Честь и долг поискового отряда «Верность»

Участники поискового отряда «Верность» Вятского железнодорожного техникума (ВЖТ) вернулись с традиционной «Вахты памяти-2022». Они участвовали в раскопках на местах ожесточенных боев в Чудовском районе Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.

В составе поискового отряда - студенты первого - четвёртого курсов. Для большинства первокурсников это первая экспедиция. Они ночевали в палатках, поднимали останки погибших бойцов, принимали участие в их торжественном захоронении.

Три студента Вятского железнодорожного техникума - бойцы поискового отряда «Верность» - награждены памятным знаком Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении». Это Алексей Полушин, Семён Огородников и Матвей Шерстобитов. Награды вручили 24 июня на встрече, посвящённой дню создания отряда, который в этом году отмечает своё 17-летие. Всего за время существования отряда такой награды удо­стоены 22 человека.

В тот день были отмечены и другие бойцы отряда, которым вручены грамоты и благодарственные письма от руководства Кировского территориального управления Горьков­ской железной дороги (ГЖД), от профсоюзной организации, совета ветеранов и совета молодёжи региона, от новгородской поисковой экспедиции «Долина» памяти Николая Ивановича Орлова.

Патриотами не рождаются

- За 17 лет работы поискового отряда на Новгородчине был поднят и захоронен 371 боец Красной армии, найдено 29 медальонов. Двадцать из них расшифрованы, осталь­ные находятся на экспертизе. В этом году подняты останки 21 бойца, к сожалению - без медальонов, - рассказывает Владимир Поткин, преподаватель-организатор ОБЖ Вят­ского железнодорожного техникума, командир поискового отряда «Верность» имени Германа Ва­сильевича Якшина. - За годы существования отряда через него прошло 372 человека. В последнее время к нам возвращаются бойцы отряда прошлых лет - те, кто уже окончил техникум, отслужил в армии, работает. Так получается, что ребята берут отпуск не для того, чтобы отдохнуть на море, а чтобы снова включиться в поиск.

Как говорит Владимир Анатольевич, желающих стать бойцом отряда много. Ежегодно поступает 70 - 80 заявлений от первокурсников. Однако взять всех невозможно. На «Вахту памяти» выезжает примерно двадцать человек или немногим больше. Это самые достойные, которые прошли жёсткий отбор. Учитываются здоровье, физическая подготовка. Когда бойцы приезжают к месту работ, на Новгородчине ещё порой лежит снег, температура - до минус семи градусов. Или идут дожди. А потому нужны крепкие, здоровые парни. Кроме того, необходимо знать военную историю, археологию, уметь работать и жить в полевых условиях.

Имени Германа Якшина

Около пятнадцати лет назад, когда Владимир Поткин впервые оказался на местах боёв Великой Отечественной войны, в 2000 году, мы встретились с ним. Я видел, насколько изменяются люди, ставшие участниками экспедиций. Как говорил Владимир Анатольевич, он даже не представлял, что после стольких лет остаются непо­гребенными сотни бойцов.

В 2015 году Владимир Поткин организовал отряд «Верность», назвав его именем Германа Васильевича Якшина, фронтовика, почётного гражданина города Кирова. Владимир Анатольевич был лично знаком с ветераном и считает его своим наставником.

Я тоже знал этого удивительного человека и всегда поражался его энтузиазму. Он в свои преклонные годы ездил на все «Вахты памяти», трудился в непростых условиях наравне с юными поисковиками. И непременно говорил, что это его долг и он обязан до конца жизни его выполнять.

Не секрет, что условия в поисковой экспедиции почти спартанские и по-настоящему мужские. Приходится работать в любую погоду - как говорится, и в дождь, и в зной, порой по пояс в воде.

- Я всегда говорю: нашим солдатам было в тысячу раз труднее, - подчеркивает командир. - Воевали, спали на земле, голодные, холодные. Поэтому никто не жалуется и не ропщет - все стойко переносят тяготы и лишения.

