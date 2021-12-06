«Газовая война» на БХЗ. Доступ к газопроводу удалось получить только при поддержке Росгвардии

Фото: Александр Добрынин

В ноябре начался очередной раунд затянувшегося противостояния Кировского биохимического завода (ООО «Кибих», БХЗ), руководит которым известный предприниматель Дмитрий Пантелеев, и Газпрома в лице его «дочки» - АО «Газ­пром газораспределение Киров». Дело дошло до силового варианта проникновения газовиков на территорию завода. Информация об этом появилась на прошлой неделе.

Немногим позднее АО «Газ­пром газораспределение Киров» распространило релиз с информацией о том, что возбуждено уголовное дело по факту незаконного подключения к газо­проводу.

Конфликт не улажен. А учитывая, что противостояние Дмитрия Пантелеева с энергетиками, налоговиками, экологами и кировской общественностью тянется уже больше десяти лет, предсказать его итог невозможно.

По примеру Украины?

Очередной виток «войны» газпромовцев с БХЗ начался с информации о силовом проникновении первых на территорию завода. Сообщения об этом появились в социальной сети «ВКонтакте» 26 ноября.

По версии АО «Газпром газораспределение Киров», сотрудники организации еще в середине ноября обнаружили отклонение в работе газопровода высокого давления рядом с промплощадкой БХЗ на улице Луганской, 53. Заподозрив неладное, при обходе 19 ноября они наткнулись на установленный на участке газопровода забор, за которым стояла тяжёлая техника. И доступ на эту муниципальную территорию для проведения работ на газопроводе специалистам компании «Газ­пром газораспределение Киров» был заблокирован.

Вечером того же дня энергетики заметили на огороженном участке газопровода подозрительную активность: там велись земляные работы. По свидетельству очевидцев, извлекали какую-то трубу.

Газпромовцы вскрыли ворота и проникли на территорию завода.

Причины принятия подобного решения пояснил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин. По его словам, проведение таких работ создало риск разрушения объекта и по­следующей остановки ТЭЦ-4, обеспечивающей теплом северную часть Кирова. Но на этом конфликт не закончился, так как на следующий день ворота вновь оказались закрытыми.

В правительстве области, куда обратилась газовая компания, был созван чрезвычайный штаб. На нем стороны изложили свое видение проблемы. Газпромовцы повторили всё то, о чём написано выше, а сотрудники БХЗ отметили, что забор стоит еще со времен СССР (что оспаривалось противоположной стороной) и если кому-то нужно пройти на территорию завода, то пусть оформят необходимые бумаги.

26 ноября, так и не дождавшись разрешения со стороны БХЗ, газовики предприняли второй штурм ворот. На этот раз - в сопровождении сотрудников Росгвардии. После осмотра территории было выявлено незаконное подключение к газопроводу высокого давления. Позд­нее «Газпром газораспределение Киров» сообщил о возбуждении уголовного дела по этому факту.

Однако, как пишут региональные СМИ, данных об этом деле нет ни на сайте УМВД по Кировской области, ни на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Напомним, что ранее мы чаще слышали о том, как воровали российский газ украинцы.

Зачем замки ломать?

Версия биохимзавода, как водится, отличается от того, что рассказали в Газпроме. По словам представителя предприятия, они изначально были против силового решения спора.

- Руководство ООО «Киров­ский биохимический завод» еще раз заявляет, что не препятствовало и не будет препятствовать проведению работ, связанных с жизнеобеспечением областного центра, - заявил он. - Кировский биохимический завод выражает решительный протест против силового способа решения споров двух хозяйствующих субъектов, тем более - с привлечением правоохранительных органов одной из сторон конфликта. Мы считаем, что все вопросы нужно решать в правовом поле с участием уполномоченных институтов судебной власти.

На заводе подтвердили, что 19 ноября при силовой под­держке частного охранного предприятия сотрудники АО «Газпром газораспределение Киров» проникли на территорию БХЗ. Сотрудникам завода они пояснили, что им необходимо проверить исправность газопровода, находящегося в непо­средственной близости от территории ООО «Кибих». При этом, как отметили заводчане, с ними проведение каких-либо работ никто не согласовывал. А представители АО «Газпром газораспределение Киров» показали разрешение на проведение работ в другом кадастровом квартале, отмечают на БХЗ. Ошибку, по словам химиков, допустили в тер­управлении по Октябрьскому району. Кон­фликтная ситуация была улажена с привлечением полиции.

Затем руководство ООО «Кибих» предложило АО «Газпром газораспределение Киров» направить в свой адрес необходимые документы и гарантировало их согласование в кратчайшие сроки для начала работ. Но руководство газовой компании вместо оформления бумаг обратилось в правительство области, чтобы получить допуск на территорию ООО «Кибих» без необходимых разрешительных документов.

- По итогам обращения было проведено заседание штаба под руководством министра строительства, энергетики и ЖКХ Игоря Селезнёва. На нем представители ООО «Кибих» снова гарантировали скорейшее согласование необходимых документов, еще раз выразили готовность оказать всяческое содействие АО «Газпром газораспределение Киров» в проведении работ на газопроводе, - сообщили на БХЗ.

