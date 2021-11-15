Леонид Трушников: «Треть работающих в сельском хозяйстве не имеют специального образования»

В 2019 году была запущена программа «Комплексное развитие сельских территорий». Как и ее предшественницы, она призвана решить немало проблем в модернизации россий­ского села.

Программа уже работает. И некоторые изменения заметны даже невооруженным глазом. Где-то появилось новое жильё для работников сельхозорганизаций, где-то проложили или отремонтировали дороги, где-то привели в порядок водопроводные сети. Да и прочие улучшения произошли. Но это только одна сторона медали. Другая - связана с людьми, которые живут в сельской местности. Развитие человеческого потенциала села - также одна из целей программы.

И здесь немалую роль могут сыграть специализированные учебные заведения - университеты, техникумы, профучилища и другие. Но есть ли им место в государственной программе развития села? В чём они могут быть полезны тем, кто живёт и трудится там?

«Вятский край» обсудил эти вопросы с ректором Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения Леонидом Трушниковым.

- Есть ли место для образовательного учреждения в программе, реализацией которой занимаются в основном чиновники разного ранга?

- Для того чтобы это понять, нужно, по-моему, рассказать, чем занимается наш институт.

Мы работаем уже более 25 лет. Формально относимся к Министерству сельского хозяйства РФ и ежегодно получаем государственное задание на профподготовку и повышение квалификации специалистов. В целом это составляет около тысячи человек. Но фактически у нас проходят обучение четыре с половиной - пять тысяч.

В этом году, несмотря на пандемию, за десять месяцев у нас уже обучились по разным программам четыре тысячи сто человек. Из них непосредственно аграриев, то есть тех, кто работает в сельхозпроизводстве, около тысячи. Остальной контингент - это представители других сфер: лесной отрасли, бюджетники, предприниматели, пенсионеры, безработные.

По большому счету, с 1995 года, когда мы начали работать, мы взяли курс на создание института не просто как образовательного учреждения, а как комплексного центра поддержки всех кадров, работающих на селе.

Я глубоко убежден в том, что институты повышения квалификации, которые создавались в 60-е годы, в том виде, в каком они существовали тогда, уже не нужны. Поэтому не случайно, что из 70 институтов, которые были еще 25 лет назад, на плаву осталось 24, в том числе и наш.

Сейчас, я считаю, востребованы именно комплексные образовательные цен­тры, в которых традиционная образовательная деятельность должна составлять около половины времени. Остальное должны занимать консалтинговые услуги, обучение и сопровождение на первых порах начинающих предпринимателей, оказание помощи представителям органов местного самоуправления в составлении планов социально-экономического развития поселений, даже поддержка сельских жителей в судах. И мы всем этим занимаемся. Любой сельский житель должен знать, что он может обратиться на Производственную, 20, чтобы получить необходимую помощь - и по правовым вопросам, и по бухгалтерии, и по охране труда и технике безопасности, и по другим проблемам. В связи с такой широкой постановкой вопроса у нас создан центр охраны труда и пожарной безопасности, который ведет подготовку по 12 программам.

Мы, наш институт, - основной учебный центр по подготовке специалистов по государственным и муниципальным закупкам. За всё время, как мы начали этому учить, прошло 380 потоков обу­чающихся, или восемь тысяч человек.

Есть в институте подразделение, которое с 1998 года ведет подготовку арби­тражных управляющих. За это время мы их наготовили более шестисот.

Более двух с половиной тысяч предпринимателей прошли обучение по нашим программам. Выпускники этих курсов получили только грантов на сумму свыше трёхсот миллионов рублей.

Работает при институте и Ассоциация сельского (аграрного) туризма. В частности, она организовала проведение конкурса на лучшую вятскую деревню. Благодаря в том числе и нам, Лальск год назад получил звание «Самая красивая деревня России» и вошел во всероссий­ский реестр.

Таким образом, наше учреждение готово стать межотраслевым центром поддержки комплексного развития сельских территорий. Сейчас важно, чтобы решение о формировании центра было принято правительством Кировской области.

