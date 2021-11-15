«Молочные миллионы» Кто и как извлекает пользу из господдержки агропредприятий?

Успехи российских аграриев, о которых сегодня так часто говорят по телевизору, явление не случайное. По большому счету почти все они связаны с той поддержкой, которую оказывает отрасли государство. И она, эта поддержка, очень весомая.

Так, в Кировской области аграрии за девять месяцев этого года получили от государства в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса» 1,2 миллиарда рублей, из них почти 800 мил­лионов - это федеральные средства. Сумма, прямо скажем, немалая (хотя у некоторых наших соседей, например - в Татарстане, она еще больше).

Вот только грамотно ли расходуются эти миллионы? И у депутатов областного Законодательного собрания, и у отдельных руководителей сельскохозяйственных организаций к этому есть претензии. И как оказалось, небезосновательные.

Деньги делаются на молоке

За всё время работы в региональных СМИ мне приходилось сталкиваться с руководителями сельхозорганизаций, которые находились на грани банкротства. По их словам, такого исхода можно было бы избежать, если бы субсидии, которые выделяются из федерального бюджета на поддержку аграриям, распределялись «справедливо». Они кивали в сторону более удачливых соседей и во­прошали: «Почему они получают сотни тысяч, а мы не видим ни копейки? Им гранты дают, доплачивают за молоко, за технику. Чем мы хуже?»

Представители регионального министерства сельского хозяйства пытались объяснить горе-руководителям, что так устроен механизм господдержки, но было видно, что все их аргументы разбиваются о стену неприятия такого положения дел.

Жалобы на «несправедливость» со стороны власти нашли поддержку у некоторых региональных депутатов, их радикальной части. В частности, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Сергей Мамаев не раз обвинял региональное министерство сельского хозяйства в лоббировании интересов аграрных «олигархов» и в неспособности вывести отрасль на путь устойчивого развития.

«В бывших колхозах и совхозах наблюдается резкое ухудшение всех основных показателей: уменьшилось поголовье сель­скохозяйственных животных, снизилась их продуктивность, сокращается площадь сельхоз­угодий, уровень химизации и механизации, - писал он в 2017 году. - В катастрофическом финансовом положении оказалось большое количество фермерских хозяйств… Несмотря на декларируемую господдержку и общие высокие показатели производства, рентабельность кировских аграриев продолжает стремительное падение».

А годом позже главный об­ластной коммунист вообще обвинил министра сельского хозяйства Алексея Котлячкова в лоббировании интересов агрохолдинга «Дороничи», который на тот момент уже возглавлял Константин Гозман.

Можно по-разному относиться к словам и руководителей убыточных колхозов, и уж тем более - Сергея Мамаева. Но далеко не всё в их критике существующего положения дел с субсидированием аграрной отрасли можно списать на зависть, некомпетентность и злой умысел. Есть народная пословица: «Нет дыма без огня».

Но прежде, чем перейти к тому, кто и за что в Кировской области получает наибольший объем господдержки, необходимо напомнить два момента. Во-первых, наш регион уже не первый десяток лет в аграрной сфере развивает молочное животноводство. Правилен был такой выбор системообразующей отрасли или нет? Судя по тому, что вятские аграрии по валовому производству молока и надоям от одной коровы входят в десятку российских лидеров, ответ очевиден.

Во-вторых, российское государство активно субсидирует производство молока в стране. Субсидии идут на каждый литр товарной продукции. А потому заниматься этим выгодно. Сегодня это поняли даже те, кто ранее спе­циализировался на других видах сельскохозяйственной деятельности. Постепенно и они начинают активно заниматься молочным животноводством. А тем, кто этого до сих пор не понял, можно только посочувствовать.

Больше молока - больше субсидий

По словам регионального министра сельского хозяйства Алексея Котлячкова, рынок молока в стране еще далек от насыщения, и у тех, кто занимается его производством, впереди даже не пятилетка, а десятилетия продуктивной (а главное - прибыльной) работы.

Конечно, субсидии на литр товарного молока - не единственный вид господдержки аграриев. Но в общем объеме таковых они занимают немалую часть. Например, в Кировской области они составили 17 процентов от всей господдержки аграрного сектора. Но плюсом к ним можно добавить также средства, идущие на развитие племенного животноводства, на техническое совершенствование сельскохозяйственной техники, на стимулирование инвестиционной активности. То есть всё, что так или иначе связано с увеличением производства молока, в той или иной степени финансируется из бюджета.

Многие из выделяемых государством субсидий рассчитываются по предметным показателям - литр молока, одна племенная корова, один гектар засеянной площади и прочее. Поэтому вполне естественно, что пред­приятия, где производится больше молока, растет племенное стадо и т. д., получают больше денег.

Кто же в Кировской области лидер по производству молока? В топ-10 входят АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», который за девять месяцев получил почти 34 с половиной тысячи тонн, Агрофирма «Нем­ский» - свыше 26 тысяч тонн, кумёнское «Красное Знамя» - 23 с лишним тысячи, племзавод «Октябрьский» (п. Вичевщина Кумёнского района) - более 18 тысяч, зуевская агрофирма «Мухино» - почти 13 с половиной тысяч, орловская агрофирма «Новый путь» - свыше 13 тысяч, котельничская Агрофирма «Колхоз «Путь Ленина» - почти 12 с половиной тысяч, оричевская Агрофирма «Адышево» - более 12 тысяч, зуевский Племзавод Мухинский - 11 с лишним тысяч, а также агрофирма «Коршик» - около 10 тысяч литров.

