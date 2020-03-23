Озимые на «хорошо». Кировские аграрии готовятся к весенним полевым работам

Март в нашей области всегда был и остается месяцем активной подготовки сельхозпредприятий к новому полевому сезону. Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Евгений Софронов на заседании аграрного комитета Законодательного собрания, аграрии области наращивают темпы такой подготовки.

Нынешняя весна пришла рано, а это сокращает сроки на «раскачку». В южных регионах области крестьяне уже выехали в поля, как, например, в Ставропольском крае, Белгородской и Саратовской областях. Даже в соседней с нами Республике Марий Эл отдельные хозяйства собираются на днях пахать.

По словам замминистра, отрадно то, что высеянные в прошлом году озимые культуры хорошо перезимовали и их всходы на сегодняшний день оцениваются на «хорошо» и «отлично». Только на отдельных территориях они показали себя хуже, да и то это связано больше с нарушением оптимальных сроков озимого сева и с качеством семенного материала, чем с природными аномалиями этой зимы.

- Если не будет резкого похолодания в дальнейшем, то озимые в этом году будут хорошими, - заметил замминистра сельского хозяйства.

Хозяйства области планируют в этом году засеять яровыми более 332 тысяч гектаров пашни. В целом же посевная площадь составляет 834 тысячи гектаров. В этом году аграрии собираются вовлечь в оборот порядка шести тысяч гектаров сельскохозяйственных земель дополнительно.

По данным регионального минсельхоза, все сельскохозяйственные организации региона полностью обеспечили себя необходимыми семенами. Их проверили и признали на 84 процента годными. Оставшаяся часть вызывает сомнения по всхожести. Но это, как сказал Евгений Софронов, - печальный отголосок природных катаклизмов прошлого лета.

Цены на семена в этом сезоне практически остались на уровне прошлогодних. И только семена многолетних трав начинают дорожать, опять же по причине их недобора в последние два года.

Подготовка техники также идет полным ходом. Процент ее готовности на середину марта соответствует прошлогоднему показателю. Но энергообеспеченность хозяйств (количество лошадиных сил на 100 гектаров) выросла со 139 л.с. в прошлом году до 141 л.с. в текущем. Это показывает, что вятские аграрии работают над обновлением собственного технического парка.

- В том числе и благодаря поддержке со стороны правительства Кировской области, - не мог не упомянуть этот факт Евгений Софронов.

А вот что не может радовать селян, так это рост цен на бензин и дизельное топливо. По сравнению с прошлым годом цена солярки выросла более чем на три процента, а бензина - на пять. Несмотря на это, запасы ГСМ нынешней весной оказались даже больше, чем предыдущей. На середину марта дизтоплива запасено 2,5 тыс. тонн (в 1,5 раза больше прошлогоднего), а бензина - 419 тонн (также в полтора раза больше). Хотя пока эти запасы закрывают всего лишь 27 процентов от потребности.

Отдельно стоит сказать о закупке минеральных удобрений. В Кировской области без них никуда. Почвы кислые, бедные, а потому требуют ежегодной подкормки. Поэтому на ее покупку грамотные руководители сельхозпредприятий денег не жалеют.

Как сообщил Евгений Софронов, аграрии уже приобрели 5,5 тыс. тонн удобрений, что наполовину больше, чем на эту же дату в прошлом году.

Активному закупу способствует то, что цены на минудобрения снизились. По отдельным видам это составило от 6 до 19 процентов. И, как сообщил минсельхозу Кирово-Чепецкий филиал «Уралхима», поднимать цену он пока не планирует.

Таким образом, весенняя посевная кампания может пройти успешно. Аграрии делают для этого все необходимое. Не подкачала бы погода.

Сергей СМОЛИН.