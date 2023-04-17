Рысь с хвостом. Дирекция по организации 650-летия города Кирова продолжает заседать

На этой неделе прошло очередное заседание организационного комитета по подготовке к 650-летнему юбилею Кирова. А поскольку оргкомитет возглавляет губернатор нашей области Александр Соколов, то он и вел это заседание.

В повестке дня значилось десять вопросов для рассмот­рения и утверждения. Однако в ходе заседания стало ясно, что большая часть из них оказалась не подготовленной к решению. И виновата в этом в основном автономная некоммерческая организация «Дирекция по организации 650-летия города Кирова».

Несмотря на такой казус, трёхчасовое заседание (которое, честно говоря, больше было похоже, как выражаются в народе, на говорильню) закончилось всё же принятием ряда конкретных решений.

Воркаут и паркур

Парк имени С.М. Кирова является одним из мест, которые к юбилею города должны кардинально измениться. Уже в этом году там планируется выполнить благоустройство территории зоны прудов, спортивной зоны, пешеходной инфраструктуры парка с входными группами со стороны улицы Горького и Октябрьского проспекта (на пересечении с улицей Азина), организовать детские площадки и площадку для выгула собак.

Как доложил губернатору глава администрации Кирова Вячеслав Симаков, в настоящее время уже заключён контракт с АО «Гордормостстрой» на благоустройство спортивной зоны, начаты подготовительные работы по сооружению новых спортивных объектов (площадки для баскетбола, волейбола, воркаута, паркура).

В апреле планируется заключить контракт на благоустройство зоны прудов и пешеходных дорожек. Завершить его предполагается в четвёртом квартале 2023 года.

Помимо парка имени Кирова к юбилею облагородят и другие зеленые места отдыха кировчан. За каждым из них от областного правительства закреплен куратор из числа зампредов.

Продолжаются работы в Александровском саду. Этим летом будет благоустроен овраг Засора между улицами Ленина и Казанской.

Надо ускоряться

Важной частью работы по подготовке к юбилею Кирова является наведение порядка в вывесках и наружной рекламе на домах, особенно в исторической части областного центра. В горадминистрации для этого создана рабочая группа, которая разрабатывает изменения в Правила внешнего благоустройства.

Помимо Правил, необходимо также разработать единый порядок демонтажа информационных конструкций, которые не соответствуют требованиям внешнего благоустройства. Это позволит максимально быстро их сносить.

Несмотря на то, что работа эта идет, ее темпы вызвали вопросы у собравшихся.

- Предлагаю оргкомитету рекомендовать городской думе принять все необходимые изменения до июня, - внес свое предложение Александр Соколов.

Да будет свет!

Как было заявлено, к своему юбилею областной центр должен не только блистать чистотой и нарядностью улиц днем, но и переливаться огнями ночью. В этой связи задумано создать единую световую среду. Ее концепцию должна разработать городская администрация. Необходимо значительно улучшить освещенность улиц, тротуаров, парков и скверов, а также создать архитектурную подсветку зданий (особенно из разряда исторических).

По словам Вячеслава Симакова, уже сформированы планы по дополнительному освещению улиц Преображенской, Володарского и Профсоюзной. Сейчас разрабатываются варианты организации подсветки фасадов зданий и сооружений городской инфраструктуры. Уже предложено организовать таковую на «Приказной избе», колледже музыкального искусства им. И.В. Казенина, часовне Архангела Михаила у Раздерихинского оврага, ротондах в Александровском саду, театре кукол имени А.Н. Афанасьева.

Песня к юбилею

Юбилей областного центра должен отметиться не только различными музыкальными программами, но и созданием песни, посвященной Кирову. Такую инициативу внес регио­нальный министр культуры Даниил Дворцов и предложил провести с этой целью творческий конкурс.

- Мы хотим, чтобы в конкурсе приняли участие не только профессиональные композиторы, но и любители, - сказал он. - Концепция конкурса предполагает два этапа. В ходе первого этапа работы участников будет оценивать профессиональное жюри. В рамках второго этапа пройдёт народное онлайн-голосование за лучшее произведение.