Без слов и лозунгов

Помню, как в беседе со мной командир говорил, что люди меняются на глазах. У них иным становится мировоззрение, происходит переоценка ценностей, осознание своего долга перед защитниками Отчизны, которые до сих пор лежат безвестными в родной земле. По его мнению, поисковая работа - та форма воспитания патриотизма, когда не нужны красивые слова и громкие лозунги.

Много лет «Верность» проводит раскопки в Чудов­ском районе Новгородской области. В этих местах сражались бойцы 311-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Кирове. Сотни, тысячи человек именно здесь и сложили свои головы, сражаясь с врагом. Владимир Анатольевич уверен, что на этих местах боев оказался не случайно: здесь воевал и пропал без вести его дед. Как говорится, сама судьба привела.

- Имя красноармейца помогают установить личные вещи, но особо ценная находка - солдатские медальоны,- говорит Владимир Поткин. - Они - большая редкость. К сожалению, со временем не всегда сохраняются данные солдата. Каждая записка в медальоне - большое событие и огромная радость. И не только для нашего отряда - для всех, кто трудится бок о бок с нами. Значит, ещё один солдат вычеркнут из списка пропавших без вести, можно сделать запрос в архив Министерства обороны в Подольске, попробовать найти родственников. Иногда личность погибшего устанавливаем по его личным вещам. Бывает, имя написано на ложке, на котелке.

Нередко поисковый отряд получает письма, в которых люди сообщают о том, что их дед (прадед, дядя) воевал в Чудовском районе Новгородской области, шёл в атаку, не вернулся. Надеются, что найдутся хоть какие-то сведения о нём.

Бойцы не спят, они ждут

Всякий раз, общаясь с тем или иным командиров поискового отряда, я слышу о том, что порой в экспедициях случаются странные, почти мистические эпизоды. То поисковики вдруг слышат по ночам, как бойцы стучат ложками о солдатские котелки, то как будто они идут в марше и даже потихоньку переговариваются меж собой.

- А иногда как будто сами красноармейцы подсказывают, где их искать, - говорил мне Владимир Анатольевич. - Идёшь по лесу, видишь - кружка лежит, каска висит. Откуда? Вчера здесь проходили, и ничего не было. Начинаем копать в этом месте и находим останки солдат. Однажды довелось оказаться в месте, которое буквально кишело змеями, но, как только поисковики начали работать, они исчезли...

Одной студентке дважды приснился один и тот же сон, будто она качается на качелях, а к ней подходит молоденький солдат и говорит: «Ксюша, вы на меня давите, давите на меня». Пришлось убрать настил, палатку, копать, а там - останки двух солдат. Однажды мы подняли останки бойца, лежавшего на левом боку. В правой руке находилась связка гранат, штык к винтовке был пристёгнут (значит, шёл врукопашную). А в левой кисти зажата детская резиновая игрушка. Видимо, в последние минуты жизни он вспоминал о семье. У моих парней, сильных, далёких от сантиментов, слёзы наворачивались на глаза...

Нет солдат безымянных

Наверно, это и есть результат не показушного и не навязанного чиновниками патриотического воспитания. По словам Владимира Поткина, в Вятском железнодорожном техникуме именно такое направление в работе с молодежью - практически во главе угла. С самого начала, когда отряд стал действовать на базе техникума, поисковиков поддерживало и помогало им руководство учебного заведения (в частности, Яна Александровна Чермных, директор ВЖТ). Все понимают: теперь особенно важно, чтобы молодое поколение не теоретически, а на деле почувствовало, что такое честь, долг, совесть и ответственность.

Командир отряда «Верность» всегда подчеркивает:

- Пока останки всех бойцов Великой Отечественной войны, пропавших без вести, не поднимем, не захороним с почестями, мы оттуда не уйдём. Это наш гражданский долг перед теми, кто защитил нашу землю от фашистских захватчиков. А работы для поисковиков лет на 10 - 20 хватит.

Александр ШИРОКОВ.

(При содействии пресс-службы Кировского отделения ГЖД)