итог сказанному Александр Соколов.

Рост или падение?

Интересно, что несколько ранее инвестиционной ситуа­цией в Кировской области заинтересовались сотрудники регионального проекта общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия», опубликовавшие на эту тему статью под названием «Не в том направлении». Их вывод: в 2022 году наша область показала отрицательную динамику по объему инвестиций в основной капитал.

«По данным Росстата, индекс физического объема инвестиций в основной капитал Кировской области по итогам 2022 года снизился на шесть процентов, что является одним из худших результатов в Приволжском федеральном округе. Отрицательная динамика зафиксирована еще в пяти регионах ПФО. Однако в Мордовии и Удмуртии падение показателей не столь значительно. В частности, вложения в основной капитал Мордовии снизились только на 0,2 процента. В Удмуртии результаты хуже. Эта республика показала снижение на 3,5 процента.

В число топ-3 аутсайдеров по индексу физического объема инвестиций вошли Марий Эл, Ульяновская и Пензенская области. В этих регионах показатели упали на 6,1 - 7,1 процента. Таким образом, до того, чтобы попасть в число отстающих, Кировская область недотянула совсем немного - всего 0,1 процента. В целом по России объем инвестиций в основной капитал показал рост в 4,6 процента.

Источников инвестиций в основной капитал всего два - собственные средства предприятий и компаний и привлеченные средства. Ко второму типу вложений экономисты относят различные бюджетные транши и поступления из внебюджетных фондов, а также банковские кредиты и займы у других организаций и инвестиции из-за рубежа. В то же время эксперты отмечают, что коммерческие компании в условиях экономической неопределенности не спешат инвестировать собственные деньги. В 2022 году доля вложений в экономику из собственных средств предприятий сократилась с 56 процентов до 54,2 процента».

Хозяин «Медной горы»

Далее автор статьи пишет:

«Между тем в сложных экономических условиях власти Кировской области чуть что не собственными руками отдают на сторону то, что могло бы приносить доход и служить источником инвестиций. В частности, пару месяцев назад стало известно о том, что губернатор Александр Соколов на несколько десятилетий сдал в аренду Татарстану приграничные территории в Вятскополянском районе. Предприниматель из соседней республики организовал, в том числе и на этих землях, востребованный горнолыжный комплекс «Медная гора». Благодаря развитой инфраструктуре, живописной местности и широкому перечню услуг гостей там много и зимой, и летом. Теперь в течение полувека все налоги и прочие виды дохода за использование вятской земли будут уходить в бюджет Татарстана. А Кировская область может рассчитывать только на арендную плату.

Кроме того, недавно регион потерял и активы шведского гиганта «ИКЕА». Производственные площади в Вятскополянском районе выкупила компания из Коми «Лузалес». Хотя еще в конце 2022 года губернатор Соколов публично заявлял, что активы холдинга может приобрести местная компания. «В переговорах о покупке этих заводов участвуют ряд российских компаний, в том числе одна, которая очень хорошо представлена на территории Кировской области. Их флагманское - самое большое - предприятие находится в Кирове. У компании очень хорошая репутация, мы знаем, как она работает, платит зарплату сотрудникам. Надеюсь, компанию ждёт успех в переговорах и она приобретёт эти заводы. Соответственно, завод будет дальше работать и выпускать продукцию... Для нас важно, чтобы завод «Икеа Индастри Вятка» и юридически остался в Кировской области и здесь платил налоги», - заявил тогда губернатор. Но и тут что-то пошло не так.

Между тем власти Кировской области декларировали, что главная цель инвестиционного развития региона - увеличение вложений в экономику: к 2030 году - на 70 процентов по сравнению с показателями 2022 года. Именно об этом говорится в проекте указа губернатора «Об утвер­ждении Инвестиционной декларации Кировской области». Думается, теряя то, что могло бы приносить реальный доход уже сейчас, достичь заявленного будет очень непросто. Впрочем, кто знает, где себя видит Александр Соколов в 2030 году и будет ли его тогда волновать экономический климат в Кировской области. А пока что цифры статистики указывают совершенно противоположное направление публичным декларациям».

Так завершили свою статью авторы публикации в «Нашей версии». Остановимся на этом пока и мы.

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. Редакцией «Вятского края» готовится серия публикаций, посвященных итогам экономической деятельности «команды Соколова», в том числе и по выполнению некоторых национальных проектов. В связи с этим нами направлен запрос губернатору Кировской области о предоставлении информации по этой теме. По мере поступления ответов готовы поделиться ими с нашими читателями.