Положение о конкурсе, как заявил министр, уже разработано и скоро должно появиться на официальных каналах.

Пешеходная Спасская

На заседании оргкомитета также обсудили планы по переводу улицы Спасской на участке от ул. Володарского до ул. Ленина в пешеходный режим по выходным дням, начиная с мая 2023 года. Ранее с таким предложением выступил руководитель Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко.

Подготовительные мероприятия уже почти закончены. Старт проекта намечен на 13 мая, в день открытия туристического сезона в Кировской области. А 14 мая планируется запустить программу творческо-культурных событий.

Одним из мероприятий проекта «Пешеходная Спасская» станут презентации на ней районов области.

Исторические здания отремонтируют

К юбилею разработана детальная программа ремонта объектов культурного наследия, находящихся в центральной части города. О ней на заседании оргкомитета рассказал и.о. начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области Александр Грачев.

По его словам, в центральной части города находится 172 таких здания, причем принадлежат они не только муниципалитету, но и различным частным хозяевам. В зависимости от этого предложены способы их приведения «в божеский вид».

Неприятным сюрпризом для собственников исторических зданий, которые в силу разных причин не могут или не хотят заниматься их ремонтом, может оказаться обращение на них затрат на ремонт фасадов, который всё равно проведёт областное правительство через суд. В Перми уже опробована подобная практика.

Вятка покажет себя на ВДНХ

В проведении юбилейных торжеств предусмотрена и презентация Кировской области в Москве на площадке ВДНХ.

С руководством выставки достигнуты договоренности о предоставлении нашему регио­ну в июне 2024 года места в павильоне «Рабочий и колхозница» на безвозмездной основе. Заявку необходимо подать в течение апреля этого года. И нет сомнений, что это будет сделано.

- В выставке ВДНХ нужно участвовать обязательно, - сказал Александр Соколов. - Надо подготовить единую концепцию и презентацию для комплексного представления региона. Поэтому предлагают создать рабочую группу из членов оргкомитета при взаимодействии с зампредами правительства Кировской области Евгением Габсаматовым и Михаилом Сандаловым.

Приступили к реализации

Одним из пунктов программы подготовки к юбилею областного центра был конкурс «Город добрых соседей» («Вятский край» уже писал об этом событии). Его итоги подвели 31 марта этого года.

Всего на конкурс было подано 208 заявок, 197 из них - допущены на рассмотрение экспертов. В направлении «Событие» победителями были признаны 65 проектов. Также определены 57 проектов-победителей, направленных на благоустройство общественных пространств.

Первые проекты уже начали реализовываться.

Неподготовленность и некомпетентность

Несмотря на то, что перечень вопросов, которые вынесли на это заседание, был известен заранее, большинство из них (восемь десятых) так и не вышли на стадию принятия конкретных решений и документов. Только два оказались реально подготовленными: о ремонте исторических зданий и о подведении итогов конкурса «Город добрых соседей».

Александр Соколов жестко «наехал» на дирекцию по организации юбилея, которая должна была принести на заседание документы на утверждение, а вместо этого продемонстрировала презентацию своих «идей» и поделилась подробностями работы с Роспатентом.

Недавно (в конце марта) назначенный на должность руководителя этой некоммерческой организации выглядел слабо, вразумительных ответов на конкретно поставленные вопросы не давал, а на «пожелания» губернатора отвечал одним словом: «Принято» (остается только догадываться, почему не «Так точно»).

Представленные дирекцией проекты символов юбилея в виде динозаврика, рысенка и бельчонка были подвергнуты острой критике.

- У рыси хвоста нет, как охотник вам говорю, - заметил, глядя на изображения, заместитель председателя правительства области Михаил Сандалов.

И это замечание многое говорит об уровне компетенции сотрудников дирекции.

К слову сказать, по некоторым неподтвержденным сведениям, зарплаты у сотрудников Дирекции по организации 650-летия города Кирова очень даже неплохие (по вятским меркам, конечно). Может, пора поставить вопрос о том, чтобы они их отрабатывали по полной, а не просиживали штаны в кабинетах и не наслаждались командировками в столицу?

Сергей СМОЛИН.