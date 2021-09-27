В Кировской области выборы признаны состоявшимися

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С 17 по 19 сентября жители Кировской области голосовали за кандидатов в Госдуму и региональное Законодательное собрание.

20 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила выборы в Госдуму состоявшимися. Явка составила 51,68%, что выше показателей 2016 года. В парламент проходят представители пяти партий: «Единая Россия» (49,79%), КПРФ (19,04%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия - За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%).

ЦИК распределил депутатские мандаты в Государственную думу VIII созыва. По предварительным данным, «Единая Россия» получает 324 места в Госдуме из 450-ти и сохраняет конституционное большинство. По итогам прошлых выборов у «ЕР» было 343 мандата. Нынче 126 мандатов партия получит по федеральным спискам (49,82% голосов), 198 - по одномандатным округам.

КПРФ получает 57 думских мандатов (было - 42): 48 - по спискам (18,93% голосов), девять - по одномандатным округам. «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) - 27 мандатов (было - 23): 19 - по спискам (7,46% голосов), восемь - по одномандатным округам. ЛДПР - 21 (было - 39): 19 - по спискам (7,55% голосов), два - по одномандатным округам. Думский новичок «Новые люди» все 13 мандатов получит по спискам (5,32% голосов). Кроме того, по одномандатным округам в Госдуму прошло по кандидату от «Гражданской платформы», «Родины» и «Партии роста», а также пять самовыдвиженцев.

Вятские в Госдуме

Кировскую область в Госдуме от одномандатных округов будут по-прежнему представлять единороссы Рахим Азимов и Олег Валенчук. Азимов, набравший 43,76% голосов, лишил мандата депутата Госдумы прежнего созыва от ЛДПР Кирилла Черкасова (7,38% голосов). Ближайшим конкурентом Азимова в 105-м округе стал депутат Кировской гордумы Альберт Бикалюк (СРЗП), набравший 14,93% голосов. Следом за первой тройкой идут Алексей Семейщев (КПРФ) - 7,06%, Николай Барсуков («Коммунисты России») - 7,11%, Андрей Иглин («Новые люди») - 5,59%, Светлана Опалева («Партия пенсионеров») - 5,27%, Роман Боков («Яблоко») - 2,7%, Фёдор Лугинин («Родина») - 2,13%.

В 106-м одномандатном округе конкуренция оказалась более жесткой. Вплотную к лидеру- единороссу Олегу Валенчуку, набравшему 31,37% голосов, подступила Надежда Сураева (СРЗП) с 24,19% голосов. Сергей Мамаев (КПРФ) набрал 15,47%. За ним следуют Владимир Костин (ЛДПР) - 7,52%, Анастасия Скурихина («Новые люди») - 7,45%, Александр Марков («Партия пенсионеров») - 4,69%, Сергей Садовников («Коммунисты России») - 3,23%, Ольга Сыкчина («Родина») - 1,63%.

По партийным спискам расклад голосования в Кировской области сложился следующим образом: «Единая Россия» - 29,57%, «Справедливая Россия - За правду» - 18,41%, КПРФ - 18,28%, ЛДПР - 12,80%, «Новые люди» - 8,18%, «Партия пенсионеров» - 3,86%, «Коммунисты России» - 2,09%. У остальных партий нет и одного процента.

Официальная информация о распределении мандатов в Госдуму по партийным спискам на момент сдачи номера в печать не была обнародована. Комментарием на этот счет поделился первый секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев: «В Госдуму РФ должен пройти «первый по списку» в округе, также решается вопрос по второму кандидату». В округе, в который входят Нижегородская и Кировская области, первый в списке КПРФ - Владимир Блоцкий, вторым идет сам Мамаев.

Глава фракции ЛДПР в прошлом созыве Заксобрания Владимир Костин также прокомментировал вероятность получения мандата Госдумы по партсписку: «Ситуация пограничная. Уверенности в том, что проходит депутат от Кировской области, нет. Шансы сохраняются, но, насколько мне известно, вероятность низкая».

40 депутатов Заксобрания

Законодательное собрание Кировской области формируется с этого года из 27 депутатов, избранных по одномандатным округам, и из 13-ти прошедших по партийным спискам.

В Заксобрание, по предварительным данным, оглашённым 20 сентября облизбиркомом, по одномандатным округам от «Единой России» проходят Равиль Нургалеев, Виктор Медведков, Ильгиз Бурханов, Александр Иванишин, Елена Перминова, Ирина Морозова, Согомон Аракелян, Никита Соломенников, Борис Веснин, Александр Уткин, Сергей Чурин, Владимир Шулаев, Валерий Метелев, Роман Титов, Сергей Киселев, Роман Береснев, Николай Шабалин, Игорь Бибиков, Анатолий Маликов, Олег Березин.