Однако, как считают на заводе, газпромовцы не захотели идти по этому пути, и была предпринята попытка второго «штурма». Со слов представителей БХЗ, задавать какие-то вопросы в этой ситуации могло выйти боком, «посетители» получили беспрепятственный до­ступ на территорию предприятия. Направленность действий газовиков в этот раз была более конкретной.

По этому поводу биохимзавод выступил с заявлением, в котором информацию о якобы возбуждённом уголовном деле по факту незаконного подключения к газопроводу никак не прокомментировали.

Скандалов не счесть

С самого начала, когда в 2003 году Дмитрий Пантелеев приобрел контрольный пакет акций кировского ОАО «Завод биохимии», работу БХЗ сопровождают скандалы.

В июне 2006 года прокуратура Октябрьского района города Кирова возбудила уголовное дело по фактам выбросов в атмосферу загрязняющих веществ Кировским биохимическим заводом и потребовала остановить производство.

В августе 2010-го на шламоотвалах завода произошел пожар, а тушить его оказалось нечем. Как выяснилось, завод задолжал за водоснабжение. В результате было введено ограничение по подаче воды до ста кубометров в час.

В ноябре 2012-го в отношении генерального директора ООО «БиоХимЗавод» Дмитрия Пантелеева Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кировской области было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, «при осуществлении хозяйственной деятельности в период с 1 мая 2010 г. по 31 марта 2011 года Пантелеев, являясь генеральным директором ООО «БиоХимЗавод», умышленно вносил в декларации по акцизам ложные сведения, занижая объемы выпущенного и реализованного подакцизного товара (этилового спирта), в результате чего в бюджеты разных уровней предприятием не было перечислено свыше 66 млн. рублей акциза».

Весной 2014 года произошел конфликт между сотрудниками БХЗ и ООО «Газпром межрегионгаз Киров», когда послед­ние зашли на территорию завода для установки газовых счетчиков. Потребовалось вмешательство судебных приставов, чтобы ввести противостояние в мирные рамки.

В ноябре 2017 года на территории Кировского биохимического завода прошли обыски с изъятием документации. Они были связаны с долгами предприятия

перед энергетиками: ПАО «Т Плюс» пожаловалось в правоохранительные органы на то, что БХЗ и структуры, аффилированные с его собственником, задолжали за электроэнергию порядка 270 млн. рублей. По факту неплатежей было возбуждено уголовное дело. Тогда же в пресс-службе ПАО «Т Плюс» пояснили: «Непро­стые взаимоотношения с фирмами господина Пантелеева у нас продолжаются с 2009 года».

Но и это был не конец противостояния с энергетиками. В мае 2018 года ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявило об ограничении электроснабжения предприятий-должников, находящихся на ул. Луганской, 53-а. Тогда же, как сообщали энергетики в пресс-релизе, арбитражный суд признал использование биохимзаводом фирм-однодневок (ООО «ВЭК», «ТЭК») для ухода от уплаты задолженностей за электроэнергию. А в 2019 году Арбитражный суд Свердлов­ской области по иску АО «ЭнергосбыТ Плюс» привлёк к субсидиарной ответственности Кировский БХЗ и связанные с ним предприятия, а также их руководителей, учредителей и выгодоприобретателей в этой схеме, включая Дмитрия Николаевича и его отца - Николая Сергеевича Пантелеева.

В октябре 2021 года, судя по иску АО «ЭнергосбыТ Плюс», общие долги предприятий биохима составили почти полмиллиарда рублей.

Помимо этого, каждый год кировчане жалуются на зловоние, которое идет с территории БХЗ. Но доказать, что источником его являются предприятия, работающие на этой промышленной площадке, практически никогда не удавалось. Завод­ские ворота на момент проверок были заперты перед сотрудниками Росприроднадзора, Роспотребнадзора, регионального министерства охраны окружающей среды и прочих контрольных инстанций.

Всё это далеко не полный перечень неприятностей, в которые «вляпывался» за эти годы БХЗ.

Кто прикрывает Пантелеева?

Конечно, сегодня «Кибих» - один из крупнейших налогоплательщиков Кировской области. По итогам 2020 года он занял седьмое место в их списке.

Завод - один из ведущих производителей продукции биохимии, в том числе (после присоединения омутнинского предприятия «Восток» в посёлке Восточный) фармацевтики.

Но всё это с одной стороны. С другой - мы видим широкий арсенал различных схем, которые использует Дмитрий Пантелеев для того, чтобы не платить по счетам и сделать свою прибыль максимальной. В том числе за счет таких, казалось бы, «монстров», как Газпром и «Т Плюс». При этом последние никак не могут найти против него никаких действенных мер. В связи с чем напрашивается закономерный вопрос: каким реальным «ресурсом» обладает Пантелеев, раз он может им успешно противостоять?

Иван ТРОФИМОВ.