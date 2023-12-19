Золотые яйца. Генпрокурор Краснов поручил проверить производителей и продавцов яиц

Цены на куриные яйца бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. И делают это отнюдь не в рамках объявленной инфляции: по данным Росстата, с начала года по октябрь яйца подорожали в годовом выражении на 23,9 процента. А прокуратура оглашает еще более высокие показатели: по версии ведомства, средняя цена яиц за год увеличилась более чем на 40 процентов.

Граждане видят такой полет цен, негодуют и ждут от государства шагов, аналогичных тем, что были предприняты при осеннем подъеме цен на бензин и дизельное топливо.

Наконец, генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение подчиненным провести проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах России.

«По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», - заявили в надзорном ведомстве.

Когда цены на куриные яйца стали, образно говоря, зашкаливать, на заседание экспертной группы по противодействию картелям собрались все, кто имеет отношение к ситуации. Это кроме Генпрокуратуры еще и Минпромторг, Минсельхоз, ФАС, Российский птицеводческий союз и Ассоциация компаний розничной торговли.

Напомним, что повышение цен на социально значимые товары контролируется государством. Яйца как раз к ним относятся.

По данным Росстата, в октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9 процента к аналогичному месяцу прошлого года. Так, в 18 регионах их стоимость увеличилась на 1,5 - 10 процентов, в 52 - на 10,1 - 20 процентов, а еще в 14 - на 20,1 - 39,9 процента. Не изменились цены только в Камчатском крае.

В ноябре о проверке обоснованности повышения цен на яйца сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), информирует РБК. В конце месяца она разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до пяти процентов.

Яичная «интервенция»

Как и когда может быть решена проблема с социально значимым продуктом? На эту тему рассуждает на страницах «Российской газеты» политолог Георгий Бовт.

Как пишет политолог, поступило несколько сигналов, свидетельствующих о том, что власти сильно обеспокоились ростом цен на куриные яйца - из-за дефицита и дороговизны в некоторых регионах яйца стали продавать поштучно - и решили за это дело взяться. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила сразу нескольким ведомствам найти способ увеличить производство яиц и мяса кур, причём доложить о нём уже 19 декабря. Россельхознадзор разрешил импорт яиц аж из Турции (с 17 предприятий). В следующем году разрешён также импорт и мяса птицы (160 тыс. тонн).

По идее, такая «интервенция» может дать быстрый эффект. Параллельно с начала декабря приостановлен на полгода экспорт яиц и мяса птицы, кроме стран Евразийского экономического союза. Возобновляется уже подзабытая практика предоставления птицеводческим компаниям льготных кредитов на срок до восьми лет по ставке не выше пяти процентов, что разумно: не время оглядываться на окрики «партнеров» по Всемирной торговой организации по поводу субсидирования сельхозпроизводства. Торговые сети в «добровольно-принудительном» порядке под присмотром ФАС ограничивают наценки на яйца, дошло кое-где до ограничений продаж в одни руки.

Недавний опыт по сдерживанию роста цен на топливо показал, что «авральные меры» краткосрочного плана вполне работают наряду с «долгоиграющими» рыночными. Если экономика уже более полутора лет живет в состоянии перманентного шока, то такие меры неизбежны. «шоковая терапия» не входит в число приоритетов правительства, тем более что речь идет о социально значимых продуктах: мясо птицы и яйцо составляют важную долю в рационе не самых богатых слоев населения. Так что же случилось, почему с конца декабря прошлого года по начало декабря нынешнего цены на куриные яйца выросли в России на 42,4 процента?

Ничто не предвещало проблем

Сработали сразу несколько факторов, хотя еще летом ничто не предвещало проблем. Соотношение оптовых (отпускных) цен производителей и розничных составляло примерно 52 к 77 рублям. Наценка в размере около 20 рублей была стабильной в последние пять лет, хотя наблюдался рост котировок этой пары - начиная примерно с 35 к 55 рублям в 2018 году. Производство яиц за первую половину года выросло на 2,5 процента (по итогам 10 месяцев - на 2,3 процента), что для сельхозпродукции является ростом солидным. В крупных сельхозорганизациях, на которые приходится около 90 процентов объема производства куриных яиц, рост составил так и все 3,6 процента (падение было в фермерских и личных хозяйствах). В прошлом году прирост производства был примерно такой же, и никакого кризиса с ростом цен не наблюдалось.

