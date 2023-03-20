Не жизнь, а кошмар! Как семья мобилизованного из Слободского выживает в аварийном доме

Ну вот и пришла в нашу область весна. Первый день на этой неделе уже отметился плюсовой температурой, сопровождаемой активным таянием снега и даже дож­дём. Но далеко не всех жителей области порадовали первые признаки конца зимы. Некоторым они принесли только беду.

Так, в понедельник в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о бедственной ситуации, в которой оказались жильцы дома № 12 на улице Шестаковской в городе Слободском. Дом этот признан аварийным. Но в нём даже не живут, а выживают несколько семей с детьми в условиях, которые нормальному человеку трудно себе представить. При этом в одной из этих семей мужчина был мобилизован на СВО.

Администрация города Слободского только сокрушённо разводит руками, расписываясь в собственном бессилии. Зато губернатор Кировской области Александр Соколов в этот понедельник заслушал на планёрке отчёт первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова и трёх глав муниципалитетов о том, как хорошо оказывается у нас помощь эсвэошникам и их семьям. Вот только за общими «парадными» цифрами он, к сожалению, так и не увидел конкретных проблем. А они есть.

С дырами в стенах

О том, как трудно и даже невозможно жить в доме, где с потолка льётся вода, а сквозь стены видно улицу, написала в социальной сети жительница аварийного дома в Слободском Мария Михайловна N (публикуем без редактирования):

«Просто уже нет сил и надежды, что всё-таки помогут. Наш дом отстоял уже не один срок, а местная административная (Слободской) (имеется в виду городская администрация. - Ред.) всё твердит, что у нас всё норм, можно жить, люди и хуже живут. У меня два маленьких ребёнка. Под нами - соседка СВОшника, тоже два ребёнка маленьких. У нас бежит, и, как видите, уже даже зимой. У неё из квартиры сквозь труху видно улицу. Своими силами мы добились только того, что у нас с дома исчезла задолженность (хотя, как она там оказалась, нам тоже не объяснили). Был - лям (миллион рублей. - Ред.), сейчас плюс 200 стало. Но состояние дома не улучшилось, живём и боимся, что всё просто может обрушиться. Все перекрытия давно сгнили. Но расселять нас некуда. У нас совершенно ничего не строится, от слова «совсем», не считая магазинов. «Коммуналку» платим по 12 тысяч рублей, но условий проживания никаких. И суд выиграли, администрация не хотела принимать нашу комиссию, что мы аварийные. Но толку от судов - одни отписки, что всё «ок», ждите и живите дальше. Сколько могли, ремонтировали сами, но всё безнадёжно. Куда ещё обращаться, я просто не знаю! Пока, наверное, не рухнет это всё нам на головы, никто и не пошевелится. Это только самые мизерные проблемы нашего дома я описала, а на самом деле тут их море».

По словам Марии, канализация бежит, перекрытия сгнили, стены покосились, тепло в квартирах не держится. Да и как отапливать помещение, у которого стены в дырах? Тут даже пластиковые окна не помогают. Потому в дополнение к бытовым неудобствам добавляются большие расходы на оплату «коммуналки».

Аварийным дом признали, да и то по суду. А расселять не спешат.

Из личного общения с Марией выяснилось, что квартиры в этом доме муниципальные. А выводы в этом случае однозначны: ответственность за содержание имущества этого дома целиком лежит на городской власти. С нее должен быть спрос. Но знает ли она об этом?

Не всё так страшно

Как выяснилось, городская власть о бедах этого дома знает. В том числе, о чём упомянула в разговоре с журналистом «ВК» глава города Слободского Ирина Желвакова, благодаря вмешательству в это дело депутата Госдумы от партии «Родина» Алексея Журавлёва.

- Я бы не сказала, что этот дом суперплохой, - заметила городской руководитель. - Он признан аварийным в 2021 году. Его в своё время отапливало предприятие, которое находится рядом, и у него уже меняется третий собственник. Меховое производство. Жильё было ведомственным. Предприятие отапливало, но тариф в РСТ не утверждался. Это обычная практика. Когда это предприятие отказалось от дома, мы перевели его на электроотопление. Подключение к централизованной системе было очень затратно из-за значительной удалённости котельной. На сегодня они признаны аварийными, но усло­вия сносные. Понятно, что там нет унитазов в квартирах. Как только мы вновь попадаем в программу переселения из аварийного жилья, этот дом будет расселён. А вот срок расселения назвать не могу. Всё зависит от выполнения областью программы переселения для домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Мы в городе мероприятия этой программы выполнили досрочно. У нас все, кто подпадал под действие этой программы, уже переселены. А вот несколько других районов области только заканчивают мероприятия. Как только это произойдёт, область выполнит условия соглашения с Фондом реформирования ЖКХ и закроет этот этап программы. И тогда на следующем этапе мы будем работать по переселению в том числе граждан из этого дома. Кроме того, у нас есть маневренный жилищный фонд с пустующими квартирами приемлемого качества жилищных условий. Люди, которым не нравится проживание в доме на Шестаковской, 12, могут в них переехать. Им это предлагалось, но они не согласились. Мы с ними встречались. Знаем их всех.

