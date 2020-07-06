Аура Победы. В Кирове открылась выставка личных вещей полководцев-земляков

У каждого выставочного зала есть своя особая аура. Ее невозможно не почувствовать, глядя на вещи, документы, фотографии. А если вспомнить о том, кто был хозяином этих вещей (теперь уже экспонатов), то, проявив немного фантазии, можно представить и незабываемый путь героя. Картина получится полной, впечатляющей и заставит взглянуть на ту или иную вещь еще не раз…

В кировском Музее воинской славы именно так и чувствуешь себя, когда заходишь в зал, где накануне 75-летия Великой Победы «обосновались» личные вещи знаменитых Маршалов Советского Союза, полководцев, Героев Советского Союза - уроженцев земли Вятской.

- Начнем с нашего удивительного земляка Ивана Степановича Конева, - рассказывает лектор-экскурсовод Денис Гришин. - Эти витрины с его уникальными вещами привезли из деревни Лодейно Подосиновского района, где маршал родился, там его корни, а все экспонаты бережно хранятся в доме-музее. И хотя до деревни далеко, велись разговоры о переносе учреждения, но оно по-прежнему работает, и вот эти стенды как раз созданы при помощи сотрудников «коневской вотчины».

Мне когда-то давно тоже довелось побывать в деревне Лодейно. Ехали на поезде до Подосиновца, затем дали машину в администрации района, и я думал: поедет ли так далеко еще кто-нибудь? Но когда увидел ухоженную территорию, где каждый уголок хранят как святыню, посмотрел многочисленные отзывы посетителей, в том числе из отдаленных уголков, дальних городов, убедился: живет музей!

Сама родина помогает ему быть там, где суждено. Прежний директор музея каждый день ходил сюда из соседнего села за десять километров, пылинки сдувал с бесценных экспонатов. Местные жители (кстати, тоже Коневы) тут всю жизнь провели и говорили, что у деревни дух свой, маршальский.

А вы говорите - нет ауры. Есть, вот и навеяла воспоминания. Тем более что на витрине выставки - шинель Ивана Степановича, китель с наградными планками, на котором золотом сияют две звезды Героя Советского Союза. Здесь же - поздравления от глав иностранных государств, лично от Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, полководца Георгия Константиновича Жукова.

Есть даже сувениры, подаренные полководцу во время посещения Чехословакии, которую он освобождал. Но нынешние правители того государства варварски снесли памятник Коневу, напрочь забыв об истории!

Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров - уроженец Яранского уезда Вятской губернии. Тоже родился в простой семье: отец работал бурлаком, матросом в пароходной компании купцов Стахеевых и письмоводителем реального училища в Елабуге. Мать - домохозяйка. Леонид был старшим из четырёх сыновей.

Вот лишь некоторые строки из характеристики маршала: «Генерал-лейтенант тов. Говоров командует войсками Пятой армии с 18 октября 1941 года. Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провёл успешно. Хорошо ведёт наступательные операции по разгрому Можайско-Гжатской группировки противника. В оперативно-тактическом отношении подготовлен хорошо... Тов. Говоров твёрдой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками… Командующий войсками Западного фронта генерал армии Г.К. Жуков, член военного совета фронта И.С. Хохлов, 28 января 1942 года».

К сожалению, Леонид Александрович умер рано, в 1955 году, тогда никто и не заботился о том, чтобы сохранились для потомков личные вещи одного из полководцев Победы. Потому здесь их практически нет. Но документы - главное свидетельство того, какой безмерный вклад внес наш земляк в разгром фашистов.

Недавно отметили 120-летний юбилей еще одного прославленного полководца - Константина Андреевича Вершинина. «ВК» писал о том, в каком плачевном состоянии находится памятная стела на родине маршала - в деревне Боркино Санчурского района. Лишь волонтеры - школьники, местные жители - ухаживают за частичкой памяти там, где и деревни-то давно нет.

На выставке - автобиография нашего земляка, личный китель.

- Об этом маршале, наверно, известно не так много, - продолжает мой спутник Денис Гришин. - Федор Яковлевич Фалалеев - уроженец деревни Полянское Малмыжского уезда Вятской губернии. Он - маршал авиации, в годы Великой Отечественной войны командовал ВВС Юго-Западного фронта. В 1942 - 1943 годах являлся главным представителем от СССР на переговорах по вопросам создания и боевой деятельности будущего знаменитого истребительного авиационного полка «Нормандия - Неман», в 1945 году участвовал в работе Потсдамской конференции и во встрече военных делегаций союзных держав в Норвегии - Англии, Франции, США.

Однако экспозиция, по замыслу организаторов, была бы неполной, не окажись рядом с маршалами и другие герои, не получившие больших звезд по должности, но прославившие вятскую землю своими бессмертными подвигами.

Вот парадный китель Никанора Дмитриевича Захватаева, генерал-лейтенанта. В нем он, как предполагается, принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года. Он - участник Первой мировой, Гражданской войн, Великой Отечественной и советско-японской...

В 1943 году командовал 12-м гвардейским стрелковым корпусом в ходе второй Демянской и Старорусской наступательных операций. 28 апреля 1943 года Н.Д. Захватаеву присвоено звание «генерал-лейтенант». Умело командовал войсками армии в Тартуской и Рижской наступательных операциях, в ходе которых были разгромлены главные силы группы армий «Север». 28 апреля 1945 года нашему земляку присвоили звание Героя Советского Союза. Завершил войну во главе армии участием в Грацско-Амштеттенской наступательной операции.

И так вся война - с теми, кто когда-то родился на нашей земле и, возможно, не думал о том, что его имя станет вечным, а вспоминать его будут не только накануне юбилеев…

Я остановился у стенда с наградами Героя Советского Союза Федора Алексеевича Костина, уроженца Оричевского района.

- Они - подлинные, - пояснил экскурсовод.

Действительно, не часто увидишь в экспозиции настоящие ордена, медали и звезду героя, обычно ставят дубликаты - так безопаснее, да и не все родственники соглашаются передать в музей семейные святыни. Здесь же еще и подарочные пояса от благодарных жителей Литвы (именно ее освобождал оричанин). Помнили же его подвиг в Прибалтике, а теперь?..

Возможно, кого-то немного шокируют представленные в экспозиции вещи, оружие немцев. Но, как считают организаторы выставки, врага, с которым воевали наши знаменитые кировчане, надо знать в лицо.

Здесь, на музейных стендах, не только фашистские каски, оружие. Редкие экспонаты - кресты за разные «подвиги». Есть, к примеру, совсем раритет - «Крымский щит», памятный знак солдат Третьего рейха, в основном входивших в состав 11-й армии вермахта и участвовавших в захвате Крымского полуострова и особенно во взятии Севастополя. Для солдат их изготовляли из бронзы. А вот золотые награды (их было всего две) фельдмаршал Манштейн вручил маршалу Антонеску, который командовал в Крымской операции румынскими войсками. Позднее золотую версию «Крымского щита» получил и сам Манштейн.

Однако даже такие красивые награды не помогли фашистам. Наши войска все равно отстояли свою землю. Мужество, героизм и стойкость показали и вятские мужики. А на фашистские знаки можно посмотреть (отчего бы нет?) - где еще увидишь атрибуты побежденных и разбитых наголову врагов?

Александр ШИРОКОВ.

Фото автора.