Нет бойцов безымянных. Кировские поисковики готовятся к очередной «Вахте памяти»

Всякий раз, общаясь с бойцами молодежных поисковых отрядов, удивляюсь их целеустремленности, настойчивости и настоящему - не показному! - патриотизму. Много раз писал о руководителях объединений, которые рассказывали о том, как ребята, впервые оказавшиеся на местах боев Великой Отечественной войны, на глазах становятся взрослее, многие меняют свое отношение к жизни, к её стереотипам.

Подняв останки хотя бы одного солдата, ребята уже понимают: теперь это их долг. «У каждого солдата и офицера, погибшего на полях сражений, должно быть имя», - таков главный принцип настоящего поисковика.

На днях об этом, в частности, снова говорили в Музейно-выставочном центре системы воспитания и образования Кировской области, где торжественно открылась региональная «Вахта Памяти - 2023». В мероприятии приняли участие члены поискового движения, командиры отрядов.

Там, где шли бои

Вспомним о прошлом сезоне. В «Вахте Памяти - 2022» на поиски погибших и пропавших без вести солдат выезжали 19 поисковых отрядов из Кировской области (11 из города и семь - из районов), а это 321 поисковик, из них 248 - школьники, студенты училищ, техникумов, высших учебных заведений, работающая молодежь.

За сезон кировские поисковики нашли 224 бойца и командира Красной армии. При погибших обнаружили 32 медальона, семь именных вещей, 11 имен установили, у семи воинов нашли родственников.

- Итоговым событием прошлого года стал областной слёт поисковых отрядов Кировской области. В его рамках состоялся круглый стол, на котором подняли актуальные проблемы, в частности о финансовой поддержке школьных и студенческих поисковых отрядов, - сказала начальник центра «Поисковик» регионального центра «Патриот» Валерия Акатьева. - Обсуждение данного вопроса положило начало работе нового поискового сезона. Результат работы регионального центра военно-патриотического воспитания - средства, выделенные из областного бюджета, которые пойдут на приобретение продуктов питания в экспедициях и на транспортные расходы для отрядов Кировской области - «Наследие», «Высота», «Буревестник», «Пост», «Вымпел» и «Долг» (школа-интернат № 1 города Кирова).

На основе долга

Много лет знаком с руководителем Кировской областной общественной молодежной поисковой общественной организации «Долг» Юрием Семененко. Он и энтузиасты создали музейно-выставочный комплекс «Плацдарм», где собраны экспонаты огненной эпохи. Юрий Семененко искренне считает, что поисковое движение воспитывает граждан и патриотов России на основах, фактах и свидетельствах военной истории Отечества.

- Каждый год сотни ребят уходят добровольцами на ту войну, в которой наша страна победила много лет назад. Идут в леса и болота, где в схватках с врагом проливали кровь их деды и прадеды, чтобы выполнить свой долг перед павшими героями.

Поисковые отряды, состоящие из кировчан-добровольцев, принимают участие во всесоюзных и всероссийских «Вахтах Памяти» с 1989 года. В 1994-м они объединились в организацию «Долг», которая является региональным отделением Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

Поначалу был один отряд, которым руководил участник Великой Отечественной войны Виктор Дмитриевич Сизов. Со временем организация разрослась и объединила энтузиастов из городов Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка, из Кумёнского, Фалёнского, Нолинского, Свечинского, Юрьянского, Котельничского, Арбажского, Малмыжского и других районов области.

Медальон как чудо

Каждый поисковик знает, что найти медальон на поле боя - большая удача. На нынешнем открытии «Вахты Памяти - 2023» передали солдатский медальон родственникам красноармейца Бориса Михайловича Алпатова.

А предыстория поисковой удачи такова. Еще в 1997 году в Тверской области в районе деревни Катково нашли останки бойца. Вместе с однополчанами их захоронили на воинском мемориале в селе Ильино той же области. Спустя более 20 лет, благодаря современным технологиям, удалось прочитать сохранившиеся данные солдатского медальона, установить личность бойца и найти его родственников.

Погибшим оказался уроженец Белохолуницкого района Борис Алпатов, 1909 года рождения. Заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова передала медальон найденного бойца его внуку и родственникам.

- Я считаю, случилось чудо, - сказал внук бойца Сергей Потанин. - И это благодаря поисковикам, экспертам, которым удалось прочитать этот медальон. Я сейчас посмотрел и вижу, что на бумаге практически ничего не было видно, нечитаемо. А теперь ещё один солдат вернулся на родину, домой, в семью после того, как он ушел на фронт и погиб в первые дни войны.

О помощи депутата

Любая экспедиция требует немалых трат. Помогают неравнодушные люди. На этот раз с просьбой об оказании содействия в приобретении туристического и поискового оборудования для проведения «Вахты Памяти» к депутату Государственной думы Рахиму Азимову обратился руководитель поискового отряда «Буревестник» Эльдар Эргашев.

- Отряд создан относительно недавно, но у него уже есть свои достижения, - сказал он на встрече. - Наши активисты - учащиеся школы № 5 города Кирова. Отмечу, что во многом интерес школьников к истории, к военному и поисковому делу появился после нашего участия в вашем проекте по созданию классов «Юнармии». Знаю, что такие оборудованные помещения были открыты в 24 муниципалитетах, в том числе и у нас в школе.

В прошлом году вместе с нашими старшими товарищами из фалёнского поискового отряда «Высота» восемь наших ребят впервые приняли участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти». Мы вели поиски в деревне Гайтолово Ленинградской области. В итоге подняли останки 28 бойцов и командиров Красной армии. Эмоции ребят сложно передать. По сути, они стали участниками истории Великой Победы, возвратив нам имена павших за Родину героев. В этом году мы вновь собираемся принять участие в экспедиции.

Рахим Азимов поддержал инициативу поисковиков. Причём депутат много лет помогает юношескому военно-патриотическому и поисковому движению в области. Совместно с региональным центром «Патриот» реализованы проекты по созданию классов «Юнармии» в районах области и в городе Кирове, по организации летнего отдыха детей в лагере «Юнармеец», проведены учебно-практические сборы для лидеров юнармейского движения «Школа командиров».

Снова в путь!

В этом году в «Вахте Памяти» примут участие 19 поисковых отрядов из Кировской области - более 300 человек, среди которых 51 школьник и 182 представителя молодежи. Ее участники будут вести свою нужную кропотливую работу в Ленинградской, Тверской, Новгородской, Волгоградской, Калужской областях и в Республике Крым.

Активное участие в реализации акции принимают министерство молодежной политики и министерство образования Кировской области.

В 2023 году впервые из областного бюджета были выделены средства в размере 810 тысяч рублей на оплату транспортных расходов и питания участников экспедиции «Вахта Памяти».

По окончании торжественного открытия «Вахты Памяти - 2023» члены поисковых отрядов пообщались с кировчанином, участником специальной военной операции, который приехал в отпуск. Военнослужащий ранее также занимался поисковым делом. Он рассказал ребятам о том, как его опыт работы в экспедициях помогает теперь на передовой.

А. ВЯТКИН.