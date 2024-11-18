Золотое трио

Музыка, по мнению учёных, помогает избавиться от стресса, способствует продуктивной работе и улучшает даже физическое состояние человеческого организма.

Согласитесь, что заниматься повседневными делами легче и проще под любимые песни, которые заряжают хорошим настроением. Нам, обывателям, мелодию приятно слушать и напевать, а профессионалы получают настоящее удовольствие от её создания и исполнения.

Обо всех тонкостях нотного мира «Вятскому краю» рассказали участницы творческого коллектива AURUM - скрипачка Наталья Жемчуева и вокалистка Анна Злобина. Женский состав своим бархатистом баритоном и обаянием разбавляет вокалист Павел Домнин.

Все мы родом из детства

Все с чего-то начинают. Спортсмены занимаются в детско-юношеских спортивных школах, живописцы - в художественных школах. У наших героинь тяга к музыке появилась тоже в далёком детстве.

Исполнительская история Натальи началась с детской музыкальной школы № 2 города Кирова. При общеобразовательной школе, в которой училась маленькая Наташа, был филиал ДМШ. В один из дней педагоги устроили прослушивание. Позже маме Натальи сообщили, что готовы взять девочку в музыкальную школу на отделение скрипки. Девушка вспоминает, что изначально её мама была не очень рада внезапному предложению. Она поставила дочери ультиматум: «Ты будешь заниматься в «музыкалке», если продолжишь хорошо учиться в школе». Девочка согласилась и сдержала своё обещание, успешно совмещая учёбу в двух образовательных организациях.

Наталья считает, что в лихие 90-е, когда в стране начался кризис, дополнительное образование было крайне необходимым для детей. Поэтому она с благодарностью вспоминает своих преподавателей: «Наши учителя прививали нам любовь к прекрасному. Музыкальная школа была для нас очагом света и культуры».

Окончив школу, девушка поступила в Вятский государственный гуманитарный университет на филологический факультет. В то время в музыкальной карьере Натальи был длительный перерыв, но неожиданное предложение поиграть в составе группы заставило девушку вновь взять инструмент в руки и начать творить. Она не переставала совершенствовать исполнительское мастерство. На просторах интернета Наталья познакомилась с преподавателем из Минска Николаем Антиконой. Под его наставничеством девушка начала осваивать игру на электроскрипке. По сей день Наталья не перестаёт развивать свои способности. В этом ей помогает педагог из Санкт-Петербурга Ольга Мицкевич.

Вторая участница группы - Анна - рассказала, что петь она начала вместе со своей старшей сестрой, Еленой. Знаковый момент в жизни девушки случился в юности. В 15 лет Аня познакомилась с творчеством финской симфоник-метал-группы Nightwish. «Услышав то, каким может быть голос, я поняла, что мне необходимо двигаться в этом же направлении», - рассказывает вокалистка. Пять лет она занималась с педагогом частно, а окончив Вятскую государственную сельскохозяйственную академию, поступила в Кировский областной колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина. К сожалению, напряжённое обучение в колледже сказалось на здоровье девушки, но, вопреки всем проблемам и трудностям, она шла к своей мечте. Тернистый путь обернулся знакомством с оперной певицей Светланой Качур. Эта встреча перевернула с ног на голову жизнь Анны. Она осознала, каким должен быть наставник, всей душой болеющий за успех своего ученика. Именно Светлана Анатольевна, по словам девушки, внесла огромный вклад в её развитие и профессиональное становление. Оперная певица мирового уровня заставила её поверить в себя и в свои силы. «Мы занимаемся по методике Гертруды Трояновой. В своё время Гертруда Михайловна вернула голос Светлане и научила её всему тому, чему обучаюсь сейчас я», - рассказывает вокалистка.

Музыка их связала

Трио AURUM появилось не так давно. Несколько лет назад на репетиционной базе одного из солистов группы - Павла Домнина - встретились все трое. Объединившись, они стали дополнять и вдохновлять друг друга. Девушки отмечают, что у каждого есть свои обязанности. Наталья занимается организацией концертов. Павел настраивает аппаратуру и отвечает за её исправность. На плечи Анны легли обязанности по подбору репертуара для выступлений и написанию партий. Общими усилиями они создают музыку, откликающуюся в сердцах своих слушателей.

Я поинтересовалась, почему музыканты решили выбрать слово Aurum (в переводе с латыни - золото. - Ред.) для названия коллектива.

