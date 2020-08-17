Где хранятся тайны Вятки? Археологи ВятГУ рассказали об итогах раскопок

У каждого временного промежутка есть своя тайна, иногда скрытая от глаз людских за семью печатями. Порой кажется, никогда и ничего не узнаешь. Ан нет! У археологов, ищущих, настойчивых и любознательных, на сей счет иное мнение: любой секрет надо увидеть и, что немаловажно, пощупать, дабы знать историю наших предков и рассказать будущему поколению, «откуда пошла земля Вятская».

Год основания нашего города - 1374-й. А стало быть, родина у нас - древняя, хранит немало загадок и всегда интересна для тех, кто стремится найти на них ответы.

Накануне Дня археолога я не случайно пришел в научно-исследовательскую лабораторию ВятГУ: здесь-то, как мне показалось, как раз и скрывается та самая «тайна за семью печатями» нашего города.

- Прошлый год у нас был насыщенным и удачным для разного рода исследований, - рассказывает завлабораторией Алексей Кайсин. - Например, работали в полях Слободского района: там земля скрывает десятки исчезнувших деревень и починков. Важно узнать, как жили люди 300 лет назад, чем питались и какие вещи их окружали. Об этом и может рассказать скрупулезное изучение культурного слоя. Мы исследовали селище Лучины, которое упоминается с XVI века и существовало до первой трети XX века. Здесь раскопки велись впервые. Сделать это следовало как можно скорее: часть территории уже была распахана, а значит, культурный слой практически уничтожили... Работы проводились совместно с ООО Археологическая компания «Экспедиция».

Что всегда печалит археологов: на поверхности чаще всего ничего не остается. Жилища в основном строили деревянные, они за столетия разрушились или сгорели. Однако где-то под слоем земли остались орудия труда и предметы быта, которые и могут поведать об укладе жизни. Археологи снимают тонкий слой земли и тщательно просеивают. Ни одна, даже самая незначительная, находка не должна исчезнуть в грунте.

Много интересного принесли раскопки Чижевского городища VII века до нашей эры. Экспонаты этого сезона все еще находятся в обработке и на консервации. Как известно, археология не терпит суеты.

О Чижевском городище, которое находится в черте города Кирова, ученым известно с ХVIII века, но работ на нем до прошлого года не проводилось.

- Имелись только сборы керамики, предположительно относящейся к ананьинской культурно-исторической области (АКИО), с осыпавшейся части памятника, - говорит Алексей Кайсин. - Наши работы должны были подтвердить или, наоборот, опровергнуть наличие культурного слоя, а также найти местоположение срытых

укреплений городища.

Археологи нашли немало фрагментов керамики с ямочно-гребенчатым орнаментом, характерным как раз для АКИО. А также обнаружили остатки вала, срытого при хозяйственных работах перед Великой Отечественной войной. Работы проводили совместно с Институтом археологии им. Халикова Академии наук Республики Татарстан (ИА АНРТ) и ВятГУ. Руководил сотрудник ИА АНРТ Эдуард Оруджов.

А как не обратить внимание еще на одну находку наших археологов - изразцы печей? Они-то - почти настоящее произведение искусства! Как говорят специалисты, восстановление «печных чудес» сродни сбору картинки из пазлов: труд кропотливый и долгий, зато как результат радует глаз!

Например, изделия с цветной глазурью, украшенные короной и растительным орнаментом, поведают о тесных культурных и экономических связях Вятки и Великого Устюга. Перенимать опыт вятские мастера ездили в северный городок, а устюжане приезжали сюда. Так, в п. Лальске сохранилась традиция украшать изразцами не только печи, но и фасады церквей. В данном случае это уже деталь архитектурного облика храма.

В XVII - XVIII веках произошел настоящий технологический прорыв. Благодаря воздушной прослойке - румпе - изразец отдавал тепло постепенно, о его поверхность нельзя было обжечься. Печь с изображением дивных животных, сказочных замков и подвигов мифологических героев как магнитом притягивала детей, читалась как книга.