От СРЗП - Татьяна Платунова, Татьяна Ердякова, Ольга Борисова, Михаил Ковязин, Альберт Бикалюк, Павел Дорофеев.

От ЛДПР - Владимир Костин.

Остальные 13 депутатов проходят по партийным спискам. На выборах в Заксобрание «Единая Россия» набрала 27,27%, «Справедливая Россия - За правду» - 19,64%, КПРФ - 17,77%, ЛДПР - 13,78%, «Новые люди» - 8,77%, «Партия пенсионеров» - 6,17%, «Коммунисты России» - 3,21%.

По предварительным подсчетам, «Единая Россия» может получить по партийным спискам еще четыре мандата, три - «Справедливая Россия». По два депутатских мандата, скорее всего, будет у КПРФ и ЛДПР. Впервые в новый созыв Заксо­брания войдут по одному представителю партий «Новые люди» и «Партия пенсионеров». При этом процент проголосовавших за «Новых людей» в Кировской области оказался выше, чем средний процент по стране.

Мнение партий

Главы областных организаций партий прокомментировали итоги выборов. Так, секретарь реготделения «Единой России», губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что регион продемонстрировал хорошие показатели активности избирателей.

- На выборах в Госдуму «Единая Россия» одержала победу с 29,57% голосов с отрывом более чем в 10% от ближайшего конкурента, - отметил Васильев. - По одномандатным округам в Законодательное собрание победили 20 кандидатов от «Единой России». По спискам партия также сохранила лидерство - 27,27% голосов. «Единая Россия» подтвердила статус партии-лидера в регионе, мы уверенно формируем большинство в региональном законодательном органе.

Секретарь бюро совета кировского реготделения «Справедливой России» Павел Дорофеев подвел итоги голосования: «В партии довольны результатами. Впрочем, совсем немного не хватило до победы одномандатнику Вячеславу Царюку, так что фракция эсеров в Заксобрании чуть-чуть недотянула до десяти человек. Скорее всего, в ОЗС по спискам пройдут главврач инфекционной больницы Олеся Редькина и предприниматель Константин Русских.

Секретарь кировского рег­отделения партии «Новые люди» Олег Голиков назвал возможного депутата в областном парламенте: «В целом результатом очень довольны, у нас большая, сильная команда. На выборах в Кировской области от партии работало много наблюдателей, плюс было реализовано много полезных социальных проектов. От «Новых людей» в ОЗС предполагается выдвинуть эколога, руководителя проектов «Вятка без мусора» и «Эко-соседи» Анастасию Скурихину».

Как сообщил руководитель фракции ЛДПР в предыдущем созыве Заксобрания Владимир Костин, он недоволен результатами партии на выборах, так как снизилось представительство ЛДПР в парламентах на федеральном и региональном уровнях. «Есть масса факторов, которые зависят и от меня, и от партии. Но всегда нужно причину искать в себе. Надо разбираться, что мы делали не так, чтобы вернуть доверие избирателей, как это было в 2016 году. А уже потом смотреть на внеш­ние факторы. Традиционно избирательная кампания - это в том числе история про деньги. Например, можно судить по «Справедливой России», которая изыскала большое количество денежных средств, которая вложила много денег в кампанию и получила сверххороший результат. Но при этом мы для себя решили, что мы деньги будем тратить в межвыборный период. Знаете, что у нас поезда, автобусы от ЛДПР приходили, привозили нужные людям в хозяйстве вещи. Ну вот, в итоге это дает меньший эффект, чем выпуск большого количества газет или листовок в последний месяц-два агитационного периода, нежели постоянная под­держка населения в течение всего периода, пяти лет».

Первый секретарь Киров­ского обкома КПРФ Сергей Мамаев заявил, что партия не признает итоги выборов, на данный момент избирательная комиссия работает и пересчитывает голоса в Малмыже из-за возможных нарушений. «Можно говорить о том, что там грядет отмена выборов. КПРФ на сегодняшний день написала больше всех замечаний и жалоб в облизбирком. В целом выборы были очень грязными из-за предполагаемого подвоза работников бюджетной сферы, якобы имевшего место вброса бюллетеней и прочего. На итоги выборов повлияла «подачка ветеранам». Ветераны многие голосовали за «Единую Россию». Если взять электорат и его поделить на ветеранов, средний возраст и молодежь, то как раз люди среднего возраста и молодежь за нас голосовали. В большинстве своем ветераны голосовали за «Единую Россию». Мы выборы не признаем, они были грязными, тем более - в три дня. Более 50% людей не пришли голосовать, поэтому о легитимности не может идти речи».

Напомним, что явка на выборах в Кировской области по результатам трех дней составила 45%, это больше, чем на выборах в 2016 году.

А. Бродин.

При подготовке использованы материалы kommersant.ru, newsler.ru, kirov-portal.ru, bnkirov.ru.