У дома-музея И.С. Конева в Кировской области появилась надежда на финансирование

25 декабря состоялось заседание комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области. На нём, в частности, рассматривалось обращение депутата Подосиновской районной думы Алексея Шубина о сохранении и развитии дома-музея маршала Ивана Конева в деревне Лодейно Подосиновского района.

Как ранее уже сообщалось, председатель Следственного комитета России, член Российского оргкомитета «Победа» Александр Бастрыкин и президент Межрегионального общественного фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» Александр Сухарев предложили перевезти дом-музей из Лодейно в Киров.

Свою позицию они мотивировали тем, что в деревне проживают 14 человек, она расположена более чем в шести часах езды от Кирова. А эти обстоятельства, по мнению авторов письма, ставят под угрозу сохранность уникальной коллекции, затрудняют посещение музея большими группами. Как считают инициаторы, перемещение исторически значимой коллекции в крупный региональный центр позволит сохранить ее для будущих поколений.

- Возможно, такое обращение стало следствием моего разговора с дочерью маршала, Натальей Ивановной, во время поездки в Москву, - сказал журналисту «ВК» Алексей Шубин. - Тогда я рассказал ей о том состоянии, в каком оказался музей - родовой дом нашего знаменитого земляка.

Однако местные жители не согласны с тем, чтобы он «переехал». По словам Алексея Александровича, здание старое, при переезде просто не сохранится. К тому же как с родной земли героя можно убрать память? Депутат районной думы письменно обратился в Общественную палату Кировской области с просьбой помочь сохранить дом-музей маршала И.С. Конева.

По словам Алексея Шубина, в районе нет качественных дорог, мост через реку Пушму на подъезде к деревне находится в плохом состоянии. Хотя для туристов это место привлекательное, но они практически туда не ездят: трудно добраться. А теперь еще и остро встаёт вопрос о безопасности: в деревне, где большая часть домов деревянные, уже много лет нет пожарного водоёма.

- В 2018 году составлены сметы на 634 тысячи 315 рублей на ремонт построек музея, сквера, забора. Проседают лаги, сгнил заезд на сеновал. Необходимо инженерное обследование специализированной организацией дома, где родился и провёл детские годы будущий маршал. Требуется 215 тысяч 338 рублей. В настоящее время угол дома начал проседать. В случае непринятия срочных мер музей - деревянное здание 1860 года постройки - может перестать существовать, - говорит Алексей Шубин.

Ранее депутат и другие неравнодушные люди не раз обращались с просьбой о помощи на все уровни власти - от главы района до президента.

- Практически все ответы, по существу, просто отписки: «Выделить необходимые средства на развитие не представляется возможным». Музей находится в муниципальной собственности - мол, изыскивайте средства сами. Но наш бюджет нищий, не хватает финансирования на самое необходимое, - сказал Алексей Шубин.

На заседании комиссии Общественной палаты зачитали ответ зампредседателя правительства региона А. Царегородцева на обращение подосиновского депутата. В нем, в частности, сказано, что правительство прорабатывает вопрос о возможности финансирования реставрации дома-музея И.С. Конева и благоустройства территории в д. Лодейно из средств федерального бюджета.

На заседании решили к данному вопросу вернуться в марте и поставили его на контроль. «Надежда на здравый смысл остается», - заметил в разговоре с журналистом «ВК» депутат.

А. ВЯТКИН.