Этот вопрос входит в компетенцию министерства экономического развития, министерства внутренней политики Киров­ской области, министерства промышленности, предпринимательства и торговли, имеющего в своей структуре отдел развития территорий, и министерства сельского хозяйства и продовольствия, курирующего государственную программу «ком­плексное развитие сельских территорий».

- Несмотря на такой широкий круг деятельности, которой занимается ваш институт, всё же не совсем понятно: какие вопросы госпрограммы вы будете решать?

- В отличие от всех предшествующих программ (а их с 90-х годов уже было три, и я назвал бы их «техническими») нынешняя включает в себя работу не только с экономикой, социальной сферой, но и с человеческим, личностным потенциалом.

Все ранее действовавшие программы не были выполнены, да они и не могли быть выполнены, так как в них была недооценка именно этой третьей, человеческой, стороны вопроса.

Вот, например, сегодня мы строим мощные животноводческие комплексы. Сотни миллионов рублей тратим. Десятки миллионов уходит на покупку оборудования, техники, племенного скота. Везем его из Европы, Америки и так далее. Дороги к ним подводим. Построили, открыли, а туда приходят доярки без достаточного образования и подготовки (и это не в обиду им сказано). А сколько времени им понадобится, чтобы освоить новое оборудование, получить необходимые навыки. Руководители экономят на этом. Парадокс получается.

Да, у нас в целом, и в Кировской области в частности, показатели производства продукции неплохие, даже хорошие. Но кто проанализировал, куда у нас за последний год исчезло из сельской местности восемь тысяч человек? Почему на селе молодежь не держится?

Слабо мы до сих пор учитываем человеческий потенциал как сферу инвестиций. И наконец-то это было замечено на самом высоком уровне. Поэтому в новой программе развития села появился раздел по кадровому обеспечению сельских территорий. И в нем я хотел бы особо отметить задачу достижения уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение) до 70 процентов. Ведь до сих пор, в том числе и у нас, в Кировской области, треть работающих в сельском хозяйстве не имеют никакого специального образования. Это очень много.

Чем сложнее становится техника, чем совершеннее технологии, тем более грамотные люди нужны. А у нас этого нет. И это - вопиющий факт. Такое отставание в развитии человеческого потенциала надо срочно исправлять. Иначе все вложения в экономику будут неэффективными.

В большинстве зарубежных стран это поняли. И там в человека, в социальную сферу вкладывают не менее 25 - 30 процентов всех сельских инвестиций. Хотя даже такой объем считается там сегодня недостаточным. Предполагается, что в будущем на это будет уходить половина всех денег.

В развитых европейских странах ежегодно 25 - 30 процентов работающих повышают квалификацию. У нас, в России, - около одного процента.

- Ваш институт собирается стать кузницей аграрных кадров?

- Нет. Для этого есть наш аграрный университет. Он - кузница. Там «куют», а мы «перековываем». Но даже не в том суть. Мы работаем не только со специалистами, которые непосредственно заняты в сельхозпроизводстве. Мы имеем дело со всем сельским населением, в том числе с пенсионерами, с безработными. Мы им помогаем приспосабливаться к современным условиям жизни.

- В чём состоит такая работа?

- Действительно, у нас охват обучением значительно шире, чем у вузов или техникумов. Ведь что из себя представляет сельское население сегодня? В Кировской области, например, оно составляет почти 22 процента. А это 280 тысяч человек. Из них трудоспособными являются 139 тысяч, то есть меньше половины. Однако только 17 тысяч, или 12 процентов, работают непосредственно в сельском хозяйстве. 100 тысяч - это пенсионеры. И они в значительной части не больные и не хворые. Еще 13 тысяч - безработные.

Если предприятия со своими кадрами еще худо-бедно работают, то кто занимается оставшимися сельскими жителями? Все они вынуждены сами решать проблемы собственного выживания. Кто как. И такое положение дел, я считаю, не должно устраивать. Этим людям надо помогать. И мы должны этим заниматься.