Если в XIX веке изразцы - роскошь, то уже в начале XX в. их производили в промышленных масштабах. Клеймо говорило о том, что владелец фабрики гарантировал качество своим именем. До нашего времени дошли единицы таких вятских шедевров.

Археологи потратили немало времени, прежде чем нашли в Кирове печь, украшенную изразцами конца XIX века… в музее Александра Грина.

…Глиняные горшки - непременный атрибут того времени - необычной формы и на все случаи. Среди находок археологов - топоры, которые необходимо еще обработать, дабы они предстали почти в первозданном виде. Близ села Бобино нашли старинную конскую утварь (а как же вятскому крестьянину без лошадки-кормилицы обходиться?).

- Разумеется, многое еще не систематизировано и хранится в фондах лаборатории, - говорит Алексей. - Есть описания работ, находок, но они нигде не опубликованы, а потому о них никто не знает.

Среди начинающих археологов, благодаря которым и

узнают историю Вятского края, студенты исторического факультета ВятГУ, лаборанты, волонтеры, просто влюбленные в древнюю науку люди.

В интернете в группе в соцсети «Вконтакте» прочитал впечатления Алексея Зорина: «Недавно вернулся из археологической экспедиции. Эмоций неимоверное количество! Это было потрясающе проведённое время. Для меня, как человека, первый раз жившего на природе больше одного дня, это было чем-то неизвестным. Перед нами было поставлено много задач: от поиска дров и воды до археологической разведки. Люди, с которыми мне посчастливилось попасть в экспедицию, стали для меня друзьями, с ними мы преодолели очень много испытаний. Очень жаль, что экспедиция закончилась так быстро! С нетерпением жду следующей возможности!..»

А какие планы у археологов? Как сказал Алексей Кайсин, недавно они вернулись из экспедиции в Белохолуницкий район, где исследовали культурный слой на месте будущего газопровода. Этой осенью отправятся на раскопы в Орлов и Оричи (там в XIX веке находились фарфоровые заводы).

Вятский историк Павел Николаевич Луппов писал: фаянсовое производство в губернии было развито только в Орловском уезде. Во второй половине XIX века фаянс делали на фабрике М. Токарского в Орлове и в Шалеговской волости (теперь относится к Оричевскому району) на фабрике купца А. Казаринова. Белую глину для посуды привозили из Слободского уезда. «Заведение» - так называли фабрику - находилось под руководством мастера, приглашенного из Московской губернии.

Изделия из Шалегово продавали в Орлове, Котельниче и на местных торжках и ярмарках. «Заведению» приходилось конкурировать с такими же, но уже «брендовыми» предприятиями, например с заводами Гжели Московской губернии…

Так что работы у ищущих ребят - непочатый край. А стало быть, еще не одно поколение, благодаря специалистам и энтузиастам древней науки, узнает о том, что прежде было не разгадано.

Александр ШИРОКОВ.

Справка «ВК»

В 2003 г. на базе кабинета археологии создана научно-исследовательская лаборатория археологических исследований ВятГУ. Студенты исторического факультета участвуют в археологических раскопках, проводимых в исторической части г. Кирова. Партнеры лаборатории: Кировский краеведческий музей, ООО АК «Экспедиция», Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена и Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры Кировской области.

С 2000 года проведена большая работа по исследованию археологии средневекового города, изучили многие элементы материальной и духовной культуры населения, начали комплексное исследование исторической топографии г. Кирова. Сейчас работают над созданием единой ГИС-базы по археологическим работам на территории г. Кирова

С 2008 г. практикуются выезды в районы Кировской области для проверки состояния памятников археологии и уточнения их местоположения. Здесь ведется камеральная обработка материала, полученного в результате раскопок.

При лаборатории создана специализированная библиотека по археологической тематике, действует научный студенческий кружок. На основе материалов, хранящихся в фондах лаборатории, студенты пишут научные работы и выступают на конференциях различного уровня. Члены кружка являются постоянными участниками и лауреатами Международной Урало-Поволжской археологической конференции студентов и молодых ученых.

Лаборатория - организатор постоянно действующий выставки «Элементы материальной культуры Вятского края», обновляемой по результатам полевых сезонов.