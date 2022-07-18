Всем миром. В Слободском идет ремонт Соборной площади

Всякий раз, когда приезжаешь в старинный город Слободской, местные жители непременно советуют побывать на Соборной площади. Так было, когда я много лет назад там оказался в первый раз.

- Обязательно посетите наше самое значимое место - сердце города, - подсказали мне.

Из истории

А место, действительно, уникальное. Позже, когда побывал в краеведческом музее, узнал и об истории. Соборная площадь прежде называлась Красной, поскольку была одним из красивейших мест в городе. Ее формирование началось в 1699 году, одновременно со строительством Спасо-Преображенского собора.

В конце XVIII века на площади возводится Благовещенский собор, а в 1824 году под руководством губернского архитектора Дюссар де Невиля построена знаменитая колокольня Спасо-Преображенского собора. Её высота достигает 67 метров. Колокольня посвящена славной победе русского оружия над армией Наполеона.

Помимо Благовещенского и Спасо-Преображенского соборов на площади расположены и другие памятники архитектуры: здание Гостиного двора, торговые ряды и особняки, построенные в XIX веке.

Шаг за шагом

Надо сказать, что слобожане всегда занимают активную гражданскую позицию. А потому, если встает вопрос о преображении облика любимого города, непременно откликаются. Так было, к примеру, когда решили переименовать ряд улиц города - вернуть им исторические названия. Было много споров, мнений. Я приезжал, беседовал с главой города, другими инициаторами идеи, горожанами. Они добились-таки своего!

Озаботились и рекон­струкцией Соборной площади: она же сердце Слободского! Напомним о некоторых этапах на долгом и тернистом пути к осуществлению задумок.

Еще в 2018 году газета «Центр города» сообщила, что глава города Ирина Желвакова представила межведомственной комиссии при правительстве Кировской области слободской проект.

Предполагались укладка брусчатки на Соборной площади, реставрация колокольни Спасо-Преображенского собора. В случае победы на конкурсе выполнили бы ремонт фасада и крыши Гостиного двора, а также рекон­струкцию фонтана, реставрацию Михайло-Архангель­ской надвратной часовни, колоннады, фасадов торговых рядов и старых купече­ских домов на пересечении ул. Советской и ул. Вятской, а также здания краеведче­ского музея. В сквере за фонтаном предлагали построить современную скейт-площадку для молодежи, на самой площади - разместить информ­стенды «История в лицах» о знаменитых земляках.

Кроме этого, запроектировано строительство двух современных остановочных павильонов, обустройство автостоянки. Подсветка памятников архитектуры - еще одна часть проекта.

Цель общая

Помню, в 2019 году горожане выходили на флешмоб, чтобы поддержать проект реставрации главной площади. Победа в конкурсе стала общей для города целью.

Чтобы увеличить софинансирование проекта, а значит, и шансы на успех в конкурсе, к полутора мил­лионам из городского бюджета сами горожане готовы были добавить свой однодневный заработок.

Глава города Слободского Ирина Желвакова сказала:

- Уже 30 трудовых коллективов подписали гарантийные письма о том, что хотят вложиться в реставрацию нашей достопримечательности.

До сих пор перед глазами трогательная картинка: чтобы показать конкурсному жюри, что за успех проекта болеет весь город, под гимн Слободского жители вы­строи­лись буквами с названием проекта.

Болели душой и сердцем

Но что-то тогда «не срасталось» в продвижении значимого для Слободского проекта.

Главный редактор газеты «Центр города» Евгений Рычков так прокомментировал ситуацию:

- Городская площадь для многих поколений - символ города. Наверное, поэтому любому горожанину было обидно слышать о поражении Слободского в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» с проектом «Соборная площадь». Причём принять пощёчину от судьбы нам пришлось уже четыре раза.

Каких только мероприятий не организовывали мест­ные власти, чтобы привлечь инвестиции: сбор подписей, конкурсы проектов, публичные слушания, флешмоб и т.д. Бизнес гарантировал посильное финансовое уча­стие, а глава города лично ездила с докладом и презентовала жюри нашу заявку.

Причины неудач организаторы конкурса не комментировали. Однако опыт участия подсказал, что наши соседи-конкуренты (например, Советск, Омутнинск) для разработки проектно-сметной документации (ПСД) обращались в столичные проектные бюро, сотрудничество с которыми, как правило, гарантировало победу. У слобожан денег на «грамотную» ПСД никогда не было. Мыслимое ли дело - потратить на бумаги приблизительно два миллиона рублей! Для бедного город­ского бюджета это непозволительная роскошь. После четвертого поражения руки, казалось, опустились. В серд­цах горожан поселилось не только разочарование, но и недоверие к власти.

Всё идёт по плану

Однако, хотя и через тернии, проект состоялся. День за днем - дело продвигается, что, безусловно, радует слобожан. Как сказал корреспонденту «ВК» Евгений Рычков, пока претензий к проводимым работам нет. Всё проходит планомерно. Правда, имелись определенные нарекания к подрядчикам: то вдруг исчезла с лицевой части колокольни лепнина, то еще какой-то элемент сломали или покрасили в зеленый цвет…

Словом, общественность не молчала по этому поводу. В соцсетях тема вызывала резонанс: писали, что лепнину утратили по вине подрядчика. Их представитель пояснил, что они не имели возможности её демонтировать аккуратно, чтобы потом навесить. В этой ситуации нужно отличать работы по ремонту и реставрации. Здесь был произведён именно ремонт, а восстановление лепнины в перечень таких работ не входит - это уже реставрация.

Жители г. Слободского по-прежнему внимательно следят за ходом работ. Такому неравнодушному отношению можно лишь позавидовать - болеют люди душой!

Не зря боролись?

Недавно врио главы Кировской области Александр Соколов в рамках рабочей поездки в Слободской район оценил благоустройство Соборной площади города.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» уже отремонтированы колокольня Преображенского собора, колоннада, сейчас идет ремонт фонтана, благоустройство сквера. В этом сквере в день города, 13 августа, установят памятник писателю-романтику Александру Грину, родившемуся в Слобод­ском.

- В городе выстроено правильное взаимодействие мест­ной власти и жителей, когда вместе обсуждают, какие улицы ремонтировать, на какие объекты направлять средства, сэкономленные на торгах, выбирают эскизы проектов. И видно, что слобожане любят свой город, гордятся им, хотят, чтобы он развивался, был благоустроенным и комфортным. Поэтому именно жители должны решать, как должен выглядеть Слободской, - сказал Александр Соколов.

На встрече с Советом хозяйственных руководителей он предложил главам предприятий объединить усилия для комплексного бла­гоустройства городской площади. Посоветовал реализовать здесь государственно-муниципально-общественный проект: ремонт части зданий взять предпринимателям, других - области и муниципалитету. Представители Совета хозяйственных руководителей города предложение поддержали.

Кстати, согласно паспорту объекта, ремонт проходит в два этапа: благоустройство сквера и зон отдыха за фонтаном с установкой памятника А. Грину на Соборной площади, устройство детской игровой площадки на Соборной площади около колокольни Преображенского собора. Первый этап проводится с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, а второй - с 1 января по 1 мая 2023-го.

Так что слобожане ждут. Они не зря боролись и уверены: лицо города непременно преобразится!

А. ВЯТКИН.