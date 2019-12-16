Служба по тарифам Кировской области не смогла объяснить рост платы населения за ЖКХ

Ноябрь в этом году оказался богатым на разного рода события, как федерального уровня, так и регионального. Взять хотя бы пару из них, о которых успел написать «Вятский край». Например, заседание Госсовета по здравоохранению под председательством Владимира Путина, на котором президент подверг жесткой критике состояние первичного звена отечественной медицины. Или же начало раскола фракции КПРФ в областном Законодательном собрании. В общем, было над чем публике посмеяться или поплакать.

И конец месяца не стал исключением. 28 ноября прошел заочный «баттл» (так на молодежном сленге называют словесную перепалку между рэперами) - «ПАО «Сбербанк» vs Региональная служба по тарифам Кировской области (РСТ)». «Почему «заочный»?» - спросите вы. Да потому, что игроки изначально были в разных весовых категориях. Доводы и оправдания одной стороны были абсолютно безразличны для другой. А для какой именно, думается, вы и сами догадываетесь.

Платим больше

Началось все с исследования, которое провел Сбербанк. Оно касалось платежей граждан за коммунальные услуги. Работники самой крупной кредитно-финансовой организации в стране решили выяснить: сколько россияне платят за свет, за газ, за воду, за тепло и за капремонт и как меняется эта плата с течением времени, в том числе по отдельным регионам?

Сразу же следует оговориться, что Сбербанк - не только самый крупный в России банк, но и самый крупный оператор по приему коммунальных платежей. Это началось давно. Еще с советского времени, когда сберкассы были единственными финансовыми учреждениями для населения. Но и сегодня статус банка изменился не существенно. А с появлением электронных сервисов Сбербанка, позволяющих производить финансовые операции не выходя из дома, его положение только укрепилось.

Сегодня большое количество граждан оплачивают квитанции через личный кабинет «Сбербанк-онлайн». Отсюда следует, что денежные потоки, проходящие через банк от граждан к ресурсоснабжающим организациям, легко учесть, а их количественные параметры оспорить практически невозможно. К тому же база данных, имеющаяся у Сбербанка, позволяет говорить о репрезентативности проведенного исследования. Поэтому от выводов нельзя отвертеться. И их нельзя игнорировать.

Почему же вдруг банковская структура, у которой и без того всё хорошо, заинтересовалась тем, сколько денег тратят граждане страны на «коммуналку»? И здесь нельзя не вспомнить о том, кто стоит во главе Сбербанка. Герман Греф с его либеральными взглядами и альтернативной одаренностью уже давно говорит о несовершенстве государственного управления в России. Запуская исследование по коммунальным платежам, он остался в русле своих установок. Это стало попыткой на конкретном примере показать, как коряво работает государственный механизм и каков профессиональный уровень чиновников, отвечающих за тарифную политику. И нельзя сказать, что это ему не удалось. Так было бы, если б чиновники не повелись на эту провокацию. Но они отреагировали. Во всяком случае, кировские - точно. Что же так задело РСТ Кировской области?

В проведенном исследовании сотрудники Сбербанка пришли к нескольким выводам. Во-первых, цифры общего порядка. Траты граждан на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составляют в среднем 3826 рублей в месяц. Это на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и соответствует общему росту коммунальных тарифов, который после двукратного повышения в этом году (на 1,7 процента в январе и на 2,8 - в июле) составил 4,5 процента.

Во-вторых, в среднем на оплату услуг ЖКХ уходит 9 процентов совокупных расходов семьи. И этот уровень по сравнению с первым полугодием 2018-го остался прежним.

«Однако, - оговариваются исследователи, - в некоторых регионах платежи за жилищно-коммунальные услуги растут существенно быстрее. Чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов («мусорная реформа»), а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии».

На общем фоне, по словам аналитиков, особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году потратили соответственно на 17,5 и 15,6 процента больше, чем в 2018-м.

Такая негативная динамика для Кировской области, считают в Сбербанке, связана с дополнительными издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре региона. Городские теплосети были переданы в концессию, пишется в исследовании, Кировской теплоснабжающей компании в июне 2019 года, что предполагает аренду с условием обязательной модернизации.

