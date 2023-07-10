Рокировка зданиями школ Кирова. При чём здесь зампред Дмитрий Курдюмов?

В Кирове завершилась реконструкция здания бывшего учебно-производственного комбината (УПК) на улице Пролетарской, 11-а. В нём, как сообщило министерство образования Кировской области, с нового учебного года будут учиться школьники из Вятской гуманитарной гимназии (ВГГ).

Новость, казалось бы, позитивная. Вот только далеко не все восприняли её именно так. Дошло до того, что в одном из интернет-сообществ передачу этого здания ВГГ назвали рейдерским захватом со стороны правительства области.

Так что же произошло?

Гимназия справляет новоселье

Школу на улице Пролетарской, 11-а, начали строить еще в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Несмотря на то что официально была заявлена лишь реконструкция уже имеющегося здания, фактически всё делалось, можно сказать, с нуля. Корпуса, которые ранее принадлежали УПК № 4, были снесены практически до основания.

Подрядчиком строительных работ по итогам конкурсных процедур стала чебоксарская компания «Арман-С». Планировалось, что на новую школу потратят более 208 млн. рублей. Сдать ее должны были в 2022 году. Но… что-то пошло не так.

Реконструкция затянулась до 2023 года. За это время смета строительства выросла на 105 млн. рублей, которые вложил областной бюджет. Да и в целом львиная доля трат пришлась на последний, хотя всё делалось вроде бы во исполнение федерального нацпроекта.

Попутно «жертвой» затянувшегося строительства стал замглавы горадминистрации Сергей Стяжкин, не проработавший в должности и двух месяцев, тем не менее уволенный именно за не сданную в срок школу.

Как бы то ни было, сегодня новая школа на 300 учеников достроена, и на повестку дня встал вопрос, как ее использовать.

Ни для кого не секрет, что со школами в Кирове всё непросто, особенно в центре. В старых корпусах мест не хватает, а потому учащимся приходится заниматься в две смены. Где-то проблема стоит более остро, где-то - менее. Но она есть.

Новая школа - возможность сделать учебный процесс более щадящим, снизить нагрузку на учителей и школьников. А вот какому учебному заведению повезет больше, решают чиновники от образования.

На этот раз к соглашению пришли сразу два ведомства - городское и областное. Де-юре школа принадлежит муниципальному образованию «Город Киров», но затраты де-факто нёс областной бюджет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что решающим стало мнение областных чиновников. Они и постановили, что школу нужно перевести в региональную собственность, а её помещения отдать Вятской гуманитарной гимназии.

Именно такое решение не понравилось кое-кому из вятской публики. Именно его назвали «рейдерским захватом». Хотя какое здесь рейдерство? Деньги-то были областные. Муниципалитет вложил всего 12 млн. рублей. Какие могут быть вопросы?

Промежуточное решение

До сегодняшнего дня у Вятской гуманитарной гимназии образовательный процесс проходил в трех зданиях. Главное - на улице Свободы, 76 (историческое здание), и два дополнительных, базирую­щихся в бывших детсадах, - на ул. МОПРа, 55-а, и на ул. Милицейской, 28-а. Два последних были рассчитаны на 450 учащихся, и сейчас, в связи с передачей ВГГ здания на ул. Пролетарской, их отдадут другим школам.

В помещениях на МОПРа будут учиться дети из 24-й школы, а на ул. Милицейской - из 20-й. Оба этих образовательных учреждения работают в зданиях, которые уже давно не вмещают количество обучающихся. Из-за этого учебный процесс в них идет в две смены. По данным регио­нального минобра, в школе № 20 во вторую смену учатся 42 процента ребят, в школе № 24 - 68 процентов.

Несмотря на то что требование организовать учебный процесс в одну смену в свое время прозвучало из уст самого президента Путина, задача эта по-прежнему нерешаема, что признают даже чиновники от образования. Но нынешняя передача школам новых помещений частично их разгрузит.

Особенно это касается 24-й школы, располагающейся в здании бывшего даже не детсада, а ясель. Родители учащихся уже давно бьют в набат из-за тесноты и сложных условий учебы их отпрысков. Куда они по этому поводу только не писали, какие акции не проводили. Построить новое здание им обещал в 2018 году новоназначенный тогда глава городской администрации Илья Шульгин, а в 2022-м - опять же вновь прибывший в Кировскую область на губернаторство Александр Соколов. При этом местом, где оно должно расположиться, называлась слобода Шевели (на перекрестке улиц Карла Маркса и Профсоюзной).