Вот только Мария Михайловна о предложении переехать в другую квартиру, видимо, не слышала.

- Администрация приходили, типа комиссией, ничего конкретного не сказали, - сообщила она корреспонденту «ВК». - Поставили на расселение на 2025 год, но заявили прямо, что жилья нет.

Так и задумаешься, кому из них верить: женщине, которая записала видео, как с потолка бежит вода, или городским чиновникам?

Экспертный вердикт

Что ж это за дом, вокруг которого развернулась такая жаркая баталия? А дом обычный - двухэтажный рубленый деревянный барак, каких немало не только в Слободском, но и в областном центре. Когда о таких домах заботятся - своевременно ремонтируют, следят за содержанием коммуникаций и иных конструкций, то они могут простоять долго, сохраняя свои жилые качества. Но как только собственники перестают за ними следить, там неизбежно заводится сырость, гниль, разрушаются фундаменты, течет кровля.

Согласно строительно-техническому заключению по дому на улице Шестаковской, 12, в Слободском от августа 2022 года (есть в распоряжении редакции «Вятского края»), дом этот из-за «дефектов конструктивных элементов здания» является «непригодным для использования в качестве жилья».

Эксперты указывают: «Основные конструктивные элементы жилого дома… имеют аварийное состояние». Физический износ здания составляет 90,9 процента. Он не соответствует «строительным, противопожарным, санитарным нормам, установленным для жилых домов». Более того, проживание в нём «создаёт угрозу жизни и здоровью граждан». А следовательно, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

Его не спасет даже ремонт. Специалисты считают, что проводить такие работы в доме «с учетом его текущего технического состояния и процента физического износа, установленного на момент осмотра, нецелесообразно».

К этому строительно-техническому заключению приложены фотографии, демонстрирующие многочисленные дефекты. По ним видно, что всё изложенное Марией Михайловной - не выдумка, а действительно лишь малая часть тех проблем, с которыми сталкиваются жильцы дома.

Так неужели этого заключения не видели в администрации Слободского, назвав условия там «сносными»?

На пути к решению

К решению проблемы с этим домом готов подключиться депутат Законодательного собрания Кировской области от Слободского избирательного округа Роман Титов. Он сообщил редакции «ВК», что в ближайшее время собирается встретиться с жильцами.

- Я вмешаюсь, - сказал он корреспонденту «ВК». - Но есть лишь два сценария (выхода из ситуации. - Ред.): либо попытаться сдвинуть в программе, но (это) не факт, либо обратиться в прокуратуру с просьбой выйти с иском о предоставлении благоустроенного жилья в связи с невозможностью и опасностью проживания.

Принесёт ли пользу такое вмешательство регионального депутата - большой вопрос. Ведь ранее на бедах этого дома успел попиариться депутат Государственной думы РФ и председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв, который в 2021 году приезжал в Кировскую область и даже снял сюжет об условиях проживания в доме на Шестаковской. Вот только толку от этого было «ноль целых ноль десятых». Разве что городские чиновники вспомнили, что есть в их ведении такой дом.

- Журналисты приезжали с московским депутатом из «Родины», но что-то как бы, ну толку никакого вообще не было, - сообщила корреспонденту «ВК» Мария Михайловна. - Везде опубликовали, но ничего у нас не сдвинулось.

Сдвинется ли что-то после визита Романа Титова - большой вопрос. Но надежда остается (она, как говорят, вообще умирает последней).

Хотя все предпосылки, чтобы эта проблема вышла на региональный уровень, есть. В доме живет семья с двумя детьми мобилизованного на СВО мужчины. А наш губернатор Александр Соколов так много говорит о поддержке таких семей.

Может, ему стоит конкретизировать свою заботу и решить судьбу этой семьи, а заодно и прочих живущих в этом аварийном доме? Что мешает областным чиновникам вмешаться в дело и пе­рейти от «парадных» рапортов к действию?

Иван ТРОФИМОВ.

Фото из материалов строительно-технического заключения.