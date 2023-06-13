Возвращение кировского «мусорного короля». Шихов получит мусоровозы «Куприта»?

Фото: kirov.kp.ru

«ВК» уже не раз обращался к теме передела кировского «мусорного» рынка. Всё началось в пору «дикой» приватизации, когда мощное государственное предприятие «Спецавтохозяйство» (САХ) было раздроблено на множество мелких ОООшек, фактическим владельцем которых стал бывший директор САХа Валерий Кукса. После его внезапной смерти в 2016 году контроль над компаниями перешёл к небезызвестному кировскому предпринимателю Михаилу Шихову. Тот в качестве головного предприятия использовал также подконтрольный ему «Куприт».

Стараниями правительства Александра Чурина области был возвращён контроль над «Купритом», и «мусорные» миллиарды потекли не в личный карман Шихова, а в областной бюджет. С приходом нового губернатора Соколова по его инициативе руководство «Куприта» было заменено.

Тем, что из этого вышло, заинтересовались журналисты регионального проекта в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия». На днях они опубликовали статью под названием «В «козырях». Сфера обращения с ТКО в Кировской области может полностью перейти под контроль Михаила Шихова», с текстом которой мы сегодня знакомим читателей «ВК».

Региональный оператор по обращению с ТКО Кировской области рис­кует лишиться собственной техники для вывоза мусора. Мусоровозы Mercedes могут передать компаниям Михаила Шихова в счет погашения долгов регоператора.

В распоряжении реготделения КПРФ в Кировской области оказался проект дорожной карты по реализации мероприятий по оформлению земельных участков для строительства мусоросортировочного комплекса. Также эта карта предполагает приобретение регионом акций регоператора по обращению с мусором АО «Куприт» и урегулирование задолженности перед частными компаниями «ВЭК», «КДУ-3» и «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов», которая образовалась в период с 2020-го по 2021 годы. Согласно документу, в счет погашения долга в собственность этих организаций будет передано 22 мусоровоза Mercedes. Эту технику в лизинг приобрело АО «Вятавтодор» и в конце декабря 2020 года передало в аренду «Куприту», оставив за регоператором право выкупа машин.

Напомним, совладельцами ООО «ВЭК» и ООО «КДУ-3» являются Михаил Шихов и Александр Хорошавцев. В 2019 году эти фирмы заключили три контракта с «Купритом» на вывоз мусора из юго-западных, юго-восточных, северных и цент­ральных районов области и из города Кирова. Еще один лот ушел в ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов». Эта организация к Шихову вроде бы отношения не имеет. Однако издание newsler утверждает, что в 2019 году принадлежащие Шихову фирмы могли освоить порядка 1,4 млрд. рублей. Столько же они заработали на вывозе ТКО и в 2020 году. Проще говоря, в течение как минимум двух лет сферу вывоза мусора в Кировской области контролировал Михаил Шихов. И неплохо на этом мог заработать.

На тот момент компании-перевозчики нанимали субподрядчиков. А это существенно повышало не только стоимость контрактов, заключенных с регоператором, но и тарифы на вывоз мусора для населения. Позже технику для субподрядчиков приобрели шиховские фирмы-перевозчики. Ее общая стоимость составила порядка 250 млн. рублей. Деньги на покупку тоже закладывали в тарифы. При этом оплата за вывоз ТКО начислялась без учета заполняемости контейнеров, которые тоже принадлежали фирмам Михаила Шихова. Вывоз переполненной мусорки и едва заполненного контейнера стоили одинаково. В результате в Кировской области сформировался один из самых высоких тарифов на услуги по вывозу мусора.

Расстановка сил на мусорном рынке изменилась после того, как в 2019 году 64,4 процента акций «Куприта» из собственности областного центра перешли в собственность Кировской области. После анализа работы рег­оператора в правительстве пришли к выводу о том, что необходимы изменения. В АО «Куприт» поменяли директора. Также с 2021 года регоператор начал самостоятельно вывозить мусор с территории области.

