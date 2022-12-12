Где тонко, там и рвётся. В Котельничском районе опять перебои с водой.

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Не успел затихнуть скандал с ее отсутствием в поселке Ленинская Искра, как разразился следующий. На сей раз вода пропала в поселке Светлом, который находится в том же районе. И вернуть ее в дома не могут уже два месяца.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на очередной планёрке снова указал главе Котельничского района Сергею Кудреватых на отсутствие оперативности в решении проблем граждан. Однако никакие выговоры ситуацию не исправят, поскольку водопроводная сеть в Котельничском районе - как «тришкин кафтан»: в одном месте латаешь, в другом рвётся.

Проблема ширится

О том, что в пос. Светлом нет воды, жители области узнали на днях из сообщения Общероссийского народного фронта. Но это не означает, что проблема в Светлом образовалась только что. Совсем наоборот.

Еще в конце сентября из водораспределительного колодца на улице Спортивной в посёлке Светлом хлынула вода. И всё это время она течёт на дорогу, зато в дома светловчан попадает с трудом. В пять домов на улице Спортивной и Дачной вода не поступает совсем, в остальных нет напора.

- Из крана вода бежит так, как выглядит стержень для шариковой ручки, - сетуют жильцы проблемных домов. - Ни приготовить еду, ни помыться, ни постирать.

Хуже всего ситуация в доме № 2 на улице Дачной, здесь живет семья с двумя детьми (восьми и одиннадцати лет). Там воды нет совсем. Чтобы наполнить водой канистры, приходится ездить к родственникам. А те живут не близко, на другом конце поселка.

Отсутствие воды осложняется тем, что в поселке нет уличных колонок.

«Так почему же люди не бьют в колокола, не обращаются куда следует?» - спросите вы. И будете не правы. Люди не молчат. Они сразу же обратились в администрацию Котельничского района. Вот только там отнеслись к жалобам без понимания. Об этом свидетельствует то, что местные чиновники за всё это время не удосужились даже организовать для пострадавших домов доставку воды.

К сожалению, происходящее в пос. Светлом - явление для Котельничского района не уникальное. Даже то, что там нет воды два месяца, не самый длительный период ее отсутствия. В группе «Типичный Котельнич» (социальная сеть «ВКонтакте») житель пос. Ежиха Владислав Сысуев пишет, что у них воды нет уже год. Так что они еще могут поучить людей из Светлого, как жить без нее.

Но на этом трудности с водоснабжением в Котельнич­ском районе не исчерпываются. На подходе еще одна проблемная зона. На сей раз - в селе Юрьево. Там, как написали на днях его жители в той же группе «Типичный Котельнич», с сентября никак не могут завершить ремонт водопровода. Если трубы замерзнут (а они это сделают обязательно: холода уже стали

устойчивыми), то люди и там останутся без воды. Обращения к администрации также пока безуспешны.

«Фитили» не помогают

Месяца еще не прошло с тех пор, как «Вятский край» писал о проблемах с водоснабжением пос. Ленинская Искра Котельничского района. И вот вновь приходится возвращаться к водной теме. Хотя, казалось бы, та эпопея должна была стать уроком для местных чиновников. Но нет, не стала.

Напомним, что по итогам устранения аварии в Ленин­ской Искре губернатор об­ласти Александр Соколов дал негативную оценку работы главы района.

- Глава Котельничского района, Сергей Кудреватых, вы знаете, что вода перестала поступать в дома в посёлке Ленинская Искра в воскресенье? - возмущался тогда глава региона. - Я узнал об этом из соцсетей, а не от вас. Во вторник мы с вами разговаривали на эту тему, в среду к решению вопроса подключилось министерство, к вам пришла помощь, вам всё привезли, включая насос, приехали сотрудники «Водоканала», а вы бригаду отправили обратно, потому что темнеть стало. Это что такое? Как вы могли допу­стить такое! Делаю вам официальное замечание. Работа неудовлетворительная.

А на днях администрация Котельничского района получила очередной «фитиль» от Соколова, который на еженедельной планёрке снова отчитал местных чиновников за затягивание сроков ремонта водопровода в Ленинской Искре.

- Почему работы начались только через пять дней? - кипятился губернатор. - Рабочие там должны быть в этот же день. Если ночью в темноте работы сложно организовать, значит, восстановительные работы должны начаться следующим утром. Прошу Котельничский район эту системную ошибку в работе коммунальных служб исправить.

И тут же обратился к другим местным чиновникам из районов области.

- Обращаюсь ко всем главам муниципалитетов: зимой всё, что связано с авариями в сфере ЖКХ, нужно решать незамедлительно, - обозначил свои требования он. - Если для решения вопроса нет сил и средств - докладывать выше. И прошу все министерства, всех членов правительства чётко и незамедлительно реагировать на обращения о помощи глав муниципалитетов.

Но, как всегда бывает, одно дело - распекать нижестоящих, другое - исправить си­туацию кардинально. А её, как показывают трудности с водоснабжением в других посёлках и сёлах Котельничского района, так и следует решать. Но предусматривает ли это новый областной бюджет?

Вопрос перестал быть местным

Причины проблем с водоснабжением в Котельничском районе нашему корреспонденту прокомментировал инженер Василий Тарасов, специалист в сфере водоснабжения и канализации.

- Когда я прочитал в «Вятском крае» о Ленинской Искре, то я сразу же, как профессионал, увидел причину всех бед этого посёлка, - сказал он. - В своё время там был сильный колхоз, который возглавлял Герой Социалистического Труда Андрей Миронович Ронжин. Это при нём стали строить многоквартирные дома в посёлке. При нём проложили в 60 - 70-е годы водопровод. Какие трубы при этом использовали? Какие смогли достать. Но с тех пор прошло уже больше 50 лет, и какими бы эти трубы ни были, они свой срок уже отслужили. Тем более что последние 30 лет ими только пользовались, ни профилактики, ни замены износившихся труб не осуществлялось.

По словам Василия Тарасова, дело можно поправить, если в районе появится спе­циализированное муниципальное предприятие, в котором будут работать грамотные специалисты. А вот каждый раз привлекать к ремонту водопроводных сетей Котельничского района специалистов кировского «Водоканала», считает он, не имеет смысла. Да и не хватит у этой организации сил на всю область, так как проблемы будут возникать чем дальше, тем больше. Износ советских коммуникаций не остановить.

И с мнением специалиста нельзя не согласиться. Однако, как нам кажется, решить проблему водоснабжения на уровне одного отдельно взятого муниципалитета не получится, какое бы предприятие на местном уровне ни создавалось, какими бы грамотными кадрами его ни укомплектовывали. Сегодня нужно иметь смелость признать, что ситуация в Котельничском районе типична для многих муниципалитетов и должна решаться системно на уровне области в целом. И понедельничные «фитили» от губернатора делу не помогут.

Иван ТРОФИМОВ.

P.S. Пока верстался номер, реготделение ОНФ сообщило: проблема с водоснабжением домов в пос. Светлом была решена через два дня после появления информации о ней. Но, от себя добавим, это не гарантирует того, что подобное не повторится вновь.