Спорное решение. Колледжи перестанут обучать по 43 специальностям

С 1 января 2022 года профессиональные училища и техникумы перестанут готовить специалистов по 43 профессиям. Такое решение принято в Министерстве просвещения России. Соответ­ствую­щий приказ подготовлен департаментом госполитики в сфере среднего профессионального образования (СПО) Минпроса.

Среди специальностей, по которым не будут готовить профессиональные учебные заведения, есть такие, которые до последнего времени считались востребованными, как, например, водители городского электротранспорта и парикмахеры.

Инициатива федеральных чиновников неоднозначно встречена в регионах. В том числе и в Кировской области.

Медсестёр, стрелочников, обувщиков - «в минус»

Нужно сразу сказать, что это не первое сокращение профессий, которым ранее обучали в средних учреждениях профобразования.

- Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка ста профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняш­них реалий, - под­черк­нул директор департамента госполитики в сфере СПО Минпросвещения Виктор Неумывакин. - На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности.

Хотя с последним утверждением чиновника многие не согласны. И если посмотреть на список специальностей, которые в этот раз попали под секвестр, то становится понятно - почему.

Так, в профучилищах с нового года не будут готовить судовых поваров и судовых бортпроводников, контролеров банков, рекламных агентов, младших мед­сестёр по уходу за больными, парикмахеров, операторов вязально-швейного оборудования, вышивальщиц, сборщиков обуви, водителей городского электротранспорта, проходчиков, изготовителей железобетонных изделий, слесарей по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, электромонтажников авиационной техники, регулировщиков железнодорожного движения (стрелочников), заготовителей продуктов и сырья, младших ветеринарных фельдшеров, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования и так далее.

Впрочем, как сообщили в Минпросе, знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезнут, а будут включены как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки либо перейдут в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО. К примеру, профессии парикмахера будут обучать как части специальности «Технологии индустрии красоты».

- Таким образом наша российская система подготовки в среднем звене максимально поддерживает свою актуальность для запросов рынка, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу и предо­ставляет максимально современную подготовку, - подытожил свои слова Виктор Неумывакин.

Ведомство также готовит проект постановления правительства, согласно которому колледжи страны смогут бороться за гранты для развития образовательно-производственных кластеров в рамках программы «Профессионалитет».

Чиновники также полагают, что профессии будут укрупняться, а квалификации - расширяться.

Профобразование стало популярным

Мотивы сокращения профессий становятся менее понятными на фоне того, о чём еще не так давно, в октябре этого года, в интервью «Российской газете» говорил тот же Виктор Неумывакин. Тогда он сказал, что за последнюю пятилетку отмечается существенный рост спроса на среднее специальное образование, что по этим программам в стране обучается 1,2 миллиона человек.

- Колледжи сегодня выбирают 60 процентов девятиклассников, - говорил он. - Это стало возможным благодаря серьезным изменениям в системе СПО, связанным с обновлением материально-технической базы и педагогического состава колледжей и техникумов.

По его словам, у выпускников колледжей «практически нет проблем с трудоустройством». Получив диплом, сразу находят работу 82 процента фармацевтов, 81 процент воспитателей детских садов, 78 процентов выпускников специальности «Лечебное дело» и 73 процента новоиспеченных учителей начальных классов.

Среди самых популярных специальностей оказались сестринское дело, IT и программирование, кондитер и сварщик. Рабочие профессии становятся всё более престижными, профессию в колледже можно получить за два-три года и практически сразу устроиться на работу с достойной зарплатой.

Кроме того, удобным способом поступления в университет является колледж при вузе. ЕГЭ сдавать при поступлении в ссуз не нужно, туда берут по итогам конкурса аттестатов. Отучившись пару лет, можно «плавно перейти на следующую ступень образования».

По информации Российской академии народного хозяйства и государственной службы, в стране растет число выпускников школ, которые хотят учиться в колледжах. За последние семь лет количество желающих поступить в профучилища стабильно увеличивается на пять процентов в год. Так, в 2020-м в университеты поступили 873 тыс. человек, а в ПТУ и колледжи - 900 тысяч.

На фоне такой популярности новые шаги Минпроса по сокращению специальностей выглядят весьма спорно. Некоторые из комментаторов опубликованного проекта приказа уже сделали свои выводы.

«Мало того, что высшее образование стоит неимоверных денег, так и среднее профессиональное

угнетают, - пишет один из них. - А потом будут говорить, что водителей, парикмахеров не хватает. Напоминает ситуацию со здравоохранением. В Перми сейчас не хватает 900 врачей. Не надо было оптимизировать!»

«Там через УГС будут проводить и через расширение перечня ПК, то есть, говоря русским языком, просто будут объединять однородные профессии/специальности в одну, - делает вывод другой. - То, от чего уходили лет 15 назад, к этому и идут снова. Но всё равно это же снижение часов и групп, а значит, и снижение ставок, следовательно, огромное количество преподавателей окажутся на улице...»

Вот только кому и зачем нужна новая «оптимизация»?

Исключат востребованные специальности

Когда слушаешь чиновников, часто возникает ощущение, что они живут в какой-то другой России. Как, например, можно говорить, что на рынке труда не востребованы парикмахеры, водители троллейбусов или сборщики обуви, если таковых готовит даже государственная служба занятости населения (ГСЗН) в рамках своих программ по обучению безработных? На сайте областного управления службы занятости можно найти и другие профессии, которые Мин­прос считает невостребованными.

- У нас ежегодно проводится социологический опрос, в котором участвуют работодатели, - пояснили в кировском управлении ГСЗН. - Потребность в рабочей силе, в тех профессиях, которые актуальны, отражена в списке программ, предлагаемых нами для переобучения. Мы исходим из потребности.

Да что там служба занятости. Есть и другие претензии к секвестру, который собираются проводить чиновники от проф­образования.

«По многим специальностям, перечисленным в данном приказе, обучаются выпускники школ с ОВЗ (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта), - пишут педагоги в комментариях к опубликованному проекту приказа. - Количество специальностей для этих категорий обучающихся и так было ограничено, теперь его ещё больше сузили. Куда идти учиться выпускникам-инвалидам?»

Кировские работодатели тоже не совсем понимают, зачем Минпрос закрывает подготовку по тем или иным специальностям. В частности, к таковым относится руководитель кировского Автотранспортного предприятия Денис Пырлог.

На вопрос «ВК»: «Неужели специальность водителя троллейбуса не востребована нашим троллейбусным депо?» - он ответил:

- Ещё как востребована. В год примерно 25 - 35 водителей обучаем.

В свою очередь, директор Кировского технологического колледжа Александр Измайлов говорит, что профессия парикмахера, которую собираются исключить из программ профподготовки, крайне популярна у молодежи (и не только).

- У нас есть специальность «Модельеры парикмахерского искусства», - сообщил он. - Самый большой конкурс именно на эту специальность. Кроме того, мы открываем кратко­срочные курсы для подготовки парикмахеров.

Так что, с учетом информации директора колледжа, говорить о невостребованности этой профессии тоже не приходится. Поэтому вопрос о мотивах московских чиновников, предложивших очередную реформу профобразования, остается открытым. Не получится ли в который раз реформа ради реформы?

Иван ТРОФИМОВ.