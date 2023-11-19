Незаменимая техника. 11 ноября в России отмечается День работника восстановительного поезда

В нынешнем году в профессиональный праздник рано утром команды восстановительных поездов по тревоге выехали на перегон Рыбное - Блокпост в Рязанской области. Там произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Свой вклад в успешное устранение подобных аварий вносят и рабочие входящего в Группу «Сельмаш» Кировского машиностроительного завода 1 Мая - единственного в России производителя железнодорожных кранов.

Для подъёма сошедших с путей вагонов в состав каждого восстановительного поезда входит кран на железнодорожном ходу грузоподъёмностью 125, 150 или 250 тонн или же два крана грузоподъёмностью 50, 60 либо 80 тонн.

Как сообщил начальник отдела новой техники машзавода 1 Мая Алексей Россинский, все новые краны, которые поступили в распоряжение восстановительных поездов ОАО «Российские железные дороги», выпущены в Кирове.

- Это специфические краны, они не похожи на строительные. Железнодорожный кран работает с практически горизонтальной стрелой, из-за этого у него должен быть очень большой грузовой момент - соотношение грузоподъёмности крана и вылета его стрелы. У нашего самого современного крана КЖ-1473 грузоподъёмностью 150 тонн он составляет 1400 тм, у крана КЖ-1572 (тоже 150 тонн) - 1080 тм. Строительные краны с таким грузовым моментом способны поднимать по 600 - 800 тонн, а железнодорожные, из-за специфики работы под контактной электросетью, берут 150 тонн, - пояснил Алексей Олегович.

Железнодорожный кран должен входить в габариты приближения строений - максимально допустимые внешние размеры подвижного состава. Габарит 1-T определяет, пройдет ли кран в тоннель, и составляет 5,3 х 3,4 м. Габарит 02-ВМ еще меньше - 4,65 х 3,15 м. Именно в этот габарит, более характерный для европейских стран, вписывается новый современный кран, выпущенный Кировским машзаводом 1 Мая.

Вся техника, производимая заводом, проходит государственную сертификацию в коломенском Научно-исследовательском и конструкторско-технологическом институте подвижного состава: там проводятся ходовые испытания, испытания на соударение, проверяются ходовые тележки. В том числе гигиенический сертификат получает кабина машиниста крана.

На вооружении восстановительных поездов до сих пор стоят краны, выпущенные 40 - 50 лет назад в Германской Демократической Республике.

- В советские годы, как и сейчас, в Кирове на улице Розы Люксембург работал машзавод 1 Мая, который выпускал для всех стран социалистического лагеря железнодорожные краны грузоподъёмностью до 32 тонн. А в ГДР в городе Лейпциге на улице Розы Люксембург действовал завод тяжёлого машиностроения имени Сергея Мироновича Кирова (VEB Schwermaschinenbau S.M. Kirow Leipzig), который специализировался на кранах грузоподъёмностью от 50 тонн и выше, - рассказывает Алексей Россинский. - После объединения Германии предприятие стало частным, но до сих пор носит название «Киров» (TECHNE KIROW GmbH ) и является крупнейшим в мире производителем кранов на железнодорожном ходу.

Кировский машзавод 1 Мая самостоятельно разработал и запустил в производство краны грузоподъемностью 80 и 150 тонн и постепенно заменяет в подвижном составе РЖД старую германскую технику новейшей отечественной продукцией. Сейчас на предприятии разрабатывается кран грузоподъемностью 200 тонн.

А. БРОДИН.