«Aurum - красивое слово. Его легко прочитать, произнести и запомнить. Кроме того, оно ассоциируется с тем, что мы делаем: качественно экспериментируем с разными стилями музыки», - ответили мне.

Репертуар у коллектива действительно весьма необычный и разноплановый. В нём есть номера для любых возрастных групп. Впервые я увидела девушек на праздновании юбилея библиотеки имени А.М. Горького. Тогда они покорили слушателей песнями The Beatles, Анны Герман, саундтреками из мультфильмов и другими знаменитыми композициями.

Конечно, чтобы выступление прошло успешно, необходимо тщательно к нему подготовиться. Девушки признаются, что большую часть времени занимает выбор музыкального материала. От грамотного подбора песен зависит весь предстоящий концерт, ведь люди на него приходят разные, а угодить хочется пусть даже и не всем, но большинству точно. Следом идёт работа над фонограммой. Уже после этого Анна пишет партии. Как правило, далее «золотое трио» начинает этап репетиций. Тут пути музыкантов немного расходятся. Каждый репетирует в удобном формате, прибегая к советам своих педагогов. Безусловно, уже после самостоятельной подготовки группа вновь собирается вместе на репетиционной точке, чтобы соединить все элементы выступления. «Самое главное - найти песню, которая будет откликаться, потому что без этой любви будет очень сложно что-либо исполнять», - поясняет Аня.

Наталья Жемчуева и терменвокс.

Про вдохновение и хобби

Творческим людям нужно черпать откуда-то вдохновение. Наталья, например, заряжается энергией от встреч с художниками. Её окрыляют произведения искусства, созданные мастерами. «Я смотрю на всю эту красоту, воодушевляюсь и творю дальше».

Анна называет источником вдохновения своего педагога по вокалу Светлану Качур, которая заставила её поверить в свои силы. «Последний год меня невероятно сильно вдохновляет моя наставница. Меня заряжает её энтузиазм. Она воспринимает любую проблему как задачу, которую нужно решить», - отмечает Анна. Люди, способные на высоком уровне исполнять сложнейшие музыкальные произведения, вызывают у девушки восторг. «Когда человек с лёгкостью выполняет что-то трудное - это настоящее искусство».

Разносторонние музыканты успевают как работать, так и отдыхать. Вот только хобби у них не обычные, а весьма оригинальные. Дело в том, что Наталья играет не только на скрипке. Она, как настоящая фея, умеет создавать музыку из воздуха, освоив азы игры на терменвоксе. Этот музыкальный инструмент создал Лев Термен в 1918 году. Правнук Льва Сергеевича - Пётр - стал учителем для Натальи. Под его руководством она научилась играть на этом удивительном инструменте. Частота звука изменяется за счёт преобразования музыкантом расстояния от своих рук до антенн терменвокса. Принцип работы изобретения Термена сложный, однако люди, увлекающиеся игрой на чудо-аппарате, поддерживают друг друга, объединившись в сообщество. «Я давно состою в обществе терменвоксистов. Они очень доброжелательные», - говорит скрипачка. Кроме игры на необычном инструменте, девушка увлекается армрестлингом. Она неоднократно становилась призёром в различных чемпионатах в этом виде спорта.

Анна тоже увлечена спортом. «Мой музыкальный инструмент соединён с телом, поэтому я тщательно забочусь о своём физическом состоянии», - поясняет она. Два года девушка занимается пилонным спортом. Она считает, что при выполнении упражнений на пилоне не только задействованы все группы мышц, но и усиливается мозговая активность. Во время занятий необходимо продумывать каждый последующий элемент. Такая активность не позволит заскучать.

Анна Злобина на конюшне.

С девяти лет Анна занимается верховой ездой. Находясь рядом с лошадьми, она отдыхает душой. «Взаимодействие с конями расслабляет меня. Я люблю общаться с ними».

Удивительно, сколько талантов в одном человеке!

Начинающим музыкальным коллективам девушки советуют трудиться и не бояться совершать ошибки. И взлёты, и падения должны быть на пути человека, мечтающего стать успешным. «Дисциплина - залог хорошего будущего. Больше занимайтесь. Вся ответственность лежит только на ваших плечах», - резюмируют сказанное участницы творческого коллектива AURUM.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото Г. Злобина и из личных архивов Н. Жемчуевой и А. Злобиной.