Бесконечная реставрация. К юбилею Кирова попытаются закончить ремонт Репинского особняка

К 650-летию города Кирова решено отремонтировать, а точнее, отреставрировать несколько исторических зданий в центре города. В их число попал и так называемый Репинский особняк, то есть дом с колоннами, построенный купцом второй гильдии Иваном Репиным.

С 1919 года и по сей день в этом здании располагается областной художественный музей. Первая попытка привести обветшавшее строение в боже­ский вид была предпринята в 2016 году, но реставрация тогда так и не была завершена.

На ремонт потрачено много миллионов рублей, а результата не видно. Люди, которые за него отвечали, никакой ответственности не понесли. Не повторит ли нынешний процесс реставрации особняка судьбу своих предшественников?

Праздничные миллионы

Это просто замечательно, что к юбилею областного центра решено отреставрировать максимальное количество исторических зданий. Кто против этого будет возражать? Наверное, никто. Лишь бы денег хватило, чтобы осуществить всё задуманное. Пока же новый губернатор области Александр Соколов успокаивает, мол «заграница Москва нам поможет».

Как сообщает ТАСС, на празднование кировского юбилея уже выделено 457 млн. рублей, из которых 425 дает федеральный центр, 27 с лишим пойдут из областного бюджета, а четыре с половиной - из городского.

Львиная доля этой суммы, почти 400 млн. рублей, уйдет на реставрацию объектов культурного наследия, и лишь 63 миллиона власть потратит на развлекательные мероприятия.

И тут встает вполне закономерный вопрос: сможет ли областное правительство использовать финансовые ресурсы максимально эффективно?

Как доложил на этой неделе на очередной планёрке у Соколова заместитель председателя правительства области Андрей Маури, в текущем году под реставрацию попадают пять объектов культурного наследия. Три из них получили положительное заключение государственной экспертизы.

Первый объект - это Кировский колледж музыкального искусства им. Казенина. Там уже начаты реставрационные работы. В этом году, сказал Маури, деньги будут освоены, сроки выполнения работ - 2022 - 2023 годы. Второй объект - Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых (ВХМ). Точнее, та его часть, которая известна кировчанам как Репинский особняк. Работы там, по словам зампреда, проводятся в плановом режиме. Он рассчитывает, что их закончат в срок. Третий объект - «Приказная изба», которая является частью Кировского областного краеведческого музея.

Пока несколько настораживает информация, которую сообщил Андрей Маури, Во-первых, есть проблема с составлением проектно-сметной документации. По его словам, монопольное положение в этой сфере у нас в области занимает СМУ № 9. При этом оно занижает стоимость проектных работ, «из-за чего ограничивает вхождение других компаний в проекты».

На это ему Соколов вполне резонно ответил, что Россия большая и если своих возможностей не хватает, то за помощью всегда можно обратиться в Минстрой РФ.

- У нас миллион всяких разных организацией в стране, которые занимаются такой деятельностью, - заметил губернатор. - Не может бы так, что одна компания диктует целой области условия! Заводите сюда другие компании, которые имеют лицензии, работайте с разными.

Во-вторых, как выяснилось на еженедельной планёрке, есть ещё одна проблема. Оказывается, при проектировании реставрации здания драмтеатра бюджет уже недосчитался нескольких миллионов.

- По ПСД (проектно-сметной документации. - Ред.) по драмтеатру принимайте необходимые действия по бюджету и выходу на разработку новой документации, - дал указание своему заместителю Александр Соколов. - А с теми судитесь просто и компенсируйте урон бюджету. Там речь идет о 2,4 миллиарда рублей. Нужно приступить к изготовлению ПСД и сразу начать ремонтные работы.

Сможет ли Маури вернуть эти миллиарды, вопрос далеко не праздный. Так же как и другой: понесет ли кто-то персональную ответственность, если этого сделать не удастся?

На примере многолетней реставрации Репинского особняка создается впечатление, что в прежние времена региональное министерство культуры и руководство ВХМ тратили миллионы, можно сказать, впустую, но при этом никто за такое растранжиривание бюджетных средств не ответил.

Сегодня, когда область избрала нового руководителя, хотелось бы увидеть реальные изменения в решении поставленных задач.

Довели до ручки

Каменный особняк купца Репина был построен рядом с Хлебной (ныне - Театральной) площадью по проекту губернского архитектора М.А. Анисимова в 1816 году. В 1871-м он был перекуплен из­вестным вятским купцом и меценатом Яковом Прозоровым.

Практически до самой революции 1917 года в нём по воле Прозорова пребывал приют для детей бедных граждан Вятки.

В 1919 году дом был отдан под «музей искусства и старины», который позднее стал называться художественным. В 1992 году рядом с этим историческим зданием для музея было построено новое, которое получило в народе название «мраморный дворец». Но старый корпус так и остался частью музея.

