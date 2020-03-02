Кировскую воду отобрали у Вексельберга. Но «Водоканал» всё равно повысит тарифы

Фото: kirov.sm-news.ru

Летом прошлого года Илья Шульгин, бывший глава администрации города Кирова, затеял передачу систем водоснабжения и водоотведения областного центра муниципальному предприятию «Водоканал», разорвав договор аренды с АО «Кировские коммунальные системы» («РКС-Киров», ККС). Сегодня почти всё это хозяйство уже перешло в ведение «Водоканала».

Как и обещал сити-менеджер, тарифы на эти услуги не взлетели, а остались на прежнем уровне.

«Вятский край» разбирался, что собой представляет МУП «Водоканал» и ждет ли граждан повышение платы за воду.

Шаг в нужном направлении

Прошлогоднее сообщение о том, что городская администрация вступила в конфликт с ККС, было как гром среди ясного неба. И не мудрено. Ведь параллельно с процессом разрыва отношений с ККС сити-менеджер активно продвигал передачу систем теплоснабжения компании КТК (Кировской теплоснабжающей компании).

И здесь нужно напомнить, что и ККС, и КТК наряду с ПАО «Т Плюс» входят в холдинг, принадлежащий российскому олигарху Виктору Вексельбергу. Поэтому у тех, кто наблюдал за боями между чиновниками из горадминистрации и представителями ККС, имел место, как говорят, «разрыв шаблона». Две вексельберговские конторы - за одну кировское руководство усиленно «топит», а против другой ведет активные боевые действия.

Нет большой нужды вдаваться в детали столь нелогичных шагов горадминистрации. Просто хочется отметить: есть все основания считать, что Илья Шульгин затеял передачу водопроводного и канализационного хозяйства «Водоканалу» не по своему почину. Судя по тому, какое активное участие в дебатах в городской думе принимал в то время первый заместитель Шульгина Александр Ященко, он и был инициатором этой операции. Однако, запустив процесс передачи, не довел его до конца и, бросив свою должность в кировской горадминистрации, уехал в другой город. Но и без него никто не стал отменять уже принятое ранее решение.

Кировчан вся эта возня с тем, кто будет управлять сетями, интересовала мало. Для них главным был (и остается) вопрос о размере тарифа на водоснабжение и водоотведение. А вот на эту озабоченность городские чиновники еще тогда ответили: «Мы прогнозируем их (размер тарифов. - Авт.) на уровне текущих тарифов».

Но если все перипетии спора горадминистрации и ККС не интересны обывателю, то это не означает, что вопрос об управлении водяным хозяйством Кирова праздный. «Вятский край» еще прошлым летом написал: «Решение передать водоснабжение муниципальному предприятию, которое платит деньги в местный бюджет, выглядит вполне разумным. Миллионные прибыли, которые ранее уходили в карман российского олигарха, могут остаться в городе и служить на благо жителей областного центра».

Как показала жизнь, этот вывод уже нашел свое подтверждение. Тарифы у «Водоканала» вверх не взлетали, чего нельзя сказать о плате за тепло. КТК уже протолкнула через чиновников из региональной службы по тарифам и городских депутатов решение о повышении с 1 июля 2020 года платы за теплоснабжение выше нормативной планки. Пока кировчане этого не прочувствовали, но уже следующей осенью платёжки за тепло их «приятно удивят». При этом нельзя сказать, что зима этого года прошла без аварий на теплосетях. А последний случай, когда 5 февраля этого года пенсионер упал в разрытую канаву и задохнулся в ней, только доказывает, что вексельберговская компания собирать деньги с населения научилась, а вот организовывать грамотно ремонтные работы (или надзор за их проведением) - нет.

Хотя нужно отметить, что у вексельберговских контор и со сбором денег от населения бывают накладки. Об этом многое могли бы рассказать кировчане, которые в прошлом году получали завышенные платёжки и которым пришлось выстаивать многочасовые очереди в офисах «Т Плюс», чтобы устранить ошибки. С большим трудом компании тогда удалось решить эту проблему. Впрочем, данный факт только лишний раз подтверждает, что фраза: «Частный бизнес эффективней государственного» - не соответствует действительности.

В ответе за город

Можно долго разглагольствовать о преимуществах и недостатках частной собственности по сравнению с государственной, но в пределах заявленной темы в этом нет нужды. Есть факт: город разорвал договор аренды сетей водоснабжения и водоотведения с ККС и с 1 августа 2019 года они перешли под управление МУП «Водоканал».

Нужно сразу оговориться: у «Вятского края» нет задачи сделать рекламу «Водоканалу». Но люди должны знать и понимать, кто их снабжает водой, с кем они имеют дело и куда уходят их деньги.

В самой передаче сетей муниципальному предприятию есть большой плюс: информацию о деятельности МУПа не засекретишь и на «коммерческую тайну» не сошлешься. Если есть нужда в таких сведениях, то получить их можно без лишних проволочек. Да и нынешнее руководство «Водоканала» (как показала устроенная на прошлой неделе пресс-конференция) делает ставку на «открытость».