Но сдаваться без боя внезапно оказавшийся не у дел Шихов не собирался. Его компании передали «Куприту» не соответствующую действительности электронную схему расположения контейнеров в Кирове. Это закончилось мусорным коллапсом в начале января 2021 года. В новогодние каникулы город утонул в отходах. Чтобы справиться с проблемой, все контейнеры города пришлось заново пересчитывать и уточнять их местоположение.

По данным из открытых источников, 35,6 процента акций «Куприта» принадлежит ООО «Институт «Гражданпроект-ВКХ». Ранее в составе учредителей этой организации числился сам Михаил Шихов. Позже он вроде бы покинул компанию, но поговаривают, что организация по-прежнему находится под его контролем. В состав учредителей фирмы входит Людмила Окишева. Местные СМИ утверждают, что с Шиховым ее долгое время связывали семейные узы. Правда, неофициально. Предположительно, у пары даже имеется общая дочь Мария Михайловна Шихова.

Согласно дорожной карте, которая оказалась в распоряжении кировских коммунистов, областные власти намерены передать структурам Шихова 22 дорогостоящих мусоровоза, лишившись таким образом возможности вывозить мусор самостоятельно. После этого Шихову могут еще и заплатить за пакет акций «Куприта», который вот-вот обанкротится. В настоящее время дела у компании плохи. Денег на погашение долгов у предприятия нет, а оборотных активов для этих целей недостаточно. По оценкам портала «СБИС» (соответствующая аналитическая справка имеется в распоряжении редакции), дефицит средств может составлять более 19 млн. рублей. Кроме того, у регоператора могут возникнуть проблемы с продолжением экономической деятельности и принятием новых обязательств, то есть с заключением и исполнением контрактов. Привлечь кредитные средства у организации тоже вряд ли получится в связи с тем, что текущие обязательства уже на 92,3 процента превышают собственные средства. Рентабельность АО «Куприт» оценивается в минус 3 процента, тогда как средний по отрасли показатель составляет 4,3 процента. Проще говоря, в настоящее время «Куприт» балансирует на грани банкротства. В отношении него ведется несколько судебных дел на общую сумму в 754 млн. рублей. По данным налоговых органов, в 2022 году убытки компании оценивались примерно в 15 млн. рублей. Но в 2021 году регоператор был «в плюсе», получив прибыль в 80 млн. рублей.

В данном случае как раз следует напомнить, что осенью прошлого года в АО «Куприт» сменилось руководство. Губернатор Кировской области Александр Соколов уволил директора предприятия Эдуарда Патрушева и его заместителей. На его место был назначен экс-руководитель областного управления Росприроднадзора Ильдус Гизатуллин. «Желаю Ильдусу Мохтаровичу успешной работы, надеюсь, что из источника плохих новостей, неприятностей и претензий граждан АО «Куп­рит» станет образцово-показательной организацией в сфере оборота ТКО. Можете рассчитывать на нашу поддержку», - напутствовал новый губернатор нового гендиректора. Вновь назначенный начальник начал с того, что вернул на мусорный рынок региона компании Михаила Шихова, а после выплатил всем работникам 13-ю зарплату и купил новенький элитный автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью 5 млн. рублей.

В соответствии с проектом дорожной карты 22 мусоровоза должны быть переданы компаниям «ВЭК», «КДУ-3» и «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» не позднее 15 января 2024 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что его будто бы подготовил гендиректор «Куприта» Ильдус Гизатуллин и согласовал с зампредом правительства Кировской области Юрием Терешковым, а также лично с Михаилом Шиховым. Если все изложенное там правда, то в ближайшей перспективе регион получит предприятие с огромными долгами, расплачиваться по которым предстоит областному бюджету. Так как регоператор лишится мусоровозов, как-то влиять на расстановку сил на рынке вывоза ТКО организация уже долго не сможет. «Править балом» будут те, кто имеет «козыри», то есть технику для вывоза ТКО. А что будет с тарифами, остается только догадываться. Ведь Шихов может стать почти абсолютным «мусорным монархом». Остается невыясненным вопрос - если именно так обстоят дела, то кому и зачем все это понадобилось?

Алексей Гатилов.