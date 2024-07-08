Любить - значит смотреть в одном направлении. Секрет семейного счастья от сотрудницы Росгвардии и военнослужащего
ОБЩЕСТВО
День семьи, любви и верности посвящен супругам, счастье которых построено на взаимном уважении, взаимопонимании и поддержке. Семья, в которой муж и жена являются сотрудниками правоохранительных органов или военнослужащими, - не редкость.
Именно такие супруги, как никто другой, понимают друг друга. круглосуточные дежурства, подъем по тревоге, необходимые задержки на работе, длительные командировки... Как правило, такие семьи очень крепки, и именно они могут служить примерами любви и верности.
Сегодня речь пойдет именно о такой семье. Старший сержант полиции Юлия Симонова - командир отделения Юрьянского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, ее супруг, Александр, сержант - помощник солиста военного оркестра.
Юлия Андреевна - молодой сотрудник вневедомственной охраны. В должности командира отделения служит всего четыре месяца, в правоохранительные же органы пришла в 2019 году.
- Я несколько лет служила полицейским-кинологом в изоляторе временного содержания, - рассказывает Юлия.
По словам начальника отделения Олега Перминова, он не задумываясь пригласил Юлию на должность командира. Во-первых, девушка очень ответственная, дисциплинированная, педантичная, во-вторых, на этой должности много бумажной работы, с которой женщины справляются лучше, чем мужчины. Ну и, в-третьих, опыт работы в правоохранительных органах у нее был, и опыт достойный.
- Чтобы Юлия изучила свою будущую службу, первый месяц я её вводил в состав наряда третьим сотрудником, - говорит Олег Александрович. - Сейчас она, однозначно, сможет заменить своего сослуживца.
В соответствии со своими обязанностями Юлия Симонова проводит инструктажи для заступающих на службу групп задержания, учебные тренировки, негласные проверки нарядов на предмет отработки сигнала «Тревога» на охраняемых объектах, готовит отчеты, справки и многое другое.
Со своим будущим мужем Юлия познакомилась, еще когда была студенткой. Они оба учились в Вятском государственном агротехнологическом университете (кафедра охотоведения и биологии диких животных). Компания общих друзей была довольно большая, и вначале они не выделяли друг друга. Год присматривались.
На вопрос о том, как часто и какие цветы дарил ей Александр, Юлия улыбается:
- Почти сразу будущий муж сказал мне: давай я не буду тратить деньги на цветы, лучше буду водить по столовым и кафе. Студенческое время - весёлое, но не всегда сытое. Я оценила его заботу и согласилась.
Однако это не говорит о том, что Саша не дарит своей супруге цветы. Юлия очень любит ромашки, и он всегда, возвращаясь из командировок или, например, с рыбалки, обязательно приезжает с букетом ее любимых цветов. Но и порадовать свою любимую вкусной едой тоже не забывает. Александр прекрасно готовит семейное фирменное блюдо - гуся с яблоками, причем птица обычно добыта им самим.
Итак, любовь зарождалась постепенно. Прогулки вдвоем, каникулы на родине Александра, в Подосиновском районе, где они вместе ходили на охоту. Увлечение сблизило и объединило их. Сидя в скрадке, во время очередной охоты на гуся, Саша и признался Юле в любви.
- В 2015 году мы сыграли свадьбу, - рассказывает Юлия. - Мужа призвали на срочную службу, затем он заключил контракт с Министерством обороны.
Семья Симоновых переехала по месту службы Александра - в Юрьянский район Кировской области.
Не каждому удается найти свою вторую половинку, зато тех, кто нашел, смело можно называть счастливцами. Что связывает крепкие и счастливые семейные союзы? Конечно же, любовь, верность и то, без чего любая ячейка общества считается неполноценной, - дети. В семье Симоновых подрастает восьмилетняя дочь - Алена. На вопрос родителей, чем она хочет заниматься в свободное от уроков время, девочка попросила отдать ее в секцию рукопашного боя.
Вся семья Симоновых очень спортивная. Предпочитают активный отдых с палатками, прогулки на велосипедах, регулярно ездят за грибами, ягодами, благо наш край богат этими дарами природы. Когда открывается сезон весенней или осенней охоты и отпуска Александра и Юлии совпадают, они обязательно вместе проводят время за своим любимым занятием.
Пара мечтает съездить в отпуск в Карелию или на Алтай, но молодые люди добавляют, что путешествие должно быть активным, то есть ни в коем случае не гостиница, а пешие прогулки, ночевки в палатках, рыбалка, вечера у костра.
На вопрос, в чём же секрет их семейного счастья, ребята почти хором отвечают: в заботе, взаимопонимании, уважении личного пространства своего партнёра. Ну и, конечно же, в общем увлечении.
- На охоте учишься понимать друг друга без слов, чувствовать напарника, доверять ему, - улыбается наша героиня. - Это полезные навыки для семейной жизни.
Несмотря на большую загруженность, Юлия - хорошая хозяйка, заботливая мама и жена. А муж для нее - опора и поддержка. Вот так, вместе, рука об руку, идут по жизни люди в погонах, которые любят и понимают друг друга с полуслова.
Семья Симоновых поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности.
- Семья - это самая большая драгоценность, и ничто в жизни не сможет заменить её тепло. Ведь вместе гораздо легче противостоять жизненным трудностям, бороться и побеждать, - говорит Александр.
- Пусть для вас самым главным словом будет слово «мы», - добавляет Юлия, - цените друг друга, заботьтесь друг о друге, умейте слушать и слышать. Семья - это любовь и счастье, общие заботы и радости. Семья - это тот фундамент, на котором строится вся жизнь.
Ирина ИВАНОВА.
Фото из архива семьи Симоновых.
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