Лучше быть, чем называться. Появятся ли в Кировской области новые города трудовой доблести?

Фото: gtrk-vyatka.ru

Людям нравится жить в городе, который в чём-то превосходит другие, чем-то выделяется среди прочих. Может быть, потому такую популярность в последнее время приобрело движение за присвоение им почётных званий. Не так давно Киров захотел стать городом трудовой доблести и стал им. Потом в Вятских Полянах пожелали того же. А нынче к ним присоединился Слободской.

И было бы не так обидно, если б такое почетное звание давало городу какие-то преимущества. Так ведь нет этого. Кроме бесплатной установки памятной стелы, никаких иных льгот не существует.

Но жителей Кировской области это не останавливает. Порой создается впечатление, что их интересует сам процесс, а не его результат. Видимо, крепко в их мозгу засели слова Льва Троцкого: «Движение - всё, конечная цель - ничто».

Где два, там и третьему место

Как сообщило региональное правительство, недавно губернатор Кировской об­ласти Александр Соколов поддержал ходатайство депутатов Законодательного собрания к Президенту РФ о присвоении г. Слободскому звания «Город трудовой доблести».

Эта инициатива исходит от Слободской городской думы.

«За годы Великой Отечественной войны Слободским райвоенкоматом на фронт было мобилизовано свыше 21,4 тыс. жителей, - говорится в обращении слобожан. - Несмотря на значительные кадровые потери, городские предприятия активно подключились к снабжению фронта. Меховая фабрика обеспечивала бойцов теплой одеждой и унтами. Фанерный завод принял эвакуированное производство из Ленинграда, велось производство авиационной фанеры и аккумуляторного шпона. В режиме военного времени, без выходных и отпусков работали и многие другие предприятия - Слободской мясокомбинат, артель «Машиностроитель». За боевые подвиги и трудовой героизм в Великой Отечественной войне работники меховой фабрики «Белка» были награждены 239 орденами и 1466 медалями. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» получили 2830 жителей Слободского».

Сообщается, что это обращение «собрало большое количество подписей» людей, живущих в Слободском.

Желание горожан было поддержано региональным депутатом от Слободского избирательного округа Романом Титовым.

- Это один из способов почтить и увековечить память слобожан - тружеников тыла, работавших сутками напролёт без выходных, в том числе детей, вставших к станкам вместо уехавших воевать отцов и матерей, - сказал Роман Альбертович. - Это память о тех, кто в тылу ковал Победу. Напомню, с инициативой о присвоении звания вышла городская ветеранская организация. А ещё, согласно закону, после присвоения звания в городе должна появиться стела в память о тружениках тыла с гербом Слободского и текстом указа Президента. Это будет новая мемориальная зона, а значит, слобожане смогут претендовать на средства госпрограмм для обустройства новой благоустроенной территории. Так, в Кирове вместо пустыря появился сквер Трудовой славы с Аллеей Героев. Уверен, что аналогичный проект должен быть реализован и в Слободском.

На ноябрьском пленарном заседании областного Законодательного собрания губернатор поддержал эту инициативу, а депутаты приняли постановление об обращении к Президенту.

Казус самолюбования

Слободской стал третьим в Кировской области городом, который решил отметиться наличием почетного звания. Ранее были лишь Киров и Вят­ские Поляны. Они за этот «лавровый венок» начали биться еще во времена губернаторства Никиты Белых. И даже кое-чего тогда добились.

Так, 9 мая 2012 года Никита Белых сообщил о подписании указа о присвоении Кирову звания «Город трудовой славы». Он вручил руководству города символическое знамя и свидетельство о присвоении областному центру этого звания.

Годом позже, 9 мая 2013-го, Белых подписал указ о присвоении городу Вятские Поляны такого же звания. Об этом он сообщил на торжественном митинге, посвященном Дню Победы. Свидетельство и флаг губернатор вручил тогда главе города Вятские Поляны Сергею Кислякову, члену совета ветеранов города Леониду Козюлину и участнику бое­вых действий в Афганистане Андрею Саломатову.

Но во всех этих присвоениях и награждениях был сильный душок провинциальной самодеятельности. Можно нацепить «Золотую Звезду» Героя Советского Союза, но если у тебя нет к ней удостоверения, то какой ты герой? И многие кировчане, как и жители Вятский Полян, чувствовали что-то подобное.

Потому, когда на россий­ском уровне ввели звание «Город трудовой доблести», в Кирове почти сразу же на это отреагировали. Дважды люди собирали подписи. И со второго раза у них всё «срослось». В мае 2021 года глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного всероссийского звания 12 городам, в том числе нашему областному центру.

А вот Вятским Полянам повезло меньше.

Попытка не удалась

В январе этого года в адрес Законодательного собрания поступило решение Вятскополянской городской думы о внесении предложения по присвоению городу Вятские Поляны почетного звания России «Город трудовой доблести». С инициативой вы­ступила некоммерческая организация ветеранов, пенсионеров вооруженных сил и правоохранительных органов.

Этому предшествовал начавшийся летом 2021 года сбор подписей горожан. Одним из первых свою подпись поставил тогда экс-губернатор Игорь Васильев.

- У меня, как, наверное, и у всех жителей региона, нет никаких сомнений, что Вятские Поляны достойны этого высокого звания, - сказал он.

Игорь Васильев напомнил, что именно здесь, в Вятских Полянах, в годы войны массово производился легендарный ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), символ советского солдата-победителя.

Этот и другие факты трудовой доблести города Вятские Поляны позднее подтвердили в Российской академии наук. Экспертное заключение было прикреплено к решению Вят­скополянской городской думы, поступившему в январе в региональный парламент.

Члены комитета по регламенту единогласно поддержали предложение направить Президенту ходатайство с инициативой присвоить Вятским Полянам почетное звание. Документы должен был рассматривать Россий­ский организационный комитет «Победа».

Однако дальше дело застопорилось. Где сейчас ходатайство областных депутатов и жителей Вятских Полян, неизвестно. Но в этом году городу точно ничего уже не светит.

15 ноября 2022 года было объявлено об очередной порции награжденных: это Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск, а также два новых российских города - Горловка и Луганск.

Как видно, Вятских Полян в этом списке нет. И перспективы попадания в него «покрыты тайной мрака».

От слов к делу

Честно говоря, многие считают, что вся эта борьба за такого рода виртуальные ценности не стоит выеденного яйца.

Во-первых, данное почетное звание не дает городу никаких осязаемых льгот. Оно лишь тешит самолюбие отдельных горожан и чиновников.

Попросите сегодня любого человека назвать хотя бы десяток населенных пунктов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», и вы обнаружите - их знают единицы.

Во-вторых, предполагалось, что это звание будет способствовать росту патриотизма среди населения городов, которым его присвоили, особенно среди молодежи. Но так ли это? Не выдаем ли мы желаемое за действительное?

Как показала специальная военная операция, у нас с этим есть проблемы, и немалые. Преодолеть их при помощи одной мемориальной стелы невозможно. Поэтому пора уже перестать создавать видимость работы, а начать ею плотно заниматься.

И для начала было бы неплохо провести ревизию того, что дают в школах под видом общественных наук. Способны ли они научить подростка Родину любить?

Ну и, наконец, в-третьих. Не хватит ли для Кировской области одного города-героя? Какой смысл плодить их, обесценивая тем самым высокое звание? Может, для Вятских Полян и Слободского было бы достаточно отметить их заслуги в годы Великой Отечественной войны на региональном уровне?

Иван ТРОФИМОВ.