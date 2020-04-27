Вода наступает - мосты разведены. Как Кировская область готовится к паводку

Прошлой осенью 99 населенных пунктов в Кировской области остались без традиционных путей сообщения из-за паводка. После обильных снегопадов и дождей движение в районах было закрыто по 15 мостам с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций. В Советском районе мост через Немду подтопило, возможность перебраться на другой берег была по объездной дороге протяженностью 40 км. В Афанасьевском районе наблюдалась похожая ситуация: понтонный мост через Немду у д. Светлаковы также подтопило. А в Даровском районе из-за резкого подъема «осенних вод» было нарушено транспортное сообщение по трем мостам, два из которых, у посёлков Суборь и Ивановка, унесло течением вниз по реке. Затопило мост и в Каринторфе.

Мосты разобраны

Традиционно к весеннему паводку в регионе готовятся загодя и особенно тщательно. Вот что рассказал о мерах по прохождению паводка без ЧС Александр Мищихин, начальник оперативно-аналитического отдела управления защиты населения и территорий администрации правительства Кировской области.

- Впервые в прошлом году Кировская область столкнулась с новой ситуацией, вызванной осенним паводком. В связи с повышением уровня воды в реках области у нас пострадали мосты в Даровском, Зуевском, Белохолуницком и Лузском районах. Муниципалитеты готовились к предстоящей зиме и к весеннему паводку, однако заморозки, сменяющиеся теплой погодой, дожди повлекли за собой в считаные часы резкий подъем уровней воды в реках области и появление больших масс шуги. И всё же мы справились с ситуацией, с восстановлением сообщения с отрезанными населенными пунктами. Правда, в Даровском районе из-за ледохода аварийные работы сейчас приостановлены. Как только вода спадет, снова приступят к их восстановлению.

Пока же на реках области продолжается ледоход. Ледостав сохраняется только на реке Кобра. Все мосты: наплавные, понтонные и низководные деревянные - разобраны, пришвартованы к берегу. Прекращено автомобильное сообщение по 18 мостам в 12 муниципальных образованиях. Передвижение людей проходит по объездным дорогам и с помощью плавсредств, которые курсируют по графику. Ситуация с понтонными мостами в районах находится на особом контроле правительства Кировской области. Сообщение имеется во всех муниципальных образованиях региона.

Так, в связи с повышением уровня воды в реке Чепца на период половодья прекращено движение по понтонному наплавному мосту в микрорайон Каринторф. Транспортное сообщение и доставка продуктов осуществляются по узкоколейной железной дороге. В Советском районе имеется объездная дорога через Советск - деревню Чёлка - деревню Лесниково. В Кикнурском районе на время половодья прекращено движение по низководному металлическому мосту. Население обеспечено необходимыми продуктами питания, медикаментами, горюче-смазочными материалами.

В Нолинском районе из-за подъема воды в реке Воя прекращено движение по деревянному мосту возле деревни Чащино. Объезд в этот населенный пункт и поселок Красный Яр осуществляется через деревню Перевоз.

- Пока всё обходится без чрезвычайных ситуаций?

- На днях в Подосиновском районе в результате таяния снега было нарушено водоотведение водопропускной трубы. Произошел размыв участка автодороги от поселка Подосиновец до деревни Страшково, что неподалеку от деревни Савино. Без автомобильного сообщения остались деревни Антипино и Страшково. На место происшествия выехали оперативная группа местной администрации и аварийно-восстановительная бригада «Вятавтодора».

- Люди не пострадали, не оказались на «островке»?

- Нет, буквально в считаные часы все было восстановлено. Да и пешеходное сообщение не было нарушено, только автомобили проехать не могли. Бригада дорожников произвела подсыпку дорожного полотна песчано-гравийной смесью и бетонной крошкой. Контроль за бесперебойным движением на этом участке дороги осуществляет «Вятавтодор Лузское ДУ-22».

Дорога на Сидоровку под контролем

Подобная ситуация возникла и в городе Кирове. В результате обильного таяния снега произошел размыв некоторых участков дороги Киров - Сидоровка. Дело том, что дорога грунтовая и потоки воды размыли покрытие, местами образовались промоины. Специалисты АО «Гордормостстрой» провели грейдирование трассы, засыпав выбоины щебнем.

Кстати, 20 апреля из-за подъема уровня реки Вятки в районе города Кирова произошло подтопление дороги в слободе Широковская вблизи домов номер 1 и 3. Угрозы размыва дороги не было, проезд транспорта и проход жителей продолжался. Эта территория при высоком уровне воды традиционно подвержена затоплению.

- Предполагалось, что в этом году паводок будет невысок, но погода, как всегда, вносит свои коррективы.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет он всё же ниже на 20 - 60 сантиметров. Возможно, будет небольшое подтопление дорог и придомовых территорий в Кирове и области. Но это только прогноз. Если мы увидим, что вода продолжает прибывать, и возникнет угроза подтопления, жители будут проинформированы об этом за трое суток. А также о предпринимаемых действиях для их безопасности и жизнеобеспечения.

- К эвакуации всё готово?

- На сегодня в муниципалитетах запланировано 69 пунктов временного размещения, вместимостью около восьми тысяч человек. А также - транспорт для доставки в эти пункты. В случае нарушения централизованного водоснабжения будет организован подвоз воды. (На территории области - 791 артезианская скважина.) На базе двух областных пожарных частей в Климковке Белохолуницкого района и Радужном созданы две водолазные группы, которые оснащены современным снаряжением и специальной техникой.

В штатном режиме

- Кроме этого, в резервном фонде правительства Кировской области для мероприятий по ликвидации ЧС, в том числе в период половодья, предусмотрены финансовые средства в размере 15 миллионов рублей. А в бюджетах муниципальных образований - порядка восьми миллионов. И хотя, по прогнозу, уровень воды ниже среднемноголетних, готовимся к наихудшему сценарию. Тот комплекс мероприятий, который был рекомендован комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области, реализован органами власти всех уровней заблаговременно. Были организованы поездки в ряд муниципалитетов для контроля исполнения решений комиссии. Мы ездили по районам с проверками готовности к весеннему паводку до объявления карантина по коронавирусу. Сейчас главное - контроль за уровнями воды в реках области и своевременное информирование населения о складывающейся ситуации.

Как заметил руководитель Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин, пока всё идет в штатном режиме. И хотя подтоплена грунтовая дорога в слободе Широковская, но подход к домам есть, дворовые территории не подтоплены. Угрозы для населения нет.

По прогнозу гидрометцентра, ожидается подъем воды в Вятке на уровень 370 - 450 см от нуля графика поста. В ближайшие дни темпы паводка замедлятся. Об этом можно судить по мониторингу состояния рек в регионе. Так, уровень воды в реке Чепца снижается. Там пик паводка пройден.

Интервью взяла В. Георгиева.