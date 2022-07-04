Зима будет жаркой. В Кировской области утвердили новые тарифы для населения

Ежегодно 1 июля происходит плановое повышение тарифов ЖКХ. И нынешний год не исключение. Согласно распоряжению Правительства РФ, средний индекс роста по Кировской области должен составить четыре процента.

Но «средний индекс» - всё равно что «средняя температура по больнице»: где-то и для кого-то первый составляет ноль целых, ноль десятых, а где-то и для кое-кого - все восемь с лишним процентов. И это не образное выражение, а суровая правда жизни.

На прошлой неделе Региональная служба по тарифам Кировской области (РСТ) выложила на своем сайте утвер­жденные ею тарифы на второе полугодие 2022 года. Но, в отличие от прошлых лет, руководитель РСТ Максим Михайлов не проводил пресс-конференции и не объяснял, почему для каких-либо предприятий, оказывающих населению коммунальные услуги, рост тарифа оказался выше всех мыслимых пределов, а кому-то не досталось ничего. То ли глава службы не сделал этого из-за отсутствия «приказа сверху», то ли знает за собой какие-то грехи и не хочет выносить их на публику (дабы не возникло неудобных вопросов).

А последние у тех, кто проанализирует выложенную РСТ информацию, обязательно появятся. Так, услуги по горячему водоснабжению для ПАО «Т Плюс» в разных районах Кирова увеличатся от 5,9 процента до семи процентов. В то же самое время для АО «Ново-Вятка» этот показатель составит только 5,5 процента, а для Кировского автодорожного техникума - 3,5 процента.

Тарифы на отопление в Кирове для ПАО «Т Плюс» (которое отапливает большую часть областного центра) возрастут на 8,28 процента, для ООО «Газпром теплоэнерго Киров», которое отапливает мкр. Радужный, - на 5,6 процента, а для Кировской сетевой компании (сл. Сошени) - даже уменьшатся почти на 7,5 процента.

Аналогичная картина наблюдается и с тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение.

Ранее «ВК» уже писал, что областная служба по тарифам, а точнее, ее руководитель не всегда говорит правду о тех решениях, которые он и его подчиненные принимают. Особенно в части, которая касается компании «Т Плюс», ставшей фактически монополистом в области отопления кировских многоквартирных домов (да и в части обеспечения электроэнергией тоже). РСТ не только не борется с растущими аппетитами этого энергетического холдинга, но и, более того, придумывает различные оправдания, чтобы он мог получать свои сверхприбыли за счет ограбления жителей областного центра.

Ни для кого не секрет, что плата за тепло составляет в зимний период больше половины всех коммунальных платежей. С новыми тарифами, которые утвердила РСТ, суммы в платёжках будут вообще за­шкаливать. Кое для кого из кировчан зимой встанет выбор: оплачивать услуги ЖКХ или есть.

Рост тарифов вместо профильного ведомства прокомментировало кировское управление Федеральной антимонопольной службы.

Для начала там напомнили, что расчётом и утверждением тарифов ЖКХ занимается всё-таки Региональная служба по тарифам Кировской области, а не ФАС, и добавили:

- Повышение тарифов на услуги ЖКХ контролирует центральный аппарат ФАС России. Если гражданин считает, что цена на услуги в квитанции завышена из-за ошибочных расчётов, то он может обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

К тому же, уточнили антимонопольщики, в России существуют механизмы под­держки граждан, связанные с оплатой коммунальных услуг и их начислением. Семьи, у которых больше 22 процентов от заработной платы уходит на коммунальные услуги, могут претендовать на получение субсидии.

И тут в очередной раз хочется спросить у чиновников из ФАС: «А сами вы не видите, что происходит нарушение порядка повышения тарифов? А если видите, то почему бездействуете?» Однако предсказать ответ на эти вопросы легко. Любому, кто их задаст в ведомстве, наверняка ответят, что согласно регламенту службы реагировать на нарушения она может только по­сле письменного обращения в нее гражданина. Не важно, что нарушается закон, соблюдение регламента для чиновника - это «святое».

И в этом ФАС не одинока. Точно такое же положение дел наблюдается и в других ведомствах. Например, в ГЖИ, куда ФАС рекомендует гражданам обращаться. «ВК» уже писал, что там вообще самоустранились от решения коммунальных проблем горожан, прикрываясь своим регламентом, новыми поправками в закон и принятыми ограничениями на проверки бизнеса.

Кто же может изменить такое отношение чиновников к своим обязанностям? По идее - вышестоящее ведомство и региональная власть. Но первое далеко - в Москве, и руки у него до отдельных регионов не всегда доходят. А вторая пока не проявила «политическую волю» к принятию жестких решений. Реакции ее на беспрецедентный рост тарифов также нет. Будет ли?

Иван ТРОФИМОВ.