Например, часть людей, которые у нас прошли обучение по курсу предпринимательства, из села. Мы не только дали им знания, мы подсказали сферу приложения сил исходя из конкретной специфики района их проживания. Одно дело - быть предпринимателем в Мурашинском районе, другое - в Малмыжском. И так далее.

После ликвидации райсельхозуправлений вопросы кадрового обеспечения на селе повисли в воздухе. На наш взгляд, необходимо создать кадровое агентство сельских территорий, которое бы содействовало решению этой проблемы, в том числе привлечению кадров из других регионов.

К сожалению, сегодня нет системы работы с сельским населением. Хотя программа «Комплексное развитие сель­ских территорий» принята, задача переобучить 70 процентов жителей села поставлена и деньги на это выделены. А механизма реализации нет. Нет даже специализированной структуры, способной решать эту сложную проблему. А наш институт мог бы взять на себя эту миссию. Мы, основываясь на опыте Германии, могли бы создать сеть консалтинговых центров в районах области, которые помогали бы селянам решать их проблемы.

Я вспоминаю, какой огромный резонанс вызвал среди селян конкурс на самую красивую деревню Вятского края. Жители со слезами на глазах удивлялись: неужели вспомнили о нас? Заинтересовались нашей жизнью, проблемами, заботами?

Может быть, газета «Вятский край» поддержит этот замечательный конкурс? Сельские жители будут только благодарны и станут самыми верными почитателями газеты.

- А хватит ли у вас на это сил? Ведь штат института, насколько мне известно, совсем небольшой?

- Да, штатных единиц у нас немного. Всего 50. Вместе с дворниками и уборщиками. Но ведь нам и не нужно много. По мере необходимости мы ежегодно приглашаем 150 - 200 человек к нам для работы по договорам. Из Санкт-Петербурга, из Новосибирска, из Нижнего Новгорода, из Саратова, из других городов. Приезжают даже специалисты из Белоруссии, Израиля, США, Канады, Германии. Из 14 государств. Каждый из них - профессионал в своей области. И все они ведут у нас занятия.

А какой должен быть штат? Это зависит от поставленных задач. Будут расширены задачи - придется расширять штат. Это всё слишком серьезно.

В этом наше преимущество - возможность приглашать специалистов из любой точки земного шара для проведения занятий и консультаций по узким, кон­кретным вопросам. И делать это тогда, когда это необходимо.

Напомню, что вопросам развития сельских территорий было посвящено заседание Госсовета. Президентом страны В.В. Путиным дано поручение руководителям субъектов Российской федерации организовать повышение квалификации и профпереподготовку в области комплексного развития сельских территорий работников органов местного самоуправления.

Летом этого года прошло обучение первой группы глав сельских поселений в количестве 40 человек. А обучить надо 300. Мы предлагаем не просто провести разовую учебу ради исполнения поручения президента. Речь идет о комплексной долговременной работе с органами местного самоуправления по проблемам развития сел, и прежде всего - агропромышленного комплекса. Новые технологии, кооперация, интеграция, кластеризация, цифровизация - эти вопросы стоят на повестке дня.

В последние годы расширялся не только круг лекторов и консультантов, но и адреса наших слушателей. В институте учатся представители других регионов - из Архангельской, Вологодской, Костромской, Пермской, Новосибирской областей, Удмуртии, Коми, Башкирии, Марий Эл и других регионов.

Это убедительно свидетельствует о том, что институт на верном пути. Практика показывает, что идет формирование межрегиональных, межотраслевых комплексных центров развития села. И наша область может выступить в роли пилотного проекта.

- Спасибо за столь подробный рассказ. Хочется надеяться, что у вас получится всё, что вы задумали.

- В свою очередь благодарю «Вятский край» за то, что вы взялись за исследование и поднимаете принципиально важные для Кировской области проблемы развития села, сельских территорий.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

Фото автора.