Если в момент своего строительства, в начале XIX века, Репинский особняк был почти на окраине губернской столицы, то с ростом города он оказался в самом что ни на есть центре.

В советское время, когда здание обкома партии было практически рядом и областное партийное и советское руководство могло видеть музей из окон своих кабинетов, фасад удавалось содержать в пристойном состоянии. Есть немало фотографий того периода, на которых это видно. Всё изменилось после развала СССР.

Впрочем, здесь даже писать не о чем. Еще свежо в памяти время, когда культура, образование, наука финансировались «по остаточному принципу».

К 2007 году в связи с отсутствием должного ухода и необходимого ремонта дореволюционное строение имело плачевный вид: кровля текла, штукатурка осыпалась, декоративные элементы вот-вот грозили отпасть. Впрочем, и внутри, как позже выяснилось, существовало немало проблем, но прохожему они были не видны. Здание закрыли для посетителей. Так и стояло оно с облупившимися стенами, пока в 2009 году не решили прикрыть фасад баннерами. В то время такая практика широко использовалась (в том числе и в самой Москве), особенно перед визитами в город важных гостей.

В таком виде Репинский особняк простоял до 2016 года, когда наконец-то избавился от этих бездарных декораций.

Траты без результата

Первые разговоры о необходимости привести в порядок знаковые здания вятской столицы пошли еще в 2012 году, когда Президент РФ подписал указ о подготовке и проведении 650-летнего юбилея Кирова. Однако, несмотря на составленный региональным правительством план мероприятий и выделения под него федерального финансирования, реальные средства на реставрацию Репинского особняка выделены не были. Лишь в 2015 году стало известно, что в областном бюджете на это заложено 17 с лишним миллионов рублей. Позднее было выделено еще шесть - на приведение в порядок системы отопления здания.

Работы начались в 2016 году. Подрядчик ООО «СУ-3А» должен был отремонтировать перекрытия, фасад особняка и выполнить прочие строительные работы. Но ремонт затянулся сверх установленных сроков. Кроме того, специалисты обнаружили трещины на фасадах и следы намокания кирпичной кладки наружных стен.

Музей неоднократно обращался к подрядчику с требованием устранить дефекты, но никаких действий со стороны СУ-3А не последовало. Тогда руководство музея обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области и выиграло его. Однако, судя по тому, что здание так и не открыли для посетителей, строительные работы закончены не были.

Почти 24 миллиона «корова языком слизнула», но бывшая тогда директором ВХМ Татьяна Мазур не моргнув глазом попросила для окончания работ еще 33 млн. рублей.

Кстати, разрушенный фасад Репинского особняка планировалось восстановить в первозданном виде уже к августу 2016 года. А полную ре­ставрацию должны были завершить к 2018-му, потратив на всю эту строительную эпопею 60 млн. рублей. Но, как видим, не срослось.

Позднее, в 2019 году, та же Татьяна Мазур, уже в ранге министра культуры Киров­ской области, опять сделала довольно-таки оптимистичное заявление: долгоиграющая реставрация особняка должна завершиться в 2020 году, при условии выделения денег из бюджета конечно. Однако оптимизм министра разбился о коронавирус.

Сейчас трудно судить, сколько точно было вложено миллионов в Репинский особняк за то время, пока Татьяна Мазур руководила сначала музеем, а потом и всей вят­ской культурой. Еще труднее сказать, все ли эти миллионы ушли по назначению. Выводы должны сделать компетентные органы. Вот только пока их интереса к этой теме не заметно.

Реставрация экономкласса

И вот сегодня мы вновь видим Репинский особняк в строительных лесах. Рабочие сбивают штукатурку, которую наложили в 2016 году. Есть признаки замены внутренних коммуникаций.

Как стало известно «ВК», на реставрацию особняка уже заключён государственный контракт. Его сумма - 31 с половиной миллион рублей. Помимо приведения в порядок фасада, контракт подразумевает обновление инженерных сетей, а также монтаж пожарной и охранной сигнализаций.

Однако, как считают специа­листы, заложенных средств вряд ли хватит, чтобы полно­стью завершить реставрацию и открыть залы для посетителей. Косвенно подтверждают такой вывод слова Андрея Маури, сказанные на планёрке у губернатора: «Подрядные организации неохотно выходят на ремонтные работы, поскольку, на их взгляд, сметы занижены».

Рассчитывать на окончание работ в нынешнем году не приходится. В лучшем случае это произойдет в 2023-м. Если опять же денег хватит.

А пока нам остается только наблюдать, смогут ли зампред областного правительства Андрей Маури и новый министр культуры Даниил Дворцов успешно решить все проблемы. Не будут ли в очередной раз потрачены впустую бюджетные миллионы?

Иван ТРОФИМОВ.