Мусор мусору рознь. В Кировской области развивается раздельный сбор бытовых отходов

Помню, как в школе мы собирали металлолом и макулатуру. Да и кто этого не помнит из тех, кто жил в советские годы. Такого рода акции организовывались пионерскими и комсомольскими организациями регулярно. А еще вспоминается, как на сданную в утильсырьё бумагу и картон можно было получить талон на подписное многотомное издание Александра Дюма, Майн Рида и других авторов.

Оглянешься вот так назад и подумаешь, насколько уже тогда государство рационально подходило к решению во­просов охраны окружающей среды и… книгопечатания.

В последнее время экологическая тема вновь набирает обороты. Стимулом к борьбе за чистоту окружающей среды стала так называемая мусорная реформа, которая была запущена в 2019 году. Сегодня частью ее становится раздельный сбор мусора. В каких-то регионах он уже вышел на достаточно высокий уровень, а где-то им только начинают заниматься.

В Кировской области за последние два года произо­шли существенные подвижки в деле раздельной утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В том числе расширяется перечень фракций, которые региональный оператор по обращению с отходами «Куприт» принимает отдельно.

Тетрапак отдельно

Как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» «Куприт», раздельный сбор мусора в Кирове расширяется. С 1 июля этого года горожане имеют возможность сдавать по отдельности не только бумагу, пластик и жесть, но и тетрапаки.

Упаковки от молока, сливок, соков и других жидких продуктов занимают в бытовых отходах немалое место. А потому их отделение от прочего - еще один шаг вперед в минимизации свалок и оздоровлении вятской экологии.

Это в быту такую упаковку мы называем «тетрапак» (по названию самого известного ее производителя - компании Tetra Pak), а вообще ее производят также Elopak, Pure-Pak, Gable Top и другие. И не исключено, что после ухода с российского рынка иностранных производителей их место займут российские. Так что такого материала для раздельного сбора меньше не станет.

Почему так важно включение тетрапаков в мусор, подлежащий отдельному сбору? Да потому, что эта упаковка в естественных условиях практически не разлагается, так как состоит из чередующихся слоев разных материалов - картона, полиэтилена и алюминия. И если мы не хотим встречать тетрапаки на каждом шагу, то выход один - везти их на вторичную переработку. И такой шанс у жителей города Кирова уже появился.

Использованную упаковку, как сообщил «Куприт», можно будет принести в экопункт регионального оператора на ул. Ленина, 198/2, и на акции «Экомобиль», которые проходят каждую субботу. Также тетрапаки примут в экоцентре «Вятка без мусора» на ул. Молодая Гвардия, 14-в.

Воспользоваться этим предложением «Куприта» или нет, решит каждый житель г. Кирова сам для себя. Ведь приниматься данный вид вторсырья будет на безвозмездной основе.

При этом нужно отметить, что перед сдачей упаковку придется подготовить, а именно - промыть от остатков продуктов, отогнув внеш­ние уголки, просушить ее, а после сплющить.

И это - не каприз «Куприта». Перед отправкой тетрапак некоторое время накапливают - остатки пищи в упаковке за это время начнут плохо пахнуть и сделают работу в помещении невыносимой. И не стоит забывать, что качественное вторсырьё из этой упаковки может получиться лишь в том случае, если все ее слои разделить и переработать по отдель­ности. Отсюда и такой «титанический труд».

И экопункт, и экомобиль…

Плохо, конечно, что пока нет материального стимула для разделения гражданами отходов. На одном моральном поощрении долго не проедешь. Это понимали даже в советское время (не зря ж тогда подписные издания давали за макулатуру), а уж в капиталистической России это вообще «секрет Полишинеля». Но, думается, мы к этому рано или поздно придем. Вот только путь этот не будет простым.

Для того чтобы раздельный сбор мусора стал эффективным и выгодным для всех, нужно наладить переработку разных его фракций. А здесь государство, к сожалению, уповает пока только на частника, который сам придёт и сам этим займется.

Однако не всё так безнадёжно. Мусорная реформа пусть со скрипом, но работает. Во всяком случае, здесь, в Кировской области, это заметно по работе регио­нального оператора по об­ращению с ТКО - «Куприта». После смены руководства там вообще, на мой взгляд, заметно изменение подходов, в том числе и к раздельному сбору мусора.

Во-первых, в штате предприятия появился человек, целенаправленно занимающийся именно этим направлением. Им стал Валерий Семенищев, который до прихода в «Куприт» был эко-активистом, ратующим за разделение фракций бытовых отходов и их отдельное размещение. Он занял должность заместителя генерального директора компании, что уже само по себе подчеркивает, какое значение придает руководство «Куприта» этой теме.