Вот только Шульгину не удалось договориться с крупным застройщиком, ставшим к тому времени собственником основной части земельного участка. Не удалось с наскока решить проблему и Соколову.

Первоначально он заявлял, что в новое здание на 1600 учеников школа № 24 заедет уже в 2024 году, но, похоже, поторопился с этими своими обещаниями. Процесс начала строительства затормозился из-за сложностей формирования единого земельного участка. Помимо основного собственника в Шевелях оказалась еще кучка мелких. Договориться с ними потребовало от городской администрации значительных усилий и времени. Только на днях городские чиновники отчитались, что участок сформирован и поставлен на кадастровый учет.

Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока же для 24-й школы и передача бывшего помещения ВГГ - хоть какое-то решение. Однако далеко не все с этим согласны.

Из личных амбиций

Например, особый взгляд на эту тему имеет депутат Кировской городской думы Владимир Журавлёв (фракция «Справедливая Россия - За правду»). В своём эксклюзивном комментарии для «Вятского края» он сказал, что такое решение противоречит мнению значительного числа городских депутатов и было «продавлено» первым заместителем председателя правительства области Дмит­рием Курдюмовым, отвечавшим до недавнего времени за строительство школ.

- Мы с группой депутатов провели своё расследование в рамках закона о местном самоуправлении, - сказал Журавлёв. - Соблюли все необходимые процедуры и выяснили, что один из руководителей области, а именно - первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, имеет в принятом решении личный интерес: его сын учится в гуманитарной гимназии.

По словам Журавлёва, ещё до того, как здание на ул. Пролетарской было сдано в эксплуатацию, на депутатской комиссии принималось решение, что его отдадут школе № 16. В ней, как и в 20-й, также не хватает места для всех учащихся.

- На ситуацию с 16-й и 20-й школами мне жаловался депутат от этого округа. Он говорил, что они уже не вмещают всех школьников. Лет пять там всё трещит. Все нормы просто нарушаются. Тогда я и предложил в качестве решения здание на Пролетарской, на что получил ответ, что на него уже имеет виды Курдюмов. Однако я тогда сослался на то, что это вопрос нашей компетенции, то есть городских депутатов. Без нас не будет решения, - отметил депутат.

Однако, как говорит Журавлёв, первому зампреду областного правительства всё же удалось повлиять на городских народных избранников. За передачу здания на ул. Пролетарской проголосовали 19 членов думы из фракции «Единая Россия». 19 из 36-ти, подчеркнул Журавлёв. «Против» или «воздержались» - представители оппозиции.

- Трое депутатов, зная, какой вопрос будет рассмат­риваться, что их начнут «продавливать», ушли с заседания перед обсуждением этого вопроса, - поделился он подробностями. - Сегодня, как мне стало известно, совет родителей 16-й школы собирается писать петицию в Администрацию Президента РФ, выходить на митинги против передачи нового здания гимназии. Последняя освобождена от приёма детей по месту жительства, а у нас в этом месте просто нет другой земли.

По словам депутата, выходом из ситуации могли бы стать либо застройка части территории Центрального рынка, либо возведение пристроев к имеющимся зданиям школ.

Есть, по мнению Журавлёва, у этой истории и другая сторона. Те здания, которые ранее принадлежали ВГГ и в которых до этого были детские сады, не подходят для школ по всем параметрам, которые к ним сегодня предъявляются.

- Я уже сходил в здание на МОПРа, 55-а (это за Музеем Грина). Замерил там лестничные клетки, проходы между классами. Они там по нормативу не подходят под школу. Они только для детского сада.

По его словам, в МЧС должны обратить на это внимание и высказать свою принципиальную позицию. И не нужно обращать внимание на то, что учащиеся гимназии здесь учились. Им здание передано примерно в 2008 году, а с тех пор требования к школам изменились. Нет систем видеонаблюдения и пожаротушения.

- К тому же сегодня уже начало июля, а передача зданий ещё не произведена. А школам ещё будет нужно время, чтобы получить лицензии и разрешения. Успеют ли они всё вовремя сделать?

По версии Владимира Журавлёва, «продавливая» решение о передаче здания на ул. Пролетарской гуманитарной гимназии, первый зампред Дмитрий Курдюмов подставил губернатора области Александра Соколова, который не разобрался в вопросе, а поверил доводам своего ближайшего подчинённого.

Иван ТРОФИМОВ.