Почти все они, за исключением последней, входят в десяток самых крупных получателей «молочных» субсидий. Только «Коршик» с последнего места потеснил вятскополянский АПК «Союз».

И если «Красногорский» с его 34 тысячами тонн молока более чем в три раза обогнал аутсайдера десятки - «Коршик», то можно предположить, что и объем полученных ими субсидий будет соответствующим такой кратности.

Хорошо это или плохо? Справедливо или нет? На первый взгляд - так и должно быть. Кто больше

работает, тот больше получает. К тому же такой порядок субсидирования за­ставляет отстающих работать лучше, догонять и обгонять передовиков. Как социалистическое соревнование, только на капиталистический лад. И в выигрыше вроде бы все - и производитель, получающий за счет субсидий возможность развивать производство, и государство, обеспечивающее себе продовольственную безопасность, и даже граждане, имеющие возможность покупать разную и качественную «молочку».

Но это только на первый взгляд. Если покопаться в том, кто лично стоит за каждым предприятием, входящим в первую десятку основных производителей молока, то нетрудно обнаружить, что список бенефициаров (то есть выгодополучателей) господдержки гораздо короче. Так кто же «снимает сливки» с вятского молока?

Очевидная диспропорция

Нынешняя система организации бизнеса так устроена, что граждане чаще знают директоров предприятий, чем их владельцев. А ведь именно по­следние имеют решающее слово в важнейших вопросах.

Но собственники не только формируют «дорожную карту» развития бизнеса. Они единственные получатели прибыли от своих предприятий. И только от широты их души зависит, пойдет ли прибыль на инвестиции или осядет в личном кармане.

Кому же принадлежат самые крупные производители молока Кировской области?

Конечными владельцами агрофирмы «Немский» выступают АО «Кировский мясокомбинат», Константин Гозман и Альберт Занчурин. Конечно, у по­следних двух доля небольшая, но мы не должны забывать, что они же владеют и самим мясокомбинатом.

Кировский мясокомбинат и его «дочка» - агрофирма

«Немский» - входят в агрохолдинг «Дороничи». Кстати, и «Красногорский» тоже входит в этот агрохолдинг. Так что два самых крупных производителя молока работают на самого богатого экс-депутата Заксобрания Константина Гозмана (в свое время «Вятский край» писал о его доходах). И если сложить показатели производства молока у этих двух хозяйств, то они окажутся на первом месте рейтинга.

В составе учредителей агрофирм «Мухино», «Новый путь», Колхоз «Путь Ленина» и «Адышево» значится Киров­ский молочный комбинат, который по­сле смерти его директора и владельца Василия Сураева перешел в собственность его наследников. Сумма произведенного молока в этих четырех пред­приятиях выводит семью Су­раевых на второе место.

И лишь на третьем оказывается бывший СПК, а ныне ак­ционерное общество «Красное Знамя», работающее в Зуев­ском, Кумёнском и Богородском районах. Ранее предприятие возглавлял региональный депутат Владимир Шулаев, передавший с сентября этого года управление своему сыну Андрею. Таким образом, в нашей области обозначился еще один семейный агробизнес, приносящий его хозяевам немалый доход.

Если сложить производство молочной продукции на предприятиях только этих трех собственников, то можно заметить, что они дают пятую часть всего товарного молока в регионе. Но если учесть, что в реестре сельхозорганизаций числится свыше 400 предприятий, то нетрудно понять, что все остальные получают «крохи».

Именно такая неравномерность выделения средств на господдержку аграриям и дает основание небольшим хозяйствам жаловаться, что их не поддерживают в том же объёме, как крупные агрохолдинги. Но и ответ на эти жалобы очевиден: «Работайте лучше - и вам будет выделено больше денег». К тому же и Гозман, и Сураевы, и Шулаевы средств на развитие своих предприятий не жалеют.

Виноваты ли региональные чиновники, в том числе и министр сельского хозяйства Алексей Котлячков, что основная масса субсидий уходит в крупные хозяйства, в чём министра огульно обвинил Сергей Мамаев? Безусловно, нет. Львиная доля средств выделяется из российского бюджета, а правила их распределения вырабатывают федеральные ведомства. Местной власти остается только подсчитать, кому и сколько. Труд бухгалтерский и мало зависящий от работников минсельхоза.

Однако дисбаланс становится всё более очевиден. Он подобен тому социальному расслоению, которое есть сегодня в российском обществе, когда небольшая группа миллиардеров владеет большей частью богатств страны. И все согласны, что с таким положением дел нельзя мириться.

Диспропорции в распределении субсидий порождают неравномерность развития аграрной отрасли

на разных территориях, снижают возможности модернизации средних и небольших хозяйств и, как следствие, всего сельского хозяйства области. Поэтому региональной власти есть смысл задуматься над формированием местной программы, которая открыла бы и для этих предприятий позитивные перспективы.

Сергей СМОЛИН.