Сегодня МУП возглавляет Дмитрий Ухин. Он окончил с отличием Казанский государственный технологический университет. Трудился на предприятиях и в учреждениях Татарстана и Московской области. В Киров приехал из Москвы. Его трудовая деятельность, как признался он сам в одном из интервью, была связана с тарифным регулированием и с управленческими функциями. На прошедшей недавно пресс-конференции Ухин сказал, что не связывает прекращение своей работы в «Водоканале» с отставкой бывшего сити-менеджера Ильи Шульгина. При этом он сравнил себя с футболистом, у которого контракт с футбольным клубом, а не с его тренером. Женат. Семья живет в Кирове на съемной квартире. Уже на Вятской земле у него родился ребенок.

- Так что я стал почти кировчанином, - пошутил он.

С момента передачи сетей «Водоканалу» предприятие сильно изменилось. В него влилось много сотрудников, ранее работавших в ККС. Сегодня там числится 1100 человек, из них 101 сотрудник из числа управленческого персонала.

За истекший период муниципальное предприятие заключило прямые договоры на обслуживание со 190 тысячами кировчан и почти со всеми юридическими лицами.

За нормальной работой всего вверенного «Водоканалу» хозяйства следят девять бригад аварийно-ремонтного участка, семь - канализационного отдела и четыре - водопроводного.

Может похвастаться предприятие и успехами. За полгода количество утечек из труб уменьшилось с 50 до 30, из водопроводных колодцев - с 47 до 19, а закупорок канализации - с 636 до 598.

По словам Дмитрия Ухина, ремонтники выезжают даже на те происшествия, в которых зона ответственности не определена, и принимают меры по устранению аварий.

МУП активно включился в реализацию федерального проекта «Чистая вода». Специалисты занимаются разработкой проектной документации по реконструкции систем водоснабжения трех кировских микрорайонов: правобережной части города, Нововятского района и п. Ганино. Так же как в случае аналогичных нацпроектов в части благоустройства городских дворов, скверов, улиц Кировской городской агломерации, финансирование этого проекта пойдет из федерального бюджета.

Предприятие работает над тем, чтобы снизить количество жалоб на качество питьевой воды. Большая их часть поступает из Радужного и Нововятска. Установка фильтров проблему не решит. Денег потратить придется много, а отдачи не дождешься. Как вариант - переключить водоснабжение этих микрорайонов на воду из Корчемкино. Для этого нужно протянуть всего несколько километров трубы.

В планах «Водоканала», который уже сейчас оперативно реагирует на все сообщения об авариях, появляющиеся в соцсетях, - развивать «открытость» предприятия для клиентов. Для этого создаётся мобильное приложение, в котором можно будет не только заплатить за услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и сообщить о неполадках.

Последнее новшество, которое в ближайшее время реализует «Водоканал», - изменение правил начисления платы. Нет, она не станет больше. Просто ранее этот процесс находился в ведении Расчётно-консультационного центра, но уже с апреля квитанции будет выставлять сам МУП.

Тарифы будут расти

Пока это весь позитив, который преподнес журналистам на пресс-конференции директор «Водоканала» Дмитрий Ухин. А дальше начинаются проблемы, которые предприятию еще предстоит решить.

Первый блок трудностей, которые шлейфом тянутся за «Водоканалом» уже несколько месяцев, - это незавершенность передачи сетевого хозяйства от ККС.

Напомним, что МУП до передачи ему управления обслуживал 272 км водопроводных сетей, 205 км канализационных. ККС должны были передать «Водоканалу» 578 км сетей водопровода и 481 км - канализации. При этом сетевое хозяйство, которое ранее обслуживали ККС, находится в центральной части города и является наименее проблемным, тогда как «Водоканалу» достались более плохие участки, расположенные в заречной части Кирова и в пригородах.

За период с 2004 года, когда ККС получили на правах аренды в свое ведение городское водопроводное и канализационное хозяйство, они приросли активами на 1,5 млрд. рублей. Естественно, компании терять столь лакомый кусок было крайне неприятно. А потому она стала волокитить передачу вверенного ей имущества «Водоканалу». И эта ситуация, как заметил Дмитрий Ухин, тянется и по сей день. Сегодня львиная доля всех вопросов решается в судебном порядке.

Не просто дались «Водоканалу» и первые месяцы после передачи ему в управление всего сетевого хозяйства. И это породило вторую часть проблем. Ведь МУПу пришлось не только взвалить на себя работу на дополнительных участках водопровода и канализации, но и принять в штат порядка 600 человек обслуживающего персонала, которые ранее числились в ККС. Все это потребовало денег, как на содержание, так и на зарплату. Причём арендная плата еще не начинала поступать. В экономике такое положение называется «кассовый разрыв». «Водоканалу», сообщил Дмитрий Ухов, для его преодоления пришлось брать кредит. Как надеется руководство предприятия, к концу 2020 года ему удастся полностью вернуть заемные средства.

Ну и, наконец, основной вопрос, который волнует всех кировчан: будет ли расти тариф на воду? По словам Дмитрия Ухова, это неизбежный процесс. 50 процентов от себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению составляет зарплата работников «Водоканала», еще 30 процентов - плата за электричество. Зарплату нужно повышать, а как растет стоимость электроэнергии, граждане и сами хорошо видят. Таким образом, тариф увеличится однозначно.

А ведь «Водоканал», по словам его директора, разрабатывает еще и десятилетнюю инвестиционную программу, оплата которой также в будущем будет включена в тариф.

Иван ТРОФИМОВ.