Интересно, что такой вывод возмутил не холдинг «Т Плюс», чьим подразделением является КТК, а региональную службу по тарифам. Ее руководство тут же бросилось его опровергать. Вот только получилось это у него как-то слишком уж коряво.

Дело не в частностях

Сначала РСТ попеняла Сбербанку на то, что там не делают различий между коммунальными платежами и оплатой содержания жилого помещения да к тому же плюсуют к этому взносы на капремонт. «Некорректно это», - указали банкирам чиновники. Хотя, честно говоря, эта разница не только представителям Сбербанка кажется несущественной. Жителям области она также «по барабану» (хотя если вам не нравится сей музыкальный термин, то вы можете заметить его геометрическим - «параллельно» - или изобразительным: «фиолетово»). Квитки - они и в Африке квитки, а после их оплаты убывает не в чужом кармане, а в своем, вне зависимости от того, за что ты платишь.

В региональном тарифном ведомстве посетовали и на то, что в исследовании Сбербанка не делают разницы между повышением тарифов и ростом платежей граждан. Там даже специально оговорились, что первые регулируются Правительством РФ, а величина вторых - ограничивается государством. Хотя упрек этот, на наш взгляд, надуманный. Банковские работники как раз и говорят о том, что происходит рост платежей (их физического объема), а не тарифов.

Интересно, что чиновники из РСТ настолько возмутились проведённым исследованием, что даже обратились к руководству Сбербанка по поводу «уточнения методологии расчета показателей». А гражданам посоветовали не верить всему тому, что пишут в СМИ.

- По мнению Региональной службы по тарифам Кировской области, информацию об изменении размера платы за коммунальные услуги необходимо брать не из публикаций в средствах массовой информации, а из собственных ежемесячных счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, - считают в ведомстве.

- Вашими бы устами… - так и хочется ответить на этот месседж чиновникам. - Мы, ребята, так и делаем. Открываем кошелек - а там денег стало меньше после оплаты всех квитанций, чем это было раньше. А потому очень бы хотелось услышать от вас объяснение: почему так происходит?

К сожалению, в заочной дискуссии РСТ со Сбербанком ответа на этот вопрос нет. Так же как не поясняет тарифное ведомство и вопрос о взаимосвязи ускоренного роста платежей с передачей теплосетей в концессию КТК. А ведь тарифы на тепловую энергию - одни из самых непрозрачных. Даже специалисту там бывает трудно разобраться, куда уж простому обывателю.

В этой связи нельзя не вспомнить и о компетентности отдельных представителей РСТ в вопросах тарифообразования. Так, на недавнем заседании Кировской городской думы глава РСТ Максим Михайлов на полном серьезе убеждал депутатов, что нужно разрешить КТК в 2020 году поднять тарифную планку сверх норматива, дабы избежать этой процедуры в этом году. Он, видимо, забыл, а может быть, и намеренно вводил «народных избранников» в заблуждение, надеясь, наверное, что они не знают или не обратят внимания на ту правовую норму, которая ограничивает кратность повышения тарифов. По ней разрешается производить индексацию последних только раз в год (исключение было сделано лишь для 2019 года). Менять же этот порядок - не в компетенции региональных органов исполнительной власти.

На некомпетентность сотрудников РСТ указывает и снижение «мусорного тарифа», произошедшее в августе этого года по предписанию Федеральной антимонопольной службы. Последняя посчитала, что РСТ необоснованно включила в состав платы за утилизацию и вывоз мусора «расходы по статье «Транспортировка» и «расходы по статье «Нормативная прибыль».

И это только последние примеры того, как «грамотно» работают наши чиновники. А если покопаться в прошлом, то этих примеров станет не в пример больше.

Что же касается дискуссии РСТ со Сбербанком, то, как нам кажется, региональным чиновникам вообще не стоило в нее вступать. Хотя бы потому, что этот банк считать деньги умеет лучше их. Но если уж не смогли удержаться, то аргументы подбирать требовалось более тщательно. А главное - не отвлекаться на разъяснение протокольных мелочей типа методик, нормативов и прочего, а разговаривать по существу, опровергая или объясняя рост платежей населения.

Иван ТРОФИМОВ.