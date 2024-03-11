Розалия Дюняшева: «У меня одна запись в трудовой книжке»

Есть во вневедомственной охране Рос­гвардии подразделения, деятельность которых не на виду. Их сотрудники не охраняют объекты, не участвуют в задержании преступников, не патрулируют улицы, но от этих служб зависят стабильность и эффективность работы структуры в целом. В их числе - отделение договорно-правовой работы.

Работа юрисконсульта организации - сложная, ведь для решения, скажем, вопросов обеспечения жильем ему необходимо ориентироваться в жилищном кодексе, при работе с договорами - знать гражданское право, при подготовке судебных документов - гражданско-процессуальное, арбитражное право и так далее. Главная задача юристов - осуществлять правовую экспертизу подготовленных документов, следить за тем, чтобы они были юридически грамотно составлены и написаны. Для этого сотруднику необходимо знать и умело применять в практической деятельности нормы и требования законов.

На протяжении 16 лет бессменным руководителем отделения договорно-правовой работы ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской об­ласти» была подполковник полиции Розалия Муллануровна Дюняшева.

Её знают и уважают, к ней прислушиваются, с ней советуются. Коллеги очень тепло отзываются о Розалии Муллануровне. Они считают: им повезло, что рядом с ними такой целеустремлённый, образованный и трудолюбивый человек. По словам сослуживцев, подполковник полиции в отставке не только профессионал (они называют Розалию Муллануровну «ходячей юридической энциклопедией»), но и яркая, неординарная личность.

- Нет таких слов, какими бы я могла в полной мере выразить свою благодарность Розалии Муллануровне, - говорит начальник отдела правового обеспечения Управления Росгвардии по Кировской области, майор полиции Оксана Александрова-Солынская. - Спасибо за её вклад в моё образование и личностное развитие. Я ценю каждый момент, проведённый с ней. Присущие ей работоспособность, целеустремлённость, открытость к диалогу, терпение, добросердечность и отзывчивость вызывают у всего нашего коллектива уважение. Мы знаем, что работаем с профессионалом высочайшего уровня.

Мечта детства

Стать юристом Розалия Дюняшева хотела с детства - лет с десяти. Чем могла понравится ребенку специальность правоведа? Не артист, не диктор телевидения, не учитель... На Розу произвел впечатление прокурор, которого как-то раз пригласили в её школу. Вернее, даже не столько он, сколько его речь, умение вести беседу. Девочка не постеснялась, подошла и спросила у него, как выучиться на юриста. Представитель прокуратуры ответил, что надо больше обращать внимание на гуманитарные предметы.

Этот совет и помог и в то же время едва не погубил всё дело. Экзамены в Казанский государственный университет Роза сдала на «отлично», но средний балл в аттестате оказался на несколько десятых ниже, чем требовалось: подвели «не основные», точные науки. Тогда - а это было в сентябре 1974 года - мама устроила дочь в кировский отдел вневедомственной охраны делопроизводителем-машинисткой. Девушка проработала в этой должности два года и, несмотря на огромный конкурс, поступила в Горьковский филиал Всесоюзного юридического заочного института (сейчас - МГЮА). Мечта детства стала воплощаться в реальность.

- Учились тогда все, кроме истопника и дворника, - вспоминает Розалия Муллануровна. - Наш начальник Анатолий Максимович Мухачев не без гордости говорил, что во вневедомственной охране даже секретари работают с высшим образованием.

Ценный работник

Вообще, 1976 год был для Розалии очень удачным. И замуж вышла, и в институт поступила, и дочь родила. А когда в 1981 году получила диплом, то начальник сразу же предложил ей должность юрисконсульта. Вольнонаёмная жизнь закончилась в 1996-м, когда юристов в системе вневедомственной охраны аттестовали. Розалия Дюняшева стала офицером милиции, а в 1999 году возглавила образованное отделение договорно-правовой работы управления.

Кстати, такое подразделение в Кировской области появилось в УВО одним из первых в стране. Тогдашний начальник управления полковник милиции Вячеслав Перминов обратил особое внимание на юридическое обеспечение деятельности вневедомственной охраны, поэтому сейчас в этом отношении тыл у подразделения надежный.

Стоит отметить, что после того, как юристы во вневедомственной охране надели погоны, они смогли защищать сотрудников милиции в суде. А уж про личные вопросы и говорить не приходилось. Розалия Муллануровна никому не отказывала в консультациях.

Как-то её назначили ответственной по управлению. Дюняшева проверяла, как несут службу наряды, и параллельно консультировала милиционеров. К утру она едва могла говорить. Начальник, увидев такой неожиданный результат, решил поберечь ценного работника и перевел её в резерв.

Золотой юбилей

Очень хотела Розалия Муллануровна, чтобы и дочь пошла по её стопам - поступила учиться в юридический. Но та проявила свой характер и выбрала социально-экономический факультет Кировского государственного технического университета. Зато после окончания вуза пришла работать в Ленинский отдел вневедомственной охраны.

В 2015 году подполковник полиции Розалия Дюняшева вышла в отставку. Казалось бы, можно и на заслуженный отдых, тем более что к тому времени общий трудовой стаж её составлял 41 год. Более четырех десятков лет в управлении вневедомственной охраны! Но подполковник полиции в отставке и по сей день работает юрисконсультом в родном отделении договорно-правовой работы. В сентябре этого года она отметит свой золотой юбилей - 50 лет трудовой деятельности на благо вневедомственной охраны Росгвардии.

- У меня только одна запись в трудовой книжке: вневедомственная

охрана, - улыбается Розалия Дюняшева. - Смотрю на своих молодых коллег и понимаю, что, когда я начинала трудовую деятельность, их ещё даже на свете не существовало. Но свой возраст абсолютно не чувствую.

- Бывает, что хочется всё бросить и уйти наконец-то на пенсию? - задаю ей немного провокационный вопрос.

- Бывает, но увлечение работой оказывается сильнее. А вообще мне в жизни везёт на людей: начальники - умные и понимающие, коллеги - в делах и помыслах заодно, а это залог того, что юридическое обеспечение деятельности Управления вневедомственной охраны будет на высоте.

C Международным женским днём!

Говорят, что весна - время любви, новой жизни, цветов. Наверно, это правильно, что весной поздравляют женщин с Международным женским днем, ведь они воплощают в себе самые чудесные качества этого времени года: солнечную улыбку, майскую грозу, нежность и свежесть первой весны.

Профессия полицейского не делится на женскую и мужскую, все служат на равных. Женщины Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области благодаря своему трудолюбию и обаянию всегда выходят победителями из трудного положения. А ведь им порой приходится намного сложнее, чем мужчинам, так как забота о своей семье и о детях тоже требуют внимания и времени.

Сердечно поздравляем всех сотрудниц управления и, конечно же, одну из легендарных женщин вневедомственной охраны - Розалию Дюняшеву

с 8 Марта! От всей души желаем прекрасной половине человечества крепкого здоровья, позитивного настроения, неувядаемой красоты, тепла и улыбок, жизненного оптимизма, сил и энергии, интересных встреч, радостных и ярких событий, счастья и любви!

Беседовала Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото из архива Розалии Дюняшевой.