Во-вторых, за последнее время произошли заметные подвижки в развитии инфраструктуры для раздельного сбора мусора. По словам Валерия Семенищева, при преж­нем руководстве «Куприта» активистам удалось добиться от регионального оператора только закупки и установки тридцати специализированных контейнеров в рамках специального пилотного проекта. Последний стартовал в 2020 году, после протестных акций в д. Лубягино.

Но в 2021 году всё изменилось. «Куприт» стал государственным, а когда там появился новый генеральный директор, компания вышла из-под контроля «мусорного короля» Михаила Шихова (об этой ситуации «ВК» писал в январе 2021 года).

Сегодня, как сказал Валерий Семенищев, появилась возможность просчитать эффективность раздельного сбора мусора, исходя из данных, которые собирает «Куприт». Налажено взаимодействие с общественниками - лубягинской инициативной группой, общественной организацией «Вятка без мусора». Последнюю Семенищев вообще назвал «ключевым партнером».

При сотрудничестве с активистами «Вятки без мусора» проходят экоуроки для чиновников по раздельному сбору отходов. Занятия уже посетили сами сотрудники «Куприта», министерств ЖКХ, экологии и лесного хозяйства. На очереди - работники городской админи­страции.

В микрорайоне Солнечный Берег областного центра организован экопункт. Он первый, но далеко не послед­ний в городе. Там уже сейчас можно сдавать твердый полипропилен, то есть упаковки от сметаны, йогурта, ведерки из-под мороженого, майонеза и пр. по цене 10 рублей за килограмм. Кроме того, принимаются пластиковые бутылки по 20 рублей за килограмм и полиэтиленовая пленка и пакеты - по 10 рублей.

Каждую субботу по городу ездит экомобиль, и все же­лающие могут принести для утилизации пластик, макулатуру, жесть и алюминий. С учетом пожеланий кировчан он останавливается около спорткомплекса «Быстрица» на ул. Маршала Конева, 10, у магазинов «Глобус» на ул. Монтажников, 38, и на ул. Дзержинского, 62.

По словам Валерия Семенищева, есть и иные инициативы, которые «Куприт» собирается внедрить в самом недалеком будущем.

Заводу быть?

Эффективность и скорость внедрения в городскую жизнь раздельного сбора мусора напрямую зависят от развития мощностей по его переработке (об этом выше уже было упомянуто). Но в наше время они могут появиться лишь там, где будет прибыль. А это значит, что тем, кто будет для таких заводов поставлять сырьё, необходимо обеспечить стабильность его поставок в достаточном объеме.

Очевидно, что для этого нужно не только совершенствовать соответствующую контейнерную сеть в городе, но и строить мусоросортировочные заводы рядом с полигонами, куда вывозятся ТКО.

В феврале этого года правительство Кировской об­ласти сообщило, что в Слободском районе недалеко от полигона ТКО в д. Скоковы планируется возвести такой мусоросортировочный ком­плекс. Согласно задумке чиновников, на начальном этапе он включал бы в себя завод на 200 тысяч тонн, объект утилизации на 90 тысяч, а также небольшой объект по размещению неутилизируемых отходов до ста тысяч тонн в год. Их строительство обеспечило бы около 150 новых рабочих мест.

Однако эта инициатива натолкнулась на негативную реакцию жителей Слобод­ского и его окрестностей.

Сегодня, согласно решению врио главы Кировской области Александра Соколова, работы по созданию этого мусоросортировочного комплекса приостановлены.

- Власть должна слышать мнение людей, - озвучил он свою аргументацию. - Я дал распоряжение приостановить работы по строительству мусоросортировочного комплекса в Слободском районе. Никаких работ до полного разбирательства в вопросе не будет. Совместно с общественниками в течение июля выясним все обстоятельства выбора этого участка, все аргументы. Такие решения должны приниматься только совместно с общественностью, и все процедуры должны проходить открыто, начиная с выбора участка, инженерных изысканий, экспертизы.

Но при этом глава региона не отказался полностью от идеи его строительства.

- Мы с вами все понимаем, что сортировочный завод твердых коммунальных отходов области нужен, - сказал Александр Соколов.

Таким образом, окончательное решение отложено, но не отменено. И, как нам кажется, это правильно. Область уже давно нуждается не только в новых полигонах ТКО (хотя и они нужны), но и в мощностях по глубокой переработке бытовых отходов.

Иван ТРОФИМОВ.