Сколько верёвочке ни виться... Хозяину Кировского БХЗ Пантелееву всё же придётся платить по долгам?

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«Вятский край» уже давно следит за деятельностью из­вестного кировского бизнесмена Дмитрия Пантелеева. Да и он сам не упускает случая напомнить о себе кировчанам и жителям области. То «непонятно чья» вонь с Биохимзавода не дает дышать людям в юго-западном микрорайоне. То на территорию завода не пускают контрольные органы. То охрана Биохима устраивает вооруженное противостояние с бойцами Росгвардии из-за конфликта с Газпромом (об этом «ВК» писал в декабре 2021 года в статье «Газовая война» Дмитрия Пантелеева»).

«Прищемили хвост»

Вот и на этот раз он снова «отличился». Есть такая компания - «Т Плюс», которая ведает электричеством на территории области. Она подает его в квартиры и дома, она обеспечивает им организации и предприятия. Логотип «Т Плюс» украшает платёжные квитанции, которые ежемесячно оплачивают кировчане. Одним словом, все ее знают.

Многие также знают, что «Т Плюс» очень не любит тех, кто ей не платит за электроэнергию. Если посмотреть на список судебных тяжб, которые компания ведет с должниками, то их количество просто огромно. Даже не десятки, а сотни таковых. И подавляющее их большинство она вы­игрывает, со штрафами и пенями в свою пользу.

С этим-то энергетическим монополистом Дмитрий Пантелеев уже не первый год ведет затяжную войну. И нельзя сказать, что он в ней проигрывает. Маятник качается из стороны в сторону. То владелец Биохима возьмет верх, то «Т Плюс». В результате на сегодняшний день предприятия Пантелеева задолжали энергетикам свыше полумиллиарда рублей.

В конце марта «Т Плюс», похоже, всё же удалось «прищемить хвост» скандально известному кировскому бизнесмену, о чём энергетики не замедлили известить региональные СМИ. «Кировский областной суд признал ни­чтожными сделки по продаже зданий предприятиями Кировского биохимзавода», - заявила пресс-служба компании в своем релизе.

По сути дела, областной суд предотвратил «увод» недвижимости, которая выступает, если можно так сказать, залогом уплаты предприятием Панте­леева многомиллионного долга поставщикам электричества. При этом нельзя не отметить изобретательность, с которой действовал бизнесмен.

«Пенсионерка-миллионщица»

Еще в 2020 году была разработана и воплощена в жизнь цепочка сделок купли-продажи зданий, входящих в имущественный комплекс группы компаний, которые контролирует Пантелеев. Сначала, через ООО «Вят­ская недвижимость», они перешли в собственность одной белохолуницкой пенсионерки. Та в свою очередь перепродала их ООО «Востокэнерго» (учредитель - Дмитрий Николаевич Пантелеев). Потом, когда выяснилось, что «Востокэнерго» задолжал «Т Плюс» 63 миллиона рублей, и суд встал на сторону энергетиков, была «прокручена» обратная операция. Имущество вновь оказалось у пожилой жительницы Белой Холуницы, а «Восток­энерго» впал в процедуру банкротства.

Как выяснил суд, два договора купли-продажи «прикрывали» единую сделку по передаче объектов недвижимости между фирмами с их владельцами. Промежуточный собственник - пенсионерка - был номинальной фигурой. Её участие в схеме должно было обезопасить активы от взыскания по долгам ООО «Восток­энерго». А потому эти сделки суд признал «ничтожными», то есть недействительными.

Из этого следует, что теперь по своим долгам перед «Т Плюс» пантелеевской фирме «Востокэнерго» придется отвечать всем своим имуществом. А оно, как указывают региональные СМИ, немалое и составляет около сорока производственных зданий и помещений.

Данное судебное решение, конечно, победа энергетиков, но далеко не полная и не окончательная. Кто знает, что еще может придумать Дмитрий Пантелеев, чтобы уйти от уплаты долгов? А в том, что он на это мастер, сомневаться не приходится. Его тяжбы с поставщиками ресурсов и коммунальных услуг длятся годами и десятилетиями.

Наследие 90-х

За многие годы вокруг двух основных активов Дмитрия Пантелеева - Кировского биохимзавода (который сегодня выступает под официальным названием «КИБИХ») и предприятия «Восток» в пос. Восточный Омутнинского района - была создана целая прослойка из фирм и фирмочек. Такая практика пришла из «лихих девяностых» и позволяет, иногда успешно, уходить от налогов и долговых обязательств. Именно в те времена и всплыл на поверхность вятского бизнеса Пантелеев.

Многие, как и тогда, и сейчас называют такую практику попросту «кидаловом». А подобное еще несколько лет назад даже и преступлением-то не считали. Да и сегодня предпочитают подавать как «спор хозяйствующих субъектов».

Иван ТРОФИМОВ.