Но во второй половине года прирост производства стал сходить на нет, и по итогам 2023-го, скорее всего, объем останется на прошлогоднем уровне либо превзойдет его ненамного. Одни винят в этом птичий грипп, жестко прошедший по ряду регионов. Другие - якобы «непродуманные» действия властей, которые в попытках покрыть возникший всплеск цен на курятину загасили его тем, что пустили на убой кур-несушек. Падение численности поголовья кур действительно имеется - минус 3,2 процента, но его нельзя назвать «шоковым».

Виноваты санкции?

Однако всё это, во-первых, происходит на фоне роста реальных зарплат на семь процентов и реальных доходов населения на 4,4 процента. В третьем квартале так и вообще на 8,7 и 4,9 процента соответственно. Эти деньги пошли в том числе на продовольственный рынок. Во-вторых, на фоне девальвации руб­ля (как раз во второй половине года) и роста ставки по кредитам выросли издержки производителей - на закупки оборудования - на 25 процентов, на вакцины и ветеринарные препараты - на 15 - 25 процентов, даже на упаковку - в среднем на 15 процентов. В-третьих, увеличилась стоимость кормов, зерна - с девяти до пятнадцати тысяч рублей за тонну, а импортного соевого шрота (белковый корм) - на величину девальвации рубля. Так что импортная составляющая есть по всем этим позициям.

Еще бытует версия, согласно которой санкции якобы оставили страну без инкубационного яйца, а без него никуда. Это не совсем так. Начать с того, что инкубационное яйцо под санкции пока что не подпало. Импорт (куриного яйца) сократился в текущем году на треть, однако прежде всего за счет увеличения внутреннего производства (курс на импортозамещение тут был взят еще до начала СВО), оставшиеся 10 процентов закупаются в Турции, Венгрии и Словакии. Здесь нет критических проблем. Проблемы есть с инкубационным яйцом индейки, там уровень самообеспечения вырос за прошлый год с 10 до 40 процентов, но явно есть еще куда расти. Импорт идет из «недружественной» Северной Америки. Опосредованно дефицит индюшатины влияет на курятину.

Некоторые эксперты отмечают наличие и спекулятивной составляющей: подогретая тема яиц влияет на биржу, особенно перед новогодними праздниками, когда блюда с их содержанием составляют значительную долю на праздничных столах.

Оказались не готовы

На субъективный взгляд автора, стоит выделить еще один момент: равно как и касательно кормов для домашних животных (несколько решений, ограничивших по факту импорт этих кормов, привели к их удорожанию), так же, аналогично, проявились последствия решений по ограничению импорта зарубежных вакцин. В основном через механизмы усложнения регистрации.

Мотив понятен: реши санкционеры ударить по этому звену - последствия были бы тяжелыми. Но поскольку санкций тут пока не было введено, то, может, не стоило «падать раньше выстрела», а повременить годик-другой? Однако именно с сентября текущего года был заметно ужесточен и усложнен механизм ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот, в том числе импортных. Притом что доля российских вакцин для тех же птиц уже приличная - 43 процента. Но ведь не сто процентов. В 2022 году импорт ветеринарных вакцин уже сократился более чем на треть. Отечественные производители оказались не готовы к ситуации. Теперь они, конечно, начнут «чесаться быстрее», но в текущем году дефицит препаратов преодолеть не удастся. За год-два - наверняка.

Примерно такой же горизонт - до года - Георгий Бовт прогнозирует и для решения «проблемы куриных яиц». К «ножкам Буша» и тем более к куриным яйцам его имени страна уже точно не вернется. Да и где он теперь, тот Буш.

Егор ГОРОХОВ.

Подготовлено по материалам СМИ.